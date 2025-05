https://english.almayadeen.net/articles/blog/trump-s–god-complex–and-self-serving-policies–from-divine



Trumps „Gottkomplex“ und eigennützige Politik: Von göttlichen Behauptungen zu politischen Machtspielen

Von Roya Pour Bagher

Quelle: Al Mayadeen English

17. Mai 2025

Die Umsetzung eigennütziger Politik ist kein Phänomen, das nur Trump betrifft, sondern vielmehr die Natur des US-Staates, dessen System auf dem Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern basiert.

Selten zu sehen ist ein Präsident, der sich mithilfe von KI als Papst verkleidet, doch genau das hat die Welt am 3. Mai auf Donald Trumps „Truth Social“-Account und den offiziellen Social-Media-Konten des Weißen Hauses erlebt. Etwa eine Woche zuvor hatte Trump auf die Frage eines Reporters nach dem nächsten Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche geäußert, dass er gerne Papst werden würde. „Das wäre meine erste Wahl“, prahlte er. Auch wenn dies höchstwahrscheinlich als Scherz gemeint war, zeigt es doch ein Muster in der amerikanischen Politik: den Gottkomplex.

Trumps jüngste Handlungen erinnern an den ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush. Einige Berichte besagen, dass Bush privat behauptet habe, er habe von Gott den Auftrag erhalten, in den Irak und nach Afghanistan einzumarschieren.

„Präsident Bush sagte zu uns allen: ‚Ich bin von einer Mission Gottes getrieben. Gott sagte mir: ‘George, geh und bekämpfe diese Terroristen in Afghanistan.‚ Und das habe ich getan. Und dann sagte Gott zu mir: ‘George, geh und beende die Tyrannei im Irak.‘ Und das habe ich getan.“

Man kann darüber streiten, ob dies ernst gemeinte Aussagen waren oder ob Bush sie überhaupt getätigt hat, da das Weiße Haus dies dementiert hat. Dennoch gibt es zahlreiche Belege aus Bushs öffentlichen Reden, die darauf hindeuten, dass sein sogenannter „Krieg gegen den Terror“ oft von einer Sichtweise des Kampfes zwischen Gut und Böse und der Herstellung von Gerechtigkeit unterstützt wurde – derselbe Krieg, in dem Hunderttausende unschuldige Zivilisten ungerechtfertigt getötet wurden.

Trumps Verhalten ahmt diese „selbstgerechte“ Haltung nach. Einerseits ist dies ein weiteres Zeichen für pathologischen Narzissmus. Andererseits hilft eine solche großspurige Rhetorik, eigennützige Politik zu rechtfertigen und die Herrschaft der Elite über demokratische Prinzipien zu festigen.

Jahrzehntelange eigennützige Politik von Trump

Die kürzlich eingeführte Liste mit Zollausnahmen, die viele schockiert hat, ist ein Beispiel für Trumps eigennützige politische Manöver. Der Zweck der Zölle war angeblich die Verwirklichung der wirtschaftlichen Ziele von „America First“. Einige der Punkte auf Trumps Ausnahmeliste wurden jedoch nach unklaren Kriterien ausgewählt und scheinen vor allem Branchen zu schützen, in denen die Interessen seines engsten Kreises liegen.

So ist beispielsweise ein thermoplastischer Kunststoff, der zur Herstellung von Plastikflaschen verwendet wird, von den Zöllen befreit. Davon profitiert Reyes Holdings, eines der größten Privatunternehmen der USA. Es überrascht nicht, dass die Eigentümer dieses Unternehmens Millionenbeträge für republikanische Zwecke gespendet haben. Kurz vor der Einführung der 90-tägigen Aussetzung der Zölle schrieb Trump auf Truth Social: „JETZT IST EIN GUTER ZEITPUNKT ZUM KAUFEN!“ Später prahlte er im Oval Office mit seinen milliardenschweren Freunden, die durch diese Entscheidung viel Geld verdient hätten:

„Er hat 2,5 Milliarden Dollar verdient, und er hat 900 Millionen Dollar verdient! Das ist nicht schlecht!“

Es hagelte Vorwürfe der Marktmanipulation und des Insiderhandels, und Senatoren forderten ein Verbot solcher Praktiken sowie die Offenlegung der Transaktionen an diesen Tagen.

Ein weiterer wichtiger Vorfall ist, als Trump für Hydroxychloroquin als Behandlungsmittel während der COVID-19-Pandemie geworben hat. Seine Handlungen führten zu einem Kursanstieg der Aktien von Unternehmen, die mit dem Medikament in Verbindung stehen. Untersuchungen ergaben außerdem Verbindungen zwischen Trump und seinen Spendern zu den Herstellern des Medikaments. Das betreffende Medikament wurde nie als wirksam bei der Behandlung von COVID-19 nachgewiesen, wird mit schwerwiegenden Nebenwirkungen in Verbindung gebracht und könnte zu Tausenden von Todesfällen beigetragen haben.

Rückblick auf Dezember 2019: Trump wurde wegen der Zurückhaltung von Militärhilfen für die Ukraine angeklagt. Aus einer Zusammenfassung eines Telefonats ging hervor, dass Trump versucht hatte, Druck auf eine Untersuchung gegen den politischen Rivalen, Bidens Sohn, auszuüben. Im Januar 2021 wurde er erneut angeklagt, wegen Vorwürfen der Wahlmanipulation und Anstiftung zu den Unruhen im Kapitol. Hat der Immobilienmagnat in den 1980er Jahren nicht die Lebensbedingungen von Mietern mit mittlerem Einkommen unerträglich gemacht, um sie aus einem Gebäude zu vertreiben, das er gekauft hatte, um es in Luxuswohnungen umzuwandeln?

Die Rolle der Machtdynamik der Elite in der amerikanischen Politik

Trumps Gottkomplex und seine eigennützige Politik fügen sich in die Klassenherrschaftsstruktur der amerikanischen Regierungsführung ein. Wie Professor G. William Domhoff erklärt, wird die US-Bundesregierung stark von einem komplexen Netzwerk von Eliten beeinflusst, die die Kontrolle über wirtschaftliche Ressourcen und politische Institutionen besitzen. Diese Eliten sind oft in der Lage, eine Politik zu gestalten, die ihren Interessen dient. Darüber hinaus sichern sie ihre Dominanz durch soziale Netzwerke und eine gemeinsame Ideologie der Überlegenheit und des Herrschaftsanspruchs.

Es gibt eine Vielzahl von Fällen, in denen US-Präsidenten Regierungsmaßnahmen ergriffen haben, die ihren Interessen dienten. So gibt es beispielsweise Berichte, die darauf hindeuten, dass die Obama-Regierung 2012 selektiv geheime Informationen weitergegeben haben könnte, die als „Kill List“ bekannt wurden, um ihn als starken Führer in Fragen der nationalen Sicherheit darzustellen und damit seine Wiederwahlkampagne anzukurbeln. Im Jahr 1972 brach eine Gruppe, die mit dem Team von Präsident Nixon in Verbindung stand, in die Zentrale des Demokratischen Nationalkomitees im Watergate-Hotel ein, um dessen Wiederwahlkampagne zu unterstützen. Die als „Watergate-Affäre“ bekannt gewordene Aktion zwang Nixon zum Rücktritt. Jahrzehnte zuvor, im Jahr 1921, war die Regierung von Präsident Harding in die sogenannte „Teapot Dome“-Affäre verwickelt, bei der natürliche Ressourcen auf öffentlichem Land ausgebeutet wurden.

Die Umsetzung eigennütziger Politik ist also kein Phänomen, das nur Trump betrifft, sondern liegt in der Natur des US-Staates, der auf dem Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern gegründet wurde, derzeit den Völkermord an den Palästinensern verübt und viele andere unschuldige Menschen tötet, um seine globale Vorherrschaft aufrechtzuerhalten. Die US-Regierung führt ihre Politik unter dem Deckmantel eines Retterkomplexes durch, mit Hilfe von elitären Strippenziehern auf der Theaterbühne der amerikanischen Demokratie.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Übersetzt mit Deepl.com

