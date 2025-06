Gastbeitrag von Lorenzo Salomons

51:17 „Die Gefahr einer Aggression (gemeint auf den Westen), ja ich sehe noch nicht einmal die Gefahr einer Übernahme der gesamten Ukraine, da spricht so viel dagegen das zu versuchen, Sie müssen sich mal vorstellen was passieren würde, wenn tatsächlich die gesamte Ukraine in die Russische Föderation inkorporiert wird. Es wird nicht passieren, aber stellen Sie sich vor, was wäre die Folge? Die Folge wäre jahrzehntelanger Terrorismus. Ja, ohne jede Frage. Die Ukrainer haben schon einmal gezeigt, dass sie das können, nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie noch 15 Jahre in ihren Wäldern weitergekämpft, also man soll sich keine Illusionen machen. Also wenn solche Behauptungen erhoben werden, das teilweise sogar schon mit Daten, also im Sommer könnten sie schon…das ist alles so verrückt was dieser Herr Neitzel, Prof. Neitzel aus der Potsdamer Universität sagt..aber bis 29 ab dann müssen wir kriegstüchtig sein…die von den Amerikanern gewünschte massive Aufrüstung innerhalb der NATO wird damit begründet mit einem drohenden Angriff aus Russland. Der droht nicht, aber es muss den Menschen richtig Angst gemacht, richtig Angst gemacht werden, dass der Russe kommt, sonst würden es wir ja nicht hinnehmen, dass zig Milliarden, hunderte von Milliarden jetzt in weitere Rüstung gepumpt werden sollen. Auch wenn es in unserem Lande andeswo an allen Ecken und Enden knirscht und die Mittel fehlen, dass der Weg in die Rüstungsspirale jetzt in Gang gesetzt wird, die in erster Linie der amerikanischen Rüstungsindustrie nutzt, dient, denn das meiste davon werden wir in Amerika kaufen müssen.“