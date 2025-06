https://countercurrents.org/2025/06/gaza-a-hiroshima-moment/



Gaza – Ein Moment wie in Hiroshima

in Palästina

von John Graversgaard

21.Juni 2025

Heutzutage haben konventionelle Bomben eine gewaltige Sprengkraft, die mit kleiner Atombomben vergleichbar ist. Die USA/Biden/Trump haben Israel mit riesigen 2000-Pfund-Bomben beliefert und beliefern es weiterhin, die alles in einem großen Umkreis zerstören und töten können.

Hiroshima war ein „Moment der Wahrheit”, wie Hannah Arendt es ausdrückte (siehe auch Arendt in Giroux (2016)), der in unserer Welt in einer Kultur untergegangen ist, in der Gewalt, Grausamkeit und Massenmord durch die Medien normalisiert wurden. Die industrielle Kriegsführung hat die Unterscheidung zwischen Soldaten und Zivilisten aufgehoben. Das Undenkbare ist zur Normalität geworden. Das Töten von Zivilisten im Namen militärischer Notwendigkeit ist ein Erbe, das sich von Hiroshima bis zum Massaker an Zivilisten im heutigen Gaza erstreckt.

Die Bilder der Zerstörung in Gaza rufen Bilder von Hiroshima/Nagasaki wach. Gaza ist daher heute zu einem Moment der Wahrheit in einer Welt der Lügen und Vertuschung geworden. Flüchtlingslager in Gaza werden wahllos bombardiert, und weite Gebiete sind in Schutt und Asche gelegt. Eine kurze Waffenruhe ermöglichte es den Bewohnern, in den Trümmern zu graben, wo seit über einem Jahr Tausende tot liegen. Wenn man den Vergleich mit Hiroshima nicht scheut, sind Fotos der Flächenbombardements von Dresden und Hamburg während des Zweiten Weltkriegs treffend.

Die Atombombe, die die Vereinigten Staaten am 6. August 1945 auf Hiroshima abwarfen, tötete 70.000 Menschen sofort und 70.000 starben später. Die Bombe wurde als Mittel zur Beendigung des Krieges gefeiert. Eine Massenvernichtungswaffe, die von Politikern und Militärs gepriesen wurde, aber auch die Unterscheidung zwischen Zivilisten und Soldaten auf grausame Weise auslöschte. Die Bombe wurde zum Symbol für das Böse im Menschen, wurde aber mit einem Fanatismus verteidigt, den wir auch heute noch bei den Weltuntergangsplanern sehen, die alles Leben auf unserem Planeten auslöschen können. Diese fortschrittliche technologische Massenvernichtung sehen wir heute in Form von konventionellen Waffen mit enormer Wirkung verfeinert. In Kombination mit fortschrittlicher digitaler Satellitensteuerung können sie große Wohngebiete mit erschreckender Effizienz zerstören. Es herrschte eine Atmosphäre des „technologischen Fanatismus“ (Giroux, 2016), in der Zivilisten massenhaft vernichtet werden konnten.

Heute setzt Israel diese Form der totalen Kriegsführung in Gaza fort, wo eine bewaffnete Widerstandsbewegung versucht, palästinensisches Land gegen die Besatzung zu verteidigen. Der Verdacht, dass sich ein Widerstandskämpfer in einem Gebäude befindet, reicht aus, um das gesamte Gebäude in Schutt und Asche zu legen und alle Bewohner zu töten. Es wird auch berichtet, dass sie Bombenangriffe durchführen, wenn sich die Familie zum Abendessen versammelt … voilà!

Das ist eine Hiroshima-Mentalität, bei der die Unterscheidung zwischen Militär und Zivilisten verschwimmt. Ganze Familien und ihre Verwandten werden zynisch abgeschlachtet. Weil wir es können, tun wir es, scheint die militärische und politische Option zu sein. Genauso wie man die Atombombe abwerfen konnte. Ein technologischer Fanatismus, bei dem neue Waffen an lebenden Menschen getestet werden und der Gestank von verbranntem Fleisch weder die Ausführenden noch die Politiker stört, die die Hölle auf Erden losbrechen lassen.

Es ist ein neues technologisches Wettrüsten entstanden, in dem Israels Krieg in Gaza ein lebendes Laboratorium für den Einsatz organisierter Gewalt gegen eine ungeschützte, wehrlose Zivilbevölkerung ist. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) wurde die Vernichtung automatisiert, damit der menschliche Faktor einen Angriff nicht verzögert. Automatisierte Waffen bedeuten ein erhöhtes Risiko für Zivilisten, getroffen zu werden, aber auch, dass Krieg „ohne das Risiko für große Zahlen von Soldaten geführt werden kann“ (Hartung, 2025).

Der Einsatz KI-gesteuerter Waffen zur Verbesserung der Fähigkeit, Feinde zu vernichten, muss so schnell wie möglich den Drang verstärken, die Entscheidungen nicht mehr den Bedienern, sondern der Software zu überlassen. Bidens Luftwaffenminister Frank Kendall drückte es so: „Wenn Sie einen Menschen im Spiel haben, werden Sie verlieren“ (Hartung, 2025).

Es geht um die Entwicklung neuer Massenvernichtungswaffen, und als Inspiration nennt Palantir-CEO Alan Karp das Manhattan-Projekt, in dessen Rahmen die Atombombe entwickelt und dann auf Japan abgeworfen wurde, was eine Hölle entfesselte, wie sie die Welt noch nie gesehen hatte. Obwohl Hitlers Massenvernichtung Abscheu hervorrief, gab es weniger Mitgefühl für die japanische Zivilbevölkerung. Krieg ist zu einer Frage der Spitzentechnologie geworden, aber wer soll die Opfer sein? Typischerweise sind es Bevölkerungsgruppen, die von der weißen Vorherrschaftsmentalität als minderwertig angesehen werden und bis zur Unkenntlichkeit bombardiert werden können. Alan Karp: „Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten im Ausland sollten sich unverzüglich dazu verpflichten, ein neues Manhattan-Projekt zu starten, um die ausschließliche Kontrolle über die hochentwickeltsten Formen der KI für das Schlachtfeld zu behalten – die Zielsysteme und Schwärme von Drohnen und Robotern, die zu den mächtigsten Waffen des Jahrhunderts werden.“

Treibende Kraft hinter dieser Entwicklung sind die großen privaten Technologieunternehmen, die sich im Besitz superreicher Oligarchen mit engen Verbindungen zum Pentagon befinden. Eine unheilige Allianz, um die Welt zu kontrollieren und, wenn nötig, die sogenannten amerikanischen Werte mit Gewalt durchzusetzen. Palantir, im Besitz des Oligarchen Peter Thiel und mit Alan Karp als CEO, macht keinen Hehl aus seiner Unterstützung für Massenvernichtung und Völkermord in Gaza. Es geht um die Aufrechterhaltung der amerikanischen Vorherrschaft in der Militärtechnologie. In enger Zusammenarbeit mit der israelischen Regierung werden an der palästinensischen Zivilbevölkerung mit enormen Opfern Tötungsmaschinen getestet. Gleichzeitig dreht der sogenannte liberale Westen weg und greift nicht in dieses offen stattfindende Gemetzel ein.

Lassen wir Giroux zitieren: „Informiert, kritisch und bereit zu sein, für eine bessere Welt zu kämpfen, erfordert immensen Mut. Es erfordert die Weigerung, sich durch institutionelle Annehmlichkeiten oder Druck zum Schweigen bringen zu lassen. Sich heute zu äußern, ist in der Tat gefährlich. In Zeiten wie diesen ist, wie Hannah Arendt feststellte, das Denken selbst zu einem Risiko geworden“ (Giroux, 2024).

