https://consortiumnews.com/2025/06/21/the-us-plan-to-bomb-iran/?eType=EmailBlastContent&eId=560329c6-5ca4-4ce9-ad6d-37b4678e7f2f



Der Plan der USA, den Iran zu bombardieren

21. Juni 2025

Teilen

Peter Cronau über ein Brookings-Papier aus dem Jahr 2009, in dem dargelegt wird, wie Washington Israel nutzen könnte, um Krieg gegen den Iran zu führen und dies mit einer falschen Darstellung gescheiterter Atomverhandlungen zu rechtfertigen.

Zur Kontrolle der Darstellung gehört auch die Tötung von Journalisten. Der staatliche iranische Fernseh- und Radiosender Islamic Republic of Iran Broadcasting in der Hauptstadt Teheran wurde von Israel bombardiert. Ein blutüberströmter Journalist berichtete von der Straße vor dem brennenden Gebäude. (IRIB via Declassified Australia)

Von Peter Cronau

Declassified Australia

Ein Plan wurde entwickelt, wonach die Vereinigten Staaten Iran mit diplomatischen Mitteln zu Verhandlungen verleiten sollten, die dann scheitern würden, damit Iran angegriffen werden könne, während die USA eine falsche Darstellung verbreiten würden, wonach die Iraner „sich das selbst zuzuschreiben hätten“.

Der Plan forderte die USA außerdem auf, die Israelis als direkten Stellvertreter der USA zu ermutigen oder zu unterstützen, die Angriffe auf den Iran durchzuführen, um Kritik und Vergeltungsmaßnahmen auf Israel abzulenken, wie Declassified Australia berichtet.

Der kühne Plan für einen „plausibel zu leugnenden“ Krieg wird in einer Analyse mit dem leichtfertigen Titel „Leave It To Bibi: Allowing or Encouraging an Israeli Military Strike“ (Überlass es Bibi: Erlaubnis oder Ermutigung zu einem israelischen Militärschlag) detailliert beschrieben, die in einem Bericht mit dem Titel Which Path To Persia: Options for a New American Strategy Towards Iran (Welcher Weg nach Persien: Optionen für eine neue amerikanische Strategie gegenüber dem Iran) der Brookings Institution, einem traditionsreichen Think Tank in Washington, D.C., veröffentlicht wurde.

Der Plan, der kürzlich vom Strategieanalysten Brian Bertelec überprüft wurde und zweifellos seit seiner Erstellung im Jahr 2009 nach der Invasion und Besetzung des Irak und Afghanistans perfektioniert wurde, skizziert Optionen für ein neues Vorhaben der USA – diesmal gegen den Iran.

Die US-Geheimdienste werden von den Verfassern des Plans gut bedient. Zu ihnen gehören liberale „Kriegsfalken“ und Propagandisten der US-Nahostpolitik – Kenneth Pollack, ehemaliger Irak- und Iran-Militäranalyst der CIA und Berater im Weißen Haus; Bruce Riedel, 30-jähriger Veteran der CIA und Nahost-Berater des Präsidenten; und Daniel Byman, ehemaliger CIA-Analyst für Terrorismus im Nahen Osten.

Ein weiterer Autor des Berichts ist Martin Indyk, ein ehemaliger australischer Staatsbürger und Geheimdienstanalyst des australischen Office of National Assessment (ONA), der in die USA zog, zweimal als US-Botschafter in Israel tätig war und zu einem führenden pro-israelischen Lobbyisten wurde.

Der verstorbene Martin Indyk, damals US-Botschafter in Israel, mit dem israelischen Außenminister Shimon Peres, ohne Datum. (US-Botschaft in Jerusalem/Flickr/CC BY 2.0)

Die Kapitel des Berichts behandeln Optionen zum Sturz der iranischen Regierung, darunter die Unterstützung eines Militärputsches, eines Aufstands oppositioneller Gruppen, einer Volkserhebung, einer Invasion und einer Luftangriffskampagne.

Für die Militäraktion gegen den Iran beschreibt der Bericht das Ziel, jegliche Vergeltungsmaßnahmen und internationale Schuldzuweisungen für einen Militärschlag auf Israel abzulenken:

„Die USA würden die Israelis ermutigen und vielleicht sogar dabei unterstützen, die Angriffe [auf die iranischen Nuklearanlagen] selbst durchzuführen, in der Erwartung, dass sowohl internationale als auch iranische Vergeltungsmaßnahmen von den Vereinigten Staaten auf Israel abgelenkt würden.“ [S. 89]

Um die Grundlage für eine öffentlichkeitswirksame Rechtfertigung des Angriffs auf den Iran zu schaffen, schlägt der Bericht eine falsche Darstellung der „gescheiterten Friedensgespräche“ vor:

„Der beste Weg, internationale Verurteilung zu minimieren und Unterstützung (wenn auch widerwillig oder verdeckt) zu maximieren, besteht darin, nur dann zuzuschlagen, wenn die weit verbreitete Überzeugung besteht, dass den Iranern ein hervorragendes Angebot gemacht wurde, das sie jedoch abgelehnt haben – ein Angebot, das so gut war, dass nur ein Regime, das entschlossen ist, Atomwaffen zu erwerben, und zwar aus den falschen Gründen, es ablehnen würde.

Unter diesen Umständen könnten die Vereinigten Staaten (oder Israel) ihre Operationen als in Trauer und nicht in Wut durchgeführt darstellen, und zumindest ein Teil der internationalen Gemeinschaft würde zu dem Schluss kommen, dass die Iraner „sich das selbst zuzuschreiben haben”, weil sie ein sehr gutes Angebot abgelehnt haben.” [S. 39]

Die Täuschung und die psychologische Kriegsführung, die Israels Enthauptungsschläge gegen den Iran unterstützten, umfassten die Erfindung falscher Narrative, um den Iran in die Irre zu führen, wie beispielsweise die inzwischen aufgegebenen Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran. Dieses Element veranlasste den Iran, Infiltratoren in seinen Reihen zu vermuten und Absichten, Fähigkeiten und Zeitpläne falsch einzuschätzen, wodurch die Schwachstellen des Iran ausgenutzt werden konnten.

Und so geht es weiter. Der Plan der strategischen Überraschung wird fast wortwörtlich umgesetzt.

Nach 60 Tagen hoffnungsvoller, aber ergebnisloser Gespräche zwischen den USA und dem Iran über das Schicksal des iranischen Atomforschungsprogramms – und wenige Tage vor der Wiederaufnahme dieser Gespräche – begann Israel am Freitag, dem 13. Juni, eine überraschende Serie von Bombenangriffen auf den Iran. Ziele der Präventivschläge waren iranische Militär- und Atomanlagen, bei denen Atomwissenschaftler, Militärs und Zivilisten getötet wurden.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels dauern die von Israel initiierten Bombenangriffe auf den Iran und die Verteidigungsreaktionen des Iran an. Die USA und Großbritannien sollen Flugzeuge, Schiffe und Personal in Alarmbereitschaft versetzen, um sich möglicherweise dem Krieg gegen den Iran anzuschließen.

Die „Bedrohung durch den Iran”

Der Plan „Leave It To Bibi” wurde zu einer Zeit geschrieben, als westliche Geheimdienste wussten, dass die Verteidigungsanlagen des Iran rein „defensiv” waren und dazu dienten, Angriffen Israels und der Vereinigten Staaten standzuhalten.

Australische Geheimdienste haben berichtet, dass trotz „starker Anzeichen dafür, dass Teheran letztendlich ein Atomwaffenarsenal anstrebt”, die Position des Iran im Wesentlichen defensiv sei, wie Dr. Clinton Fernandes in seinem Buch „Sub-imperial Power“ schrieb.

Der damalige Generaldirektor des obersten australischen Geheimdienstes, des Office of National Assessments (ONA), Peter Varghese, sagte in einem geheimen Kabel der US-Botschaft über einen Geheimdienstaustausch zwischen Australien und den USA im Jahr 2008, das an WikiLeaks durchgesickert war, dass

„Das ONA betrachtete das Atomprogramm Teherns im Rahmen des Paradigmas der ‚Gesetze der Abschreckung‘.“

Der Chef des australischen Geheimdienstes schloss seine Geheimdienstbesprechung mit US-Botschaftsangehörigen in Canberra mit der Feststellung, dass das ONA folgenden Standpunkt vertrete:

„Es ist ein Fehler, den Iran als ‚Schurkenstaat‘ zu betrachten.“

Diese Ansicht wurde vom Direktor der US-amerikanischen Defense Intelligence Agency (DIA), Generalleutnant Ronald L. Burgess, unterstützt, der 2010 sagte, der Iran habe eine „defensive“ militärische Haltung, die sich in seinen Prioritäten bei den Verteidigungsausgaben widerspiegele:

„Dies spiegelt seine defensive Militärdoktrin wider, die darauf abzielt, eine Invasion zu verlangsamen und eine diplomatische Lösung der Feindseligkeiten zu erzwingen. Die militärische Ausbildung und die öffentlichen Erklärungen des Iran spiegeln diese defensive Doktrin wider.

Zu den Grundsätzen seiner Militärstrategie gehören Abschreckung, asymmetrische Vergeltung und Zermürbungskrieg.

Die Militärstrategie des Iran ist darauf ausgerichtet, sich gegen externe Bedrohungen, insbesondere aus den Vereinigten Staaten und Israel, zu verteidigen.“

Bitte spenden Sie für die

Frühjahrs-Spendenaktion!

Die aktuellste Einschätzung der US-Geheimdienste stützt diese Position, dass der Iran derzeit keine Atomwaffen entwickelt.

Am 25. März 2025 erklärte die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, Tulsi Gabbard, in einer Anhörung des Senatsausschusses für Nachrichtendienste zur jährlichen Bedrohungsanalyse der US-Geheimdienste, es gebe keine Beweise dafür, dass der Iran eine Atomwaffe baue:

„Die IC [Geheimdienstgemeinschaft] geht weiterhin davon aus, dass der Iran keine Atomwaffe baut und dass der Oberste Führer Khamenei das 2003 ausgesetzte Atomwaffenprogramm nicht genehmigt hat. Die IC beobachtet aufmerksam, ob Teheran beschließt, sein Atomwaffenprogramm wieder aufzunehmen.“

Diese Woche wurden CNN aus vier Quellen neue Details zu Einschätzungen der US-Geheimdienste zugespielt. Die Einschätzungen kommen zu einem ganz anderen Ergebnis als die kriegsbefürwortenden Aussagen „Israel hat das Recht, sich zu verteidigen“, die von den australischen Ministern für Verteidigung und Auswärtige Angelegenheiten, dem israelischen Botschafter und den Mainstream-Medien zu hören waren.

Die geheimen Geheimdienstberichte widersprechen diesen öffentlichen Erklärungen eindeutig.

Sie besagen, dass der Iran nicht nur „nicht aktiv nach Atomwaffen strebt“, sondern auch noch „drei Jahre davon entfernt“ ist, eine solche Waffe herstellen und auf ein Ziel seiner Wahl abfeuern zu können.

Beteiligung der USA und Australiens

Die militärische Unterstützung der USA für Israel ist umfassend und massiv – über 17 Milliarden Dollar an Militärhilfe von Oktober 2023 bis Oktober 2024. Sie erfolgt in Form von Flugzeugen, Waffen, Munition und Betankungskapazitäten sowie durch Geheimdienst-, Überwachungs- und Aufklärungsmaßnahmen.

Nach Medienberichten leisten die USA bereits wichtige Unterstützung speziell für die massive Bombardierung des Iran. Eine gut informierte US-Quelle sagt, die USA hätten „exquisite Geheimdienstinformationen“ für die aktuellen israelischen Angriffe auf den Iran geliefert.

„Exquisite Geheimdienstinformationen“ ist ein selten verwendeter Begriff aus dem Geheimdienstbereich, der sich auf außergewöhnlich detaillierte und genaue Informationen bezieht, die aus hochentwickelten Quellen oder Plattformen, einschließlich technischer Plattformen wie Satellitenüberwachung, gewonnen werden.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass zumindest ein Teil der „exquisiten Geheimdienstinformationen“ durch die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Überwachungssatelliten bereitgestellt wurde, die von der riesigen US-Basis in Pine Gap am Rande von Alice Springs in Zentralaustralien eingesetzt werden.

Die Pine Gap Defence Base, eine wichtige von den USA betriebene Abhörstation im Northern Territory Australiens, gesehen vom Mount Gillen, Alice Springs, September 2013. (Mark Marathon, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Es gibt noch andere Wege, wie Australien die gesamte US-Kampagne zur Unterstützung Israels unterstützt.

Die Überwachungsbasis NW Cape in der Nähe von Exmouth in Westaustralien dient der Kommunikation und Überwachung, und in Nordaustralien wurden Luftwaffenstützpunkte für US-Tankflugzeuge bereitgestellt, die B-2-Bomber auf ihrem Weg zum Bombenangriff auf den Jemen unterstützen und in Diego Garcia im Indischen Ozean stationiert werden sollen. Und ein australischer Marineoffizier leitet die multinationale US-Marine-Taskforce CTF-153, die gegen die Blockade des Jemen durch Israel-gebundene Schiffe im Roten Meer vorgeht.

Aber natürlich leistet die Pine Gap-Basis die mit Abstand wichtigste Unterstützung bei der Kriegsführung – von der Erfassung militärischer Kommunikation über die Geolokalisierung von Personen für Zielerfassung bis hin zur Erkennung von Truppenbewegungen und der Ortung und Verfolgung von Raketen- und Raketenstarts.

Die Pine Gap-Basis sammelt und liefert diese Informationen und Analysen an die Nationale Sicherheitsbehörde (NSA) der Vereinigten Staaten, die dann einen Großteil davon an Israel weitergibt, wie Declassified Australia erstmals im November 2023 berichtete.

Ein „streng geheimes“ NSA-Dokument mit dem Titel „NSA Intelligence relationship with Israel“ (Geheimdienstbeziehungen der NSA zu Israel), das von Edward Snowden geleakt und 2014 von The Intercept veröffentlicht wurde, besagt:

„Die NSA unterhält weitreichende technische und analytische Beziehungen zur israelischen SIGINT National Unit (ISNU) und tauscht Informationen über Zugang, Abhörmaßnahmen, Zielerfassung, Sprache, Analyse und Berichterstattung aus.“

Die Spionage gegen den Iran wird als „vorrangige Priorität“ für die Beziehungen zwischen der NSA und der ISNU bezeichnet und hat offenbar Ergebnisse gebracht:

„Eine robuste und dynamische Beziehung hat Durchbrüche bei hochrangigen iranischen Zielen ermöglicht.

Die USA und die ISNU initiieren weiterhin gemeinsam mit der CIA, der ISNU, der SOD [Israel Special Operation Division] und dem Mossad gezielte Maßnahmen gegen die syrische und iranische Führung sowie gegen Nuklearentwicklungsprogramme.“

Ziele der USA in der Region und weltweit

Weit entfernt von der falschen Darstellung, dass Israel die Initiativen der USA im Nahen Osten untergraben würde, agiert Israel wie ein Vasallenstaat, als loyaler Stellvertreter, der die langfristigen hegemonialen Ziele der USA in der Region umsetzt.

Diese Ziele wurden 2001 in einem geheimen Memorandum formalisiert, das vom Büro des Verteidigungsministers Donald Rumsfeld an den Generalstab des Pentagon geschickt wurde.

Der viersterne US-General Wesley Clark, der während des Konflikts im ehemaligen Jugoslawien als Oberbefehlshaber der NATO gedient hatte, sagte 2007 in einem Fernsehbericht auf Democracy Now, dass ihm das Memo von einem General des Generalstabs gezeigt worden sei.

Während er das Memo hochhielt, sagte der General zu ihm:

„Dies ist ein Memo, das beschreibt, wie wir in fünf Jahren sieben Länder ausschalten werden – angefangen mit dem Irak, dann Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und zum Schluss Iran.“

In den folgenden Jahren wurden alle diese sieben Länder entweder gestürzt oder von den USA unter enormen Druck gesetzt.

Israel wird von den USA als Stellvertreter für die Umsetzung ihrer strategischen Dominanzpläne benutzt – genauso wie die Ukraine gegen Russland und Taiwan möglicherweise bald gegen China eingesetzt werden wird.

Peter Cronau ist ein preisgekrönter Investigativjournalist, Autor und Filmemacher. Seine Dokumentarfilme wurden in der ABC-Fernsehsendung Four Corners und im Radio National in der Sendung Background Briefing ausgestrahlt. Er ist Herausgeber und Mitbegründer von DECLASSIFIED AUSTRALIA. Er ist Mitherausgeber des kürzlich erschienenen Buches A Secret Australia – Revealed by the WikiLeaks Exposés.

Dieser Artikel stammt aus Declassified Australia.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Consortium News wider.

Bitte spenden Sie für die

Frühjahrs-Spendenaktion!

Tags: Brian Bertelec Edward Snowden Iran-Atomabkommen Israel-Iran-Krieg Gemeinsame Verteidigungsanlage Pine Gap Kenneth Pollack National Security Agency (NSA) Peter Cronau Verteidigungsminbersetzt ister Donald Rumsfeld

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …