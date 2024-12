Warum werden diese „amputierten“ Kinder, Kriegsopfer des zionistischen Gaza Völkermords nicht nach Deutschland geholt und erhalten hier die „High-Tech“ Behandlung, die man mittlerweile etwa 1000 verletzten und amputierten ukrainischen Soldaten in Deutschland ermöglicht. Schließlich sind die Kinder die Hauptleidtragenden unschuldigen Opfer des Krieges und nicht die Soldaten. Evelyn Hecht-Galinski



Gaza hat weltweit die meisten amputierten Kinder pro Kopf: UN-Generalsekretär

in Palästina

von Quds News Network

03. Dezember 2024

Die kleine Hoor Nusseir sitzt auf einem Bett im Al-Aqsa Martyrs Hospital und schaut sich um. Sie ist die einzige Überlebende, die unter den Trümmern des Hauses ihrer Familie gerettet wurde. (Abdelhakim Abu Riash/Al Jazeera)

Gaza (Quds News Network)- Nach mehr als einem Jahr des völkermörderischen Krieges Israels gegen die Enklave hat der Gazastreifen nach Angaben der Vereinten Nationen nun die höchste Zahl an amputierten Kindern pro Kopf der Bevölkerung.

„Der Gazastreifen hat jetzt die höchste Anzahl von amputierten Kindern pro Kopf der Bevölkerung in der ganzen Welt – viele verlieren Gliedmaßen und werden ohne Betäubung operiert“, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Montag in einer Rede, die sein Stellvertreter auf einer Konferenz in Kairo verlas, die darauf abzielte, die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu beschleunigen.

Der UN-Chef nannte die Situation im vom Krieg zerrissenen Gazastreifen „entsetzlich und apokalyptisch“ und warnte, dass die Bedingungen, denen die Palästinenser in dem Gebiet ausgesetzt sind, den „schwersten internationalen Verbrechen“ gleichkommen könnten.

Guterres wies auf die verheerenden Folgen des israelischen Angriffs und die dringende Notwendigkeit internationaler Maßnahmen hin. „Die Unterernährung grassiert, eine Hungersnot steht unmittelbar bevor. Inzwischen ist das Gesundheitssystem zusammengebrochen“, sagte er.

Der Generalsekretär kritisierte auch die strengen Beschränkungen bei der Bereitstellung von Hilfsgütern und bezeichnete die derzeitigen Mengen als „völlig unzureichend“.

Nach Zählung des UNRWA konnten im vergangenen Monat nur 65 Hilfsgütertransporter pro Tag in den Gazastreifen einfahren, verglichen mit einem Durchschnitt von 500 vor dem Krieg.

