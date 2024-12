https://english.almayadeen.net/articles/opinion/why-eu-unity-on-the-international-criminal-court-is-a-farce



Warum die Einigkeit der EU über den Internationalen Strafgerichtshof eine Farce ist

Von Hannan Hussain

Quelle: Al Mayadeen Englisch

3. Dezember 2024



Die mangelnde Einigkeit der EU zeigt, dass sie internationales Recht auf Herausforderungen ihrer eigenen Wahl anwenden wird, und offenbart eine eklatante Doppelmoral in Bezug auf den Schutz westlicher Rechte und den des palästinensischen Volkes.

Mehrere EU-Staaten räumen ihrer unverfrorenen Unterstützung israelischer Kriegsverbrechen weiterhin Vorrang vor Verpflichtungen gegenüber dem Internationalen Strafgerichtshof und dem Schutz der Menschenrechte ein. (Al Mayadeen English; Illustriert von Mahdi Rtail)

Die Entscheidungen des IStGH sind für alle Vertragsstaaten des Römischen Statuts verbindlich, also auch für alle EU-Mitgliedstaaten“, erklärte der Vizepräsident der Europäischen Union, Josep Borrell, kürzlich.

Dies geschah, als das oberste Gericht Haftbefehle gegen die Kriegsverbrecher Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Minister für Sicherheit der Besatzungsmacht Yoav Gallant erließ. Als Mitglieder des obersten Gerichtshofs sind alle EU-Staaten verpflichtet, die Anordnung zu vollstrecken. Allerdings wird hier mit zweierlei Maß gemessen: Die Länder rühmen ihre Mitgliedschaft im Gerichtshof, sind aber zunehmend uneins, wenn es darum geht, ihre Verpflichtung in die Tat umzusetzen.

Schauen Sie sich Deutschland und Frankreich an. Berlin hat die Frechheit zu behaupten, dass die ICC-Anordnung nicht ausreicht, um eine Verhaftung zu ermöglichen. In Wirklichkeit bedeutet dies, die Augen vor zahlreichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verschließen , die von den Besatzungsführern über einen Zeitraum von mindestens sieben Monaten begangen wurden. Anstatt eine klare Haltung gegen völkermörderische Gräueltaten einzunehmen, verweist Berlin mit leeren Worten auf die Beiträge des IStGH und behauptet, diese zu ehren und zu respektieren. Angesichts der verwerflichen Selektivität Deutschlands bei der Befolgung von Anordnungen findet diese Behauptung jedoch wenig Anklang.

Man denke nur an den IStGH-Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin im März letzten Jahres: Deutschland schlug schnell Alarm, dass die Weltgemeinschaft die Verantwortung habe, dem Haftbefehl Folge zu leisten, und betonte, dass „das internationale Strafrecht einen Beitrag leistet“. Aber wie steht es mit dem Völkerrecht bei Israels“ Massenschlachtfeldzug in Palästina, einem vom IStGH anerkannten Staat, auf dessen Gebiet unsägliche israelische Kriegsverbrechen begangen wurden? Deutschland beansprucht einen Mittelweg bei der ICC-Anordnung, obwohl es offen gesagt keinen gibt: Entweder erfüllt Berlin seine rechtliche Verpflichtung, beide Kriegsverbrecher zu verhaften und an den ICC auszuliefern, oder es weigert sich, dies zu tun.

Paris wird nun plötzlich an rechtliche Komplikationen erinnert, wenn Netanjahu französisches Territorium betreten würde. Es versucht, beide Seiten auszuspielen, indem es rhetorische Unterstützung für den IStGH geltend macht, während es die Haftbefehle als formalisierte Anschuldigungen herunterspielt. Die Fakten sprechen für sich: Bei diesen Haftbefehlen geht es um Gerechtigkeit für Tausende von Palästinensern, die ungestraft massakriert wurden. Die Verhaftung von Netanjahu und Gallant bedeutet auch, dass Deutschland und Frankreich im Interesse der Palästinenser liefern müssen. Doch in diesen Ländern dominiert falsche Sympathie. Man denke nur an die künstliche Sorge des französischen Außenministeriums um den „Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza“ und ein Ende des humanitären Chaos, ohne „Israel“ die Verantwortung zuzuschieben. Die abweichende Haltung der EU gegenüber den ICC-Haftbefehlen lässt keinen Zweifel an der westlichen Heuchelei in Bezug auf Rechte, Gerechtigkeit und vor allem Gaza.

Aber täuschen Sie sich nicht. Die Kritik Deutschlands und Frankreichs am IStGH ist Ausdruck einer absichtlichen bösen Absicht, nicht eines Verdienstes. EU-Länder, die an eine rasche Durchsetzung glauben, halten sich beispielsweise nicht mit Haftbefehlen zurück. Nehmen wir Spanien: Es war klar, dass der Völkermord am palästinensischen Volk nicht „ungestraft“ bleiben würde. Ein wichtiger Unterschied zwischen Madrid, Berlin und Paris ist die konsequente Unterstützung der Justiz. So hat Spanien beispielsweise die Klage des Internationalen Gerichtshofs (IGH) gegen „Israel“ unterstützt, die illegale Besatzung angeprangert und die palästinensische Staatlichkeit trotz der üblen zionistischen Propaganda anerkannt. Auf der anderen Seite hat Deutschland die Waffenexporte an die Besatzer erhöht, offensichtliche Kriegsverbrechen gedeckt und Israels völkermörderische Gräueltaten vor dem IGH verteidigt.

Angesichts dieser offensichtlichen Unterstützung des Völkermords auf der Weltbühne kann man Ländern wie Deutschland nicht vertrauen, dass sie sich für die Rechenschaftspflicht für palästinensisches Blut und Leben einsetzen. Andere EU-Staaten wie Spanien und Irland sehen sich keinen solchen Hindernissen gegenüber, weil sie Israels“ mörderische Kampagne in Gaza als das bezeichnet haben, was sie ist. „Es gibt internationale Haftbefehle gegen (Netanjahu) und (Yoav Gallant). Es gibt Entscheidungen, die Israels Kriegsverbrechen und humanitäre Verstöße bestätigen. Was braucht die spanische Regierung noch, um diese Lizenzen zu streichen?“, sagte Ana Sanchez, Sprecherin des zivilgesellschaftlichen Netzwerks für Solidarität gegen die Besatzung Palästinas (RESCOP), das diese Woche in ganz Spanien Proteste organisiert.

Interessanterweise verdeutlicht die abweichende Haltung der EU zu den Haftbefehlen mehrere Tatsachen. Erstens handelt es sich nicht um einen Block, der wirklich an die einheitliche Anwendung der Rechtsstaatlichkeit glaubt. Schließlich geht es bei den Haftbefehlen um die Ermordung, Verfolgung und Verhungerung der Bewohner des Gazastreifens, und sowohl Gallant als auch Netanjahu sind hauptverantwortlich dafür, dass der Bevölkerung das Überlebensnotwendige vorenthalten wird. Die mangelnde Einigkeit der EU zeigt also, dass sie das Völkerrecht auf Herausforderungen ihrer eigenen Wahl anwenden wird, was eine eklatante Doppelmoral in Bezug auf den Schutz der Rechte des Westens und des palästinensischen Volkes offenbart.

Zweitens zeigt die EU wenig Anzeichen dafür, das Mandat des IStGH angesichts der israelischen Massentötungskampagne zu stärken. Verhaftungen sind zum Beispiel der Schlüssel zu Gerichtsverfahren vor dem IStGH. Die ganze Welt sollte Zeuge des Ausmaßes der Brutalität, der Massentötungen und der Zerstörung sein, die von Netanjahu und Gallant angeführt werden. In mehreren europäischen Ländern, darunter Frankreich, Deutschland, Italien und das Vereinigte Königreich, scheint jedoch der Schutz von Besatzungsverbrechen das vorherrschende Thema zu sein. Alle vier Länder haben sich darauf geeinigt, diese Haftbefehle im jüngsten Kommuniqué der Außenminister der Gruppe der Sieben (G7) nicht zu erwähnen, womit sie ihre Interessen mit denen Washingtons in Einklang bringen und eine rasche Rechenschaftspflicht für das Völkermordregime untergraben.

So verstanden, stellen mehrere EU-Staaten ihre unverfrorene Unterstützung für israelische Kriegsverbrechen weiterhin über die Verpflichtungen gegenüber dem IStGH und den Schutz der Rechte. Indem sie das Ausmaß der an den Palästinensern begangenen Gräueltaten herunterspielen, vermitteln sie den Eindruck eines Blocks, der in den Völkermord verwickelt ist.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …