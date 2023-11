Israel-Palestine live: Hezbollah’s Nasrallah speaks for first time since war As Gaza shelling persists, Israeli forces escalate drone strikes and raids in the West Bank

Israel-Palästina live: Israel bestätigt Bombenanschlag auf Krankenhaus, bombardiert UN-Schule

Währenddessen hinterlässt ein Angriff auf Menschen, die aus dem Norden fliehen, Leichen auf der Straße in Gaza

Wichtigste Punkte

Israelische Jets beschießen drei Krankenhäuser in Gaza

Nasrallah spricht zum ersten Mal seit dem Krieg

27 israelische Soldaten bei Kämpfen in Gaza getötet

Live-Updates

Enkel von Bahrains oberstem schiitischen Geistlichen wegen Gaza-Protest verhaftet

vor 5 Minuten

Die bahrainische Polizei hat den Enkel des ranghöchsten schiitischen Geistlichen des Königreichs wegen der Teilnahme an einer pro-palästinensischen Demonstration verhaftet.

Der 17-jährige Mahdi Nasser, Enkel von Scheich Isa Qassim, wurde von der Polizei festgenommen, als er an einer Demonstration zur Unterstützung des Gazastreifens teilnahm, wie lokale Medien berichteten.

Das Königreich hat seine Beziehungen zu Israel im Jahr 2020 normalisiert, aber seither gab es wiederholt Proteste gegen die Beziehungen zu dem Land.

Am Donnerstag erklärte das bahrainische Parlament, es habe seinen Botschafter in Israel wegen des Gaza-Krieges abberufen.

Mahdi Nasser

Mahdi Nasser, 17-jähriger Sohn von Sheikh Isa Qassam (X)

Dutzende von Menschenrechtsaktivisten halten Gaza-Sit-ins vor den Büros der US-Senatoren ab

vor 32 Minuten

Rund 180 pro-palästinensische Menschenrechtsaktivisten halten Sitzstreiks vor den Büros von acht US-Senatoren ab, mehr als 40 wurden verhaftet.

Die Aktivisten fordern die Senatoren auf, öffentlich einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen und ein Ende der amerikanischen Waffen- und Militärfinanzierung für Israel zu fordern.

Zu den Senatoren, gegen die protestiert wird, gehören Elizabeth Warren, Bernie Sanders und Chris Van Hollen.

Sechsundsechzig Prozent der US-Wähler unterstützen einen Waffenstillstand, wie eine aktuelle Umfrage von Data for Progress ergab.

Medizinische Hilfe für Palästinenser „entsetzt“ über Luftangriff auf al-Shifa-Krankenhaus

vor 41 Minuten

Die Organisation Medical Aid for Palestinians (MAP) zeigte sich entsetzt über den israelischen Luftangriff auf das al-Shifa Krankenhaus in Gaza.

„Angriffe auf Krankenhäuser und Ambulanzen müssen aufhören. Sie sind Zufluchtsorte für die Verwundeten, Orte, an denen Leben gerettet und Leiden gelindert werden. Wenn nicht einmal Krankenhäuser geschützt werden, dann gibt es wirklich keinen sicheren Ort mehr in Gaza“, sagte Melanie Ward, Geschäftsführerin von MAP.

„Die internationale Gemeinschaft muss dringend einen Waffenstillstand und ein Ende der wahllosen Bombardierung des Gazastreifens durch Israel fordern. Dies ist nicht der erste Angriff auf Krankenhäuser seit Beginn der israelischen Militäroffensive auf den Gazastreifen, und es wird nicht der letzte sein, bis die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden und die Straflosigkeit ein Ende hat.“

Israelischer Angriff auf UN-geführte Schule fordert 20 Tote

vor 1 Stunde

Bei einem israelischen Luftangriff auf eine von den Vereinten Nationen betriebene Schule, in der vertriebene Palästinenser untergebracht sind, sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen.

Dutzende wurden bei dem Angriff auf die Osama-Ben-Zaid-Schule im Stadtteil Saftawi im Norden des Gazastreifens verletzt.

UN schätzt, dass 1,2 Milliarden Dollar benötigt werden, um die Bedürfnisse der Menschen in Gaza zu decken

vor 1 Stunde

Das Amt für humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen hatte am 7. Oktober zu 294 Millionen Dollar aufgerufen, um fast 1,3 Millionen Menschen zu unterstützen, aber die Lage ist nach Angaben der Organisation „zunehmend verzweifelt“.

„Die Kosten für die Deckung der Bedürfnisse von 2,7 Millionen Menschen – das ist die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens und 500.000 Menschen im besetzten Westjordanland – werden auf 1,2 Milliarden Dollar geschätzt.“

Honduras beruft Botschafter in Israel zu „Konsultationen“ ein

vor 2 Stunden

Honduras teilte am Freitag mit, dass es seinen Botschafter in Israel zu „Konsultationen“ über Israels „Verletzungen des humanitären Völkerrechts im Gazastreifen“ abberufen werde.

Honduras schließt sich damit anderen lateinamerikanischen Ländern an, darunter Bolivien, Chile und Kolumbien, die alle bedeutende Schritte unternommen haben, um sich diplomatisch von Israel zu distanzieren.

Am Dienstag brach die linksgerichtete Regierung Boliviens als Reaktion auf die anhaltenden Bombardierungen im Gazastreifen, die als Reaktion auf den tödlichen Überraschungsangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober über 9.227 Palästinenser – darunter 3.826 Kinder – getötet haben, alle Beziehungen zu Israel ab. Mindestens 1.400 Israelis wurden bei den Angriffen getötet und etwa 242 als Geiseln genommen.

Bolivien ist das erste lateinamerikanische Land, das seine Beziehungen zu Israel abgebrochen hat.

Auf einer Pressekonferenz in der bolivianischen Hauptstadt La Paz erklärte Freddy Mamani, stellvertretender Außenminister Boliviens, die Entscheidung zum Abbruch der Beziehungen sei eine „Zurückweisung und Verurteilung der aggressiven und unverhältnismäßigen israelischen Militäroffensive im Gazastreifen und ihrer Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit“.

Die israelische Offensive im Gazastreifen ist wegen möglicher Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht weithin kritisiert worden. Das UN-Menschenrechtsbüro erklärte, die jüngsten Angriffe auf das Flüchtlingslager Jabalia könnten „Kriegsverbrechen“ darstellen.

Lesen Sie mehr: Lateinamerika distanziert sich von den USA und Israel wegen der Angriffe auf Gaza

SRAEL-PALÄSTINENSER-PROTESTE-KOLUMBIEN

Israelischer Botschafter in den USA rügt Bernie Sanders wegen Gaza-Haltung

vor 2 Stunden

Israels Botschafter in den USA hat eine seltene direkte Kritik an einem amtierenden amerikanischen Politiker geäußert. Er rügte Senator Bernie Sanders, nachdem der linke Gesetzgeber gesagt hatte, dass die Situation im Gazastreifen „nicht weitergehen kann“.

In Kommentaren in den sozialen Medien sagte Sanders am Donnerstag: „So wichtig eine humanitäre Antwort ist, so wichtig ist es auch, einen Weg zu einer Zweistaatenlösung und einem demokratischen Palästina aufzuzeigen“ und warnte, dass Israel sich nicht „den Weg zu einer langfristigen Lösung bomben“ könne.

In seiner Antwort sagte Michael Herzog, dass jeder, der ein „demokratisches“ Palästina wolle, die Niederlage der Hamas unterstützen müsse.

„16 Jahre Hamas-Herrschaft in Gaza, seit sie in einem blutigen Staatsstreich die Macht übernommen hat, haben nur Elend für die Bürger des Gazastreifens gebracht, Zehntausende von Raketen, die auf israelische Bevölkerungszentren abgefeuert wurden (einschließlich fast 9.000 seit Beginn dieses Krieges), und zahlreiche bewaffnete Zusammenstöße mit Israel – all das gipfelte in dem unvorstellbar grausamen Terroranschlag am 7. Oktober“, sagte er in einem Zitat-Tweet zu Sanders‘ ursprünglichen Kommentaren auf X (früher Twitter).

„Wie genau schlagen Sie vor, diese völkermordenden Extremisten zu besiegen, die sich hinter unschuldigen Zivilisten verstecken und sie als menschliche Schutzschilde benutzen?“

Israel bestätigt Angriff auf al-Shifa Krankenhaus in Gaza

vor 2 Stunden

Israel hat am Freitag bestätigt, dass es einen Krankenwagen am Eingang des al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt angegriffen hat und behauptet, dass dieser von einer Hamas-Terrorzelle benutzt wurde.

In einer Erklärung des Militärs hieß es: „Flugzeuge haben einen Krankenwagen getroffen, der von den Streitkräften als von einer Hamas-Terrorzelle benutzt identifiziert wurde und sich in unmittelbarer Nähe ihrer Position in der Kampfzone befand.“

Ismail Haniyeh fordert Ägypten auf, den Grenzübergang Rafah vollständig zu öffnen

vor 3 Stunden

Der Chef des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh, hat die jüngsten israelischen Angriffe auf den Gazastreifen verurteilt und erklärt, dass der „Widerstand unser Volk weiterhin mit aller Kraft verteidigen wird“.

„Diese Massaker spiegeln das Dilemma wider, in dem sich die Besatzung und ihre Bodentruppen befinden, während sie von unseren Widerstandskämpfern bekämpft werden, die unser Land verteidigen und Tausende von Märtyrern rächen“, sagte er in einer Erklärung.

Er fügte hinzu, dass Ägypten den Grenzübergang Rafah zum Gazastreifen vollständig öffnen sollte, und lobte die internationalen Reaktionen in Solidarität mit den Palästinensern.

„Die Brutalität, die mit dem neuen Besuch des US-Außenministers Antony Blinken zusammenfällt, ist ein Ergebnis des grünen Lichts und der offenen Unterstützung der Vereinigten Staaten für die Besatzung auf dieser Ebene der Herausforderung aller menschlichen Werte und internationalen Gesetze.“

Emmanuel Macron kündigt „humanitäre Konferenz“ für den 9. November an

vor 4 Stunden

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat für den 9. November in Paris eine Konferenz angekündigt, die sich für einen „humanitären Waffenstillstand“ in Gaza einsetzen soll.

Auf seiner Reise in die Bretagne sagte Macron, die humanitäre Konferenz werde im Rahmen des Pariser Friedensforums stattfinden.

„Wir rufen zu diesem humanitären Waffenstillstand auf, weil der Kampf gegen den Terrorismus es nicht rechtfertigt, Zivilisten zu opfern“, sagte er.

Video: Israelische Luftangriffe treffen die Umgebung des Al-Quds-Krankenhauses

vor 4 Stunden

Irakische Miliz behauptet, israelische Ziele in Eilat angegriffen zu haben

Vor 5 Stunden

Eine irakische Miliz hat nach eigenen Angaben israelische Stellungen in der Stadt Eilat am Toten Meer „angegriffen“.

Der Islamische Widerstand im Irak, eine bewaffnete Gruppierung, die sich im Gefolge des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen gebildet hat, beanspruchte den Angriff am Freitag in einer Erklärung, ging aber nicht auf Einzelheiten ein.

„Zur Unterstützung unseres Volkes im Gazastreifen und als Reaktion auf die Massaker, die von der usurpierenden Entität an palästinensischen Zivilisten, einschließlich Kindern, Frauen und älteren Menschen, begangen wurden, haben die Mudschaheddin des Islamischen Widerstands im Irak heute Morgen ein Ziel im besetzten Umm al-Rasch angegriffen“, so die Gruppe, die die arabische Bezeichnung für Eilat verwendet.

„Der Islamische Widerstand bestätigt die fortgesetzte Zerstörung feindlicher Hochburgen. Der Sieg kommt nur von Gott. Wahrlich, Gott ist mächtig, allweise“.

Israelische Jets beschießen innerhalb weniger Stunden drei Krankenhäuser im Gazastreifen

vor 5 Stunden

Israelische Kampfjets haben am Freitag innerhalb weniger Stunden drei Krankenhäuser im Gazastreifen angegriffen, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit.

Die Bomben wurden in den Innenhöfen des indonesischen Krankenhauses, des al-Quds-Krankenhauses und des al-Shifa-Krankenhauses, der größten medizinischen Einrichtung in Gaza, abgeworfen.

Nach Angaben von Al Jazeera wurden bei dem Beschuss des Shifa mindestens 15 Menschen getötet.

Dutzende weitere wurden verletzt, darunter auch Menschen, die bei früheren Angriffen verletzt worden waren.

Eine der Bomben traf einen Konvoi mit Patienten, der von der Shifa aus zur weiteren Behandlung in den südlichen Gazastreifen unterwegs war.

Israel bombardiert Konvoi mit verwundeten Palästinensern und tötet und verletzt zahlreiche Menschen

vor 6 Stunden

Anmerkung des Herausgebers: Das Video in diesem Update enthält Bilder, die für manche Betrachter verstörend sein könnten

Das israelische Militär hat einen Konvoi mit schwer verwundeten Palästinensern im Gazastreifen bombardiert. Dabei wurden zahlreiche Menschen getötet und verletzt, Stunden nachdem das Gesundheitsministerium öffentlich angekündigt hatte, die Patienten nach Süden zu eskortieren.

Ashraf Al Qedra, der Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums, sagte am Freitagnachmittag, dass eine Gruppe von Schwerverletzten zur weiteren Behandlung nach Rafah im Süden gebracht werden würde.

In einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz bat er das Rote Kreuz, den Konvoi zu begleiten, um seine Sicherheit zu gewährleisten.

Dennoch wurde er von israelischen Kampfjets bombardiert.

„Wir haben das Rote Kreuz informiert, dass sich der Konvoi vom Al-Shifa-Krankenhaus aus in Bewegung gesetzt hat, aber die Besatzung hat ihn an mehreren Stellen beschossen, während er sich noch in der Nähe des Krankenhauseingangs befand“, sagte Qedra.

BREAKING: Israel bombardiert den Eingang des Al-Shifa Krankenhauses in Gaza

vor 6 Stunden

Israelische Kampfjets haben am Freitag den Eingang des größten Krankenhauses in Gaza, Al-Shifa, bombardiert.

Ersten Berichten zufolge wurden bei dem Angriff mehrere Menschen getötet und verwundet.

Al-Shifa beherbergt Tausende von vertriebenen und verwundeten Palästinensern und hat mehrere Drohungen des israelischen Militärs erhalten, die Einrichtung zu räumen oder zu bombardieren. Übersetzt mit Deepl.com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …