‚Turning Gaza into Ashes‘: Israeli Hasbara vs the World Every Palestinian-Arab overture for peace was rejected, even the supposed ‚peace process‘, namely the Oslo Accords, turned into an opportunity for Tel Aviv to entrench its military occupation, expand its settlements and to corral Palestinians in Bantustan-like spaces, humiliated and racially segregated.



Bild von Mohammed Ibrahim.

Gaza in Asche verwandeln“: Die israelische Hasbara gegen die Welt

von Ramzy Baroud

3. November 2023

Gaza hat das politische Gleichgewicht in Palästina verändert.

Mehr noch, die Auswirkungen dieses verheerenden Krieges werden wahrscheinlich das politische Gleichgewicht im gesamten Nahen Osten verändern und Palästina für die nächsten Jahre wieder in den Mittelpunkt der dringendsten politischen Krise der Welt rücken.

Seit der Gründung Israels, die von Großbritannien ermöglicht und von den Vereinigten Staaten und anderen westlichen Ländern unterstützt wurde, sind die Prioritäten ausschließlich israelisch.

Die „israelische Sicherheit“, Israels „militärischer Vorsprung“, „Israels Recht auf Selbstverteidigung“ und vieles mehr haben den politischen Diskurs des Westens über die israelische Besatzung und die Apartheid in Palästina bestimmt.

Dieses bizarre US-amerikanisch-westliche Verständnis des so genannten Konflikts, wonach ein Unterdrücker „Rechte“ gegenüber den Unterdrückten hat, hat es Israel ermöglicht, eine militärische Besatzung der palästinensischen Gebiete aufrechtzuerhalten, die seit über 56 Jahren andauert.

Es hat Israel auch befähigt, die Wurzeln dieses „Konflikts“ zu vernachlässigen, nämlich die ethnische Säuberung Palästinas im Jahr 1948 und das lange verweigerte Recht auf Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge.

In diesem Kontext wurde jedes palästinensisch-arabische Friedensangebot zurückgewiesen, und selbst der vermeintliche „Friedensprozess“, das Osloer Abkommen, wurde zu einer Gelegenheit für Tel Aviv, seine militärische Besatzung zu festigen, seine Siedlungen auszuweiten und die Palästinenser in Bantustan-ähnlichen Räumen einzuschließen, wo sie gedemütigt und rassisch ausgegrenzt werden.

Einige Palästinenser, ob durch amerikanische Almosen angelockt oder durch das anhaltende Gefühl der Niederlage erschüttert, reihten sich ein, um die Dividenden des amerikanisch-israelischen Friedens zu erhalten – erbärmliche Brosamen von falschem Prestige, leeren Titeln und begrenzter Macht, gewährt und verweigert von Israel selbst.

Der israelische Krieg gegen den Gazastreifen ändert jedoch bereits viel von diesem schmerzhaften Status quo.

Israels ständige Betonung, dass sein tödlicher Krieg gegen die Hamas, gegen den „Terror“, gegen den islamischen Fundamentalismus und alles andere gerichtet ist, mag diejenigen überzeugt haben, die bereit sind, die israelische Version der Ereignisse für bare Münze zu nehmen.

Doch als sich die Leichen Tausender palästinensischer Zivilisten, darunter Tausende von Kindern, in den Leichenhallen der Krankenhäuser im Gazastreifen und auf tragische Weise auf den Straßen zu stapeln begannen, begann sich das Bild zu ändern.

Die pulverisierten Leichen palästinensischer Kinder, ganzer Familien, die gemeinsam umkamen, zeugen von der Brutalität Israels, von der unmoralischen Unterstützung seiner Verbündeten, von der Unmenschlichkeit einer internationalen Ordnung, die die Mörder belohnt und die Opfer tadelt.

Von allen voreingenommenen Äußerungen des US-Präsidenten Joe Biden war diejenige, in der er andeutete, dass die Palästinenser beim Zählen ihrer eigenen Toten lügen, vielleicht die unmenschlichste.

Washington ist sich dessen vielleicht noch nicht bewusst, aber die Auswirkungen seiner bedingungslosen Unterstützung Israels werden sich in Zukunft als katastrophal erweisen, vor allem in einer Region, die von Krieg, Hegemonie, Doppelmoral, sektiererischen Spaltungen und endlosen Konflikten die Nase voll hat.

Die größten Auswirkungen werden jedoch in Israel selbst zu spüren sein.

Als der palästinensische Botschafter bei der UNO, Riyad Mansour, am 26. Oktober eine sehr emotionale Rede hielt, konnte er die Tränen nicht zurückhalten. Die internationalen Delegationen in der UN-Vollversammlung klatschten ununterbrochen, was die wachsende Unterstützung für Palästina nicht nur in der UNO, sondern in Hunderten von Städten und Gemeinden und an unzähligen Straßenecken auf der ganzen Welt widerspiegelte.

Als der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Gilad Erdan, der vor allem in den ersten Tagen des Krieges für einen Großteil der von Tel Aviv verbreiteten Lügen verantwortlich war, seine Rede hielt, klatschte nicht ein einziger Mensch.

Das israelische Narrativ war eindeutig zusammengebrochen und in tausend Stücke zerbrochen. In der Tat war Israel noch nie so isoliert. Dies ist definitiv nicht der „Neue Nahe Osten“, den Netanjahu in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung am 22. September prophezeit hatte.

Unfähig zu begreifen, wie die anfängliche Sympathie für Israel so schnell in völlige Verachtung umschlug, griff Israel zu den alten Taktiken.

Am 25. Oktober forderte Erdan den UN-Generalsekretär Antonio Guterres zum Rücktritt auf, weil er „ungeeignet ist, die UN zu führen“. Guterres‘ vermeintlich unverzeihliches Verbrechen ist die Behauptung, dass „die Angriffe der Hamas nicht in einem Vakuum stattgefunden haben“.

Soweit es Israel und seine amerikanischen Wohltäter betrifft, darf kein Kontext das perfekte Bild trüben, das Israel für seinen Völkermord in Gaza geschaffen hat. In dieser perfekten israelischen Welt darf niemand über die militärische Besatzung, die Belagerung, das Fehlen einer politischen Perspektive und das Fehlen eines gerechten Friedens für die Palästinenser sprechen.

Obwohl Amnesty International in seiner Erklärung feststellte, dass beide Seiten „schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, einschließlich Kriegsverbrechen“ begangen haben, griff Israel die Organisation dennoch an und beschuldigte sie, „antisemitisch“ zu sein.

Denn nach israelischer Auffassung darf selbst die weltweit führende internationale Menschenrechtsgruppe die Gräueltaten in Gaza nicht in einen Kontext stellen oder es wagen, darauf hinzuweisen, dass eine der „Grundursachen“ des Konflikts „Israels Apartheidsystem ist, das allen Palästinensern aufgezwungen wurde“.

Israel ist nicht mehr allmächtig, wie es uns glauben machen will. Die jüngsten Ereignisse haben bewiesen, dass Israels „unbesiegbare Armee“ – eine Marke, die es Israel ermöglichte, ab 2022 der zehntgrößte internationale Militärexporteur der Welt zu werden – sich als Papiertiger entpuppt hat.

Das ist es, was Israel am meisten wütend macht. „Die Muslime haben keine Angst mehr vor uns“, sagte das ehemalige Knessetmitglied Moshe Feiglin in einem Interview mit Arutz Sheva-Israel National News. Um diese Angst wiederherzustellen, hat der israelische extremistische Politiker dazu aufgerufen, „Gaza sofort zu Asche zu verbrennen“.

Aber nichts wird Gaza in Asche verwandeln, auch wenn die über 12.000 Tonnen Sprengstoff, die in den ersten beiden Kriegswochen auf den Streifen abgeworfen wurden, nach Angaben des UN-Büros für humanitäre Hilfe bereits mindestens 45 Prozent der Wohneinheiten im Streifen verbrannt haben.

Der Gazastreifen wird nicht sterben, denn er ist eine mächtige Idee, die in den Herzen und Köpfen aller Araber, aller Muslime und Millionen von Menschen auf der ganzen Welt tief verwurzelt ist.

Diese neue Idee stellt die lange gehegte Überzeugung in Frage, dass die Welt den Prioritäten Israels, seiner Sicherheit, seiner egoistischen Definition von Frieden und allen anderen Illusionen gerecht werden muss.

Die Diskussion sollte nun dorthin zurückkehren, wo sie schon immer hätte sein sollen – zu den Prioritäten der Unterdrückten, nicht der Unterdrücker.

Es ist an der Zeit, dass wir über palästinensische Rechte, palästinensische Sicherheit und das Recht, ja die Pflicht des palästinensischen Volkes, sich selbst zu verteidigen, sprechen.

Es ist an der Zeit, dass wir über Gerechtigkeit sprechen – echte Gerechtigkeit -, deren Ergebnis nicht verhandelbar ist: Gleichheit, volle politische Rechte, Freiheit und das Recht auf Rückkehr.

Gaza hat uns all dies und noch viel mehr gesagt. Und es ist an der Zeit, dass wir zuhören.

Ramzy Baroud ist Journalist und Herausgeber der Palästina-Chronik. Er ist der Autor von fünf Büchern. Sein neuestes ist „These Chains Will Be Broken: Palästinensische Geschichten von Kampf und Widerstand in israelischen Gefängnissen“ (Clarity Press, Atlanta). Dr. Baroud ist Non-Resident Senior Research Fellow am Center for Islam and Global Affairs (CIGA) der Istanbul Zaim University (IZU). Seine Website lautet www.ramzybaroud.net.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …