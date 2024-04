Gaza is one big ‚kill zone‘ After six months of apocalyptic war, Gaza today is a bunch of ‚kill zones‘ within a larger kill zone.

Nach einem israelischen Luftangriff im Zentrum des Gazastreifens steigt Rauch auf, Montag, 1. April 2024. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Nach sechs Monaten apokalyptischen Krieges ist der Gazastreifen heute eine Ansammlung von „Tötungszonen“ innerhalb einer größeren Tötungszone.



Gaza ist eine einzige große „Todeszone“

Von Belén Fernández

5 Apr 2024

Vier palästinensische Männer gehen in der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen durch ein Gebiet, das durch israelische Bombardierungen weitgehend pulverisiert wurde. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie Waffen tragen oder irgendetwas anderes tun, als einen Fuß vor den anderen zu setzen, wie es Menschen tun, um von einem Ort zum nächsten zu gelangen.

Plötzlich werden durch einen direkten Luftangriff auf die Fußgänger zwei der Männer getötet. Der dritte geht weiter und wird ebenfalls schnell in Stücke gesprengt. Der vierte wird durch einen weiteren Treffer ausgeschaltet, nachdem er auf die Knie gefallen ist.

Dieser Vorfall, der sich Berichten zufolge im Februar ereignete, ist auf israelischen Drohnenaufnahmen zu sehen, die im März von Al Jazeera veröffentlicht wurden. Der Anblick der wehrlosen Männer, die in einem fanatischen Feuergefecht systematisch vom Himmel geholt wurden, erinnert an das von WikiLeaks 2010 veröffentlichte Video Collateral Murder, in dem ein Dutzend irakischer Zivilisten von US-Militärs aus Hubschraubern heraus massakriert wurde.

Bei dem Vorfall in Khan Younis scheint das „Verbrechen“ der vier Männer, das ein sofortiges Todesurteil nach sich zog, darin zu bestehen, dass sie sich in einer der so genannten „Tötungszonen“ des israelischen Militärs in Gaza aufhielten, über die die israelische Zeitung Haaretz kürzlich berichtete. In dem Artikel heißt es, dass es im „Regelbuch“ der israelischen Armee „keinen schriftlichen Befehl“ gibt, der Tötungszonen vorschreibt, aber es ist mehr als deutlich, dass es sich um ein sehr reales Phänomen mit sehr wenig institutioneller Kontrolle handelt. „Letztendlich unterliegen die Grenzen dieser Zonen und die genauen Vorgehensweisen der Interpretation der Kommandeure in dem jeweiligen Gebiet“, so die Zeitung.

In einem Gespräch mit Haaretz beschrieb ein israelischer Reserveoffizier die Angelegenheit wie folgt: „In jeder Kampfzone legen die Kommandeure solche Tötungszonen fest. … Sobald Menschen [eine Zone] betreten, vor allem erwachsene Männer, lautet der Befehl, zu schießen und zu töten, auch wenn diese Person unbewaffnet ist.“

So viel zur „moralischsten Armee der Welt“.

Palästinenser können also abgeschlachtet werden, nur weil sie sich in einem Gebiet befinden, das von einem israelischen Kommandeur willkürlich zur „Tötungszone“ erklärt wurde.

Und wenn man in einer „Tötungszone“ getötet wird, stehen die Chancen gut, dass man von Israel als „Terrorist“ eingestuft wird, was sicherlich dazu beiträgt, die Zahl der Opfer von „Bösewichten“ in einem Krieg in die Höhe zu treiben, in dem bis Mitte März bereits mehr als 13.000 palästinensische Kinder getötet worden sind.

Laut Haaretz behauptet die israelische Armee, dass von den schätzungsweise 32.000 Palästinensern, die in den letzten sechs Monaten im Gazastreifen getötet wurden, etwa 9.000 „Terroristen“ waren – eine Behauptung, die selbst viele Armeebefehlshaber nicht überzeugt hat. Ein Offizier, der früher im Gazastreifen diente, sagte der Zeitung: „In der Praxis ist ein Terrorist ein Mensch, der nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen: „In der Praxis ist ein Terrorist jeder, den das [Militär] in den Gebieten, in denen seine Streitkräfte operieren, getötet hat.“

Nicht dass das zionistische politisch-militärische Establishment nicht dafür bekannt wäre, die Begriffe „Palästinenser“ und „Terrorist“ mehr oder weniger austauschbar zu verwenden. In der Tat hat 75 Jahre lang eine perverse Propaganda versucht, die Welt davon zu überzeugen, dass die Opfer der ständigen Terrorisierung durch Israel in Wirklichkeit diejenigen sind, die den Terror ausüben.

Jetzt werden auch die Opfer von „Kill Zones“ zu Terroristen. Zum Fall der vier Fußgänger in Khan Younis sagte ein ranghoher israelischer Militäroffizier gegenüber Haaretz: „Sie waren unbewaffnet. Sie haben unsere Streitkräfte in dem Gebiet, in dem sie spazieren gingen, nicht gefährdet.“

In dem Artikel wird die Vermutung desselben Offiziers zitiert, dass viele Zivilisten im Gazastreifen ums Leben gekommen seien, nachdem sie in Gebiete eingedrungen waren, von denen sie dachten, dass die Armee sie bereits verlassen hatte, möglicherweise in der Hoffnung, dort zurückgelassene Lebensmittel zu finden: „Wenn sie an solche Orte gingen, wurden sie erschossen, weil sie als Menschen angesehen wurden, die unseren Streitkräften schaden könnten.“

Ein israelischer Militärsprecher hat die Berichte über die „Tötungszone“ energisch dementiert. Und doch ist der Gazastreifen eine einzige große Tötungszone – mit buchstäblich keinem Raum, in dem nicht getötet werden darf. Wie sonst lassen sich Massaker in palästinensischen Krankenhäusern und Unterkünften der Vereinten Nationen erklären oder das Abschlachten von Menschen, die auf Nahrungsmittelhilfe warten, während Kinder verhungern?

Sicher, Israel rühmt sich seit langem mit seinen angeblichen Fähigkeiten, chirurgisch präzise Luftangriffe und gezielte Tötungen durchzuführen. Aber selbst wenn die von der israelischen Armee angegebene Zahl von 9.000 toten „Terroristen“ der Realität entspräche, ist es schwierig, mehr als 23.000 „Kollateralmorde“ zu erklären, um es mit den Worten von WikiLeaks auszudrücken.

Es sei denn, Kollateralmord hat nichts damit zu tun und Israel zielt einfach auf Zivilisten ab – so funktioniert schließlich Völkermord, nicht wahr?

Nach sechs Monaten apokalyptischen Krieges ist der Gazastreifen heute eine Ansammlung von „Todeszonen“ innerhalb einer größeren Todeszone. Und da Israel sein Bestreben fortsetzt, Verderbtheit in allen Bereichen zu normalisieren, wird es sicherlich schwer sein, das derzeitige israelische Monopol auf Terrorismus zu brechen.

Belén Fernández

Al Jazeera-Kolumnistin

Belén Fernández ist die Autorin von Inside Siglo XXI: Locked Up in Mexico’s Largest Immigration Center (OR Books, 2022), Checkpoint Zipolite: Quarantäne an einem kleinen Ort (OR Books, 2021), Exil: Rejecting America and Finding the World (OR Books, 2019), Martyrs Never Die: Travels through South Lebanon (Warscapes, 2016), und The Imperial Messenger: Thomas Friedman at Work (Verso, 2011). Sie ist Redakteurin beim Jacobin Magazine und hat für die New York Times, den Blog der London Review of Books, Current Affairs und Middle East Eye geschrieben, neben zahlreichen anderen Publikationen.

Übersetzt mit deepl.com

