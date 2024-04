A Florida doctor in Gaza: wasn’t prepared for so much death and destruction All that Palestinians seek is a future for their children and the freedom to dream. Israel is stripping them of their basic rights as humans.

Mitglieder der Familie Abu Draz trauern um ihre bei der israelischen Bombardierung getöteten Verwandten in einer Leichenhalle des Krankenhauses in Rafah im südlichen Gazastreifen, 4. April 2024. / Foto: AP

Alles, was die Palästinenser wollen, ist eine Zukunft für ihre Kinder und die Freiheit zu träumen. Israel beraubt sie ihrer Grundrechte als Menschen.



Ein Arzt aus Florida in Gaza: Er war nicht auf so viel Tod und Zerstörung vorbereitet

Von Ahmed Hassabelnaby

5. April 2024

Am 18. März reiste ich nach Gaza, um im European Hospital zu arbeiten – einem der letzten halbwegs funktionierenden Krankenhäuser für mehr als zwei Millionen Menschen in der belagerten und verwüsteten palästinensischen Enklave.

Die Entscheidung, an dieser medizinischen Mission nach Gaza teilzunehmen, fiel relativ leicht. Das Risiko, sich in das unsicherste Gebiet der Welt zu begeben, liegt auf der Hand – ein Kriegsgebiet, in dem Israel einen der brutalsten militärischen Angriffe gegen eine vorwiegend zivile Bevölkerung durchführt.

Die Verwüstungen, die ich in den Medien gesehen hatte, waren zu erschütternd, als dass ich nicht nach einer Möglichkeit gesucht hätte, den Menschen, die unter diesem Völkermord leiden, zu helfen.

Ich vertraute auf Gott, und meine Familie unterstützte mich trotz ihrer entsprechenden Ängste in unglaublicher Weise. Ich tat mein Bestes, um mich nicht von Gedanken oder Ängsten von der Arbeit abhalten zu lassen, die getan werden musste.

Erst als ich in Gaza ankam, wurde mir klar, dass die Situation wirklich so war, wie sie andere in den sozialen Medien und anderswo beschrieben hatten – ein apokalyptischer Horrorfilm.

Zelte und Campingplätze waren übereinander gestapelt. Jeder Quadratzentimeter des Krankenhauses war mit behelfsmäßigen Zelten belegt, in denen vertriebene Familien eine vorübergehende Zuflucht gefunden hatten.

Die Straßen waren mit Trümmern übersät, und das Abwasser lief aus verstopften Abflüssen über.

Der Geruch, der in der Luft lag, als ich zum ersten Mal die Notaufnahme des Krankenhauses betrat, war eine seltsame Mischung aus verkohlter Haut, Blut und Tod.

Die Kinder in Gaza sind jetzt viel dünner und kleiner, als sie eigentlich sein sollten, weil sie zu wenig zu essen und zu wenig zu essen haben.

Ein Gefühl der Vorahnung und Düsternis lag über der gesamten Enklave.

Im Durchschnitt stirbt alle 10 Minuten ein Kind in Gaza, wie ein Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Anfang des Jahres mitteilte. / Bild: Ahmed Hassabelnaby

Ein böses Erwachen

In der ersten Nacht vor Ort wurde mir schnell klar, welches psychologische Trauma und welche Erschöpfung die Menschen in Gaza erleiden.

Unser spärlicher Schlaf wurde durch israelische Drohnen gestört, die in den frühen Abendstunden über uns kreisten und bis in den späten Morgen andauerten, ein ständiges Brummen, das jeden daran erinnerte, dass der Tod jederzeit auf jeden herabregnen konnte.

Ihre Bomben und Sprengsätze, die unsere Gebäude erschütterten, fielen mit den Zeiten von Suhoor und Iftar zusammen, den Zeiten im Ramadan, in denen wir unser Fasten begannen oder beendeten.

Ich war in der naiven Annahme, dass ich in der Notaufnahme nur mit Traumata zu tun haben würde. Ich merkte jedoch schnell, dass das Gesundheitssystem nach sechs Monaten dieser gezielten Ausrichtung zusammengebrochen war.

Wir wurden von überforderten Patienten überschwemmt, die Nachfüllungen für ihre chronischen Medikamente benötigten. Menschen mit Krankheiten (Schlaganfall, Blinddarmentzündung) konnten nirgendwo anders hingehen als an denselben Ort, an den auch die Massenopfer kamen.

Ich musste Patienten mit Gallenblasen- und Knocheninfektionen entlassen, die normalerweise dringend chirurgisch behandelt werden mussten.

Ich erinnere mich an einen meiner ersten Vormittage. Ich kümmerte mich um Patienten mit den üblichen Beschwerden in der Notaufnahme, als ich mit meinem ersten Massenanfall von Verletzten konfrontiert wurde.

Ich kümmerte mich schnell um den ersten Patienten, als ich plötzlich bemerkte, dass Leute Verletzte und Tote hereinbrachten und auf den Boden legten – und zwar jede Menge davon. Ich war fassungslos, schaute zu meinem Kollegen hinüber, und wir standen beide einige Sekunden lang unter Schock, bevor uns klar wurde, welche Aufgabe vor uns lag.

Kinder waren bei solchen Massenunfällen immer die Leidtragenden.

Ich sah Kinder mit entsetzlichen Verbrennungen. Viele hatten eine schwere Gehirnerschütterung. Schrapnelle von unglaublich starken Sprengkörpern verursachten bei Kindern oft lebensbedrohliche Verletzungen, wie z. B. gerissene Augen oder aus dem Kopf fallende Hirnmasse.

Trotz unserer Ausbildung und der Tatsache, dass wir als Notärzte regelmäßig mit Traumata und Tod konfrontiert werden, war keiner von uns als Mensch auf diese Art von Gräueltaten vorbereitet.

Viele Kinder starben langsam und ohne die Anwesenheit von Familienmitgliedern, ohne eine liebevolle Hand zum Drücken.

Diejenigen, die diese Erlebnisse überlebt haben, werden langfristige psychische und physische Narben davon tragen. Viele Kinder haben Körperteile verloren und werden vielleicht nie wieder normal funktionieren können.

Diejenigen, die gebrochene Knochen, aufgerissene Wunden oder einen Lungenkollaps erlitten haben, lagen während ihrer Einlieferung tapfer und ruhig auf dem Krankenhausboden, ohne dass sie aufgrund fehlender Vorräte über angemessene Schmerzmittel oder Betten verfügten.

Das seelische und körperliche Trauma, das israelische Soldaten ihnen zufügten, übersteigt das, was ein Mensch ertragen sollte.

Sechs Monate Krieg in der dicht besiedelten Enklave haben auch zu einem massiven Ausbruch von Hepatitis A und Krätze in der Nachbarschaft geführt.

Aufgrund der knappen Versorgungslage waren wir gezwungen, viele medizinische Geräte für Eingriffe wiederzuverwenden. In Verbindung mit dem Mangel an sauberem Wasser und schlechten sanitären Einrichtungen kam es zu zahlreichen Infektionen. Die Infektionskontrolle ist nicht mehr vorhanden, obwohl sie bei solch schwerwiegenden Traumata notwendig ist.

Die begrenzte medizinische Versorgung kann einfach keinen weiteren Stress mehr vertragen.

Das UN-Kinderhilfswerk schätzt, dass 620.000 Kinder in Gaza nicht zur Schule gehen. / Bild: Ahmed Hassabelnaby

Keine Zeit zum Trauern

Inmitten von Tod und Zerstörung um uns herum tauchen starke Geschichten auf, die von der Widerstandsfähigkeit der Palästinenser zeugen – wahre Helden, die das, was von ihnen übrig ist, für eine bessere Welt einsetzen.

Eine dieser Geschichten ist die eines meiner Medizinstudenten, Karam, aus dem Zentrum von Gaza.

Er erinnerte sich, wie sein Haus kurz nach Beginn der israelischen Offensive auf Gaza angegriffen wurde. Er weiß nur noch, dass er auf der Intensivstation aufgewacht ist. Jetzt lebt er in einem Zelt und arbeitet täglich als Freiwilliger im Europakrankenhaus, ohne dass seine Arbeit offiziell anerkannt wird.

Sein Medizinstudium liegt auf Eis, und er hat keine Ahnung, wann der Krieg zu Ende sein wird und ob seine medizinische Fakultät jemals wieder aufgebaut wird.

Während meiner Zeit in Gaza ertrank Karams Neffe bei dem Versuch, jemanden zu retten, der hinausgefahren war, um ins Meer gefallene humanitäre Hilfsgüter zu bergen. Karam kam trotzdem am nächsten Tag in die Notaufnahme, um sich freiwillig zu melden und zu lernen.

Dann ist da noch Ansam, eine Krankenschwester in der Notaufnahme, die früher im inzwischen zerstörten Al Shifa-Krankenhaus gearbeitet hat. Während der militärischen Invasion der Gesundheitseinrichtung wurde sie von israelischen Soldaten mit Vergewaltigung bedroht.

Seit einigen Monaten ist sie von ihrem älteren Vater getrennt, der sich im nördlichen Gazastreifen aufhält. Trotz ihrer Sorgen um ihre Zukunft, die Sicherheit ihres Vaters und die Möglichkeit, ihn mit Lebensmitteln zu versorgen, kommt sie hocherhobenen Hauptes zur Arbeit und ist bereit zu dienen.

Der Beschuss von Krankenhäusern ist ein Kriegsverbrechen und Völkermord. Es ist weltweit völlig inakzeptabel, absichtlich zu versuchen, diejenigen zu zerstören, die helfen zu heilen. Das Personal, mit dem ich zusammenarbeitete, warnte mich eindringlich, dass ich im Falle einer Invasion des europäischen Krankenhauses auf alle Eventualitäten vorbereitet sein sollte, da das israelische Militär in der Regel zuerst die Ärzte angreifen würde.

Um zu überleben, brauchen die Menschen Nahrung, Sicherheit, Wasser und medizinische Versorgung – alles Dinge, die in Gaza gezielt angegriffen werden und die Menschen zwingen, entweder standhaft zu bleiben und zu sterben oder verzweifelt einen Weg zu suchen, ihre Heimat zu verlassen.

Die Zahl der Todesopfer in Gaza liegt bei 32.000 und steigt weiter an. Zahlen lassen sich leicht ablesen und in Erinnerung rufen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass Statistiken das menschliche Element ausblenden und jede Verletzung oder jeden Tod im nächsten verlorenen Leben geringfügig weniger wert sind.

Als Befürworter des Friedens müssen wir die Welt vor allem daran erinnern, dass die Palästinenser es verdienen, menschlich behandelt zu werden.

Die Palästinenser wollen eine Zukunft für ihre Kinder und einen sicheren Ort, an dem sie nachts schlafen können. Sie wollen und verdienen die Möglichkeit, zu träumen. Diese grundlegenden Menschenrechte wurden ihnen vorenthalten.

Es muss jetzt einen Waffenstillstand geben, und Zivilisten und Hilfsorganisationen müssen geschützt werden. Israel muss für seine Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden, und wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen, gegen das, was wir gesehen haben, unsere Stimme zu erheben.

Ich bin dankbar und glücklich, meine Familie und Freunde wiederzusehen und in mein bequemes Bett und Haus zurückzukehren – Dinge, die wir allzu oft als selbstverständlich ansehen.

Aber damit geht auch ein tiefes Gefühl der Schuld und des Privilegs einher, den Gazastreifen zu verlassen, Patienten und Kollegen zurückzulassen, zu denen ich eine Beziehung aufgebaut und die ich geliebt habe – wohl wissend, dass ihr nächster Tag nicht versprochen ist.

Ahmed Hassabelnaby ist ein ägyptisch-amerikanischer Arzt für Notfallmedizin mit Facharzttitel. Er erhielt seine Facharztausbildung an der Michigan State University/Sparrow Hospital im Jahr 2021. Derzeit ist er als behandelnder Arzt in der AdventHealth Celebration/Orlando Division tätig.

