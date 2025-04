https://trt.global/world/article/efdf109c7cd3



Gaza ist heute nichts weniger als ein Nazi-Konzentrationslager

Ahmed Najar

24. April 2025

„Ich bin mir der Tragweite dieser Worte bewusst. Ich schreibe sie nicht leichtfertig. Ich schreibe sie, weil ich es leid bin, Euphemismen zu verwenden. Ich bin es leid, so zu tun, als handele es sich um einen Konflikt, obwohl es sich eindeutig um ein Massaker handelt.“

Ohne sichere Fluchtwege, ohne Nahrung, ohne Wasser und ohne Pause von den Bomben spiegelt Gaza heute die Logik und das Leid eines Konzentrationslagers wider (Reuters). / Reuters

Es ist schwer zu beschreiben, wie es sich anfühlt, wenn man zusehen muss, wie die eigene Heimat zu einem Käfig schrumpft. Zu wissen, dass die eigene Familie noch dort ist – zusammengepfercht in einer erstickenden Ecke eines Ortes, der ohnehin schon zu den am dichtesten besiedelten Orten der Erde gehörte.

Die Stimme der Mutter zu hören, die zitternd sagt, dass sie nirgendwo mehr hingehen können. Nicht nach Norden. Nicht nach Süden. Nicht nach Osten. Nicht einmal ans Meer, denn das Meer bringt jetzt nur noch das Dröhnen von Kriegsschiffen und das Echo von Explosionen. Das ist Gaza heute: ein Gebiet, das zu einer Falle geworden ist.

In den letzten Monaten wurden fast zwei Millionen Palästinenser in ein Stück Land gedrängt , das selbst schon ein Fragment war. Gaza ist nur 365 Quadratkilometer groß. Das bedeutet, dass über 2,3 Millionen Menschen auf etwas mehr als 120 Quadratkilometern zusammengepfercht sind. Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von fast 20.000 Menschen pro Quadratkilometer – mehr als zehnmal so viel wie in London, mehr als in jeder anderen Großstadt der Welt.

Schulen sind zu Schlafsälen geworden, Fremde teilen sich die Böden, und Brot ist nur noch eine Erinnerung. Es gibt keine Zelte mehr. Kein sauberes Wasser. Keine Lebensmittel. Und keine Stille.

Wenn ich meine Familie in Gaza anrufe – diejenigen, die die jüngsten israelischen Luftangriffe überlebt haben –, höre ich Chaos: weinende Babys, das Knallen entfernter Explosionen, das Klappern leerer Töpfe.

Meine Nichte erzählt mir, dass sie sich jetzt mit elf anderen Menschen den Boden einer Schule teilt, die nie zum Wohnen gedacht war. Mein Cousin, Vater von vier Kindern, schrieb mir letzte Woche: „Wir stehen zwei Stunden lang für ein Stück altbackenes Brot an. Wir trinken Wasser aus Pfützen. Israel hungert uns aus und bombardiert uns dann wieder.“

Unterernährung offenbart das Gesicht eines Systems, das darauf ausgelegt ist, ein ganzes Volk zu brechen (Reuters).

Das ist keine Übertreibung. Es bedarf keiner Metaphern. Das ist es, was wir meinen, wenn wir von „Konzentrationslager“ sprechen.

Ja, ich benutze diese Worte, denn wie sonst soll man es nennen, wenn man eine Bevölkerung in einen immer enger werdenden Raum treibt, ihr Nahrung, Wasser und Medikamente vorenthält und sie ohne Fluchtmöglichkeit oder Gnade bombardiert? Das ist nicht nur Krieg. Wie sonst soll man es nennen, wenn ein Staat ein System entwickelt, das nicht nur der Kontrolle dient, sondern der gezielten, systematischen Eindämmung und Vernichtung?

Aus Respekt vor den Schrecken des Holocaust zögern die Menschen historisch gesehen, diesen Begriff zu verwenden. Aber wenn wir die Geschichte ehren wollen, müssen wir aus ihr lernen.

In Nazi-Deutschland wurden Konzentrationslager wie Sachsenhausen und Dachau errichtet, um Gruppen von Menschen, die das Regime als unerwünscht ansah, zu isolieren, zu kontrollieren und schließlich zu vernichten.

Gaza ist heute dichter besiedelt als Dachau jemals war. Und doch bleiben seine Bewohner in einem Freiluftgefängnis gefangen, dessen Mauern aus Geschichte und Gleichgültigkeit bestehen.

Ähnliche strukturelle Logik wie in Konzentrationslagern

Überbelegung: In Auschwitz wurden in den am stärksten überfüllten Zeiten 1.200 Menschen in Baracken gepfercht, die für 700 Personen gebaut waren. Im südlichen Korridor des Gazastreifens leben derzeit fast zwei Millionen Menschen auf einer Fläche, die niemals für eine solche Bevölkerungsdichte ausgelegt war. Es ist ein Ort der unerbittlichen Verdichtung.

Die überfüllten Lager in Gaza sind kein Zufall, sie sind darauf ausgelegt, ein Volk zu ersticken (Reuters).

Unterkünfte: In Auschwitz schliefen die Häftlinge auf Stroh – Reihe um Reihe, Schulter an Schulter. In Gaza schlafen diejenigen, die ein Zelt finden, auf dem Boden, wenn sie Glück haben. Andere ruhen sich unter Plastikplanen oder unter freiem Himmel aus. Privatsphäre gibt es nicht. Frauen stillen ihre Säuglinge inmitten von Fremden. Familien suchen Schutz unter Trümmern.

Hygiene: Die Latrinen in Auschwitz waren primitiv, aber vorhanden. In Gaza sickert Abwasser in provisorische Unterkünfte. Müllberge verfaulen , weil sie nicht abgeholt werden. Das Wasser ist ungenießbar. Kinder baden in Pfützen, oft in denselben, in denen Tiere ihre Notdurft verrichten. Krankheiten breiten sich ungehindert und unbeachtet aus.

Zusammenbruch des Gesundheitswesens: In Auschwitz waren Krankheiten Teil des Systems. In Gaza ist es genauso. Über 1.400 medizinische Mitarbeiter wurden getötet. Krankenhäuser wurden bombardiert oder haben keinen Treibstoff mehr. Kinder sterben an Wunden, die niemand mehr versorgen kann. Massengräber werden zum täglichen Ritual.

Keine Kollateralschäden

Nachdem Israel die Palästinenser aus dem Norden und der Mitte des Gazastreifens vertrieben hatte, schickte es sie nach Süden und versprach ihnen Sicherheit. Aber Rafah und Khan Younis wurden zu Zielen .

Die israelischen Streitkräfte bombardierten genau die Gebiete, die sie zu „ Sicherheitszonen “ erklärt hatten. Sie verhängten eine totale Blockade für Lebensmittel, Wasser, Medikamente und Treibstoff. Und nach einer kurzen Waffenruhe begannen sie erneut mit den Bombardierungen.

Seitdem wurden Tausende getötet. Tausende weitere wurden verletzt, darunter viele Frauen und Kinder. Das Ausmaß des Leids ist unvorstellbar, aber es ist nicht unbeabsichtigt. Das ist kein Kollateralschaden. Das ist eine Taktik.

Die Schwächsten, ältere Menschen, Frauen und Kinder, tragen die Hauptlast des Zusammenbruchs in Gaza (Reuters).

Ich muss ständig an meinen Vater denken, der 1948 die Nakba erlebt hat und uns immer gesagt hat: „Sie haben uns unser Land genommen, aber nicht unseren Geist.“ Als Kind lief er barfuß und stolz durch die Olivenhaine. Jetzt ist er 80, liegt auf einer dünnen Matratze in einem Zelt und sieht, wie dieselben Haine dem Erdboden gleichgemacht werden – und seine Enkelkinder wieder zu Flüchtlingen werden, diesmal auf den Trümmern ihrer eigenen Häuser.

Manche nennen es ethnische Säuberung . Andere nennen es Völkermord. Ich nenne es so, wie es mir mein Bauchgefühl sagt: eine langsame Auslöschung eines Volkes, während die Welt tatenlos zusieht. Gaza wird nicht nur belagert. Gaza wird ausgelöscht.

Ich bin mir der Bedeutung dieser Worte bewusst. Ich schreibe sie nicht leichtfertig. Aber ich schreibe sie, weil ich genug habe von Euphemismen. Ich habe genug von der hohlen „Beide-Seiten“-Rhetorik. Ich habe genug davon, so zu tun, als handele es sich um einen Konflikt, obwohl es ganz klar ein Massaker ist.

Ich schreibe, weil meine Geschwister kein Zuhause mehr haben. Meine Neffen und Nichten können nicht mehr zur Schule gehen. Meine Eltern haben keine Krankenhäuser mehr. Mein Volk hat keine Zukunft mehr – es sei denn, wir fangen an, die Dinge beim Namen zu nennen.

Dies ist ein Konzentrationslager. Unter unseren Augen.

QUELLE: TRT World

Übersetzt mit Deepl.com

