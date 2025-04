Wer bedroht hier eigentlich wen?

Von Andreas Schlüter

April 2025

Die Nachrichten konnten es doch nicht verschweigen, Deutschland ist auf Platz vier bei den weltweiten Militärausgaben aufgerückt, wie durch die Statistiken des Sipri-Instituts („Stockholm_International_Peace_Research_Institute“) bekannt wurde, hier bei der Deutschen Welle veröffentlicht:

https://www.dw.com/de/sipri-bericht-neuer-rekord-bei-globalen-milit%C3%A4rausgaben-deutschland-usa-ukraine-china-russland-v2/a-72333614

Dabei stechen die USA mit 37% der weltweiten Militärausgaben besonders hervor, die VR China folgt mit 12%, Russland bietet 5,5% auf und Deutschland 3,3%.

Da kann man nur sagen: lasst Zahlen sprechen! Die USA geben damit mehr als dreimal so viel fürs Militär aus wie das nachfolgende China, und fast sieben mal so viel wie das – ach so gefährliche – Russland. Deutschland bringt mit 3,3% 0,1% mehr auf als Indien. Das vereinigte Königreich kommt auf 3,0%, Frankreich auf 2,4% der weltweiten Militärausgaben.

Das ganze Geschwurbel im Westen, speziell in Deutschland, um die Bedrohung des Westens durch Russland (und China) ist also völlig ohne wirkliche Grundlage. Wer sich tatsächlich mit der Thematik beschäftigt hat, weiß, wie der US-geführte Westen den Ukrainekrieg zeilstrebig und systematisch_provoziert und Russland regelrecht in_diesen_Krieg_hinein_gezwungen hat. Es geht darum, die US-geführte Hegemonie über die Welt aufrecht zu erhalten, bzw. zu vertiefen, Das natürlich ein Teil der für die Rüstung im Westen aufgebrachten Gelder auch noch in dunklen Kapital-Kanälen verschwinden mag, ist eine Geschichte für sich.

Jedenfalls scheint die deutsche „Öffentlichkeit“ weitghend hirntot zu sein und verdrängt die Rolle, die Deutschland im im_imperialen_Spiel zwischen den USA und Israel spielt, systeatisch. Dabei ist natürlich für viele Menschen verwirrend, dass die EU-europäische und deutsche Politik sich nun vehement den Anschein gibt, doch beherzt gegen_die_US-Regierung_von_Trump zugunsten der Freiheit (der doch von Nazi-Ideologie durchsetzten Ukraine) zu handeln. Tatsächlich verfolgt sie aber weiter die geopolitischen Interessen des „Tiefen Staats“ der USA. Dieser sieht seinen enormen Vorteil darin, dass EU-Europa und Russland sich aneinander aufreiben mögen, um sich ganz auf das verhasste China konzentrieren zu können.

