Gaza ist kein „Ding“, Herr Präsident

Malak Hijazi

The Electronic Intifada

3. Februar 2025

Ende letzten Monats stellte Präsident Donald Trump die Möglichkeit einer ethnischen Säuberung des Gazastreifens in Aussicht.

Bonnie Cash UPI

Es scheint, dass weder Israel noch die USA bereit sind, uns, die Menschen in Gaza, in Frieden leben zu lassen. Selbst nach der Ankündigung eines brüchigen Waffenstillstands in dem von der israelischen Kolonialbesatzung verübten Völkermordkrieg – der von den USA unterstützt und mit Garantien Ägyptens und Katars ausgehandelt wurde – gab US-Präsident Donald Trump eine weitere höchst umstrittene Erklärung ab. Er schlug vor, „die ganze Sache zu bereinigen“, indem er die Umsiedlung von „anderthalb Millionen“ Palästinensern in Nachbarländer wie Jordanien und Ägypten vorschlug und dies als sogenannte humanitäre Lösung darstellte.

Ich habe seine Worte zweimal gelesen und versucht, das volle Ausmaß dessen zu erfassen, was er mit „dieser Sache“ meinte. Es war unmissverständlich – er bezog sich auf Gaza selbst, ein Land, das über zwei Millionen Menschen beheimatet, die Jahrzehnte der Belagerung, Bombardierung und Vertreibung ertragen haben. Für Trump ist Gaza kein Ort des Lebens, der Geschichte und des Widerstands, sondern ein Hindernis, das beseitigt werden muss, und seine Bevölkerung ist ein Problem, das das Lieblingskind der USA „lösen“ muss.

In einem Telefongespräch mit Jordaniens König Abdullah II. bezeichnete Trump Gaza als „ein echtes Chaos“ und sagte, er habe König Abdullah aufgefordert, mehr Palästinenser aufzunehmen. Er schlug vor, dass die neue Regelung für die Vertriebenen vorübergehend oder langfristig sein könnte, und behauptete, dies würde es ihnen ermöglichen, „zur Abwechslung in Frieden zu leben“.

„Ich würde es begrüßen, wenn Ägypten und Jordanien Menschen aufnehmen würden“, sagte er. Sowohl Ägypten als auch Jordanien lehnten jedoch den Vorschlag ab, Palästinenser aus dem Gazastreifen umzusiedeln.

Das ist nichts Neues. Trump betrachtet den Gazastreifen nicht als Heimatland, sondern als ein zu lösendes Immobilienproblem. Er bezeichnete es kürzlich als „phänomenalen Standort“, verglich es aber gleichzeitig mit einer „riesigen Abbruchbaustelle“. Seine Worte spiegeln die seines Schwiegersohns Jared Kushner wider, der im vergangenen Jahr von Gazas „wertvollem“ Grundstück am Wasser sprach, als wäre es erstklassiges Land für eine Sanierung – sobald seine Bewohner bequemerweise ausgelöscht wären.

Trotz und Verzweiflung

In Gaza stieß Trumps Vorschlag sowohl auf Widerstand als auch auf tiefe Besorgnis. Einige lehnten ihn rundheraus ab und weigerten sich, seine Worte ernst zu nehmen, insbesondere nachdem sich das israelische Militär aus den meisten Gebieten des Küstengebiets zurückgezogen hatte und die Bewohner in ihre zerstörten Stadtviertel im Norden des Gazastreifens zurückkehren konnten. Die allgemeine Stimmung in Gaza war, dass, wenn sie nicht während der Bombardierungen gegangen waren, als der Druck, die Häuser zu verlassen, am größten war, warum sollten sie jetzt gehen, nachdem das Töten aufgehört hat?

Andere wiederum sahen in seiner Aussage eine Warnung, dass der Wiederaufbau in Gaza absichtlich aufgehalten werden könnte, um das Gebiet unbewohnbar zu machen und die Bewohner zum Verlassen zu zwingen. Auch ohne direkte Militäraktionen geht eine andere Art von Krieg weiter – ein Krieg der Entbehrungen. Strenge Beschränkungen bei Lebensmitteln, Medikamenten, Wasser und Treibstoff haben den Alltag zu einem Überlebenskampf gemacht. Krankenhäuser haben Mühe, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten, Familien stehen in endlosen Schlangen für sauberes Wasser an und häufige Stromausfälle stürzen ganze Stadtviertel in die Dunkelheit.

Wenn diese Bedingungen anhalten, könnte es unerträglich werden, in Gaza zu bleiben. Eltern werden vor der qualvollen Entscheidung stehen, ihre Kinder hungern und krank werden zu sehen oder ihre Heimat zu verlassen. Humanitäre Hilfe – bereits eine Lebensader für das Überleben – könnte als Waffe eingesetzt werden, indem sie so konditioniert wird, dass unter dem Deckmantel der Notwendigkeit eine Umsiedlung forciert wird. Was Bomben nicht erreichen konnten, könnte die schleichende Verzweiflung erreichen.

Obwohl Ägypten und Jordanien sich solchen Vorschlägen bisher widersetzt haben, könnten diplomatische Bemühungen dazu führen, dass sie unter Druck gesetzt werden, palästinensische Flüchtlinge im Rahmen einer internationalen Friedensregelung aufzunehmen.

Eine lange Geschichte der Zwangsumsiedlung

Als der US-Beamte John Kirby am 11. Oktober 2023 von einer „sicheren Passage“ für die Flucht der Menschen aus Gaza sprach, schaltete mein Vater, der in unserem Wohnzimmer saß, angewidert das Radio aus. Sein Gesicht verfinsterte sich und er winkte abweisend mit der Hand. „Wir werden nicht gehen“, sagte er entschlossen, als würde er sich an Kirby selbst wenden – oder an die Kräfte, die hinter den unerbittlichen Zyklen der Vertreibung stehen, die unser Volk seit Generationen heimsuchen.

Mein Vater sprach oft über das Exil seines Großvaters im Jahr 1948 – über die verlorenen Ländereien und die schmerzhafte Trennung von seinem Vater nach dem Krieg von 1967. Als mein Großvater nach Ägypten ging, um dort einen Beitrag zu leisten, durfte er nie wieder zurückkehren. Dies waren keine Einzelfälle, sondern Teil einer langen Geschichte von Vertreibungen, von auseinandergerissenen Familien und gebrochenen Versprechen.

Er erzählte mir von den 1970er Jahren: von der Vertreibung von Familien aus dem Flüchtlingslager Jabaliya, als das israelische Militär die Häuser von Freiheitskämpfern mit einem X markierte und ihnen nur 48 Stunden Zeit gab, um zu gehen, bevor ihre Häuser zerstört wurden. Andere Häuser wurden unter dem Vorwand abgerissen, Straßen verbreitern zu müssen – eine weitere Vertreibungstaktik. Eine dieser Familien waren die Daouds, die Nachbarn meines Vaters, die kamen, um sich zu verabschieden, bevor sie nach Al-Arish in Ägypten gezwungen wurden, und nicht wussten, ob sie jemals zurückkehren würden.

Diese Strategie, Palästinenser aus Gaza zu vertreiben, ist nicht neu. 1953 wurde zwischen Ägypten und der UNRWA, der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, ein Plan ausgehandelt, der darauf abzielte, 60.000 Flüchtlinge aus Gaza in den Sinai umzusiedeln, unterstützt durch 30 Millionen Dollar an UNRWA-Mitteln. Als die israelischen Militärangriffe 1955 eskalierten, gewann der Plan an Dynamik – aber massenhafte Proteste erzwangen seine Annullierung.

In den Jahren 1956–57 stellte der israelische Finanzminister Levi Eshkol 500.000 US-Dollar zur Finanzierung der Ausreise von 200 palästinensischen Flüchtlingsfamilien aus Gaza bereit. Bis 1969 erwägen israelische Beamte Maßnahmen, um den Lebensstandard in Gaza im Vergleich zum Westjordanland zu senken und so die Abwanderung zu fördern. Unter dem militärischen Kommando von Ariel Sharon zerstörte Israel 1971 Tausende von Häusern und deportierte 12.000 Zivilisten in den Sinai, von denen viele im „Canada Camp“ nahe der ägyptischen Grenze untergebracht wurden, wo sie jahrelang in der Schwebe lebten. Diese Politik war Teil einer umfassenderen Strategie zur Fragmentierung der palästinensischen Gesellschaft, zur Reduzierung der Flüchtlingsbevölkerung und zur Beseitigung ihrer politischen Identität, womit die lange Geschichte der Vertreibung in Gaza fortgesetzt wurde.

Eine solche Politik hat das palästinensische Bewusstsein seit langem geprägt und das kollektive Verständnis dafür gestärkt, dass Vertreibung kein Zufall, sondern Absicht ist. Aus diesem Grund weigerten sich so viele Menschen im Norden des Gazastreifens, während des jüngsten Völkermordkrieges in den Süden zu ziehen, und erkannten die jüngsten sogenannten Evakuierungsbefehle als Teil einer bekannten Strategie der Zwangsumsiedlung. Sie wussten, dass es nicht nur darum ging, den Bombardierungen zu entkommen – es ging darum, sich der Auslöschung zu widersetzen.

Auch im Süden entschieden sich viele Menschen trotz des unerbittlichen Drucks und der Gewalt dafür, zu bleiben, anstatt das Risiko einzugehen, Teil einer weiteren Welle der Zwangsvertreibung zu werden. Sie haben nie auch nur daran gedacht, die Grenze nach Ägypten zu überqueren. Der Widerstand in Gaza war nie nur eine individuelle Handlung, sondern ein kollektiver Widerstand gegen eine Geschichte, die Wiederholung fordert.

Gaza ist kein „Ding“

Westliche Kolonialmächte betrachten Gaza und Palästinenser im Allgemeinen seit langem nicht als Volk mit Geschichte, Kultur und Handlungsfähigkeit, sondern als eine Bevölkerung, die kontrolliert, verworfen oder verwaltet werden muss. Für sie sind wir menschliche Tiere, ausgegrenzt und entbehrlich, die ohne Konsequenzen vertrieben, ausgehungert und ausgelöscht werden können. Trumps Worte – Gaza auf ein „Ding“ zu reduzieren, das „ausgeräumt“ werden muss – sind keine Anomalie, sondern ein klares Spiegelbild dieser entmenschlichenden Denkweise.

Doch die Geschichte beweist, dass sie falsch liegen. Gaza ist kein Objekt der Politik oder eine bloße Krisenzone. Es ist lebendig mit Fleisch und Blut, ein Land des Widerstands, das sich jedem Versuch, es auszulöschen, widersetzt hat. Diejenigen, die als Flüchtlinge bezeichnet werden, haben selbst die ausgefeiltesten Kolonialstrategien zunichte gemacht. Die Menschen, die als machtlos gelten, haben die besten Pläne der Besatzer immer wieder durchkreuzt.

Was wir durchgemacht haben, ist nicht nur ein weiterer Krieg oder eine humanitäre Katastrophe; es ist ein systematischer Versuch, uns zu brechen und auszulöschen. Und trotz allem haben sie versagt. Unsere Verluste sind unermesslich – großartige Menschen, ganze Familien, Häuser, Straßen und Geschichten, die in die Mauern unserer Städte eingraviert sind. Träume und Zukunftsperspektiven wurden uns geraubt. Aber als wir am 27. Januar 2025 sahen, wie Menschen in ihre zerstörten Häuser zurückkehrten, über Ruinen stiegen und die Trümmer durchsuchten, wurde deutlich, dass unsere Verbundenheit mit diesem Land unzerstörbar ist.

Da Gaza frühere Pläne einer Zwangsumsiedlung vereitelt hat, wird es auch den aktuellen vereiteln. Ein Ort, an dem hauptsächlich palästinensische Flüchtlinge leben, die 1948 vertrieben wurden, wird Israel für immer als Fluch verfolgen. Und so wie die Palästinenser in Gaza eines Tages in ihre nördlichen Ruinen zurückgekehrt sind, werden sie eines Tages in ihre ursprünglichen Heimatstädte zurückkehren.

Dieser große Rückkehrmarsch spricht eine tiefere Wahrheit an, der sich selbst die mächtigsten Armeen jetzt stellen müssen. Gegen fortschrittliche Waffen, KI-gesteuerte Kriegsführung, Raketen und ein Arsenal, das darauf ausgelegt ist, sie zu vernichten, haben sich die sogenannten Ärmsten und Ausgegrenzten behauptet.

Gaza wird nie wieder zu dem werden, was es einmal war – eine Wahrheit, die wir nicht leugnen können. Vielleicht wird das, was vor uns liegt, noch schwieriger, vielleicht bahnt sich bereits ein weiterer Krieg an. Aber eine Gewissheit bleibt: Unsere Verbindung zu diesem Land ist stärker als jede Kraft, die versucht, sie zu durchtrennen. Israel versteht uns nicht. Die Vereinigten Staaten auch nicht. Denn es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen der Zugehörigkeit zu einem Land und seiner Besetzung. Sie glauben, dass Kontrolle durch Herrschaft entsteht. Wir wissen, dass wahre Zugehörigkeit unzerstörbar ist.

Malak Hijazi ist ein in Gaza ansässiger Schriftsteller.

