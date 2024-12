https://www.palestinechronicle.com/gaza-journalist-killed-in-israeli-drone-strike-death-toll-rises-to-191/



Gaza-Journalist bei israelischem Drohnenangriff getötet – Zahl der Toten steigt auf 191

1. Dezember 2024

Der palästinensische Journalist Mamdouh Ibrahim Qanaita wurde in Gaza getötet. (Foto: über soziale Medien)

Teilen Tweet Pin Email

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

„Diese Aktionen stellen einen eklatanten Verstoß gegen internationale Gesetze und Konventionen zum Schutz von Journalisten und zur Wahrung der Pressefreiheit dar.“

Ein weiterer palästinensischer Journalist ist bei einem israelischen Drohnenangriff im belagerten Gazastreifen getötet worden. Damit stieg die Zahl der Todesopfer seit Oktober letzten Jahres auf 191, wie die örtlichen Behörden am Samstag mitteilten.

Mamdouh Ibrahim Qanaita, ein Nachrichtenredakteur des Al-Aqsa-Kanals, sei das jüngste Opfer der andauernden Angriffe Israels auf die Enklave, teilte das Medienbüro der Regierung von Gaza mit.

„Die zionistische Besatzung setzt ihre systematischen Angriffe auf palästinensische Journalisten als Teil ihres breit angelegten Krieges gegen das palästinensische Volk fort“, erklärte das Medienbüro in einer Erklärung.

„Diese Aktionen stellen einen eklatanten Verstoß gegen internationale Gesetze und Konventionen zum Schutz von Journalisten und zur Wahrung der Pressefreiheit dar“, hieß es weiter.

Das Büro rief internationale Organisationen, UN-Gremien und Medienverbände dazu auf, „sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um die Besatzung abzuschrecken und sie vor internationalen Gerichten für ihre anhaltenden Verbrechen gegen palästinensische Journalisten zur Rechenschaft zu ziehen“.

Am Mittwoch wurde der Journalist Alaa Barhoum bei einem israelischen Luftangriff auf eine Schule im Gazastreifen getötet, zusammen mit elf weiteren Palästinensern, meist Frauen und Kinder.

Verurteilung

Anfang des Monats verurteilte UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Tötung von Journalisten im Gazastreifen als „inakzeptabel“ und forderte den Schutz der Presse.

„Die Zahl der getöteten Journalisten im Gazastreifen ist so hoch wie in keinem anderen Konflikt“, sagte er in einer Botschaft, die bei der Eröffnung des Internationalen UN-Medienseminars zum Frieden im Nahen Osten 2024 in Genf verlesen wurde.

„Das anhaltende Verbot für internationale Journalisten, den Gazastreifen zu betreten, erstickt die Wahrheit noch weiter“, betonte Guterres.

Das Palästinensische Journalistensyndikat (PJS) hat Guterres aufgefordert, eine UN-Resolution zu verabschieden, um einen „abschreckenden und präventiven Mechanismus“ zum Schutz palästinensischer Journalisten zu finden.

Anhaltender Völkermord

Unter Missachtung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, hat Israel seine brutale Offensive auf den Gazastreifen fortgesetzt und wurde dafür international verurteilt.

Israel, das derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof angeklagt ist, führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bisher 44 382 Palästinenser getötet und 105 142 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen begraben sind.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutungsoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensischen und internationalen Organisationen zufolge handelt es sich bei der Mehrheit der Getöteten und Verwundeten um Frauen und Kinder.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, der viele Palästinenser, vor allem Kinder, zum Opfer gefallen sind.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948 geworden ist.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende von Palästinensern, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum des Gazastreifens zu ziehen.

(The Palestina Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …