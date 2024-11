Beispielhaft, dass lässt hoffen!

Demonstranten nehmen an einer nationalen Demonstration für Palästina im Zentrum Londons am 30. November 2024 in London, England, teil. Die Palestine Solidarity Campaign hat erneut zu einer landesweiten Demonstration für Palästina aufgerufen und die britische Regierung aufgefordert, die Bewaffnung Israels einzustellen.

(Foto von Alishia Abodunde/Getty Images)

Über 125.000 marschieren in London gegen Israels Gaza-Völkermord

„Sie alle hier sind Leuchttürme der Hoffnung in dieser Dunkelheit“, sagte ein Demonstrant in seiner Rede an die riesige Menschenmenge.

Jon Queally

30. November 2024

Zehntausende marschierten am Samstag durch das Zentrum Londons und forderten ein sofortiges Ende der „völkermörderischen“ Kampagne Israels im Gazastreifen, die seit fast 14 Monaten andauert und die Zivilbevölkerung in der belagerten Enklave in eine „apokalyptische“ Höllenlandschaft zwingt, wie es humanitäre Organisationen nennen.

Angeführt von einer Koalition aus humanitären und Anti-Kriegs-Gruppen, darunter Stop the War und die Palestine Solidarity Campaign, sagten die Organisatoren, die Demonstration am Wochenende sei nur der jüngste Ausdruck kollektiver Empörung über den israelischen Angriff auf Gaza, der durch die internationale Unterstützung mächtiger Verbündeter wie der Vereinigten Staaten und Großbritanniens ermöglicht wird.

„Es ist wichtig, dass wir weiterhin in großer Zahl auf die Straße gehen, um ein Ende der britischen Komplizenschaft mit Israels Völkermord und Apartheid zu fordern, auch durch ein Ende des gesamten Waffenhandels mit Israel“, erklärte die Palästina-Solidaritätskampagne im Vorfeld des Marsches.

Die „Stop the War“-Koalition rügte die BBC-Berichterstattung, die die Größe des Marsches herunterspielte : „Fürs Protokoll, es waren mindestens 125.000!“ Verschiedene Nachrichtenagenturen schätzten die Zahl der Demonstranten auf mehrere zehntausend.

Der Schauspieler und Menschenrechtsaktivist Khalid Abdalla begrüßte die Demonstranten in seiner Ansprache.

„Sie alle hier sind Leuchttürme der Hoffnung in dieser Dunkelheit“, sagte Abdalla. „Ihr steht hier mit der Fülle eurer Stimme in einer Welt, die von uns verlangt, immer in Bewegung zu sein, gefühllos gegenüber der Realität, die durch unsere Telefone in unser Leben tritt, und den Bildern, die uns Tag für Tag von diesem Völkermord in Gaza erreichen.“

Die Demonstranten trugen Transparente und skandierten unisono auf ihrem Weg durch das Zentrum Londons, vorbei an Gegendemonstranten in der Nähe des Piccadilly Circus und mit einem Zwischenstopp in der Downing Street 10, dem Sitz von Premierminister Keir Starmer, bevor sie ihre Demonstration auf dem Parliament Square beendeten.

„Die Demonstranten forderten die britische Regierung kompromisslos auf, die brutale israelische Besatzung und die Verstöße gegen das Völkerrecht nicht länger zu unterstützen“, berichtete der Middle East Monitor. „Die Demonstranten forderten, dass das Vereinigte Königreich alle diplomatischen, militärischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Israel abbricht und ein Waffenembargo verhängt. Der Marsch war ein Aufruf an Großbritannien, seinen moralischen und rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen, einschließlich der Einhaltung der ICC-Haftbefehle und der Gewährleistung, dass israelische Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt werden.“

LONDON, ENGLAND – 30. NOVEMBER: Der Marsch nähert sich Piccadilly vom Hyde Park während einer nationalen Demonstration für Palästina im Zentrum Londons am 30. November 2024 in London, England. Die Palestine Solidarity Campaign hat erneut zu einer landesweiten Demonstration für Palästina aufgerufen und die britische Regierung aufgefordert, die Bewaffnung Israels einzustellen. (Foto: Guy Smallman/Getty Image)

Der frühere Labour-Chef Jeremy Corbyn sprach auf der Kundgebung und warf der derzeitigen Regierung Starmer vor, sich an der israelischen Militäraktion mitschuldig gemacht zu haben, die mehr als 45.000 Palästinensern das Leben gekostet hat, zumeist zivilen Männern, Frauen und Kindern.

„Ich sage unserer Regierung: Wenn Sie wissentlich Waffen an eine Regierung liefern, die von jemandem angeführt wird, der wegen Kriegsverbrechen gesucht wird, wird sich der lange Arm des internationalen Rechts auch auf Sie erstrecken“, erklärte Corbyn.

Die Dichterin und Schriftstellerin Nour Elassy wandte sich am Samstag aus dem Gazastreifen an die Welt und erklärte, dass sie und ihre Familie derzeit hungern. Sie äußerte ihre Ungläubigkeit darüber, dass die internationale Gemeinschaft den israelischen Gräueltaten nicht Einhalt gebietet.

„Es ist schwierig für mich, das Gefühl des Hungers für jemanden zu erklären und einzufangen, der die Tiefe des Schmerzes nicht versteht, und es ist noch schwieriger, diese Erfahrung zu erklären, während sie seit mehr als 400 Tagen unter ständigem israelischen Bombardement und Beschuss steht“, schrieb Elassy in einer Kolumne für Al-Jazeera.

Da ihre Nichten und Neffen, die alle unter sechs Jahre alt sind, ebenfalls vor Hunger schreien, sagt Elassy, dass dies alles noch schwieriger macht. „Der Hunger hat jeden getroffen, den ich sehe“, berichtet sie. „Die Menschen sind sichtlich dünner geworden, sie laufen mit einem leeren Blick umher, mit dunklen Augenringen darunter. Die Straßen sind voll von Kindern und älteren Menschen, die um Essen betteln. Ich sehe Elend und Hunger, wohin ich auch schaue.“

„Israel hofft vielleicht, dass wir schweigend verhungern, aber das werden wir nicht“, schloss sie. „Die Welt kann und muss das Verhungern des Gazastreifens stoppen.

Übersetzt mit Deepl.com

