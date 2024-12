https://english.almayadeen.net/news/politics/gaza-hospital-director-held-in-ill-famed-israeli-detention-c



Gaza-Krankenhausdirektor im berüchtigten Sde Teiman inhaftiert: CNN

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: CNN+ Agenturen

30. Dezember 2024

Kürzlich freigelassene palästinensische Gefangene, die in Sde Teiman, einem berüchtigten Gefangenenlager in der al-Naqab-Wüste nahe der Grenze zum Gazastreifen, inhaftiert waren, sagten, sie hätten Dr. Abu Safiya gesehen oder seinen Namen gehört.

Ein von CNN veröffentlichtes Foto zeigt Dutzende von palästinensischen Gefangenen im israelischen Gefangenenlager Sde Teiman (Soziale Medien)

Der Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses, Dr. Hussam Abu Safiya, der bei einer israelischen Razzia festgenommen wurde, durch die die letzte größere funktionierende Gesundheitseinrichtung im nördlichen Gazastreifen geschlossen wurde, wird Berichten zufolge in einem berüchtigten israelischen Gefangenenlager festgehalten, berichtet CNN unter Berufung auf freigelassene Gefangene.

Dr. Abu Safiya wurde zuletzt am Freitag öffentlich gesehen, als israelische Einheiten das Kamal-Adwan-Krankenhaus stürmten; seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört. Krankenhausmitarbeiter berichteten, die israelischen Streitkräfte hätten im Krankenhaus ein Feuer gelegt, dann alle Menschen draußen zusammengetrieben und sie gezwungen, sich stundenlang auszuziehen, bevor sie das Krankenhaus verlassen mussten.

Dr. Hussam Abu Safiya ist ein Symbol für den unermüdlichen Einsatz für die Menschheit. Selbst nachdem er seinen Sohn und sein Haus verloren hatte und bei einem Isr*eli-Angriff verletzt worden war, blieb er bei seinen Patienten im Kamal Adwan Krankenhaus.

Nach seiner Inhaftierung bat die Familie von Dr. Abu Safiya um Informationen über seinen Verbleib. Kürzlich freigelassene palästinensische Gefangene, die in Sde Teiman, einem berüchtigten Gefangenenlager in der al-Naqab-Wüste nahe der Grenze zum Gazastreifen, inhaftiert waren, gaben an, Dr. Abu Safiya gesehen oder seinen Namen gehört zu haben, so der Bericht.

Der 18-jährige Ahmad Al Sayyed Saleem, der vor 42 Tagen nach seiner Flucht aus dem nördlichen Gazastreifen festgenommen wurde, sagte gegenüber CNN , dass ein Arzt aus der Familie Abu Safiya am Samstag in das Gefängnis gebracht wurde.

Yahya Zaqout, der ebenfalls vor 42 Tagen festgenommen wurde, sagte, er habe Dr. Abu Safiya nicht persönlich gesehen, aber gehört, wie sein Name genannt wurde.

Alaa Abu Banat, ein weiterer ehemaliger Häftling, bestätigte, dass ein medizinisches Team des Kamal Adwan Krankenhauses, darunter Dr. Abu Safiya, nach Sde Teiman gebracht wurde.

Abu Banat sagte, einer seiner Zellengenossen, ein Arzt, sei geschlagen worden, bis sein Auge blutete, und habe mit Dr. Abu Safiya gesprochen.

Die Familie von Dr. Abu Safiya sagte laut CNN: „Sde Teiman ist für Brutalität und Folter bekannt. Wir können uns nicht vorstellen, was unser Vater an diesem Ort durchmacht und ob es ihm gut geht oder nicht, ob ihm warm oder kalt ist, ob er Hunger oder Schmerzen hat.“

Sie fügten hinzu: „Es ist weithin bekannt, welche immensen Anstrengungen er seit Beginn des Krieges unternommen hat, um das einzige Gesundheitssystem für die Bewohner des nördlichen Gazastreifens zu unterstützen.“

Das Gesundheitsministerium in Gaza bestätigte am Samstag, dass die israelischen Besatzungstruppen Abu Safiya festgenommen haben. Am Freitag erklärte das Ministerium, dass die Besatzungstruppen nach dem Brand des Kamal Adwan Krankenhauses Dutzende von medizinischem Personal, darunter Abu Safiya, in ein Verhörzentrum gebracht hätten.

Das Medienbüro erklärte weiter, dass Berichte, wonach Abu Safiya nach seiner Festnahme schweren Verletzungen und physischem und psychischem Druck ausgesetzt war – einschließlich der Verwendung als menschliches Schutzschild – eine eklatante Verletzung aller humanitären Werte und internationalen Konventionen darstellen.

Hamas drängt auf internationalen Druck auf „Israel“, das Schicksal von Abu Safiya aufzuklären

Die Hamas hat „Israel“ die volle Verantwortung für die Sicherheit von Dr. Hussam Abu Safiya, dem Direktor des Kamal Adwan Krankenhauses, und des gesamten medizinischen Personals, das von der israelischen Armee während einer kürzlichen Razzia entführt wurde, übertragen, da die Sorge um ihr Wohlergehen wächst. Berichten zufolge wurden die Gefangenen in israelischem Gewahrsam hart behandelt und misshandelt.

In einer offiziellen Erklärung rief die Hamas die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation (WHO), das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) und andere internationale Menschenrechtsorganisationen auf, den Druck auf die israelischen Behörden zu verstärken. Die Gruppe verlangte, dass „Israel“ den Aufenthaltsort von Dr. Abu Safiya und seinen Kollegen bekannt gibt, die bei der Ausübung ihrer medizinischen Tätigkeit festgenommen wurden, und forderte ihre sofortige Freilassung.

Die Hamas betonte außerdem, dass dringend Maßnahmen zur Wiederherstellung der medizinischen Grundversorgung im nördlichen Gazastreifen erforderlich seien. Die Gruppe verurteilte die israelische Zerstörung von Gesundheitseinrichtungen in der Region und beschuldigte das israelische Militär, die gesamte medizinische Infrastruktur unbrauchbar zu machen, was sie als eklatante Verletzung des Völkerrechts bezeichnete.

