BBC-Enthüllung: Israelische Lobby und Regierung arbeiten bei der Unterdrückung der Meinungsfreiheit zusammen

Von Robert Inlakesh

30. Dezember 2024

Israelische Lobbyisten, Organisationen und ehemalige Geheimdienstmitarbeiter arbeiten hinter den Kulissen aktiv daran, die freie Meinungsäußerung zu unterdrücken, Debatten an akademischen Einrichtungen zu unterdrücken, Interessengruppen zu verbieten und das Versammlungsrecht zu beschneiden. Diese koordinierten Bemühungen haben sich während des laufenden Gaza-Krieges intensiviert, wobei westliche Regierungen und große Social-Media-Plattformen eine wesentliche Rolle spielen.

Am 17. Dezember veröffentlichte die BBC eine Untersuchung über die Zensurpraktiken von META in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten. Ein Team der BBC Arabic analysierte 20 populäre israelische und 20 palästinensische Medien und verglich deren Engagement vor und nach dem 7. Oktober 2023.

Die Ergebnisse waren verblüffend: Während das Engagement auf israelischen Seiten um fast 37 % anstieg, verzeichneten palästinensische Seiten einen dramatischen Rückgang der Reichweite um 77 %.

Nach einer israelischen Lobbykampagne verschärfte META seine Zensurmaßnahmen und verbannte pro-palästinensische Nutzer von seinen Plattformen, einschließlich Instagram und Facebook. Dieser Schritt veranlasste mindestens 35 zionistische Organisationen, andere Social-Media-Plattformen unter Druck zu setzen, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen. Auf X (ehemals Twitter) kündigte der Eigentümer Elon Musk Pläne an, Konten zu verbieten, die den Satz „vom Fluss bis zum Meer“ verwenden, und bezeichnete ihn kontrovers als Aufruf zum Völkermord.

Der öffentliche Widerstand gegen diese Entscheidungen scheint ein breiteres Vorgehen gegen X vorerst verhindert zu haben.

Staatlich unterstützte Zensur

Es ist hinlänglich bekannt, dass ehemalige Mitglieder des israelischen Elite-Militärgeheimdienstes Unit 8200 seit Jahren prominente Positionen in großen Tech-Unternehmen wie X, Meta, Google und Microsoft innehaben. Trotz dieser Unterwanderung einflussreicher Plattformen sind online weiterhin israelkritische Bereiche entstanden.

Eine dieser Plattformen ist TikTok, die sich zu einem bedeutenden Zentrum für pro-palästinensische Inhalte entwickelt hat, insbesondere bei einem jüngeren Publikum. Das Format der App hat es jungen Nutzern ermöglicht, kritische Stimmen zur israelischen Politik zu verstärken, was sie zu einer wichtigen Quelle für Gegenerzählungen und Basisaktivismus gemacht hat.

Durchgesickerte Audiodaten von Jonathan Greenblatt, dem Leiter der Anti-Defamation League (ADL), enthüllten seine ausdrückliche Besorgnis über das, was er als ein „großes TikTok-Problem“ bezeichnete. Die Verbreitung von pro-palästinensischen Inhalten auf der Plattform hat die Befürworter einer strengeren Zensur israelkritischer Online-Räume eindeutig verunsichert.

Als Reaktion darauf versuchte der in Washington ansässige Atlantic Council, die Bemühungen der israelischen Lobby, TikTok zu zensieren, als eine „von Teheran ausgeheckte Verschwörungstheorie“ abzutun. Die Motive der pro-israelischen Mitglieder des US-Kongresses, die die Gesetzgebung zum Verbot von TikTok unterstützten, waren jedoch kaum zu erkennen. Ihre Handlungen und die Tatsache, dass zionistische Organisationen den Schritt offen feierten, verdeutlichten die politische Absicht, die hinter dem Verbot der Plattform steht.

Die pro-israelische Überwachung des öffentlichen Diskurses ist nicht nur auf die Vereinigten Staaten beschränkt. Die 2002 in Israel gegründete Organisation NGO Monitor konzentriert sich darauf, pro-palästinensische Wohltätigkeits- und Interessenvertretungsgruppen zu überprüfen und zu diskreditieren. Sie wendet eine ähnliche Taktik an wie die israelische Regierung, die sechs prominente Palästinenserrechtsorganisationen als „terroristische Organisationen“ bezeichnete. In diesen Anschuldigungen werden Verbindungen zur Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) behauptet, einer Gruppe, die von Israel, den Vereinigten Staaten und Kanada als terroristische Organisation eingestuft wird.

Vor kurzem wurde bei der kanadischen Steuerbehörde (Canada Revenue Agency – CRA) eine formelle Beschwerde über die Aktivitäten von NGO Monitor eingereicht. Obwohl NGO Monitor in Kanada nicht als Wohltätigkeitsorganisation registriert ist, hat sie seit 2020 über 900.000 Dollar an steuerlich absetzbaren Spenden erhalten. Diese Gelder wurden über die Foundation for Public Policy Development und Canada Charity Partners weitergeleitet.

Als Tel Aviv im Jahr 2021 ein 74-seitiges Dokument vorlegte, in dem Verbindungen zwischen Palästinenserrechtsgruppen und der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) behauptet wurden, gelang es nicht einmal, Israels engste europäische Verbündete von seinen Behauptungen zu überzeugen. Allerdings scheint NGO Monitor bei seinen Kampagnen, die sich gegen pro-palästinensische Organisationen richten, erfolgreicher gewesen zu sein.

Die Gruppe spielte eine wichtige Rolle bei den Lobbying-Bemühungen, die dazu führten, dass die US-amerikanische und die kanadische Regierung das Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network als terroristische Organisation einstuften – ein Schritt, den Kritiker für wenig mehr als einen politisch motivierten Versuch halten, pro-palästinensische Fürsprache und humanitäre Bemühungen zum Schweigen zu bringen und gleichzeitig die freie Meinungsäußerung im Namen Israels zu untergraben.

Freie Meinungsäußerung für mich, nicht für dich

Während sich die republikanische Regierung von Donald Trump darauf vorbereitet, am 20. Januar wieder ins Weiße Haus einzuziehen, hat der texanische Senator Ted Cruz die Absicht der Regierung signalisiert, Maßnahmen zu ergreifen, die die freie Meinungsäußerung auf dem Hochschulgelände stark einschränken könnten. Cruz, ein überzeugter Befürworter Israels und Empfänger von Spenden in Millionenhöhe von pro-israelischen Lobbygruppen, erklärte, dass „antisemitische Proteste an Universitäten im nächsten Jahr ein Ende haben werden.“

Senator Ted Cruz verschärfte seine Rhetorik und behauptete, dass Verhaftungen, Ausweisungen und sogar Abschiebungen als Reaktion auf pro-palästinensische Studentendemonstrationen eingesetzt würden. „Wir werden dafür sorgen, dass Universitäten, die Antisemitismus tolerieren, die Bundesmittel gestrichen werden“, erklärte er und schloss sich damit einem ähnlichen Versprechen an, das Donald Trump zuvor abgegeben hatte.

Zunehmend werden israelische und mit Israel verbundene private Sicherheitsfirmen beauftragt, an akademischen Einrichtungen in Kanada und den Vereinigten Staaten gegen protestierende Studenten vorzugehen. Diese Entwicklung scheint eine direkte Folge des staatlichen Drucks auf die Universitäten zu sein, die Kritik an Israel auf ihrem Campus zu unterdrücken.

Während die Republikanische Partei die Meinungsfreiheit an den Hochschulen häufig als ein wichtiges Argument gegen die Demokraten anführt, verschwindet dieses Engagement, wenn das Thema auf Israel übergeht. Diskussionen, die Israel oder sogar dem Zionismus kritisch gegenüberstehen oder die Rechte der Palästinenser unterstützen, lösen oft von den Republikanern geführte Bemühungen aus, solche Äußerungen zu unterdrücken.

Auch Elon Musk, der sich auf X (ehemals Twitter) als überzeugter Verfechter der freien Meinungsäußerung bezeichnet, hat eine vergleichbare Inkonsequenz an den Tag gelegt. Trotz seiner Rhetorik hat Musk Berichten zufolge israelischen Forderungen nach einem harten Durchgreifen gegen antizionistische Konten und der Verhängung von Schattenverboten nachgegeben.

Feature-Foto | Ein Video von Demonstranten vor dem BBC Broadcasting House in London, 16. Oktober 2023. Foto | AP

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Er ist der Regisseur von ‚Steal of the Century: Trumps Palästina-Israel-Katastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

