Gaza-Krieg und die Berichterstattung: Die falschen Lehren gezogen

Die Berichterstattung über den israelischen Krieg in Gaza zeigt nicht die ungeheure Gewalt, die dort wütet. Ein Gastbeitrag von Politikern der Linken. Ein Beitrag von Nicole Gohlke, Cem Ince, Cansin Koktürk, Lea Reisner, Janine Wissler.

Berlin/Gaza – Der deutsche Gaza-Diskurs: Verzerrt und einseitig: Die ohnehin brüchige Waffenruhe in Gaza wurde von Israel beendet. Die Folge: massive Bombardierungen, über 700 getötete Palästinenser in nur drei Tagen, darunter mehr als 200 Kinder. Wäre eine solche Gewalt in einem anderen Krieg verübt worden, wäre der Aufschrei in Deutschland gewaltig. Doch wenn Israel Wohnhäuser und Schulen zerstört und unschuldige Zivilisten tötet, bleiben die Reaktionen verhalten. Medien und Politik bedienen sich einer auffallend milden Wortwahl.

Einseitige Berichterstattung in deutschen Medien: Kontrast zu israelischen Angriffen „gravierend“

Der Kontrast zwischen der Berichterstattung in Deutschland und der in internationalen sowie israelischen Medien wie der „Haaretz“ ist gravierend. So titelte The Guardian zu den israelischen Angriffen: „Israel bricht den Waffenstillstand im Gazastreifen und tötet mehr als 400 Palästinenser bei IDF-Angriffen.“ Deutsche Medien hingegen sprachen fast ausnahmslos von Angriffen auf Hamas-Stellungen – eine Darstellung, der von Beobachtern vor Ort widersprochen wird. Tatsächlich wurden Schulen, Wohnhäuser, Flüchtlingslager und Arztpraxen bombardiert.

Ein weiteres Beispiel: Die Vertreibung von Palästinensern wurde in Deutschland als „Israel ruft Anwohner der Grenzgebiete in Gaza zur Flucht auf“ bezeichnet. Tatsächlich handelt es sich um eine gezielte ethnische Vertreibung mit dem Ziel, diese Gebiete langfristig zu besetzen. US-Präsident Donald Trump spricht von einer „Riviera des Nahen Ostens“, die in Gaza geschaffen werden soll, wenn die Bevölkerung „umgesiedelt“ – also vertrieben – wurde. Diese selektive Wortwahl beeinflusst die Wahrnehmung der Ereignisse erheblich. Weiterlesen in fr.de

