Gaza live: 184 Palästinenser in fünf Tagen im Gazastreifen getötet

Netanjahu „torpediert“ angeblich Waffenstillstandsabkommen mit Versprechen, im Philadelphi-Korridor zu bleiben

Acht Palästinenser beim Anstehen für Brot getötet

160.000 Kinder im Gazastreifen gegen Polio geimpft

UN-Sicherheitsrat will über israelische Gefangene diskutieren

Türkischer Beamter: USA setzen zweiwöchige Frist für Waffenstillstandsgespräche im Gazastreifen

vor 1 Stunde

Ein Sprecher des türkischen Außenministeriums sagte unter Berufung auf Hamas-Vertreter, dass die Vereinigten Staaten die Öffentlichkeit in die Irre führen, indem sie behaupten, dass die Waffenstillstandsverhandlungen im Gazastreifen positiv verlaufen.

Der Sprecher merkte an, dass die USA zwar ein echtes Interesse an einer Einigung zur Beendigung des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen haben, dass Washington aber keinen wirklichen Druck auf Israel ausübe.

„Die USA haben [der Hamas] mitgeteilt, dass sie die laufenden Gespräche noch zwei Wochen lang fortsetzen und sie dann beenden würden, wenn es keine Lösung gibt“, sagte der Sprecher unter Berufung auf einen Hamas-Beamten, der persönlich an den Verhandlungen beteiligt ist.

„Diese Haltung ist extrem gefährlich, denn sie bedeutet, dass wir wieder am Anfang stehen werden.

Ein Demonstrant hält ein Schild während einer Kundgebung gegen den Konflikt im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland am 2. September in New York City hoch (John Lamparski/AFP)

Die deutsche Außenministerin reist diese Woche nach Israel

vor 1 Stunde

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock wird noch in dieser Woche nach Israel reisen, teilte das israelische Außenministerium der Times of Israel mit.

Baerbock wird am Freitag in Tel Aviv mit dem israelischen Außenminister Israel Katz zusammentreffen. Außerdem wird ein Treffen mit Verteidigungsminister Yoav Gallant erwartet.

Zahl der Toten in Gaza erreicht 40.819

vor 1 Stunde

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden in den vergangenen 24 Stunden 33 Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet und 67 verletzt.

Insgesamt wurden seit Beginn des Krieges am 7. Oktober 40.819 Palästinenser in Gaza getötet und 94.291 verletzt.

Netanjahu bekräftigt Forderung nach israelischer Kontrolle des Philadelphi-Korridors

vor 1 Stunde

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat in einer Pressekonferenz am Montag Kritik geerntet, weil er Forderungen nach einer Abschwächung seiner Forderung, Israel solle die Kontrolle über eine wichtige Pufferzone mit Ägypten behalten, zurückgewiesen hat.

Während des Briefings bestand Netanjahu auf der „strategischen Notwendigkeit“, dass die israelischen Truppen im Philadelphi-Korridor verbleiben , einer Pufferzone zwischen Ägypten und dem Gazastreifen, die sich als ein wichtiger Stolperstein in den Waffenstillstandsgesprächen erwiesen hat.

Eine ungenannte Quelle, die den Waffenstillstandsverhandlungen nahe steht, sagte gegenüber CNN, Netanjahu habe „mit einer einzigen Rede alles torpediert“.

Die Hamas hat jegliche israelische Präsenz ausgeschlossen, während Netanjahu darauf bestanden hat, dass es im Rahmen eines Waffenstillstandsabkommens keinen israelischen Rückzug aus den Korridoren Philadelphi und Netzarim geben würde.

