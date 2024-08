https://www.palestinechronicle.com/gaza-live-blog-hezbollahscapabilities-revealed-massacre-in-khan-yunis-netanyahu-to-dismiss-gallant-day-315/



GAZA LIVE BLOG: Hisbollahs Fähigkeiten aufgedeckt | Massaker in Khan Yunis | Netanjahu wird Gallant entlassen – Tag 315

16. August 2024

Israel verübt weiterhin Massaker an palästinensischen Zivilisten in Gaza (Foto: via QNN)

Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

Die Hisbollah veröffentlichte ein Video mit dem Titel „Unsere Berge sind unsere Schätze“, das eine Raketenabschussanlage namens Al-Imad 4 zeigt.

Bei Luftangriffen auf mehrere Häuser in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen wurden in den letzten Stunden mindestens 20 Palästinenser getötet.

Die israelische Zeitung Maariv berichtete, dass Premierminister Benjamin Netanjahu beschlossen habe, Verteidigungsminister Yoav Galant aufgrund der zunehmenden Spannungen zwischen den beiden zu entlassen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden israelischen Völkermord im Gazastreifen 40.005 Palästinenser getötet und 92.401 verwundet.

Freitag, 16. August, 12:00 Uhr (GMT+2)

HEZBOLLAH: Die Hisbollah hat ein Video mit dem Titel „Unsere Berge sind unsere Schätze“ veröffentlicht, das eine Raketenabschussanlage namens Al-Imad 4 zeigt.

US-BOTSCHAFTER IN ISRAEL schockiert über gestrigen Angriff von Siedlern auf Palästinenser im Westjordanland. Siedlerangriffe auf Palästinenser müssen aufhören und die Täter müssen bestraft werden.

Freitag, 16. August, 11:00 Uhr (GMT+2)

MAARIV: Premierminister Benjamin Netanjahu hat beschlossen, Verteidigungsminister Yoav Gallant zu entlassen, nachdem die Spannungen zwischen den beiden einen Siedepunkt erreicht hatten.

AL-QASSAM BRIGADES: Wir haben mit einem Selbstmordflugzeug östlich der Stadt Khan Yunis im südlichen Gazastreifen ein Gebäude angegriffen, in dem sich feindliche Soldaten verschanzt hatten.“

Freitag, 16. August, 10:00 Uhr (GMT+2)

KAN: US-Präsident Donald Trump sagte, er werde Israel die Unterstützung geben, die es braucht, um zu gewinnen, und betonte: „Aber ich will, dass sie schnell gewinnen.“

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Bei Luftangriffen auf mehrere Häuser in Khan Yunis, südlich des Gazastreifens, wurden in den letzten Stunden mindestens 20 Palästinenser getötet.

TRUMP: „Israel sieht auf der Landkarte klein aus, und ich habe immer darüber nachgedacht, wie es erweitert werden kann.“

Freitag, 16. August, 09:00 Uhr (GMT+2)

UMFRAGE VON MAARIV: 40 % der Israelis geben Netanjahu den Vorzug als Regierungschef, gegenüber 39 % für Gantz.

47% der Israelis lehnen die Entlassung von Verteidigungsminister Yoav Galant ab, gegenüber 27%, die sie unterstützen.

Der ehemalige Premierminister Naftali Bennett wird die erste Kraft der Partei werden, wenn er in die Politik zurückkehrt.

NORWEGEN: Norwegens Unterstützung für die Palästinensische Autonomiebehörde und das palästinensische Volk muss mit voller Kraft fortgesetzt werden.

Die israelische Besatzungsarmee kündigt die Bombardierung von „militärischen Zielen der Hisbollah in Kfar Kila, Rmeish und Ramya im Südlibanon“ an.

Freitag, 16. August, 08:00 Uhr (GMT+2)

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Israelischer Artilleriebeschuss auf das Lager Al-Nuseirat in der Mitte des Gazastreifens und auf die Stadt Rafah im Süden.

Freitag, 16. August, 07:00 Uhr (GMT+2)

AXIOS: Am ersten Tag der neuen Runde der Waffenstillstandsverhandlungen in Gaza wurden einige Fortschritte erzielt.

Freitag, 16. August, 04:00 Uhr (GMT+2)

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Bei einem israelischen Bombenangriff auf ein Haus nördlich des Lagers Nuseirat im zentralen Gazastreifen wurden eine Person getötet und fünf weitere verletzt.

