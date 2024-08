https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/day-313-protesting-genocide-dnc



Tag 313: Protest gegen Völkermord auf dem Kongress der Nationalversammlung

Von Ali Abunimah

15. August 2024

Die Stadtverwaltung hat die geplanten Protestmärsche gegen den Demokratischen Parteitag in Chicago, auf dem die Vizepräsidentin Kamala Harris nächste Woche offiziell zur Präsidentschaftskandidatin der Partei ernannt werden soll, stark eingeschränkt.

Die Proteste – und die Bemühungen der Regierung, sie zu verhindern – waren das Hauptthema eines weiteren vollen Livestreams der Elektronischen Intifada in dieser Woche, an Tag 313 von Israels völkermörderischem Krieg gegen Gaza.

Wir berichteten auch über Harris‘ Unterstützung für Israel und ihre Angriffe auf Anti-Völkermord-Demonstranten sowie über neue Enthüllungen darüber, wie das von den USA unterstützte israelische Militär systematisch palästinensische Zivilisten, darunter Kinder und ältere Menschen, dazu zwingt, als menschliche Schutzschilde zu dienen.

Die Soldaten schicken die gefangenen Zivilisten in Tunnel und Gebäude, von denen sie vermuten, dass sie mit Sprengfallen versehen sein könnten – ein schreckliches Kriegsverbrechen, bei dem das Leben von Zivilisten absichtlich gefährdet oder geopfert wird, um Besatzungstruppen zu schützen, die einen Völkermord begehen.

Wir sprachen auch über die anhaltende innere Zerrüttung Israels und darüber, wie der Iran sein Versprechen, Vergeltung an Israel für die Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh im vergangenen Monat in Teheran zu üben, nutzt, um die Vereinigten Staaten unter Druck zu setzen, damit sie ihren israelischen Stellvertreter endlich zur Annahme eines Waffenstillstands zwingen.

Redakteur Jon Elmer analysierte Videos, die die jüngsten Widerstandsoperationen gegen die israelischen Streitkräfte im Gazastreifen dokumentieren. Im Mittelpunkt stehen dabei Khan Younis und die laufende Verteidigung von Rafah im südlichen Gazastreifen sowie ein komplexer Hinterhalt im Viertel Tel al-Hawa im Norden, den palästinensische Kämpfer seit acht Monaten geplant hatten.

Sie können sich eine Aufzeichnung der gesamten Sendung, die mit einem Kurzbericht der Redakteurin Nora Barrows-Friedman begann, im obigen YouTube-Video ansehen oder den Ton am Ende dieses Artikels anhören.

„Unverhohlener Versuch“ der Zensur

Am Mittwochabend teilten die Behörden von Chicago den Organisatoren der Proteste mit, dass sie sich den Zehntausenden anschließen dürfen, die sich auf die Proteste vor dem DNC nächste Woche vorbereiten. Aber sie haben „unverschämte Bedingungen gestellt, die es unmöglich machen, dass ihre Botschaften über die Beendigung der US-Hilfe für Israel und die Beendigung des von Biden, Harris und der Demokratischen Partei unterstützten israelischen Völkermords gegen das palästinensische Volk in Gaza gehört werden“, so die March on the DNC Coalition in einer Pressemitteilung.

In einem Schreiben der Regierung von Chicago wurde den Organisatoren mitgeteilt, dass sie einen Park in der Nähe des Tagungsortes für die Massenmärsche am 19. und 22. August nutzen dürfen, dass aber „Ihre Organisation keine Bühnen oder Plattformen, tragbare Toiletten oder Toiletten, Zelte oder Vordächer oder Tonanlagen aufstellen darf“.

Die Koalition bezeichnete die außergewöhnlichen Beschränkungen, insbesondere das Verbot von Tonanlagen, als „unverhohlenen Versuch, abweichende Stimmen zum Schweigen zu bringen, was gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung verstößt“.

Am Montag stellte sich ein Bundesrichter auf die Seite der Stadt und wies den Einspruch der Organisatoren gegen die von den Behörden festgelegte Marschroute zurück, die nach Ansicht der Organisatoren zu kurz ist, um die erwartete große Zahl von Menschen aufzunehmen, und die die Proteste nicht nahe genug an das DNC heranführt.

Die Organisatoren planen nun, eine einstweilige Verfügung zu beantragen, um die jüngsten Beschränkungen aufzuheben.

Am Mittwoch sprach Hatem Abudayyeh, Sprecher der March on the DNC Coalition, im Livestream mit The Electronic Intifada über die Bemühungen der Regierung, die Proteste zu begrenzen.

Die Massenkundgebungen finden unter dem Motto „Steht zu Palästina! Beendet die US-Hilfe für Israel!“ statt, doch die Plattform der Koalition umfasst ein breites Spektrum an Antikriegs-, Rassengerechtigkeits- und sozioökonomischen Forderungen, was die vielen Gemeinschaften widerspiegelt, die sie unterstützen.

„Die Demokratische Partei hat alle unsere Gemeinschaften lange, lange Zeit als selbstverständlich angesehen, insbesondere die schwarze Gemeinschaft, die mexikanische Gemeinschaft, andere Einwanderergemeinschaften und auch die Araber und Palästinenser“, sagte Abudayyeh im Livestream.

„Es wird also eine wirklich schöne, reichhaltige, breite Koalition sein“, an der Menschen mit unterschiedlichen körperlichen Fähigkeiten, mit unterschiedlichem Einwanderungsstatus, Kinder und Senioren teilnehmen werden.“

Abudayyeh, der auch nationaler Vorsitzender des US Palestinian Community Network (USPCN) ist, sprach über die Verleumdungen und Hetze der Israel-Lobby gegen Gruppen und Einzelpersonen, die die DNC-Proteste organisieren.

Abudayyeh erhielt kürzlich eine Drohbriefe im Foyer seines Wohnhauses, die seiner Meinung nach auf die Angstmacherei von Lobbygruppen wie der Anti-Defamation League und dem Jewish United Fund of Chicago zurückzuführen ist.

„Wir machen die ADL und JUF dafür verantwortlich, wenn jemandem in unserer Gemeinde etwas zustößt“, sagte Abudayyeh.

Botschaft aus Gaza: Hört nicht auf zu protestieren

Die Bedeutung der Märsche und anderer Solidaritätsaktionen wurde von Abubaker Abed unterstrichen, der regelmäßig für The Electronic Intifada schreibt und live aus Gaza zugeschaltet war.

„Was uns wirklich am meisten Hoffnung macht, was uns wirklich Mut macht, ist Ihre Unterstützung“, sagte Abed.

„Solange wir nicht das Gefühl haben, allein zu sein, haben wir noch Hoffnung“, fügte er hinzu und forderte die Menschen auf der ganzen Welt auf, ihre Proteste und ihren Druck zur Beendigung des Völkermords nicht aufzugeben.

Abed sprach über den Überlebenskampf und den psychologischen Terror, dem er, seine Familie und alle anderen im Gazastreifen angesichts von Hunger, Wassermangel und unablässigen israelischen Bombardements zu Lande, zu Wasser und in der Luft ausgesetzt sind.

„Es übersteigt alles, was sich ein Mensch vorstellen kann“, sagte Abed.

„Am Ende des Tages sagen wir einfach, dass wir Glück haben, wenn wir am nächsten Tag wirklich aufwachen.“

Kann der Iran einen Waffenstillstand erzwingen?

Hochrangige iranische Beamte sagten der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag, dass Teheran von seinen geplanten Vergeltungsmaßnahmen für die Ermordung Haniyehs durch Israel Abstand nehmen würde, wenn der von den USA unterstützte völkermörderische Krieg Israels schnell beendet würde.

„Eine der Quellen, ein hochrangiger iranischer Sicherheitsbeamter, sagte, dass der Iran zusammen mit Verbündeten wie der Hisbollah einen direkten Angriff starten würde, wenn die Gaza-Gespräche scheitern oder er den Eindruck hat, dass Israel die Verhandlungen in die Länge zieht„, berichtete die Nachrichtenagentur und fügte hinzu, dass der Beamte nicht sagte, wie lange der Iran den Fortgang der Gespräche abwarten würde, bevor er reagiert“.

Der Bericht ist jedoch von besonderer Bedeutung, da Israel ein hochrangiges Verhandlungsteam nach Doha schickt, um eine weitere geplante Runde indirekter Verhandlungen zu beginnen, die am Donnerstag unter der Leitung von Katar, Ägypten und Washington stattfinden soll.

Stunden nach dem Reuters-Bericht wurde Präsident Joe Biden gefragt, ob er glaube, dass ein Waffenstillstandsabkommen den Iran davon überzeugen würde, auf eine militärische Antwort zu verzichten. „Das ist meine Erwartung“, sagte der Präsident.

Obwohl die Hamas erklärt hat, sie werde nicht an den Gesprächen in Doha teilnehmen und stattdessen die Umsetzung früherer Vereinbarungen fordern, besteht die Hoffnung, dass der Druck des Irans dazu beitragen könnte, eine Einigung zu erzielen.

Gelingt es nicht, einen Waffenstillstand zu erreichen, könnte dies zu einer größeren Eskalation und einem regionalen Krieg führen.

Während sich Israel auf einen iranischen Gegenangriff vorbereitet, haben westliche Staats- und Regierungschefs ihre Appelle an Teheran verstärkt, „Zurückhaltung“ zu üben – eine Forderung, die sie an Israel nicht stellen, das ständig eine Eskalation in Richtung eines großen regionalen Krieges provoziert.

In den letzten Tagen räumte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant ein, dass ein „absoluter Sieg“ gegen die Hamas unerreichbar sei und dass Israel nicht in der Lage sei, einen Krieg gegen die Hisbollah im Libanon zu führen.

Gallants Einschätzungen führten zu einem weiteren großen öffentlichen Konflikt mit Premierminister Benjamin Netanjahu, der in Israel als Haupthindernis für ein Waffenstillstandsabkommen gilt, das auch die Rückgabe von im Gazastreifen inhaftierten Israelis im Rahmen eines Gefangenenaustauschs vorsieht.

In der Livestream-Diskussion vertrat dieser Autor die Ansicht, dass es diesen Führern wirklich darum geht, die iranische Vergeltung zu verhindern, denn „es besteht die reale Befürchtung, dass die Vergeltung das Ausmaß der Verwundbarkeit und Schwäche Israels aufdecken könnte, und das wäre eine strategische Katastrophe für Israel.“

Tamara Nassar von The Electronic Intifada hat die Sendung produziert und Regie geführt, Maureen Clare Murphy hat das Drehbuch geschrieben und die Produktion übernommen. Eli Gerzon leistete Unterstützung bei der Nachbearbeitung.

Asa Winstanley, der Co-Moderator des Livestreams von The Electronic Intifada, hatte diese Woche frei und wird nächsten Mittwoch zurückkehren.

