https://www.middleeasteye.net/live/gaza-live-wfp-pauses-aid-deliveries-through-us-pier



Gaza live: Heftige Kämpfe in Rafah, während Israel zwei Männer im Westjordanland erschießt

Unterdessen kündigt Armenien die Anerkennung des palästinensischen Staates an

Wichtigste Punkte

Pentagon sagt, US-Hilfspier für den Gazastreifen habe seine Arbeit wieder aufgenommen

PRCS sagt, dass Hilfsgüter vom besetzten Westjordanland nach Gaza gebracht werden

152 Journalisten in Gaza getötet

Live-Updates

Israelische Streitkräfte beschießen Zelte in humanitärer Zone und töten 16 Palästinenser

Der Beschuss von Zelten in der humanitären Zone von Rafah durch israelische Panzer und Granaten hat nach Angaben von Al Arabi TV mindestens 16 Palästinenser getötet. Dutzende weitere wurden verwundet.

Die Palästinensische Rothalbmond-Gesellschaft erklärte in einer Stellungnahme: „Unsere Teams haben es mit einer großen Anzahl von Märtyrern und Verletzten zu tun, nachdem ein israelischer Bombenangriff auf die Zelte von Vertriebenen in der Gegend von Al-Mawasi, westlich der Stadt Rafah, stattgefunden hat-

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …