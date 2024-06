https://english.almayadeen.net/articles/blog/chance-of-all-out-war-with-lebanon-slim-to-none



Wahrscheinlichkeit eines totalen Krieges mit dem Libanon gering bis nicht vorhanden

Von Hasan Harb

Quelle: Al Mayadeen Englisch

20. Juni 2024

Sollte das zionistische Gebilde den Fehler begehen, einen Krieg gegen den Libanon zu beginnen, würde dies leicht zu einem regionalen Krieg eskalieren, dem letzten Krieg, den das Gebilde jemals führen wird, denn ein solcher Krieg wäre ein Befreiungskrieg.

Am 12. Juni gab das zionistische Gebilde bekannt, dass es den Hisbollah-Führer Taleb Abdallah (Abu Taleb) und drei weitere Widerstandskämpfer, die ihn begleitet hatten, ermordet hatte. Der ranghohe Hisbollah-Funktionär und Leiter des Exekutivrats der Widerstandsbewegung, Sayed Hashem Safieddine, erklärte daraufhin Folgendes:

„Wenn der israelische Feind angesichts dessen, was er im Norden Palästinas erleidet, schreit und stöhnt, dann soll er sich darauf vorbereiten, zu weinen und zu klagen.“

Natürlich hielt die Hisbollah ihr Versprechen, wie sie es immer tut, und ihre Widerstandskämpfer starteten den größten Angriff gegen das zionistische Gebilde, den sie nicht nur seit dem 8. Oktober letzten Jahres, sondern seit dem Libanonkrieg 2006 durchgeführt haben.

Verständlicherweise sahen viele in dieser großen Eskalation ein Zeichen dafür, dass sich der Konflikt zu einem totalen Krieg zwischen der Hisbollah und dem zionistischen Regime ausweitet. Dieses Verständnis könnte jedoch nicht weiter von der Realität entfernt sein, da alle Widerstandsgruppen die Ziele dieses Krieges schon vor Monaten klar gemacht haben.

Kein umfassender Krieg ohne die Zustimmung und Unterstützung der USA

Wenn uns die letzten neun Monate des Krieges etwas gelehrt haben, dann, dass „Israel“ und seine so genannte „Armee“ nicht in der Lage sind, ohne ständige Unterstützung und direkte militärische Intervention der Vereinigten Staaten und ihrer westlichen Verbündeten gegen irgendjemanden anzutreten. Trotz gegenteiliger Behauptungen der Zionisten hat sich dies nicht nur im Gaza-Streifen bewahrheitet, sondern auch im Fall der Operation „Wahres Versprechen“ der Islamischen Republik Iran, die trotz der direkten militärischen Intervention der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs, ihrer „Verbündeten“ und der mitschuldigen arabischen Regime alle angestrebten Ziele (und noch viel mehr) erreicht hat.

Obwohl es sich bei dem Vergeltungsangriff der Hisbollah auf die Ermordung von Abu Taleb um den größten Angriff seit 2006 handelt, haben mehrere Medien berichtet, dass die Widerstandsgruppe nur etwa 5 % ihres Waffenarsenals eingesetzt hat und dass diese Waffen dazu verwendet werden, die gegnerische Verteidigung zu bewerten und zu kartieren. Eine Aufgabe, die die Widerstandsgruppe sehr gut gelöst hat.

Außerdem heißt es in einem Bericht des Alma Research and Education Center:

„Wenn es zu einem totalen Krieg mit Israel käme, könnte die Hisbollah mit der Menge an Waffen, über die sie verfügt, zumindest in den ersten zehn Tagen täglich durchschnittlich etwa 3.000 Raketen (alle Waffen) auf israelisches Gebiet abfeuern. Geht man davon aus, dass ein solcher Krieg bis zu zwei Monate andauern würde, kann die Hisbollah weiterhin eine sehr intensive Abschusswirtschaft auf israelisches Gebiet betreiben, mit durchschnittlich mindestens 1.000 Abschüssen pro Tag. Dabei sind die Anzahl der Abschussvorgänge und der Beschuss der auf libanesischem Boden manövrierenden IDF-Kräfte nicht berücksichtigt.“

Interessanterweise sind laut einem Artikel der Jerusalem Post vom 11. Juni hochrangige IOF-Offiziere mit dieser Einschätzung nicht einverstanden, wie die Zeitung feststellte:

„Einigen hochrangigen IDF-Offizieren zufolge unterschätzen die Schätzungen von Alma jedoch die Fähigkeiten der Hisbollah. Militärische Beamte haben die Überzeugung geäußert, dass die Hisbollah einige Tage lang 6.000 bis 8.000 Mal pro Tag feuern könnte.“

Vor diesem Hintergrund stellt sich zunächst die Frage, wie eine Organisation, die nicht in der Lage ist, sich gegen dreihundert Raketen und Drohnen zu verteidigen, sich gegen einen derartigen Mammutangriff des Widerstands verteidigen kann, d. h. einen Angriff, der schätzungsweise mindestens zwanzigmal größer ist?

Die kurze Antwort lautet: Sie können es nicht, und deshalb haben die Vereinigten Staaten sehr deutlich gemacht: Die USA sind gegen jede Form der Eskalation mit dem Libanon. Deshalb haben die Vereinigten Staaten „Israel“ angewiesen, nicht auf die Operation „Wahres Versprechen“ der Islamischen Republik zu reagieren, denn eine solche Eskalation und ein solcher Krieg würden den USA keine andere Wahl lassen, als zu intervenieren, um das zionistische Gebilde vor der unvermeidlichen Zerstörung zu bewahren und alle amerikanischen Interessen in der Region zu legitimen Zielen für die Achse des Widerstands zu machen.

Israel“ hat am 7. Oktober verloren

Trotz aller Bemühungen „Israels“, seiner westlichen Verbündeten und ihres kollektiven Medienapparats, die Operation „Al-Aqsa-Flut“ als „Terroranschlag“ und den palästinensischen Widerstand als „Horde von Barbaren“ darzustellen, die „Massenabschlachtungen und Massenvergewaltigungen von Zivilisten“ verübten und „Babys bei lebendigem Leibe enthaupteten und verbrannten“, war der Akt des Widerstands am 7. Oktober letzten Jahres in Wirklichkeit eine hochkoordinierte und hochentwickelte Militäroperation, die dem zionistischen Gebilde und zahlreichen militärischen Zielen rund um den Gazastreifen einen schweren militärischen und geheimdienstlichen Schlag versetzte.

Noch wichtiger ist, dass bei dieser Operation die berüchtigte „Gaza-Division“ der IOF besiegt wurde, die schätzungsweise zwischen 10.000 und 12.000 „Soldaten“ umfasst. Obwohl diese Division durch stark befestigte Militärstützpunkte geschützt und mit modernster Technologie ausgestattet war, wurde sie von einigen tausend palästinensischen Widerstandskämpfern besiegt.

Natürlich dauerte es nicht lange, bis das israelisch-westliche Narrativ vom „7. Oktober“ dank unabhängiger Medienberichte, des vom Widerstand veröffentlichten Filmmaterials und der Augenzeugenberichte, die die Propagandakampagne zur Dämonisierung und Delegitimierung des palästinensischen Widerstands in den Augen der Öffentlichkeit entlarvten, völlig zusammenbrach. Diese Situation zeigt, dass es die IOF war, die absichtlich ihre eigenen „Zivilisten“ in einem Rausch von Feuer und Zerstörung ins Visier nahm, und dass alle Behauptungen über massenhafte Gräueltaten ein Hirngespinst der verdrehten Phantasie der Zionisten und ein verzweifelter Versuch waren, sich als Opfer darzustellen.

Wie erwartet, schwor „Israel“ Rache und kündigte an, in den Gazastreifen einzumarschieren, „die Hamas zu vernichten“ und „die Geiseln zu befreien“, doch die so genannte „unbesiegbare Armee“ begann ihre Bodenoperation erst am 27. Oktober (ca. drei Wochen später), und in dieser Zeit griff das zionistische Regime in einem verzweifelten Racheakt gezielt Zivilisten und zivile Infrastruktur an.

Jeder Militäranalytiker, der etwas auf sich hält, kann Ihnen sagen, dass die IOF am 7. Oktober die Oberhand hätte haben müssen, insbesondere wenn man die Größe ihrer „Gaza-Division“, die Art der ihr zur Verfügung stehenden Waffen und Technologien sowie die Tatsache berücksichtigt, dass die Division in stark befestigten und technologisch fortschrittlichen Militärstützpunkten untergebracht war. Trotz alledem erlitt sie eine katastrophale Niederlage gegen den palästinensischen Widerstand.

Israel“ und sogar die Vereinigten Staaten müssen daher von Anfang an gewusst haben, dass jede Bodenoperation im Gazastreifen ein komplettes Desaster sein würde, denn jede „Armee“, die trotz aller Widrigkeiten besiegt würde, wäre nicht in der Lage, irgendetwas zu erreichen, zumal es der Widerstand war, der gegen eine gebrochene „Armee“ verteidigte, die einen katastrophalen Schlag für ihr Image und ihre Moral erlitten hatte.

Wer also glaubt, dass diese zerschlagene, erschöpfte und gedemütigte „Armee“, die nach neunmonatigen Kämpfen im Gazastreifen kein einziges ihrer Ziele erreichen konnte, irgendwie eine Bedrohung für den Libanon und seinen Widerstand darstellen kann, ist, in Ermangelung eines besseren Ausdrucks, wahnhaft.

Abschließende Überlegungen

Auch wenn in dieser Stellungnahme und Analyse, die sich auf öffentlich zugängliche Informationen stützt, festgestellt wird, dass die Wahrscheinlichkeit eines umfassenden israelischen Angriffs auf den Libanon gering ist, kann man nicht ausschließen, dass die Arroganz und Dummheit des Gegners dazu führen könnte, dass entweder die USA grünes Licht für eine Militäroperation gegen die Hisbollah geben, oder dass die zionistische Entität ihre US-Verantwortlichen in einen Krieg hineinzieht, den sie so verzweifelt zu vermeiden versucht; einen Krieg, den sie mit Sicherheit verlieren würde und auf den die Achse des Widerstands bestens vorbereitet ist.

Die Fragen, die man sich hier stellen müsste, lauten also: Wie würde ein solcher Krieg in beiden Szenarien aussehen? Und wie würde die Achse des Widerstands auf eine solche Aggression reagieren?

Das erste Szenario (d.h. die USA geben grünes Licht für die Operation) wäre das unwahrscheinlichste der beiden Szenarien (dazu später mehr), und eines der ersten Anzeichen dafür wäre, dass die USA ihre Präsenz auf all ihren Militärstützpunkten und -einrichtungen in der Region auf ein Minimum reduzieren würden, der Abzug der 5. Flotte aus der Region, was zur Folge hätte, dass die USA alle ihre Marineschiffe auf mindestens 2.000 Kilometer zurückziehen würden, um sicherzustellen, dass sie sich außerhalb der Reichweite der iranischen Raketen befinden, die die Hisbollah möglicherweise besitzt. Ein weiteres Zeichen wären verstärkte Waffenlieferungen an „Israel“ und der Abzug einer beträchtlichen Anzahl von IOF-Truppen aus dem Gazastreifen.

Es gibt mehrere Gründe, warum ich dieses Szenario für am unwahrscheinlichsten halte. Der erste ist die Auswirkung, die der Krieg der NATO gegen Russland und „Israels“ Krieg gegen den Gazastreifen auf die weltweiten Waffenlieferungen hatte, und ein umfassender Krieg mit der Hisbollah und möglicherweise der gesamten Achse des Widerstands wäre nicht tragbar.

Zweitens sind die USA nicht mehr die Macht, die sie einmal waren, was durch das Desaster der „Operation Prosperity Guardian“ deutlich geworden ist, und wenn die USA und ihre „Verbündeten“ die jemenitischen Streitkräfte (YAF) nicht davon abhalten können, Angriffe im Roten Meer zu starten, dann haben sie auch keine Chance gegen die Hisbollah und den Rest der Achse des Widerstands.

Der dritte und wichtigste Punkt ist, dass die USA, wenn sie jemals eine Operation in die Wege leiten wollten, die sich zu einem umfassenden regionalen Krieg ausweiten würde, dies nach dem Vergeltungsangriff der Islamischen Republik Iran am 13. April getan hätten, da dies sowohl den USA als auch „Israel“ die Möglichkeit gegeben hätte, zu versuchen, die Überlegenheit der Abschreckung wiederherzustellen, aber anstatt dies zu tun, befahlen die USA „Israel“, sich zurückzuhalten, den Schlag hinzunehmen und nicht zu reagieren; ein klares Zeichen dafür, dass die USA nicht in der Lage sind, es mit dem Iran oder der Achse des Widerstands aufzunehmen.

Das zweite Szenario (d.h. „Israel“ zieht die USA in einen Krieg hinein) wäre für die USA katastrophal, da sie gezwungen wären, einzugreifen, um das zionistische Gebilde zu schützen, was alle ihre Stützpunkte, militärischen Einrichtungen und ihre gesamte 5.

Was schließlich die Reaktion der Hisbollah, der Achse des Widerstands und der Islamischen Republik Iran auf eine solche Eskalation betrifft, so würden von der gesamten Achse des Widerstands täglich Tausende von Raketen auf das unrechtmäßige Gebilde abgefeuert werden. Diese Raketen würden nicht nur auf militärische Einrichtungen abzielen, sondern auch lebenswichtige Ziele treffen, die „Israel“ ins Mittelalter zurückwerfen würden. Sowohl das Rote Meer als auch das Mittelmeer wären vollständig in der Hand der Achse des Widerstands, und die Hisbollah würde vom Südlibanon aus in das besetzte Palästina eindringen, während der irakische Widerstand von Syrien und dem besetzten Golan aus in das besetzte Palästina eindringen würde und der palästinensische Widerstand eine Offensive vom Gazastreifen aus starten würde.

Kurzum, wenn das zionistische Gebilde den Fehler begeht, einen Krieg gegen den Libanon zu beginnen, würde dieser leicht zu einem regionalen Krieg eskalieren, dem letzten Krieg, den das Gebilde jemals führen wird, denn ein solcher Krieg wäre ein Befreiungskrieg.

Hasan Harb

Freiberuflicher libanesisch-britischer Schriftsteller und Forscher

