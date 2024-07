https://www.middleeasteye.net/live/gaza-live-beirut-flights-cancelled-fears-israeli-attack-grow



Gaza live: Iran kündigt „harte Antwort“ auf Haniyeh-Mord an

Israel hat sich nicht zu der Ermordung geäußert

Wichtigste Punkte

Hisbollah-Kommandeur Stunden zuvor in Beirut getötet

Palästinenser im Westjordanland treten aus Protest gegen den Mord in den Streik

Blinken bestreitet vorherige Kenntnis des Anschlags

Israelischer Luftangriff tötet zwei Al Jazeera Journalisten in Gaza

vor 9 Minuten

Al Jazeera meldet, dass der Journalist Ismail al-Ghoul und der Kameramann Ramy El Rify bei einem israelischen Angriff auf Gaza-Stadt getötet wurden.

Khamenei wird Haniyehs Trauergebete leiten

vor 13 Minuten

Irans oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei wird die Gebete für den Leichnam von Ismail Haniyeh leiten, bevor der Trauerzug am Donnerstag in der Teheraner Universität beginnt, wie die iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtet.

Nach der Prozession, die auf dem Azadi-Platz (Freiheitsplatz) endet, wird Haniyehs Leichnam zur Beerdigung nach Doha geflogen.

UN-Bericht: Palästinensische Gefangene von Hunden angegriffen

vor 39 Minuten

Das UN-Menschenrechtsbüro hat einen Bericht veröffentlicht, in dem es um „eine Reihe entsetzlicher Handlungen“ gegen Tausende von palästinensischen Gefangenen geht, die seit dem 7. Oktober von den israelischen Behörden in Gewahrsam genommen wurden.

Die Gefangenen berichteten, dass sie von Hunden angegriffen und Waterboarding unterzogen wurden.

Einige sagten, sie seien über längere Zeit in käfigähnlichen Einrichtungen festgehalten worden und hätten nur Windeln getragen. Andere berichteten, dass ihnen über einen längeren Zeitraum die Augen verbunden wurden, dass ihnen Essen, Schlaf und Wasser verweigert wurden und dass sie mit Elektroschocks und Zigarettenverbrennungen gefoltert wurden.

In dem Bericht heißt es, dass die meisten der im Gazastreifen festgenommenen Personen „über einen längeren Zeitraum in geheimer und nicht kommunizierter Haft“ gehalten wurden, was „ernsthafte Bedenken hinsichtlich eines erzwungenen Verschwindens“ aufkommen lässt.

Britische Minister treffen sich mit katarischem Emir zu Gesprächen über Gaza

vor 56 Minuten

Der britische Außenminister David Lammy und Verteidigungsminister John Healey trafen sich mit dem katarischen Emir, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, in Doha, um über die Bemühungen zur Beendigung des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen zu sprechen und zu einer Deeskalation in der gesamten Region aufzurufen.

„Es ist absolut wichtig, dass wir eng mit Partnern wie Katar zusammenarbeiten, die eine Schlüsselrolle bei der Vermittlung des Konflikts im Gazastreifen spielen, damit wir diesen verheerenden Krieg beenden können“, sagte Lammy in einer Erklärung.

Eran Etzion: Haniyehs Ermordung ist eine Strategie, um ein Waffenstillstandsabkommen zu verhindern

vor 1 Stunde

Eran Etzion, ehemaliger stellvertretender Leiter des israelischen Nationalen Sicherheitsrates, sagte, dass die Ermordung von Hamas-Führer Ismail Haniyeh „als Strategie dient, um das Waffenstillstandsabkommen zu zerstören.“

Eztion sagte gegenüber Middle East Eye, Israel könne die Ermordung nutzen, um zu zeigen, dass es seine politischen Ziele erreicht und den Krieg beendet habe, aber „das ist nicht in Netanjahus Interesse“.

„Netanjahu will einen großen Krieg, Israel nicht“, sagte er gegenüber MEE. „Netanjahu ist ein Mann, aber niemand stellt sich gegen ihn. Der Verteidigungsapparat schon, aber die anderen Minister sind Marionetten.“

Etzion fügte hinzu, dass die Tötung Haniyehs die Wahrscheinlichkeit eines größeren Krieges erhöht habe: „Es wird eine iranische Antwort geben. Sie können nicht anders als reagieren. Wird es zu einem ausgewachsenen Krieg ausarten? Ich weiß es nicht“, sagte er.

Trotz der gegenteiligen Behauptungen Blinkens hätten die USA wahrscheinlich schon vorher von dem Angriff gewusst, denn sie hätten zeitgleich mit den israelischen Angriffen in Beirut und im Libanon selbst einen Angriff im Irak durchgeführt.

Er fügte hinzu, dass dies ein Zeichen für eine Änderung der US-Politik sein könnte, möglicherweise aufgrund von Spannungen mit dem Iran oder neuen Machtverhältnissen in Washington.

Israelischer Außenminister: Die Umsetzung der UN-Resolution wird einen Krieg mit der Hisbollah verhindern

vor 1 Stunde

Der israelische Außenminister Israel Katz sagte am Mittwoch, der „einzige Weg“, einen „totalen Krieg“ mit der Hisbollah zu verhindern, sei die sofortige Umsetzung einer UN-Resolution, die es bewaffneten Gruppen im Südlibanon verbietet, sich in der Nähe der Grenze zu Israel aufzuhalten.

Katz sagte, er habe an Dutzende seiner Amtskollegen geschrieben und die Umsetzung der UN-Resolution 1701 gefordert.

Die Resolution besagt, dass sich keine bewaffneten Gruppen zwischen dem Litani-Fluss im Libanon und der Grenze aufhalten dürfen. Der Fluss liegt mehrere Kilometer von der Grenze entfernt.

„Israel ist nicht an einem totalen Krieg interessiert, aber der einzige Weg, ihn zu verhindern, ist die sofortige Umsetzung der Resolution 1701“, schrieb Katz in dem Brief.

Deutscher Außenminister ruft nach Haniyehs Ermordung zu „maximaler Zurückhaltung“ auf, um den Konflikt zu deeskalieren

vor 1 Stunde

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat nach der Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh alle Parteien zur „größtmöglichen Zurückhaltung und Deeskalation im Interesse der Menschen in der Region“ aufgerufen.

„Es geht jetzt vor allem darum, einen regionalen Flächenbrand zu verhindern und nicht die ganze Region ins Chaos zu stürzen“, sagte Baerbock auf einer Pressekonferenz.

Die Hamas: Wer sind die wichtigsten Führer der Gruppe nach der Ermordung von Ismail Haniyeh?

vor 1 Stunde

Die palästinensische Bewegung Hamas, die aus dem ersten Aufstand oder der „Intifada“ gegen die israelische Besetzung des Gazastreifens und des Westjordanlands hervorgegangen ist, behauptet, sie sei eine Gruppe, die für die Freiheit kämpft und die Palästinenser von der israelischen Unterdrückung befreien will.

Die Gruppe, die im Dezember 1987 von Scheich Ahmed Jassin, einem palästinensischen Geistlichen und späteren Aktivisten, gegründet wurde, definiert sich selbst als „palästinensische islamische nationale Befreiungs- und Widerstandsbewegung“, die sich auf den Islam beruft.

Als Ableger der ägyptischen Muslimbruderschaft gründete die Hamas ihren militärischen Flügel, die Izz al-Din al-Qassam-Brigaden, um den bewaffneten Kampf gegen Israel mit dem Ziel der Befreiung des historischen Palästina zu führen.

Im Jahr 2017 gab die Bewegung jedoch in ihrer überarbeiteten Charta bekannt, dass sie die Idee eines palästinensischen Staates in den Grenzen von 1967 akzeptiert, ohne die Staatlichkeit Israels anzuerkennen.

In den letzten Jahren haben sich viele hochrangige Männer der Gruppe im Gazastreifen in der Öffentlichkeit zurückgehalten, um Attentatsversuchen durch Israel zu entgehen, während andere, die der Bewegung angehören, sich für ein Leben im Exil entschieden haben – meist in Katar, aber auch im Iran, Libanon und der Türkei.

Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass die in Gaza lebenden Mitglieder eher an militärischen Operationen gegen Israel beteiligt sind, während die politische Führung im Ausland sitzt.

Doch wer sind die prominentesten Persönlichkeiten der Hamas, die die Gruppe in dem bisher tödlichsten Krieg in der Geschichte der Enklave führen?

Kämpfer der Izzedine al-Qassam-Brigaden, des bewaffneten Flügels der Hamas-Bewegung, nehmen an einer anti-israelischen Militärparade in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen teil, 11. November 2019 (AFP)

WHO-Chef: Tausende Kinder in Gaza durch Polio-Infektionen gefährdet

vor 2 Stunden

Die Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat erklärt, es sei „nur eine Frage der Zeit“, bis sich Tausende von Kindern im Gazastreifen mit Polio infizieren würden.

„Die Entdeckung der Kinderlähmung im Gazastreifen ist eine weitere Erinnerung an die katastrophalen Bedingungen, denen die Bevölkerung ausgesetzt ist“, schrieb Tedros Adhanom Ghebreyesus auf X und fügte hinzu, dass der anhaltende Konflikt die Bemühungen zur Erkennung und Bekämpfung vermeidbarer Krankheiten wie Polio behindert.

Das Gesundheitsministerium erklärte den Gazastreifen zur „Polio-Epidemie-Zone“, nachdem das Virus in Abwasser- und Klärschlammproben entdeckt worden war, obwohl die Krankheit in Palästina schon vor Jahren ausgerottet wurde.

Polio ist eine hoch ansteckende Krankheit, die zu Lähmungen der Gliedmaßen führen kann.

Israelischer Angriff auf Stadt im Zentrum des Gazastreifens tötet acht Menschen

vor 2 Stunden

Bei einem israelischen Luftangriff auf die Stadt Az-Zawayda im zentralen Gazastreifen sind acht Palästinenser getötet worden, meldet die Nachrichtenagentur Wafa.

USA verantwortlich für Ermordung Haniyehs: Iran

vor 2 Stunden

Der Iran hat am Mittwoch erklärt, dass die Vereinigten Staaten aufgrund ihrer Unterstützung für Israel die Verantwortung für die Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh tragen.

Meinung: Die Hamas wird den Tod ihres Führers überleben, wie schon so oft zuvor

vor 2 Stunden

Die Ermordung des obersten Hamas-Führers Ismail Haniyeh am Mittwoch wird höchstwahrscheinlich der Auftrieb sein, den der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu in diesem zehnmonatigen, beispiellosen völkermörderischen Krieg gegen die Palästinenser verzweifelt gesucht hat.

Zumindest könnte es so aussehen.

Hamas-Mitglieder und viele Palästinenser würden ihnen zustimmen, dass der Märtyrertod kein Verlust ist, weder für das Opfer noch für seine Bewegung und seine Angehörigen. In der islamischen Lehre ist der Märtyrertod eines von zwei erfolgreichen Ergebnissen im Kampf für Wahrheit und Gerechtigkeit; das andere ist der Sieg.

Als die islamische Widerstandsbewegung Hamas im Dezember 1987 aus der Organisation der palästinensischen Muslimbruderschaft hervorging, war Haniyeh ein junger Kader, der gerade 25 Jahre alt wurde.

Doch wie viele seiner islamischen Kameraden wurde er als Anführer geboren. Seit seiner Geburt am 23. Dezember 1962 in einer Flüchtlingsfamilie, die während der Nakba 1948 aus ihrer palästinensischen Heimat in der Nähe der Stadt Ashkelon geflohen war, wuchs er im Flüchtlingslager Al-Shati im Norden des Gazastreifens auf und lebte dort.

In Fotos: Das Leben von Ismail Haniyeh in Fotos

vor 2 Stunden

Menschen halten die palästinensische Flagge und ein Porträt des ermordeten Hamas-Chefs Ismail Haniyeh während einer Kundgebung an der Teheraner Universität in der iranischen Hauptstadt Teheran am 31. Juli 2023 hoch (AFP)

Das folgende Foto zeigt einen der letzten Momente, in denen der Hamas-Führer am Dienstag, den 30. Juli, im iranischen Parlament lebend gesehen wurde.

Ismael Haniyeh, umgeben von iranischen Gesetzgebern, zeigt das Siegeszeichen während der Vereidigungszeremonie für den neuen iranischen Präsidenten in Teheran am 30. Juli 2024 (AFP)

Der palästinensische Ministerpräsident Ismail Haniyeh winkt während einer Kundgebung anlässlich des 58. Jahrestages der Naqba (Katastrophe) im Flüchtlingslager Rafah im Gazastreifen, 15. Mai 2006 (AFP)

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (R) schüttelt Ismail Haniyeh, dem politischen Führer der palästinensischen Bewegung Hamas, in Istanbul am 20. April 2024 die Hand (AFP)

Ismail Haniya zeigt das Siegeszeichen bei einem Protestcamp nach Zusammenstößen mit israelischen Streitkräften an der Grenze zum belagerten Gazastreifen östlich von Gaza-Stadt am 18. Mai 2018 (AFP)

Der Chef der libanesischen Hisbollah, Hasan Nasrallah (R), posiert für ein Foto mit Hamas-Führer Ismail Haniyeh nach ihrem Treffen an einem ungenannten Ort am 23. Juni 2022 (AFP)

Ismail Haniyeh: Vom Flüchtlingslager in Gaza zur Hamas-Führung

vor 3 Stunden

Ismail Haniyeh, der vierte palästinensische Ministerpräsident und der dritte politische Führer der Hamas, ist im Alter von 62 Jahren gestorben.

Er stammte aus einer Familie von Flüchtlingen, die während der Nakba 1948 aus dem historischen Palästina vertrieben wurden, und wuchs im nördlichen Gazastreifen in dem am Strand gelegenen Flüchtlingslager al-Shati auf.

Er stieg in den Reihen der Hamas auf, begann als Sekretär des Gründers der Gruppe, Ahmed Jassin, und leitete schließlich deren politisches Büro.

Im Jahr 2006 gewann die Hamas die letzten Parlamentswahlen in Palästina, und als Spitzenkandidat der Bewegung wurde Haniyeh mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt, die er ein Jahr lang führte.

Israelischer Verteidigungsminister: „Wir wollen keinen Krieg“ nach Ermordung des Hamas-Führers

vor 3 Stunden

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant, gegen den ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen möglicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen vorliegt, erklärte gegenüber Soldaten, dass Israel nicht an einem Krieg interessiert sei, sich aber auf alle Möglichkeiten vorbereite.

Gallants Büro teilte mit, der Minister habe sich zur Tötung des ranghohen Hisbollah-Kämpfers Fuad Shukr geäußert und gesagt: „Wir wollen keinen Krieg, aber wir bereiten uns auf alle Möglichkeiten vor, und in diesem Rahmen müssen Sie bereit sein, und wir werden unsere Arbeit in allen Dienstgraden über Ihnen tun.“

