https://consortiumnews.com/2024/07/31/us-veterans-tell-harris-end-siege-of-gaza/



US-Veteranen sagen Harris: Belagerung des Gazastreifens beenden

Von Gerry Condon

Antiwar.com

31. Juli 2024

In einem offenen Brieffordern Veterans For Peaces die Vizepräsidentin auf, einen dauerhaften Waffenstillstand und Soforthilfe in Form von Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung zu fordern, noch während sie für das Präsidentenamt kandidiert.

Vizepräsidentin Kamala Harris im Januar 2024. (Weißes Haus/Lawrence Jackson)

Die nationale Organisation Veterans For Peace hat einenoffenen Brief an Vizepräsidentin Kamala Harris geschrieben, in dem sie sie auffordert, sich für ein sofortiges Ende der Belagerung des Gazastreifens einzusetzen.

Der Brief beginnt:

„Sehr geehrte Vizepräsidentin Harris, wir wenden uns an Sie als Militärveteranen, die in mehreren US-Kriegen gekämpft haben und die weiterhin die US-Verfassung und das Völkerrecht aufrechterhalten, um sich für Gerechtigkeit und Gleichheit in unseren Heimatgemeinden zu organisieren und für eine friedliche Außenpolitik einzutreten.“

Weiter heißt es:

„Wir sind entsetzt über das anhaltende israelische Abschlachten von Zehntausenden von palästinensischen Männern, Frauen und Kindern und über die Verstümmelung von Zehntausenden weiteren. Wir sind empört über die systematische Blockade von Nahrungsmitteln, die zu Unterernährung, Hunger, Krankheiten und dem Tod vieler weiterer Menschen, insbesondere von Säuglingen und Kleinkindern, führt. Dies sind unerträgliche und inakzeptable Verbrechen, die als schrecklicher Völkermord – ein Holocaust – in die Geschichtsbücher eingehen werden.“

Der Brief der Veteranen erinnert Harris an ihre eigenen Worte nach ihrem Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu:

„Was in den letzten neun Monaten in Gaza geschehen ist, ist verheerend – die Bilder von toten Kindern und verzweifelten, hungrigen Menschen, die auf der Flucht sind, manchmal zum zweiten, dritten oder vierten Mal vertrieben. Wir können angesichts dieser Tragödien nicht wegschauen. Wir können nicht zulassen, dass wir angesichts des Leids gefühllos werden. Und ich werde nicht schweigen…. Es ist an der Zeit, diesen Krieg zu beenden, und zwar so, dass Israel sicher ist, alle Geiseln freigelassen werden, das Leiden der Palästinenser im Gazastreifen ein Ende hat und das palästinensische Volk sein Recht auf Freiheit, Würde und Selbstbestimmung wahrnehmen kann… An alle, die einen Waffenstillstand gefordert haben, und an alle, die sich nach Frieden sehnen: Ich sehe und höre euch.“

Wachsende Gefahr eines Nuklearkrieges

Veterans For Peace erinnerte Harris auch an die wachsende Gefahr eines Atomkriegs:

„Wie Sie wissen müssen, Vizepräsident Harris, riskiert die fortgesetzte Unterstützung Israels durch die USA inmitten des Völkermords im Gazastreifen auch eine weitere regionale und globale Eskalation mit potenziell unumkehrbaren Folgen, bis hin zu dem undenkbaren Schrecken eines Atomkriegs. Wir bitten Sie eindringlich, die Art von Führung zu zeigen, auf die so viele Menschen warten – auf die wir hoffen und beten. Bitte nutzen Sie Ihren ganzen Einfluss, um das unfassbare Leid in Gaza zu beenden.

Der von der Präsidentin der Veterans For Peace, Susan Schnall, unterzeichnete Brief fordert den US-Vizepräsidenten auf, sofort zu handeln:

„Warten Sie nicht bis Januar. Tun Sie JETZT das Richtige, auch wenn Sie noch im Wahlkampf sind. Bitte fordern Sie Präsident Biden auf, den Kurs in Gaza zu ändern, einen sofortigen, dauerhaften Waffenstillstand zu unterstützen, die Grenzen des Gazastreifens für massive humanitäre und medizinische Hilfe zu öffnen und die Waffenlieferungen an Israel einzustellen, solange dieses Massaker andauert.“

Veterans For Peace schickte den Brief am Dienstag an Harris. Er kann hier in seiner Gesamtheit gelesen werden.

Gerry Condon ist ein Veteran aus der Vietnam-Ära und ehemaliger Präsident der Veterans For Peace.

Dieser Artikel stammt von Antiwar.com.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …