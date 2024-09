https://www.middleeasteye.net/live/gaza-israel-war-palestine-west-bank-lebanon-strike-updates



Gaza live: Israel fügt „sichere Rückkehr“ der Bewohner des Nordens zu den Kriegszielen hinzu

Hilfsorganisationen sagen, dass Israel 83 Prozent der Lebensmittelhilfe für Gaza blockiert

Kernpunkte

Hamas-Beamter sagt, dass Waffenstillstandspläne in eine „Sackgasse“ führen

Französischer Botschafter in Israel warnt vor Krieg mit Hisbollah

Die Bombenangriffe im Gazastreifen gehen weiter

Live-Updates

Beerdigung des Schützen von der Allenby-Brücke findet in Jordanien statt

vor 24 Minuten

Das jordanische Außenministerium bestätigte in einer Erklärung, dass es den Leichnam von Maher al-Jazi erhalten hat, dem Bürger, der am 8. September drei israelische Grenzsoldaten am Grenzübergang der Allenby-Brücke zwischen Jordanien und dem besetzten Westjordanland erschossen hat.

Die Beerdigung von Al-Jazi wird voraussichtlich am Dienstag im Gouvernement Ma’an im Südosten Jordaniens stattfinden.

Online-Videos zeigen Menschen, die sich vor der Beerdigung versammeln und Sprechchöre anstimmen.

Der offizielle Sprecher des Außenministeriums teilte Jordaniens Petra News außerdem mit, dass sein Land daran arbeite, die Freilassung von zwei jordanischen Staatsbürgern zu erwirken, die nach dem Angriff am Grenzübergang festgenommen worden waren.

Israelische Opposition und Wirtschaftsführer warnen Netanjahu, dass die Entlassung von Gallant der Sicherheit und Wirtschaft schaden wird

vor 58 Minuten

Benny Gantz, Vorsitzender der israelischen Partei für nationale Einheit, warf dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu „Sicherheitsleichtsinn“ vor, nachdem berichtet wurde, dass er kurz davor stehe, Verteidigungsminister Yoav Gallant zusammen mit dem Vorsitzenden von New Hope, Gideon Sa’ar, zu entlassen.

„Was Netanjahu im Moment tut, gefährdet die Sicherheit Israels auf die greifbarste Art und Weise, an die ich mich erinnern kann, dass ein Premierminister dies während eines Krieges getan hat – und im Allgemeinen“, sagte Gantz.

Der Oppositionspolitiker fügte hinzu, dass Netanjahus Vorgehen im Vorfeld möglicher Militäraktionen im Libanon Israel rücksichtslos gefährde.

Darüber hinaus forderte das Israel Business Forum, das die meisten Beschäftigten des Privatsektors im Land vertritt, Netanjahu auf, seine gemeldete Entscheidung zu überdenken, und erklärte, die Entlassung von Gallant würde Israels kriegsgeschädigter Wirtschaft weiteren Schaden zufügen.

„Es ist klar, dass die Ablösung des Verteidigungsministers im Austausch für einen politischen Deal bezüglich eines Gesetzes, das den Ausschluss [der meisten ultraorthodoxen Männer] vom Militärdienst erlaubt, die Kluft bei der gleichmäßigen Verteilung der Lasten vergrößern wird“, so das Forum. “[Es] wird die Frustration in der Öffentlichkeit, die die Last des [Militär-]Dienstes und die wirtschaftliche Last trägt, dramatisch erhöhen.“

Gallants Widerstand gegen den Einberufungsplan der israelischen Regierung für ultraorthodoxe Juden gilt neben unterschiedlichen Ansichten zu Waffenstillstandsgesprächen in Gaza als eine der Hauptursachen für Spannungen zwischen ihm und Netanjahu.

„Der Premierminister weiß besser als jeder andere, dass alle Wirtschaftsindikatoren darauf hindeuten, dass sich Israel in einen wirtschaftlichen Abgrund bewegt und in eine tiefe Rezession versinkt“, fügt das Forum hinzu.

Zahl der Todesopfer im Gaza-Streifen steigt auf 41.252

vor 1 Stunde

Das Gesundheitsministerium des Gaza-Streifens gab bekannt, dass bei israelischen Angriffen auf die Enklave 26 Palästinenser getötet wurden, womit sich die Zahl der Toten seit dem 7. Oktober auf 41.252 erhöht.

Darüber hinaus wurden seit Beginn des Krieges 95.497 Menschen verwundet.

Zahl der Todesopfer in Bureij steigt auf sieben: Bericht

vor 2 Stunden

Der Korrespondent von Al Jazeera in Gaza berichtet, dass sieben Menschen bei den israelischen Angriffen auf das Flüchtlingslager Bureij getötet wurden.

Es wird angenommen, dass noch etwa 50 Menschen unter den Trümmern begraben sind, und Rettungskräfte haben aufgrund wiederholter israelischer Angriffe Schwierigkeiten, den Schauplatz zu erreichen.

Vier Tote in al-Bureij, viele unter Trümmern begraben

vor 3 Stunden

Die israelische Armee hat mehrere Häuser im zentralen Flüchtlingslager Bureij in Gaza angegriffen und dabei mindestens vier Menschen getötet, wie der Zivilschutz von Gaza mitteilte.

Der Zivilschutz gibt an, dass ihr Team von israelischen Kampfflugzeugen angegriffen wurde, als sie versuchten, den Schauplatz zu erreichen, wobei eines ihrer Mitglieder verletzt wurde.

Dutzende Menschen sind noch immer unter den Trümmern begraben.

UNO-Resolution zur Beendigung der israelischen Besatzung steht zur Debatte

vor 3 Stunden

Die UN-Generalversammlung wird über einen Vorstoß der Palästinenser debattieren, eine Resolution zu verabschieden, die das Ende der israelischen Besatzung innerhalb von 12 Monaten fordert.

Der Text basiert auf dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs, in dem die Besetzung der Gebiete durch Israel seit 1967 als „rechtswidrig“ bezeichnet wird.

Der Resolutionsentwurf „fordert“ den Rückzug der israelischen Streitkräfte aus den palästinensischen Gebieten, einen Stopp des Baus neuer Siedlungen, die Rückgabe von beschlagnahmtem Land und Eigentum sowie die Möglichkeit der Rückkehr vertriebener Palästinenser.

Israel hat den Wortlaut scharf kritisiert.

Die Abstimmung über die Resolution wird voraussichtlich am späten Dienstag oder Mittwoch stattfinden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …