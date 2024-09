https://www.middleeasteye.net/live/gaza-israel-war-palestine-west-bank-lebanon-strike-updates



Gaza live: Israelische Truppen erschießen US-Bürger“ im Westjordanland

6. September 2024

Israel zieht sich aus Dschenin zurück, setzt aber Offensive im Westjordanland fort

Wichtigste Punkte

Netanjahu sagt: „Es ist kein Abkommen in Arbeit

Deutscher Außenminister trifft in Israel ein

625.000 Schüler im Gazastreifen verpassen das Schuljahr

Live-Updates

Israel zieht sich aus Jenin zurück, dementiert aber das Ende der Offensive im Westjordanland

vor 11 Minuten

Die israelischen Streitkräfte haben sich nach einem 10-tägigen Angriff aus Dschenin zurückgezogen. Das Militär hat jedoch dementiert, dass es seine Operation im besetzten Westjordanland beendet.

Bei der Offensive, bei der bisher mindestens 39 Palästinenser ums Leben gekommen sind, griffen Soldaten mit gepanzerten Fahrzeugen und Bulldozern die Stadt und das angrenzende Flüchtlingslager an und zwangen viele Bewohner zur Flucht.

Die Palästinenser begannen am Freitag, in ihre Häuser in Dschenin zurückzukehren, während diejenigen, die durch die Offensive eingeschlossen waren, zum ersten Mal seit mehr als einer Woche wieder ins Freie gehen konnten.

Ein Bewohner des Flüchtlingslagers sagte, die Israelis seien früh am Morgen abgezogen.

„Wir haben das Haus während dieser Operation 10 Tage lang nicht verlassen, ich, meine Kinder und die Familie meines Mannes“, sagte sie gegenüber Middle East Eye.

Nach dem Angriff auf das Lager waren sie tagelang ohne Strom und Wasser.

Als sie am Freitag endlich nach draußen gingen, sah es aus, als wäre eine große Bombe eingeschlagen“, so die Bewohnerin.

„Viele Häuser sind zerstört, und es gibt andere Häuser, die sie als Militärbasen genutzt haben, aber sie haben die Möbel zerstört und Zerstörung in den Häusern angerichtet“, sagte sie.

Ein Mann sitzt vor einem beschädigten Gebäude nach einem israelischen Militärangriff im Flüchtlingslager Jenin im besetzten Westjordanland am 6. September 2024 (Ronaldo Schemidt / AFP)

Israelische Streitkräfte ziehen sich aus Dschenin zurück und hinterlassen eine Spur der Verwüstung

vor 26 Minuten

Die israelischen Streitkräfte zogen sich am Freitag aus der palästinensischen Stadt Dschenin zurück und hinterließen bei ihrem größten Einmarsch in das besetzte Westjordanland seit der Zweiten Intifada eine Vielzahl beschädigter Gebäude und Infrastrukturen.

Wie die Stadtverwaltung von Dschenin am Sonntag mitteilte, hat die israelische Armee 70 % der Straßen der Stadt mit Bulldozern geräumt, und 80 % der Häuser wurden von der Wasserversorgung abgeschnitten.

Außerdem wurden 20 Kilometer Wasser- und Abwassernetze sowie Kommunikations- und Stromkabel zerstört.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden bei der Militäroperation, die über eine Woche andauerte, mindestens 39 Palästinenser getötet.

Nidal al-Obaidi, Bürgermeister von Dschenin, erklärte gegenüber MEE, die israelischen Operationen hätten die Stadt wie nach einem Erdbeben aussehen lassen.

Laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa sagte Obaidi am Freitag, dass die Reparaturen am Wasser- und Abwassernetz Monate dauern werden.

Palästinenser fahren auf einem Motorrad auf einer beschädigten Straße in Dschenin im besetzten Westjordanland 6. September 2024 (Reuters)

Palästinenser sitzen an einer beschädigten Straße im Lager Jenin, 6. September 2024 (Reuters)

Ein Palästinenser beseitigt Trümmer vor seinem Haus in Dschenin, 6. September 2024 (Reuters)

Trauernde reagieren während des Trauerzuges für die bei der israelischen Razzia im Flüchtlingslager Jenin getöteten Palästinenser, 6. September 2024 (AFP)

Ein Mann geht inmitten der verkohlten Überreste einer Küche in einem Haus im Flüchtlingslager von Jenin, 6. September 2024 (AFP)

US-Aktivist bei Protest im Westjordanland von israelischen Streitkräften getötet

vor 1 Stunde

Eine amerikanische Aktivistin wurde von israelischen Streitkräften in der Stadt Beita im besetzten Westjordanland während eines wöchentlichen Protests gegen den Siedlungsausbau erschossen, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

Dem Bericht zufolge wurde die 26-jährige Frau in den Kopf geschossen.

Medizinische Quellen sagten, die Aktivistin sei ins Rafidia-Krankenhaus in Nablus gebracht und auf die Intensivstation gelegt worden, bevor sie ihren Wunden erlag.

Augenzeugenberichten zufolge setzten die israelischen Streitkräfte scharfe Munition, Blendgranaten und Tränengas ein, um die Demonstranten auseinanderzutreiben. Ein 18-jähriger Palästinenser erlitt außerdem eine Schrapnellwunde am Oberschenkel.

Das israelische Militär erklärte, es prüfe den Bericht.

Deutscher Außenminister: „Rein militärischer Ansatz“ ist keine Lösung für den Gazastreifen

vor 3 Stunden

Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagte am Freitag, dass ein rein militärisches Vorgehen keine Lösung für den Krieg Israels gegen die Hamas im Gazastreifen sei.

„Das vergangene Wochenende hat auf dramatische Weise gezeigt, dass ein rein militärisches Vorgehen keine Lösung für die Situation in Gaza ist“, sagte sie vor Reportern nach einem Treffen mit ihrem israelischen Amtskollegen Israel Katz in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv.

Baerbock bezog sich dabei auf die am Sonntag bekannt gegebene Bergung von sechs weiteren toten Geiseln.

Der Tod der Geiseln hat den innenpolitischen Druck auf den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu erhöht, eine Vereinbarung mit der Hamas über einen Waffenstillstand im Gazastreifen und einen Geiselaustausch zu schließen.

Netanjahu hat wiederholt auf einer militärischen Lösung als einzigem Ergebnis des Gaza-Krieges bestanden, was dazu führte, dass ihm viele vorwarfen, die Chancen für ein Waffenstillstandsabkommen zu gefährden.

Deutscher Außenminister warnt Israel vor der Anwendung der Gaza-Taktik im Westjordanland

vor 3 Stunden

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist derzeit in Israel, wo sie ihren israelischen Amtskollegen Israel Katz getroffen hat.

Im Anschluss an ihr Treffen forderte Baerbock vor Reportern einen „sofortigen Waffenstillstand“ und wandte sich auch gegen die aggressiven Äußerungen israelischer Beamter zum Westjordanland, wo die Armee am 28. August eine Razzia in mehreren Städten durchgeführt hat, bei der mindestens 36 Menschen getötet wurden.

Itamar Ben Gvir, Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, erklärte am Freitag in einem Beitrag auf X, er habe Netanjahu gebeten, die Niederlage der Hamas „und anderer terroristischer Organisationen“ im Westjordanland zu einem der Ziele des Krieges in Gaza zu machen.

„Wenn Mitglieder der israelischen Regierung selbst dazu aufrufen, im Westjordanland genauso vorzugehen wie in Gaza, ist das genau das, was Israels Sicherheit akut gefährdet“, so Baerbock.

Bericht von AFP

Übersetzt mit Deepl.com

