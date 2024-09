https://electronicintifada.net/content/what-israels-endgame/48676?utm_source=EI+readers&utm_campaign=f09b19caaa-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_e802a7602d-f09b19caaa-299229544



Was ist Israels Endspiel?

Von Maureen Clare Murphy

Die elektronische Intifada

6. September 2024

Die freigelassene Gefangene Ilana Gritzewsky hält eine Rauchfackel in der Hand, während sie bei einer Demonstration neben sechs nachgestellten Särgen steht, nachdem das israelische Militär am 2. September in Gaza so viele Gefangene tot aufgefunden hatte.

Eyal Warshavsky SOPA Images

Die Biden-Regierung in Washington – wo die Hoffnung ewig währt, vor allem im Vorfeld einer nationalen Wahl – ist endlich kurz davor, die Waffenstillstandsverhandlungen für tot zu erklären.

Die große Frage ist, wie es weitergeht.

Proteste und streikende Arbeiter in Israel haben das Land zum Stillstand gebracht, nachdem das Militär am Samstag die Leichen von sechs Gefangenen aus einem Tunnel im südlichen Gazastreifen geborgen hat.

Die israelischen Behörden erklärten, dass die Gefangenen, unter denen sich auch ein US-Bürger befand, nur wenige Tage vor dem Fund ihrer Leichen aus nächster Nähe erschossen worden waren.

Einige Tage zuvor war ein palästinensischer Staatsbürger Israels, der am 7. Oktober in einem Kibbuz gefangen genommen worden war, lebend in einem Tunnel unweit der Stelle gefunden worden, an der die sechs getöteten Gefangenen später geborgen wurden. Die Leiche eines weiteren toten Gefangenen wurde kürzlich in einem anderen Gebiet geborgen.

Die Qassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas, schienen zu bestätigen, dass die sechs am Samstag gefundenen Gefangenen von ihren Kämpfern hingerichtet worden waren – oder sie gaben sich zumindest damit zufrieden, diesen Eindruck zu vermitteln.

Abu Obeida, der pseudonyme Sprecher der Qassam-Brigaden, erklärte am Montag, die Kämpfer, die die Gefangenen bewachten, hätten neue Anweisungen erhalten, wie sie sich verhalten sollten, wenn sich das israelische Militär nähere.

Abu Obeida fügte hinzu, die neuen Anweisungen seien nach dem Vorfall in Nuseirat erteilt worden, einem Flüchtlingslager im Zentrum des Gazastreifens, bei dem fast 300 Palästinenser während einer Razzia getötet wurden, bei der das israelische Militär vier Gefangene befreite.

Das Beharren des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu auf militärischem Druck anstelle einer Einigung mit der Hamas würde bedeuten, dass die verbleibenden Gefangenen im Gazastreifen in Särgen zurückkehren würden, so Abu Obeida.

Die Qassam-Brigaden begannen auch mit der Veröffentlichung von Videos, die angeblich die letzten Botschaften der am Samstag getöteten Gefangenen darstellen.

Das erste zeigte die 24-jährige Eden Yerushalmi, die Netanjahu und die israelische Regierung anfleht, „alles Notwendige zu tun, um uns jetzt freizulassen“.

Yerushalmis Videoerklärung, die von den Qassam-Brigaden bearbeitet wurde, wurde unter Zwang abgegeben, da sie gegen ihren Willen festgehalten wurde. Spätere Videos der anderen getöteten Gefangenen wiederholen einige der gleichen an Netanjahu gerichteten Botschaften.

In dem undatierten Video sagt sie, Netanjahu habe zugestimmt, 1.000 palästinensische Gefangene im Austausch für Gilad Shalit freizulassen, den israelischen Soldaten, der 2006 von Kämpfern gefangen genommen und mehr als fünf Jahre lang von der Hamas im Gazastreifen festgehalten wurde.

„Sie verlangen weniger als ein Viertel dieser Zahl für jeden von uns“, erklärt Yerushalmi, bevor er die Israelis auffordert, auf die Straße zu gehen und zu protestieren.

„Alles, was uns passiert ist, ist auf das Versagen des Staates Israel und seiner Sicherheitskräfte am 7. Oktober zurückzuführen“, sagt sie, bevor sie sagt, wie sehr sie ihre Familie liebt und vermisst.

Während Yerushalmi über ihr eigenes Schicksal und das der anderen Gefangenen sprach, die seit dem 7. Oktober in Gaza festgehalten werden, könnte man dasselbe auch über Israel als Ganzes sagen.

Der Tod der sechs Gefangenen – fünf von ihnen, darunter Yerushalmi, sollten in der ersten Phase eines Austausch- und Waffenstillstandsabkommens freigelassen werden – wird die ohnehin schon klaffenden Risse in der israelischen Gesellschaft nur noch weiter vertiefen und den Vertrauensverlust zwischen den Bürgern und dem Staat beschleunigen.

„Moralische Schande“

Netanjahu, der von so gut wie allen als derjenige angesehen wird, der allein dafür verantwortlich ist, ein Abkommen zwischen Israel und der Hamas zu verhindern, hat in den letzten Tagen seine Meinung nicht geändert und setzt weiter auf seine Strategie des „maximalen Drucks“ auf die Hamas.

Auf einer Pressekonferenz am Montagabend beharrte er auf der Aufrechterhaltung einer israelischen Truppe entlang des so genannten Philadelphi-Korridors an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten, obwohl Verteidigungsminister Yoav Gallant während einer Kabinettssitzung am Sonntag bekräftigte, dass diese Forderung „eine unnötige Einschränkung“ sei.

„Die Tatsache, dass wir dem Philadelphi-Korridor auf Kosten des Lebens der Geiseln Vorrang einräumen, ist eine moralische Schande“, soll Gallant gesagt haben.

Netanjahus harte Haltung fand das Lob seiner rechtsextremen Verbündeten Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich, Israels Minister für nationale Sicherheit bzw. Finanzminister. Smotrich sagte Berichten zufolge: „Wenn wir den Forderungen der Hamas nachgeben, wie Gallant es will, haben wir den Krieg verloren“.

Das Forum der Geiseln und vermissten Familien, das seit Monaten eine Einigung über die Freilassung der Dutzenden von Gefangenen im Gazastreifen fordert, schwor nach der Entdeckung vom Samstag, dass „das Land erbeben wird“.

Am Sonntag wiederholte US-Präsident Joe Biden das Mantra seiner Regierung, dass sie „rund um die Uhr an einer Einigung zur Freilassung der verbleibenden Geiseln“ arbeite und machte „bösartige Hamas-Terroristen“ für den Tod der sechs Gefangenen verantwortlich.

Doch wie der Journalist Mohammad Alsaafin feststellte, haben Biden und seine Regierung „Netanjahus Überleben und die Vernichtung des Gazastreifens über alles andere gestellt“, einschließlich des Lebens der Gefangenen in Gaza.

Am Montag räumte Biden ein, dass Netanjahu nicht genug getan habe, um ein Abkommen über den Austausch der Gefangenen und die Beendigung des Krieges in Gaza zu erreichen, und sagte, seine Regierung sei „sehr nahe dran“, Israel und der Hamas ein Ultimatum zu stellen.

Solange die USA jedoch nicht ihr Druckmittel gegenüber Israel einsetzen – durch Waffenembargos, die Zurückhaltung ihres Vetos im UN-Sicherheitsrat und andere Mittel -, gibt es wenig Grund zu der Annahme, dass ein Angebot aus dem Weißen Haus zu einer Vereinbarung führen wird, die das Blutvergießen in Gaza beendet und das Leben der verbleibenden Gefangenen verschont.

Geringe Chance auf eine Einigung

Ohne Druck von außen bestand nie eine Chance auf eine Einigung, da der Hauptkriegsführer – Netanjahu – wiederholt deutlich gemacht hat, dass er nicht die Absicht hat, den von ihm als existenziell bezeichneten Krieg zu beenden.

Die etwa 100 Gefangenen – die meisten von ihnen Kinder, Frauen und ausländische Arbeiter -, die während eines einwöchigen Waffenstillstands im November freigelassen wurden, wurden von der Hamas „im Gegenzug für keinerlei Gegenleistung aus ihrer Sicht“ freigelassen, so der Haaretz-Analyst Amos Harel.

Damals, so Harel, dachte die Hamas, dass der Austausch zu einem günstigeren zweiten Abkommen führen würde, ohne dass Israel den südlichen Gazastreifen erobern würde. Ein zweites Abkommen kam jedoch nicht zustande, und Israel startete seine Bodenoffensive in Khan Younis und Rafah, wobei Zehntausende von Palästinensern getötet wurden und kein Gebiet des Gazastreifens verschont blieb.

In der Zwischenzeit vermittelten die USA Verhandlungen zwischen der Hamas und Israel, während sie letztere weiterhin finanzierten, bewaffneten und diplomatisch unterstützten.

Dass die sechs am Samstag tot aufgefundenen Gefangenen nicht lebend, sondern in Leichensäcken nach Israel zurückgebracht wurden, ist ein düsteres, wenn auch vorhersehbares Ergebnis der monatelangen Waffenstillstandsscharade, die nur dazu diente, Israels Völkermord in Gaza zu verlängern.

Es war Washington, das seit dem 7. Oktober rund 50.000 Tonnen Waffen an Israel geliefert hat, das darauf bestand, dass ein Waffenstillstand zwischen einer Regierung, die einen Völkermord begeht, und ihren Opfern ausgehandelt und nicht durch die Durchsetzung des Völkerrechts erzwungen wird.

Verletzte Kinder werden im Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in Deir al-Balah, im Zentrum des Gazastreifens, behandelt, nachdem Israel am 20. August einen Markt bombardiert hatte.

Omar Ashtawy APA-Bilder

Für Israel und die USA bestand der ursprüngliche Zweck der Waffenstillstandsverhandlungen darin, „Israel als Feigenblatt zu dienen, um seine völkermörderische Kampagne im Gazastreifen fortzusetzen“, so der Analyst Mouin Rabbani.

Die USA gaben Lippenbekenntnisse ab, um die Freilassung der in Gaza gefangen gehaltenen israelischen und ausländischen Staatsangehörigen zu erreichen. Da Washington jedoch darauf bestand, einen Waffenstillstand durch bilaterale Verhandlungen zu erreichen, und gleichzeitig die Forderungen des UN-Sicherheitsrats nach einem Waffenstillstand untergrub, wurde die Gefangenschaft dieser Personen nur verlängert.

In jüngster Zeit dienten die Waffenstillstandsverhandlungen auch dazu, eine Reaktion der Hisbollah und des Iran auf die Ermordung von Widerstandsführern in Beirut und Teheran durch Israel hinauszuzögern – Provokationen, die offenbar darauf abzielten, einen umfassenderen Krieg mit dem Iran zu provozieren, wie er von einigen in Tel Aviv angestrebt, von Washington jedoch abgelehnt wird.

Der erneute amerikanische Vorstoß für Waffenstillstandsverhandlungen Ende August ermöglichte es dem US-Militär auch, in Erwartung von Vergeltungsschlägen der Hisbollah und des Irans Verstärkung in die Region zu schicken.

Die Scharade der Verhandlungen ermöglichte es der US-Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris, Zwischenrufern, die gegen den Völkermord protestieren, einen Knochen zuzuwerfen, indem sie behauptete, die Regierung arbeite Tag und Nacht an einer Einigung, während sie sich weigerte, ein Waffenembargo zu fordern, um das Gemetzel zu beenden.

Unterhändler unterhalten sich untereinander

Das Scheitern der Waffenstillstandsgespräche war schon lange abzusehen.

Die Hamas nahm zwar an dem so genannten Kairoer Gipfel Ende August teil, blieb aber den Gesprächen im Vorfeld dieses hochrangigen Treffens fern.

Stattdessen bestand die Hamas auf einem Plan zur Umsetzung des Vorschlags, dem sie Anfang Juli zugestimmt hatte, bis ihr wichtigster Gesprächspartner und Führer Ismail Haniyeh Ende des Monats in Teheran ermordet wurde.

Die Nichtteilnahme der Hamas vor dem Kairoer Gipfel überließ es den „Vermittlern, unter sich zu reden“, wie es der ehemalige britische Diplomat Alastair Crooke in einem Interview in der Sendung Judging Freedom ausdrückte.

In der Zwischenzeit machte Washington frühere Fortschritte zunichte, indem es der Hamas einen Vorschlag unterbreitete, der Netanjahus neuen Forderungen entgegenkam.

Ungenannte israelische Beamte, die von der Nachrichtenagentur Ynet als den Verhandlungen nahestehend beschrieben wurden, sagten, dass US-Außenminister Antony Blinken die Gespräche untergraben habe, indem er behauptete, der Ball liege bei der Hamas, und indem er zur Zeit des Demokratischen Nationalkongresses einen falschen Optimismus für den heimischen Verbrauch verbreitete.

Diesen Quellen zufolge bot Blinken Netanjahu die Gelegenheit, zu verlangen, dass die israelischen Streitkräfte entlang des Philadelphi-Korridors stationiert bleiben, was sowohl für Ägypten als auch für die Hamas nicht in Frage kommt.

Der Vorschlag, dem die Hamas bereits zugestimmt hat, steht im Einklang mit dem Drei-Phasen-Plan, den US-Präsident Joe Biden Ende Mai vorstellte, und der Resolution 2735 des UN-Sicherheitsrats, die im Juni verabschiedet wurde und Bidens Waffenstillstandsvorschlag begrüßte.

Die nicht verhandelbaren Forderungen der Hamas sind der vollständige Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen, das Recht der Palästinenser, sich innerhalb des Gebiets frei zu bewegen, und die Öffnung der Grenzübergänge, um dringend benötigte Hilfsgüter und Waren hereinzulassen, damit die Menschen nach fast einem Jahr völkermörderischen Krieges mit dem Wiederaufbau ihres Lebens beginnen können.

Die New York Times berichtete Mitte August unter Berufung auf unveröffentlichte Dokumente, in denen Israels Verhandlungspositionen detailliert beschrieben sind, dass es Netanjahu war, der hinter den Kulissen ausgiebig manövriert hat, um eine Einigung zu vereiteln, während er die Hamas als unnachgiebige Partei darstellte.

Was Netanjahu will

Während des letzten Vorstoßes für ein Abkommen fügte Netanjahu Bedingungen hinzu, von denen er wusste, dass sie für die Hamas einen Bruch des Abkommens bedeuten würden, und frustrierte damit sein eigenes Verhandlungsteam, während die Amerikaner weiterhin den Palästinensern die Schuld an der ausweglosen Situation gaben.

Der Sprecher für nationale Sicherheit im Weißen Haus, John Kirby, wiederholte diese Aussage am Donnerstag und erklärte, dass „das größte Hindernis für ein Waffenstillstandsabkommen die Hamas ist“, obwohl alle Beweise für das Gegenteil sprechen.

Netanjahu hat auch darauf bestanden, Truppen im Netzarim-Korridor zu belassen, um die in den Norden des Gazastreifens zurückkehrenden Palästinenser zu kontrollieren, und die direkte Kontrolle über den Grenzübergang Rafah beizubehalten, was Ägypten ablehnt.

Der israelische Premierminister möchte auch ein Vetorecht darüber haben, welche palästinensischen Gefangenen im Rahmen eines Abkommens freigelassen werden, und er möchte, dass freigelassene palästinensische Gefangene aus ihrem Heimatland ausgewiesen werden – eine Bedingung, die von der Hamas und den Palästinensern im Allgemeinen vehement abgelehnt würde.

Am Freitag, den 30. August, beschloss das Kabinett Netanjahu „die Beibehaltung der Armeepräsenz im Korridor als Teil eines Abkommens über die Freilassung von Geiseln“, wobei nur Verteidigungsminister Yoav Gallant gegen die Maßnahme stimmte, wie Haaretz berichtet.

In der Sitzung hinter verschlossenen Türen soll Gallant zu Netanjahu gesagt haben, dass sein Beharren auf der Beibehaltung des Philadelphi-Korridors „alle Geiseln töten“ würde – ein Vorgeschmack auf das Schicksal der sechs Geiseln, die am nächsten Tag tot aufgefunden wurden.

Netanjahu scheint seinen Frieden mit seiner Entscheidung gemacht zu haben.

Nach Ansicht des Haaretz-Kolumnisten Aluf Benn betrachtet Netanjahu die israelischen Gefangenen im Gazastreifen „als ein Ärgernis für die Medien, als Rammbock für seine politischen Gegner und als Ablenkung von seinem Ziel: einer verlängerten Besetzung des Gazastreifens.“

„In der Praxis wird eine langfristige Vereinbarung für ‚den Tag danach‘ ausgearbeitet. Israel wird den nördlichen Gazastreifen kontrollieren und die 300.000 dort verbliebenen Palästinenser vertreiben“, schreibt Benn.

„Die israelische Rechte stellt sich eine jüdische Besiedlung des Gebietes vor, mit einem riesigen Immobilienpotenzial aufgrund der günstigen Topographie, dem Blick aufs Meer und der Nähe zu Zentralisrael“, fügt Benn hinzu.

Die Wiederbesiedlung des nördlichen Gazastreifens wird schrittweise erfolgen – „Hektar für Hektar, Wohnwagen für Wohnwagen, Außenposten für Außenposten – genau wie in Hebron, Elon Moreh und Gilad Farm“ im Westjordanland, so Benn.

Der Süden des Gazastreifens „wird der Hamas überlassen, die sich um die mittellosen Bewohner unter israelischer Belagerung kümmern muss, selbst wenn die internationale Gemeinschaft das Interesse an der Geschichte verliert und sich anderen Krisen zuwendet“.

Ein weiteres Indiz für Netanjahus Plan eines unbefristeten Einsatzes im Gazastreifen ist die neue Ernennung eines Brigadegenerals zum Leiter der wiedererrichteten israelischen Zivilverwaltung im Gazastreifen – „nach dem Vorbild eines ähnlichen Apparats im Westjordanland“, so der Völkerrechtsexperte Itay Epshtain – wobei beide Generäle Smotrich unterstellt sind.

Aber ein Plan für einen unbefristeten israelischen Militäreinsatz in irgendeinem Teil des Gazastreifens, ganz zu schweigen von der Umsiedlung von Siedlern, setzt eine Niederlage der Hamas voraus – was kaum eine ausgemachte Sache ist – und Netanjahu hat keine praktikable Strategie für den „Tag danach“, um diese Vision zu erreichen.

Der Kampf in Gaza ist zu einem Zermürbungskrieg geworden, aus dem diejenige Kraft als Sieger hervorgehen wird, die am längsten durchhält. Und da Israel die Soldaten und die Ausrüstung ausgehen, während Qassam seine Reihen mit Sicherheit wieder auffüllt, ist das wahrscheinliche Ergebnis nicht zu Israels Gunsten.

Warum Netanjahu den Krieg will

Da die Verhandlungen in eine Sackgasse geraten sind, sehen die palästinensischen Widerstandsgruppen möglicherweise eine vollständige militärische Konfrontation zwischen den regionalen Widerstandsgruppen und Israel als einzigen gangbaren Weg an, um den Völkermord im Gazastreifen rasch zu beenden.

In einem Brief des palästinensischen Widerstands, der am 20. August auf dem Telegramm-Kanal des Islamischen Dschihad veröffentlicht wurde, forderten die palästinensischen Kämpfer ihre Kollegen im Libanon auf, ihre Rolle als Unterstützungsfront aufzugeben und sich voll und ganz an der Schlacht zur Befreiung Palästinas zu beteiligen.

Es ist an der Zeit, erneut auf die Öffnung des Tores von Khaybar zuzugehen und daran zu arbeiten, „Israel“ aus der Welt zu schaffen“, heißt es in dem Schreiben.

Die Hisbollah, die der Meinung ist, dass das Schicksal Palästinas von palästinensischer Seite erkämpft und gewonnen werden wird, ist jedoch bestrebt, eine umfassende Konfrontation zu vermeiden, und hat ihre Reaktionen auf israelische Provokationen sorgfältig kalibriert, um Tel Aviv keinen Vorwand zu liefern, eine solche zu beginnen. Der Iran hat dasselbe getan.

In der Zwischenzeit führt die Hisbollah einen Zermürbungskrieg, der zusammen mit dem anhaltenden Widerstand der Hamas „Israels Wirtschaft, internationalen Beziehungen und sozialem Zusammenhalt“ bereits schweren Schaden zugefügt hat, so der ehemalige israelische Militärombudsmann General Yitzhak Brik.

Das israelische Militär, das bereits überlastet ist und im Gazastreifen schwere Verluste erlitten hat, ist vorsichtig, einen Krieg mit dem Iran zu provozieren. Wie Brik es ausdrückt, hat das israelische Militär „nicht genug Kräfte, um einen Mehrfrontenkrieg zu führen“.

Alle, ob Freund oder Feind, scheinen sich einig zu sein, dass Netanjahu, der ständig den „totalen Sieg“ im Gazastreifen verspricht, kein Interesse an einer Einigung mit der Hamas hat, um die Gefangenen zu befreien und den Krieg zu beenden.

Viele haben Netanjahus Eigeninteresse an einer weiteren Verzögerung seines Korruptionsprozesses als Hauptmotiv für die Verlängerung des Krieges genannt. Aber es steckt mehr dahinter.

Wie Alastair Crooke in Judging Freedom erklärte, „suchen [die Israelis] nach einer neuen Nakba, dem Prozess der Vertreibung aller Araber aus dem Land zwischen dem Fluss und dem Meer“.

Die Vertreibung der Palästinenser aus ihrer Heimat, damit sie durch jüdische Siedler ersetzt werden können, war schon immer das einzige Organisationsprinzip des Staates. Die Vergeltungsmaßnahmen nach dem Angriff vom 7. Oktober boten die Gelegenheit, diesen Prozess zu beschleunigen.

„Das Ziel war immer zuerst Gaza, dann das Westjordanland und dann die vollständige Räumung des Gebiets“, so Crooke über Israels opportunistische Strategie nach dem 7. Oktober.

Daher habe Netanjahu kein Interesse daran, die Truppen im Gazastreifen abzuziehen, und würde das Gemetzel nach einem Gefangenenaustausch wieder aufnehmen, „weil der Gazastreifen von der palästinensischen Bevölkerung geräumt werden muss“, um den größeren Plan seines Kabinetts zu verwirklichen, so Crooke.

Netanjahus Kabinett wünscht sich einen regionalen Krieg, der die Vereinigten Staaten einbezieht, um im Namen Israels zu kämpfen und den Iran, die Hisbollah und andere mit dem palästinensischen Widerstand verbündete regionale Gruppen zu vernichten.

Nachdem er bei seiner Rede vor dem US-Kongress im Juli eine rekordverdächtige Anzahl von Standing Ovations erhalten hatte, hat Netanjahu alles getan, um einen regionalen Flächenbrand zu provozieren – eine Beobachtung, die Alexander Mercouris kürzlich in einer Folge seiner Sendung The Duran gemacht hat.

Zu diesen Provokationen gehörten die Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran (die Israel zugeschrieben wird, das die Verantwortung weder bestätigt noch dementiert hat), Stunden nach der Ermordung des Hisbollah-Oberbefehlshabers Fuad Shukr in Beirut (Israel hat in diesem Fall die Verantwortung übernommen) und die wiederholte Sabotage der Waffenstillstandsverhandlungen unter Führung der USA.

Dem Analysten John Mearsheimer zufolge sehen diejenigen in Israel, die auf einen regionalen Krieg drängen, darin wahrscheinlich eine historische Gelegenheit, mehr Palästinenser aus ihrer Heimat zu vertreiben, ähnlich wie bei den ethnischen Säuberungen während der Kriege von 1948 und 1967.

Ein Krieg würde die „Ausdünnung“ der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen ermöglichen – Berichten zufolge eines der strategischen Ziele Netanjahus -, während die Zerstörung des Irans den Verlust der wichtigsten Quelle der materiellen Unterstützung für den palästinensischen Widerstand bedeuten würde.

Für eine israelische Regierung, die jeden Kompromiss mit den Palästinensern kategorisch ablehnt, ist die Beseitigung jeglicher palästinensischer Selbstbestimmung – sei es durch bewaffneten Widerstand oder auf andere Weise – unabdingbar.

Für Israel ist es „ein Sieg, wenn man eine mögliche diplomatische Lösung eines palästinensischen Staates“ zugunsten von Apartheid oder ethnischer Säuberung ausschließt, wie der Analyst Glenn Diesen im Gespräch mit Mearsheimer und Mercouris in der Sendung The Duran erklärte.

Netanjahu ermächtigt Israels Brandstifter

Netanjahu hat den Dissens mit dem Militär – das immer noch das Vertrauen der israelischen Öffentlichkeit genießt, auch wenn es erodiert ist – dadurch untergraben, dass er Figuren in seiner rechtsextremen Regierungskoalition gestärkt hat.

Er hat Ben-Gvir, einem Anhänger von Meir Kahane, der sich wenig Mühe gibt, seine durch und durch illiberalen, jüdisch-supremistischen Überzeugungen zu verbergen, erlaubt, seine eigene Miliz aufzubauen, indem er ihm die Kontrolle über die israelische Nationalpolizei, den Grenzschutz und den Gefängnisdienst übertragen hat, unabhängig von der Aufsicht durch das Verteidigungsministerium.

Ronen Bar, der Leiter des israelischen Inlandsgeheimdienstes, schrieb kürzlich an Netanjahu, dass die Anführer der gewalttätigen jüdischen Extremisten „das System aus dem Ruder laufen lassen und Israel unbeschreiblichen Schaden zufügen wollen“.

Sie lassen sich von einer Ideologie leiten, die besagt, dass es einfacher ist, das bestehende soziale Gefüge zu zerstören, als es zu reparieren“, so Bar weiter. Ihre Weltanschauung ziehe eine Trennlinie „zwischen Judentum und Demokratie“ und gefährde „die Sicherheit und die Existenz des Staates und untergräbt das Vertrauen in die Institutionen des Staates“.

Bar sagte auch, dass weitere Stunts wie Ben-Gvirs kürzlicher Besuch in der Jerusalemer al-Aqsa-Moschee am jüdischen Feiertag Tisha b’Av, bei dem er Hunderte von Juden zum Gebet mitbrachte und damit den fragilen Status quo an der heiligen Stätte provozierte, „zu heftigem Blutvergießen führen und das Gesicht [Israels] bis zur Unkenntlichkeit verändern“ könnten.

Um diese reale Bedrohung zu unterstreichen, schreiben die Professoren Yoram Peri und Gabi Weimann in Haaretz, dass Ben-Gvirs Forderung, Juden zu erlauben, an der heiligen Stätte zu beten und dort eine Synagoge zu bauen, „ein längerfristiges Ziel verdeckt: die Al-Aqsa-Moschee abzureißen und an ihrer Stelle einen Dritten Tempel zu errichten.“

Unter Ben-Gvir, so Peri und Weimann, „verwirklicht sich allmählich der Traum eines Dritten Tempels“, wobei der Tempel „der ultimative Ausdruck jüdischer Souveränität sein soll.“

Ben-Gvir hat in der Zwischenzeit Tausende von Waffen an israelische Juden in Israel und im Westjordanland verteilt, während die Gewalt der Siedler gegen Palästinenser und deren Eigentum zunimmt – was laut Eyal Lurie-Pardes, einem Gastwissenschaftler des Nahost-Instituts, „das Risiko erhöht, ein Alptraumszenario auszulösen“.

Israels Weg zur Selbstzerstörung

Sogar der Council of Foreign Relations veröffentlicht düstere Warnungen über Israels derzeitigen Kurs.

„Das Land befindet sich auf einem zunehmend illiberalen, gewalttätigen und zerstörerischen Weg“, schreiben Ilan Z. Baron und Ilai Z. Saltzman, beide Professoren an US-Universitäten, in einem kürzlich erschienenen Artikel für die äußerst einflussreiche Publikation Foreign Affairs des Rates.

Baron und Saltzman räumen ein, dass der Wissenschaftler und Philosoph Yeshayahu Leibowitz bereits 1968, nach der Besetzung des Westjordanlands, des Gazastreifens, der Golanhöhen und der Sinai-Halbinsel durch Israel, davor warnte, dass „der Nationalstolz und die Euphorie“, die auf diese militärische Eroberung folgten, „Israel nur von einem stolzen, aufstrebenden Nationalismus zu einem extremen, messianischen Ultranationalismus bringen würden“.

Diese extreme Ideologie würde letztlich zu „Brutalität“ und dem Untergang des zionistischen Projekts in Palästina führen, so Leibowitz.

„Ein illiberales Israel würde auch zu einem Pariastaat werden“, schreiben Baron und Saltzman. Selbst wenn die USA weiterhin wirtschaftliche Unterstützung leisten, würden andere wichtige Regierungen „aufhören, sich mit Israel in Sicherheitsfragen abzustimmen, Handelsabkommen mit Israel aufrechtzuerhalten und Waffen aus israelischer Produktion zu kaufen.“

Das würde Israel völlig von Washington abhängig machen, „zu einer Zeit, in der immer mehr Amerikaner die bedingungslose Unterstützung ihres Landes für den jüdischen Staat in Frage stellen“, fügen die Professoren hinzu.

(Die israelische Luftwaffe ist bereits von der US-Hilfe abhängig, sagte ein hochrangiger Offizier vor kurzem gegenüber Haaretz und erklärte, dass das Militär ohne amerikanische Waffen den Krieg in Gaza nur noch ein paar Monate aufrechterhalten könnte).

In der Zwischenzeit, so Baron und Saltzman, „würde der Staat zunehmend sein Monopol auf die legitime Anwendung von Gewalt verlieren, und die Spaltungen könnten sich bis zum Bürgerkrieg ausweiten.“

Die Unruhen auf dem Militärstützpunkt Sde Teiman, nachdem Soldaten, die der Vergewaltigung einer palästinensischen Gefangenen verdächtigt wurden, verhaftet und verhört wurden, sind ein Vorbote dafür, wohin sich Israels Politik entwickelt.

Baron und Saltzman prognostizieren eine „Schwächung der zentralen Autorität des Staates, die eine noch schockierendere Auflösung vorwegnehmen könnte“ – ein Prozess, der möglicherweise bereits im Gange ist.

Dies wird die Regierung unfähig oder unwillig machen, „eine ihrer anderen traditionellen politischen Verantwortlichkeiten zu erfüllen, einschließlich der Bereitstellung von Sicherheit und eines stabilen legislativen Regierungssystems, das Rechenschaftspflicht garantiert“.

Selbst wenn ein Bürgerkrieg vermieden wird, würde sich ein Israel, das mit sich selbst uneins ist, immer noch als instabil erweisen, und die Wirtschaft würde zusammenbrechen, so dass Israel ein gescheiterter Staat wäre“, so Baron und Saltzman.

Sie behaupten, dass ein solches Szenario nicht unvermeidlich ist und dass es noch nicht zu spät ist, „um Israel vor seinem eigenen Untergang zu bewahren und einen anderen Weg nach vorne zu finden“.

Aber viele Israelis, die den Abwärtstrend des Staates erkannt haben, verlassen das Land bereits oder wollen es verlassen.

Ein Viertel der israelischen Juden und mehr als ein Drittel der palästinensischen Bürger Israels „würden Israel verlassen und in ein anderes Land auswandern, wenn sie eine praktische Möglichkeit dazu hätten“, so eine Umfrage, über die Haaretz im Juli berichtete.

Die Ergebnisse der Umfrage „spiegeln ein ständiges Misstrauen gegenüber der politischen und militärischen Führung Israels wider“, so die Zeitung weiter.

Gil Fire, der stellvertretende Direktor eines großen Krankenhauses in Tel Aviv, sagte letzten Monat gegenüber Haaretz, dass Ärzte Israel zunehmend stillschweigend verlassen. Fire sagte, während in der Vergangenheit attraktivere Angebote israelische Ärzte ins Ausland lockten, „ist es jetzt ein anderer Vektor: der soziale Vektor“.

„Länder brauchen Eliten, hervorragende Fachleute, und wenn man sie ausspuckt, werden sie nicht hier sein“, fügte Fire hinzu. „Und wenn sie nicht da sind, wird das System aussterben.“

USA beschleunigen Israels Untergang

Die USA sind in nicht geringem Maße dafür verantwortlich, Israel auf einen Weg zu führen, den Mearsheimer als Primelpfad bezeichnen könnte, indem sie ihm bedingungslose Unterstützung und absolute Straffreiheit gewähren, während es einen Völkermord an den Palästinensern begeht und Tel Aviv gegen sein Hauptinteresse handelt: das Überleben.

In einem 16-seitigen Dokument, in dem die Hamas ihre Gründe für den Angriff vom 7. Oktober darlegt, heißt es, dass die Pläne der rechtsextremen Regierung unter Netanjahu, die Palästinenser aus ihrer Heimat zu vertreiben, sie unter anderem dazu zwingen, so genannte Verteidigungsmaßnahmen zu ergreifen und die Liquidierung der palästinensischen Sache zu verhindern.

Die USA haben bei dem Versuch, die palästinensische Befreiungsbewegung zu liquidieren, eine Schlüsselrolle gespielt, und zwar durch den nicht enden wollenden Oslo-Friedensprozess, ihren Ansatz der unbefristeten Konfliktbewältigung und ihren Vorstoß für Normalisierungsabkommen zwischen Israel und autokratischen arabischen Staaten, die darauf abzielen, die Palästinenser ins Abseits zu stellen.

Ein zerstörter Block nach dem Rückzug des israelischen Militärs aus dem östlichen Gebiet von Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens am 29. August.

Omar Ashtawy APA-Bilder

Mit diesen Mitteln hat Washington es Israel ermöglicht, seine Kontrolle zu festigen und die Kolonisierung des palästinensischen Landes zu beschleunigen.

Diese Ermöglichung Israels durch Washington hat die Bedingungen für den Aufstieg von Ben-Gvir und seinesgleichen geschaffen – eine Situation, die die USA nun als große Sicherheitsbedrohung für Israel anerkennen, auch wenn sie ihre kurzsichtige und katastrophale Politik weiterführen.

Den USA ist das Schicksal der Palästinenser völlig gleichgültig, und sie freuen sich, dass Tel Aviv seine Endlösung im Gazastreifen durchführt, wo in den letzten 11 Monaten Zehntausende von Palästinensern, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, getötet worden sind.

Letzte Woche startete Israel die größte Militäroperation im Westjordanland seit zwei Jahrzehnten und eröffnete damit im Grunde eine weitere Kriegsfront gegen den Widerstand. Die Palästinenser in diesem Gebiet wissen nur zu gut, dass nichts Israel davon abhält, ihnen das anzutun, was es in Gaza getan hat.

Die Alternative zur Unterstützung des sich beschleunigenden Völkermords in Palästina ist aus der Sicht Washingtons eine weitaus schlimmere Option: die Anerkennung und Lösung der eigentlichen Ursachen dessen, was euphemistisch als israelisch-palästinensischer Konflikt bezeichnet wird.

Der Höhepunkt des Zionismus

Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für das Westjordanland und den Gazastreifen, ordnet den Völkermord in Gaza in den dynamischen, strukturellen Prozess des Siedlerkolonialismus ein, wobei die völkermörderische Ausrottung und Vernichtung den Höhepunkt dieses Prozesses darstellt.

Und wenn der Völkermord in Gaza den Höhepunkt dieses siedler-kolonialen Prozesses darstellt, dann stellen Ben-Gvir und Smotrich möglicherweise den Höhepunkt seines ideologischen Ausdrucks dar: Zionismus.

Auch wenn Washington es vermeidet, sich zum Völkerrecht und zu den Rechten der Palästinenser zu äußern, scheint es zumindest anzuerkennen, dass Ben-Gvir und die von ihm vertretene Strömung der israelischen Gesellschaft eine direkte Bedrohung für den Staat darstellen.

Der Sprecher des Außenministeriums, Matt Miller, sagte kürzlich, dass Ben-Gvirs „anhaltende rücksichtslose Äußerungen und Handlungen … nur Chaos säen und die Spannungen verschärfen“, während Israel sich auf regionale Bedrohungen konzentrieren müsse. „Sie untergraben direkt Israels Sicherheit“, fügte er hinzu.

Das Außen- und das Finanzministerium der USA haben mit Verspätung Sanktionen gegen eine Handvoll Personen und Organisationen verhängt, die Ben-Gvir nahe stehen, zuletzt gegen die von der israelischen Regierung finanzierte Siedler-Wachgruppe Hashomer Yosh und Yitzhak Levi Filant, den zivilen Sicherheitskoordinator der berüchtigten Siedlung Yitzhar im Westjordanland.

Zu Beginn dieses Jahres verhängte die US-Regierung Sanktionen gegen mehrere einzelne Siedler und eine Handvoll Außenposten im Westjordanland (Siedlungen, die von der israelischen Regierung nicht offiziell anerkannt werden).

Washington hat außerdem extremistische Gruppen, die sanktionierte Personen unterstützen, auf eine schwarze Liste gesetzt und die Einfuhr humanitärer Hilfe in den Gazastreifen blockiert.

Die von den USA verhängten Sanktionen werden wahrscheinlich ähnliche und weitreichendere Maßnahmen anderer Länder, insbesondere der EU-Staaten, auslösen.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete am 29. August, dass Josep Borrell, der Leiter der EU-Außenpolitik, die EU-Mitglieder aufgefordert habe, die Verhängung von Sanktionen gegen zwei israelische Minister zu erwägen, weil diese „Hassbotschaften“ gegen Palästinenser verfasst hätten, die gegen internationales Recht verstoßen hätten.

„Er nannte keinen der beiden Minister“, fügte Reuters hinzu. Die Nachrichtenagentur merkte an, dass Borrell zuvor Ben-Gvir und Smotrich namentlich kritisiert hatte „für Äußerungen, die er als ‚finster‘ und ‚Anstiftung zu Kriegsverbrechen‘ bezeichnete.“

Für die Palästinenser, die in Gefahr sind, wird all dies als zu wenig und zu spät erscheinen, ebenso wie die Tatsache, dass London 30 Lizenzen für Waffenexporte nach Israel ausgesetzt hat, nachdem eine zweimonatige Überprüfung des israelischen Verhaltens im Gazastreifen ein „klares Risiko“ ergab, dass britische Waffen zur Verletzung des humanitären Völkerrechts eingesetzt werden könnten. Aber diese Maßnahmen stellen Risse in der Mauer der Straflosigkeit dar und werden Israels Status als Pariastaat bestätigen.

Wie The Guardian feststellte, „machen die Aussetzungen ein Zehntel der 350 bestehenden Lizenzen aus und schließen keine Teile für das F-35 Joint Fighter Strike Programm ein, es sei denn, das von Großbritannien gelieferte Teil ist speziell für ein Düsenflugzeug bestimmt, das ausschließlich von Israel verwendet wird.“

Israels treueste Verbündete picken sich immer noch nur die am niedrigsten hängenden Früchte heraus. Währenddessen laufen Ben-Gvir und Smotrich herum und gießen im übertragenen Sinne Kerosin auf den Scheiterhaufen, während ihre extremistischen Siedlerkollegen bei Pogromen in palästinensischen Dörfern buchstäblich Feuer legen.

Wie der Haaretz-Kolumnist Zvi Bar’el es ausdrückt, hat sich Israels Regierung selbst in eine Terrororganisation verwandelt, indem sie Ben-Gvir überhaupt ins Amt ließ, geschweige denn, dass er als Königsmacher in Netanjahus Regierungskoalition diente, wobei Ben-Gvir als ihr militärischer Arm fungiert.

Der Chef dieser Terrororganisation, Benjamin Netanjahu, befindet sich an einem, wie Verteidigungsminister Gallant sagt, „strategischen Scheideweg“, an dem die Wahl zwischen einem Waffenstillstandsabkommen oder einem Mehrfrontenkrieg besteht.

Netanjahu steuert auf Letzteres zu, während er mit dem Militär im Streit liegt und sich die israelische Gesellschaft von innen heraus rapide verschlechtert.

Einige haben behauptet, dass Israels militärische Begründung für den Vernichtungskrieg in Gaza darin besteht, dass die Hamas, wenn sie nicht als Regierungsbehörde ausgeschaltet werden kann, nichts zu regieren hat.

Sollte die israelische Gesellschaft irreparabel zerbrechen, werden Netanjahu und seine rechtsextremen Verbündeten nichts mehr zu regieren haben.

Yitzhak Brik, der ehemalige Ombudsmann des israelischen Militärs, warnte kürzlich in Haaretz, dass „das Land wirklich auf den Rand eines Abgrunds zugaloppiert“. Er sagte: „Wenn der Zermürbungskrieg gegen Hamas und Hisbollah weitergeht, wird Israel in spätestens einem Jahr zusammenbrechen.“

Er fügte hinzu: „Israel ist in eine existenzielle Schieflage geraten und könnte bald einen Punkt erreichen, an dem es kein Zurück mehr gibt.“

Angesichts der vielen Warnzeichen für das, was der israelische Analyst Amos Harel als „lange und kontinuierliche Talfahrt“ bezeichnet, könnten die Bergung der Leichen der sechs Gefangenen und der darauf folgende innenpolitische Aufruhr darauf hinweisen, dass der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, bereits erreicht ist.

Maureen Clare Murphy ist Chefredakteurin von The Electronic Intifada.

Übersetzt mit Deepl.com

