Gaza live: Mindestens 10 Tote bei Angriff in Majdal Shams auf den besetzten Golanhöhen

Hisbollah bestreitet Beteiligung an Vorfall

Wichtigste Punkte

EU-Kommissar Borrell fordert unabhängige Untersuchung des Anschlags von Majdal Shams

USA erklären, dass sie Israel im Kampf gegen die Hisbollah „eisern“ unterstützen

Zwei Palästinenser bei israelischer Razzia im Flüchtlingslager Balata im besetzten Westjordanland getötet

Live-Updates

Abendlicher Rückblick

Vor 6 Sekunden

Unsere Live-Berichterstattung aus Gaza wird in Kürze bis morgen früh eingestellt.

Hier sind einige der wichtigsten Entwicklungen des Tages:

Nach israelischen Angaben wurden bei einem Raketenangriff auf einen Fußballplatz im Dorf Majdal Shams auf der besetzten Golanhöhe, in dem etwa 25.000 Drusen leben, mindestens 10 Kinder und Jugendliche getötet und 19 weitere verletzt.

Die israelische Armee machte die libanesische Hisbollah für den Angriff verantwortlich, der vom südlibanesischen Dorf Shebaa aus verübt worden sein soll, und die Gruppe bestreitet jegliche Beteiligung an dem Vorfall

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte, sein Land werde nicht schweigen und das Sicherheitskabinett werde nach seiner Rückkehr aus den USA zusammentreten.

Die USA verurteilten den Angriff und erklärten, ihre Unterstützung für Israel gegen die Hisbollah sei „eisern“.

Die libanesische Regierung gab eine seltene Erklärung ab, in der sie eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten an allen Fronten forderte.

Der Angriff lässt einen totalen Krieg zwischen Israel und der Hisbollah befürchten, die sich seit Beginn des Gaza-Krieges grenzüberschreitende Feuergefechte geliefert haben.

Die palästinensischen Gesundheitsbehörden nennen zwei Palästinenser, die bei einem seltenen israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Balata in der Stadt Nablus im besetzten Westjordanland getötet wurden.

Israel wird nicht schweigen, sagt Netanjahu

vor 1 Stunde

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, er werde das Sicherheitskabinett zu einer dringenden Sitzung einberufen, sobald er von seinem Besuch in den USA zurückgekehrt sei.

„Der Staat Israel wird nicht schweigen. Wir werden nicht zulassen, dass dies auf die Tagesordnung gesetzt wird“, sagte er in einer Erklärung.

Er fügte hinzu, dass ständige Verteidigungskonsultationen stattgefunden haben, um den Angriff auf einen Fußballplatz in dem Dorf Majdal Shams auf den besetzten Golanhöhen zu erörtern, der nach israelischen Angaben vom Libanon aus verübt wurde und bei dem mehr als zehn Kinder und Jugendliche getötet wurden.

EU fordert unabhängige Untersuchung des Angriffs in Majdal Shams

vor 1 Stunde

Der außenpolitische Chef der Europäischen Union, Josep Borrell, hat eine „unabhängige internationale Untersuchung dieses inakzeptablen Vorfalls“ gefordert, nachdem eine Rakete auf einem Fußballplatz in Majdal Shams auf den besetzten Golanhöhen eingeschlagen war.

„Ich verurteile dieses Blutbad aufs Schärfste“, sagte Borrell auf X.

Die USA erklären, dass sie Israel im Kampf gegen die Hisbollah „eisenhart“ unterstützen

vor 1 Stunde

Das Weiße Haus bezeichnete den Angriff auf einen Fußballplatz im Dorf Majdal Shams auf den besetzten Golanhöhen, bei dem 11 Jugendliche getötet wurden, als „entsetzlich“ und bekundete seine volle Unterstützung für Israel.

„Unsere Unterstützung für Israels Sicherheit ist eisern und unerschütterlich gegen alle vom Iran unterstützten Terrorgruppen, einschließlich der libanesischen Hisbollah“, sagte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses in einer Erklärung.

Israel hat die libanesische Hisbollah für den Angriff verantwortlich gemacht und erklärt, die Rakete sei von dem südlibanesischen Dorf Sheba abgefeuert worden, das an der Grenze zwischen Libanon und den besetzten Golanhöhen liegt.

Die libanesische Gruppe bestritt jedoch jegliche Beteiligung an dem Angriff in dem Dorf, in dem rund 25.000 Drusen leben.

„Die Hisbollah wird einen hohen Preis zahlen, den sie bisher noch nicht gezahlt hat“, sagte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu laut einer Erklärung seines Büros in einem Telefonat mit dem Vorsitzenden der drusischen Gemeinde in Israel.

Unterdessen hat die libanesische Regierung ein Ende der Feindseligkeiten an allen Fronten gefordert.

Die USA sind „sehr besorgt“, dass der Angriff von Majdal Shams zu einem „totalen Krieg“ führen könnte: Axios

vor 2 Stunden

Wie Axios unter Berufung auf US-Beamte berichtet , ist die Regierung von Joe Biden „sehr besorgt“, dass der Angriff aus dem Libanon auf das Gebiet von Majdal Shams auf der besetzten Golanhöhe zu einem „totalen Krieg“ zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah führen könnte.

„Was heute passiert ist, könnte der Auslöser sein, über den wir uns Sorgen gemacht haben und den wir seit 10 Monaten zu vermeiden versuchen“, wurde ein US-Beamter gegenüber Axios zitiert.

Ohne einen Waffenstillstand im Gazastreifen wird ein Krieg zwischen Israel und der libanesischen militanten Gruppe immer wahrscheinlicher, was die regionale Krise verschärfen und die USA tiefer in den Konflikt hineinziehen würde“, so der Beamte.

Nach israelischen Angaben wurden bei dem Angriff auf ein Fußballfeld in der Stadt mindestens 10 Menschen, darunter alle Kinder, getötet und mindestens 19 weitere verletzt.

Israel macht die Hisbollah für den Anschlag verantwortlich, doch die libanesische Gruppe bestreitet jede Beteiligung an dem Vorfall.

Zweiter Palästinenser stirbt bei israelischer Razzia in der Nähe von Nablus im besetzten Westjordanland

vor 2 Stunden

Bei einem seltenen israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Balata im besetzten Westjordanland ist ein weiterer Palästinenser ums Leben gekommen, berichtet die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums handelt es sich um den 24-jährigen Ali Hashash.

Zuvor hatte das Ministerium mitgeteilt, dass der 17-jährige Louay Muhammad Misha bei dem Angriff, bei dem auch 28 Menschen verletzt wurden, getötet worden sei.

Die israelische Armee erklärte, die Razzia sei eine Reaktion auf einen Vorfall, bei dem palästinensische Bewaffnete das Feuer auf eine israelische Militäranlage eröffnet und einen israelischen Soldaten verletzt hätten.

Libanon verurteilt Angriff auf Majdal Shams, die Zahl der Todesopfer steigt auf 11

vor 3 Stunden

Die libanesische Regierung hat die Angriffe in der Stadt Majdal Shams auf der besetzten Golanhöhe verurteilt und dazu aufgerufen, die Feindseligkeiten an allen Fronten einzustellen.

„Die Angriffe auf Zivilisten sind eine flagrante Verletzung des Völkerrechts und verstoßen gegen die Grundsätze der Menschlichkeit“, heißt es in einer Erklärung der libanesischen Regierung.

Sie forderte außerdem „eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten“ nach monatelangen, grenzüberschreitenden Gefechten zwischen der Hisbollah und Israel.

Unterdessen gab Israel bekannt, dass der Angriff auf einen Fußballplatz in der Stadt Majdal Shams 11 Todesopfer gefordert hat, die meisten von ihnen sind Kinder.

Nach Angaben der israelischen Armee wurde die Rakete aus dem südlibanesischen Dorf Shebaa abgefeuert.

Israel hat die Hisbollah für den Angriff verantwortlich gemacht, und der israelische Staatspräsident Isaac Herzog erklärte, die Welt könne angesichts der Terroranschläge Nasrallahs nicht länger schweigen“.

Die libanesische Gruppe hat die Verantwortung dafür bestritten.

Waffenstillstand muss jetzt sein“, sagt Borrell

vor 4 Stunden

Der außenpolitische Chef der Europäischen Union, Josep Borrell, hat zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen aufgerufen.

Er wiederholte seinen Aufruf nach einem israelischen Angriff auf ein Feldlazarett in Khan Younis im südlichen Gazastreifen, bei dem rund 30 Menschen getötet wurden.

„Ein weiterer Angriff auf eine Schule, die als Unterkunft für Binnenflüchtlinge in Khan Younis dient“, sagte er auf X.

„Gleichzeitig wird eine ohnehin schon sehr schwache Bevölkerung immer wieder zur Umsiedlung gezwungen, ohne dass ein Ende in Sicht ist… Der Waffenstillstand muss jetzt kommen“, fügte er hinzu.

Zahl der Todesopfer des Majdal Shams-Angriffs steigt auf 10

vor 4 Stunden

Bei einem Angriff aus dem Libanon auf einen Fußballplatz in der Stadt Majdal Shams auf den israelisch besetzten Golanhöhen sind mindestens 10 Menschen getötet und mehr als ein Dutzend verwundet worden.

Die israelischen Medien berichten, dass es sich bei den meisten Opfern um Kinder handelt, und beschuldigen die libanesische Hisbollah, die Verantwortung für den Vorfall zu tragen.

Offizielle Vertreter der Hisbollah haben gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärt, dass ihre Gruppe nicht in den Angriff verwickelt sei.

In einer Erklärung, nachdem die Hisbollah den Angriff auf Majdal Shams geleugnet hatte, erklärte die israelische Armee, dass „der Raketenbeschuss auf Majdal Shams von der Terrorgruppe Hisbollah durchgeführt wurde“.

Die Hisbollah bestreitet die Verantwortung für den Angriff auf Majdal Shams: Reuters

vor 5 Stunden

Reuters zitiert Offizielle der Hisbollah, die die Verantwortung für einen Angriff auf die Stadt Majdal Shams auf den israelisch besetzten Golanhöhen bestreiten.

Israelische Medien hatten zuvor berichtet, dass bei einem Raketenangriff aus dem Libanon auf Majdal Shams mindestens neun Menschen getötet worden seien.

Die israelische Regierung beschuldigte die Hisbollah, den Angriff ausgeführt zu haben.

Die meisten der Opfer sollen zwischen 10 und 20 Jahre alt sein.

Zuvor hatte die israelische Armee behauptet, dass ein Sperrfeuer von 30 Raketen aus dem Libanon auf Nordisrael abgefeuert wurde.

Freigelassener israelischer Gefangener erzählt von Gesprächen mit Hamas-Wachen in Gaza

vor 5 Stunden

Die freigelassene israelische Gefangene Liat Beinin Atzili sagte kürzlich in einem Interview, dass ihre Zeit in der Gefangenschaft im Gazastreifen von langen Gesprächen mit den Hamas-Mitgliedern, die sie festhielten, geprägt war.

„Ich habe verstanden, dass ich nur überleben kann, wenn ich so viel wie möglich mit ihnen kommuniziere“, sagte sie der israelischen Zeitung Haaretz in einem ausführlichen Interview, das am Samstag veröffentlicht wurde.

„Sie wollten, dass wir sie als Menschen sehen, und wir wollten, dass sie uns als Menschen sehen. So begannen sehr schnell Gespräche über die Familie, über unser Leben, und es funktionierte. Ich war völlig abhängig von diesen Menschen. Ich wollte, dass sie mich mögen, ich wollte, dass sie mich kennen lernen, ich wollte, dass sie sich um mich kümmern. So überlebt man.“

Lesen Sie mehr: Entlassener israelischer Gefangener erzählt von Gesprächen mit Hamas-Wachen in Gaza

Israelische Medien berichten über Tote bei Angriff aus Libanon auf Majdal Shams

vor 6 Stunden

Die israelische Nachrichtenagentur Haaretz berichtet, dass bei einem Angriff aus dem Libanon auf die israelische Stadt Majdal Shams neun Menschen getötet wurden.

Bei den meisten Opfern soll es sich um Kinder und Teenager handeln. Dies geschah nach dem Einschlag einer Rakete in der Stadt Majdal Shams auf den Golanhöhen.

Wie die Times of Israel berichtet, zeigen Aufnahmen den Moment, in dem eine Rakete auf einem Fußballplatz in der Stadt Majdal Shams einschlug. Sie beschuldigt die Hisbollah, für diesen Angriff verantwortlich zu sein.

WHO-Direktor zeigt sich besorgt über Palästinenser in Deir al-Balah

vor 6 Stunden

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat sich besorgt über die Sicherheit der Zivilbevölkerung in Deir al-Balah geäußert, nachdem bei dem jüngsten Luftangriff auf eine Mädchenschule, in der vertriebene Palästinenser untergebracht sind, mehr als 30 Menschen, darunter auch Kinder, getötet worden sind.

„Solche Angriffe belasten auch die empfindlichen Gesundheitseinrichtungen und bringen sie in Gefahr, geschlossen zu werden. Wir fordern einen sofortigen Waffenstillstand und den Schutz der Zivilbevölkerung, des medizinischen Personals und der Gesundheitseinrichtungen„, schrieb er auf X.

Israelische Anti-Regierungs-Proteste finden heute Abend statt

vor 6 Stunden

Heute Abend finden in mehreren israelischen Städten regierungsfeindliche Proteste statt.

Die seit Monaten andauernden Demonstrationen fordern die Absetzung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, die Rückgabe der Geiseln und Neuwahlen.

Die Angehörigen der israelischen Geiseln sind wütend darüber, dass ihre Verwandten fast zwei Monate vor dem ersten Jahrestag des Krieges gegen den Gazastreifen noch nicht nach Hause zurückgekehrt sind.

Sie machen Netanjahu dafür verantwortlich, dass es nicht gelungen ist, mit der Hamas eine Vereinbarung über die Rückgabe der Geiseln zu treffen.

Ein Toter und 28 Verletzte bei israelischem Luftangriff auf Flüchtlingslager Balata

vor 7 Stunden

Bei einem Luftangriff der israelischen Armee auf das Flüchtlingslager Balata in der besetzten Stadt Nablus im Westjordanland sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums und des Roten Halbmonds mindestens ein Mensch getötet und 28 weitere verletzt worden.

Das Gesundheitsministerium in Gaza gab den Namen des getöteten Mannes als Louay Muhammad Misha an und erklärte, er sei 17 Jahre alt.

Es fügte hinzu, dass neun der Verletzten derzeit im Rafidia-Krankenhaus in Nablus behandelt werden. Zwei befinden sich in einem kritischen Zustand.

Zuvor hatte die israelische Armee erklärt, sie habe das Lager angegriffen und einen Mann getötet, der nach Angaben der Armee gesucht wurde.

Ein Sprecher der israelischen Armee teilte außerdem mit, dass ein bewaffneter Palästinenser das Feuer auf eine Militäranlage in der Nähe der Einfahrt nach Nablus eröffnete und einen israelischen Soldaten verletzte.

Nach Angaben der israelischen Zeitung Haaretz, die sich auf eine ungenannte Sicherheitsquelle berief, war der Angriff eine Reaktion auf die Erschießung des israelischen Soldaten.

