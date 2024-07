https://consortiumnews.com/2024/07/27/patrick-lawrence-no-more-silence/



Patrick Lawrence: Kein Schweigen mehr

Von Patrick Lawrence

ScheerPost

27. Juli 2024

Wenn die zionistische Ideologie jemals in die moderne Welt gepasst hat, und ich werde diese Frage offen lassen, dann tut sie es nicht mehr.

Protestaktion gegen die Feierlichkeiten zum israelischen Unabhängigkeitstag, Washington, D.C., 23. Mai 2024. (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Ich weiß nicht, wie es in Ihrem Haushalt ist, aber in meinem haben wir in den letzten neun Monaten die Gewohnheit entwickelt, uns gegenseitig die schrecklichsten Nachrichten aus Gaza vorzulesen, die uns aus den verschiedensten Quellen erreichen. Es ist ziemlich erbärmlich, wenn man sich vorstellt, dass es so weit gekommen ist, dass man täglich Berichte über Gräueltaten vorlesen muss, aber es gibt kein Entrinnen vor den Abgründen, in die das terroristische Israel die gesamte Menschheit gestürzt hat.

Der Subtext jeder dieser Rezitationen lautet: „Können Sie glauben, dass das passiert? Können Sie glauben, dass die USA daran beteiligt sind? Kannst du glauben, dass dies normalisiert ist?“

Es ist in der Tat schwer zu glauben, dass die Dinge, von denen wir lesen, Teil des Lebens im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts sind, und möge dies so bleiben: Wenn es nicht mehr schwierig ist, Videos über die erbarmungslose Barbarei der Israelis zu lesen oder anzusehen, wird die zionistische Armee unser Gewissen ebenso gründlich bombardiert und mit Bulldozern überzogen haben wie jedes Dorf im Gazastreifen oder im Westjordanland.

Am Wochenende erzählte mir meine Partnerin, sie habe etwas gelesen, das selbst für unsere Rezitationsroutine zu viel war. Es handelte sich um einen Artikel, den Politico am 19. Juli veröffentlicht hatte und der mit freundlicher Genehmigung von Jonathan Cook, dem geschätzten britischen Journalisten, veröffentlicht worden war.

„Wir haben als Freiwillige in einem Krankenhaus in Gaza gearbeitet. What We Saw Was Unspeakable“ (Was wir sahen, war unaussprechlich) wurde nicht von Journalisten geschrieben, sondern von zwei amerikanischen Chirurgen, die sich im vergangenen Frühjahr über die Palestinian American Medical Association freiwillig zu humanitären Einsätzen in Gaza gemeldet hatten. Mark Perlmutter ist ein orthopädischer Chirurg aus North Carolina. Feroze Sidhwa ist ein Chirurg für Trauma und Intensivmedizin, der in Nordkalifornien praktiziert.

„Ich konnte das bis jetzt nicht erwähnen“, begann meine Partnerin mit brüchiger Stimme. Dann erzählte sie mir, die Tränen zurückhaltend, von dem Politico-Artikel. Sie erzählte die Geschichte von zwei Palästinensern, die die amerikanischen Chirurgen während ihrer Zeit im European Hospital behandelt hatten. Das European Hospital liegt am südöstlichen Rand von Khan Younis, der Stadt im Zentrum des Gazastreifens, aus der die israelischen Besatzungstruppen die Palästinenser zunächst zur Evakuierung aufforderten, die sie dann bombardierten, dann verließen und die nun, nachdem Khan Younis umgesiedelt wurde, erneut bombardiert wird.

Screenshot aus dem Bildmaterial der Tasnim News Agency vom 7. Oktober 2023 eines Krankenwagens der Palästinensischen Rothalbmond-Gesellschaft in Khan Yunis im Gazastreifen, der durch einen israelischen Luftangriff schwer beschädigt worden war. Dem Bericht zufolge befand sich der Krankenwagen zum Zeitpunkt des Angriffs vor dem Nasser-Krankenhaus und transportierte drei Verletzte. (Tasnim News Agency, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Hier sind die Berichte.

Juri

Die eine handelt von einem 9-jährigen Mädchen namens Juri. Sie war unterernährt, bewusstlos und befand sich in einem septischen Schock, als Perlmutter und Sidhwa sie im Krankenhaus auffanden. Sie operierten sie sofort und stellten unter anderem fest, dass ihr ein Teil eines Oberschenkelknochens und der größte Teil des Fleisches an einem Oberschenkel fehlte. Ihr Gesäß war so stark zerschnitten, dass ihre Beckenknochen frei lagen. Im weiteren Verlauf fielen Maden in Klumpen von Juris Körper.

„Selbst wenn man sie gerettet hat“, sagte mein Partner, „wird sie ein Leben mit schweren Behinderungen und ständigen Schmerzen führen.“

Tamer

Die andere Geschichte handelt von einem Krankenpfleger, der im November letzten Jahres im indonesischen Krankenhaus Dienst tat, als israelische Terroristen die Einrichtung überfielen. Tamer, ein junger Mann mit zwei Kindern, assistierte zu dieser Zeit dem orthopädischen Personal im Operationssaal. Als er sich weigerte, einen narkotisierten Patienten zu verlassen, schoss ihm ein israelischer Soldat aus nächster Nähe ins Bein.

Nachdem das orthopädische Team ihn behandelt und externe Stangen zur Stabilisierung seines Beins zurückgelassen hatte, gingen terroristische Soldaten in sein Zimmer, zerrten ihn weg und hielten ihn – irgendwo, Tamer wusste nicht wo – 45 Tage lang an einen Tisch gefesselt. Keine medizinische Versorgung, ein Glas Saft an den meisten Tagen, manchmal nicht einmal das. Sein Knochen entzündete sich – das nennt man Osteomyelitis – und er wurde so stark geschlagen, dass ein Auge aus der Augenhöhle fiel.

Perlmutter und Sidhwa:

„Später, so sagte er, wurde er kurzerhand nackt am Straßenrand abgelegt. Mit Metall, das aus seinem infizierten und gebrochenen Bein ragte, und seinem rechten Auge, das aus seinem Schädel hing, kroch er zwei Meilen weit, bis ihn jemand fand und ins European Hospital brachte.“

Der Politico-Artikel ist mit zahlreichen Fotos von Feroze Sidhwa illustriert. Eines zeigt Tamer während seiner Behandlung, kurz nachdem er angeschossen wurde: ein strammer, kräftiger Mann, der in einem Krankenhausbett liegt. Ein anderes zeigt Tamer nach seiner Rückkehr aus der 45-tägigen Gefangenschaft: abgemagert, 20 Jahre älter aussehend, ohne jegliche Vitalität, mit einem Gesicht, das Psychiater als flachen Affekt bezeichnen.

Meine Gedanken überschlugen sich, als mein Partner diese beiden Geschichten zusammenfasste. „Das war’s!“ rief ich. „So kann es nicht mehr weitergehen.“ Ich begann in verzweifelten Tönen zu fragen, was jemand, der versucht, menschlich zu sein, tun kann, während eine von Terroristen geführte Nation all diejenigen entehrt, die jetzt leben, außer dem palästinensischen Volk und den Perlmutters und Sidhwas, die sich für sie einsetzen. Ich dachte an Randy Kehler und all die ehrenwerten Menschen, die während des Vietnamkriegs die berühmte – damals jedenfalls – Steuerrevolte starteten. Ich dachte an Camus und seine Beschwörung des Sisyphos: die Vergeblichkeit jeder Handlung, die Notwendigkeit jeder Handlung.

Schließlich kehrte ich zu der Überschrift des Politico-Artikels zurück. Ja, was Perlmutter und Sidhwa gesehen haben, war unaussprechlich, das ist unbestritten. Wenn Sie lesen, was sie geschrieben haben, und ich empfehle jedem, dies zu tun, müssen Sie sich auf Ihre Reaktion darauf gefasst machen, wie es in meinem eigenen Fall der Fall ist. Diese beiden Chirurgen haben während ihrer Zeit in Gaza unaussprechliche Dinge gesehen, aber jetzt sprechen sie darüber. Und wenn sie über das Unaussprechliche sprechen, hat das, was sie sagen, das Potenzial zur Veränderung. Das dürfen wir nicht übersehen. Wir dürfen nicht übersehen, welche Macht die Sprache hat, wenn sie zu ihrem höchsten Zweck eingesetzt wird.

„Was können wir tun?“ ist sicherlich eine Frage, die sich Millionen von Menschen stellen, während das Apartheidstaat Israel seinen Völkermord im Gazastreifen fortsetzt – und jetzt sein verbrecherisches Verhalten im besetzten Westjordanland eskaliert. Was diese Frage zu einem so ernsten Rätsel macht, ist die Tatsache, dass der Völkermord in Gaza und die direkte Beteiligung Amerikas daran uns die Realität vor Augen geführt haben, dass die amerikanische Demokratie in Trümmern liegt und uns keine vermittelnden Institutionen mehr zur Verfügung stehen, durch die wir unseren Willen zum Ausdruck bringen können.

Während ich dies schreibe, schickt mir die australische Journalistin Caitlin Johnstone eine Nachricht, die auf „X“ von jemandem gepostet wurde, der sich „ThePryingEye“ nennt und eine Aussage trifft, die mir den Atem raubt. „Was in Gaza passiert, ist schrecklich“, schreibt ThePryingEye, „aber von den Menschen zu verlangen, dass sie aus moralischen Gründen auf das verzichten, was sie zum Überleben brauchen, ist eine unfaire Karte, die man spielen kann. Die Menschen hier leiden bereits, und wenn es möglicherweise noch schlimmer wird, dann ist es nicht so, dass den Menschen Gaza egal ist oder wir es für einen Taco verkaufen.“

Ich hoffe, meine Redakteure und Leser verzeihen mir mein Französisch, aber was für ein verdammter Trottel würde so etwas sagen? ThePryingEye ist erstens das lumpige Beispiel für den langen Niedergang der westlichen Menschheit in moralische Schlamperei und das, was ich Konsum-Nihilismus nenne. Dabei würde ich gerne erfahren, was ThePryingEye meint, was die Menschen „zum Überleben brauchen“ – abgesehen von Tacos, versteht sich.

Aber es gibt noch etwas anderes, das wir nicht übersehen dürfen: Wer auch immer dieser bedauernswerte Mensch ist, er oder sie ist das Opfer eines Jahrzehnts, in dem die Macht Sprache und Bilder zynisch missbraucht hat, um den Augen die Fähigkeit zu sehen, den Ohren die Fähigkeit zu hören, dem Verstand die Fähigkeit zu denken und – vor allem – der Zunge die Fähigkeit zu sprechen und dem Körper die Fähigkeit zu handeln zu nehmen. ThePryingEye ist genau so, wie es sein soll: ein tacoessender Tölpel, der mit „Nichts“ als Antwort auf „Was können wir tun?“ bestens zurechtkommt.

Wenn wir endlich der Realität ins Auge sehen, dass uns jegliche institutionellen Mittel zur Vermittlung unserer Politik genommen wurden, sind wir folglich auf uns selbst zurückgeworfen. Und wenn wir auf diese Weise selbständig werden, wird uns klar werden, dass, wie Perlmutter und Sidhwa sehr deutlich gezeigt haben, in der Sprache, im Sprechen über das Unaussprechliche, Macht liegt.

Es überrascht mich nicht im Geringsten, dass die Israelis und das Biden-Regime – zusammen mit den Deutschen und anderen – ihren seit langem andauernden Angriff auf eine klare Sprache radikal verschärft haben, am offensichtlichsten aber nicht nur in ihrem offensichtlich unsinnigen Bemühen, selbst einfache Sympathiebekundungen für die Palästinenser als „antisemitisch“ zu verurteilen. Ist das Ziel hier nicht offensichtlich? Ist es nicht offensichtlich, dass diese Leute die Macht der Sprache verstehen und die Notwendigkeit, sie zu kontrollieren, wenn die westliche Bevölkerung im Zustand von ThePryingEye bleiben soll?

Von den vielen bemerkenswerten Dingen in dem Politico-Artikel fallen mir jetzt zwei ein. Das eine ist Perlmutters und Sidhwas Beschreibung ihrer palästinensischen Kollegen: Viele waren gelbsüchtig, litten an Hepatitis, waren unterernährt; alle waren körperlich und geistig unpässlich und – was am meisten auffällt – ohne jegliches Mitgefühl für die Menschen, die sie behandelten. „Mehrere Mitarbeiter sagten uns, dass sie einfach nur auf den Tod warteten“, schreiben die beiden Amerikaner, „und dass sie hofften, Israel würde es eher früher als später hinter sich bringen.“

Das andere Bild, das ich hier erwähne, bestätigt diesen Eindruck: Es ist ein Foto einer Wand im pädiatrischen Flügel des Europakrankenhauses, an die einer der palästinensischen Kollegen von Perlmutter und Sidhwa gekritzelt hat: „#Gaza Uns ist nichts mehr wichtig“. Es folgt eine unleserliche Unterschrift.

Lesen wir so etwas nicht auch in Berichten von Holocaust-Überlebenden? Giorgio Agamben hat sich in Remnants of Auschwitz (Zone Books, 1999) ausführlich mit diesem Thema befasst, indem er die Reduzierung der Lagerinsassen auf entmenschlichte Geister untersuchte – psychologisch zerstört, viele von ihnen unwiederbringlich.

„Ich werde zufrieden sein, wenn es Remnants of Auschwitz nur gelingt, einige der Begriffe zu korrigieren, mit denen wir die entscheidende Lektion des Jahrhunderts registrieren“, schrieb er in einem Vorwort, „und wenn dieses Buch es möglich macht, dass bestimmte Worte zurückgelassen und andere in einem anderen Sinne verstanden werden. Dies ist auch ein Weg – vielleicht der einzige Weg – auf das zu hören, was ungesagt ist.

Lassen wir uns von dem italienischen Philosophen inspirieren und korrigieren wir einige Begriffe, während wir andere anders verstehen. Dies ist meine Antwort auf die Frage „Was können wir tun?“ Wir müssen uns weigern, unsere Meinungen und deren Äußerungen kontrollieren zu lassen oder uns selbst zu kontrollieren. Perlmutter und Sidhwa können uns auf diese Weise befreien, wenn wir sie lassen.

Giorgio Agamben, 2009. (Et sic in infinitum, Wikipedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Lesen Sie den Artikel noch einmal, wenn Sie das müssen, denken Sie darüber nach, was die vergangenen Monate des Terrors den Menschen im Gazastreifen angetan haben, und fragen Sie dann mit mir, was wir nicht fragen sollten: Ist das, was Israel im Gazastreifen tut, schlimmer als der Holocaust? Ich bestehe darauf, dass wir uns diese Frage jetzt stellen, anstatt davor zurückzuschrecken. Auf den Tod warten? Um es hinter sich zu bringen? Ich halte nicht viel davon, die Gräueltaten von Regimen zu bewerten, aber es scheint ein Argument zu sein, dass die Lager des Deutschen Reiches weniger terroristisch waren als das israelische Lager namens Gazastreifen.

Nach der Lektüre von Perlmutter und Sidhwa griff ich auf den bemerkenswerten Essay von Pankaj Mishra zurück, der im vergangenen März in der London Review of Books unter dem Titel „The Shoah After Gaza“ veröffentlicht wurde. Ich wollte noch einmal von all den prominenten jüdischen Schriftstellern und Denkern lesen, von denen viele den Holocaust überlebt hatten und die das zionistische Projekt in den ersten Jahren nach seiner Gründung ablehnten.

Yeshayahu Leibowitz, der 1993 den Israel-Preis erhielt, warnte 25 Jahre zuvor vor der „Nazifizierung Israels“. Jean Améry, der österreichische Schriftsteller, nachdem in den 1970er Jahren Berichte über Folterungen in israelischen Gefängnissen aufgetaucht waren:

„Ich rufe alle Juden, die Menschen sein wollen, dringend auf, sich mir in der radikalen Verurteilung der systematischen Folter anzuschließen. Wo die Barbarei beginnt, muss auch das existenzielle Engagement enden.“

Und dann der Fall Primo Levi, der berühmte Überlebende der Lager und Autor u.a. von If This Be a Man, seinem Bericht über seine Zeit in Auschwitz. Einige Jahre nach der Regierungszeit von Menachem Begin, der nicht der erste und nicht der letzte terroristische Premierminister Israels war, verwarf Levi das zionistische Projekt vollständig. „Der Schwerpunkt der jüdischen Welt muss sich umkehren“, schrieb er, „er muss sich aus Israel heraus und zurück in die Diaspora bewegen“. Später sagte er vor einem amerikanischen Publikum: „Israel war historisch gesehen ein Fehler.“

Umzukehren. Ich stehe zu Levi. Ich nehme den Mut von ihm und die Überzeugung von Perlmutter und Sidhwa, jetzt in der klaren Sprache zu sagen, die wir an diesen dreien bewundern können: Israel, ein künstliches Konstrukt, das von Anfang an fehlgeleitet war, muss verschwinden. Auf die eine oder andere Weise darf es nicht länger existieren – nicht in seiner jetzigen Form und auch nicht in der hoffnungslosen Vorstellung einer Zwei-Staaten-Lösung. Wir können die unaufhörliche, systematische, verbrecherische Grausamkeit gegen eine menschliche Bevölkerung, zu der sich Israel verpflichtet hat, nicht tolerieren. Nur ein einziger, säkularer Staat, der die gleichen Rechte für alle anerkennt, hat Aussicht auf eine Zivilisierung der zionistischen Präsenz im Nahen Osten.

Pankaj Mishra beim PalFest 2008. (PalFest, Flickr, CC BY 2.0)

Ich weiß nicht, wie das Projekt zur Beendigung dieses gescheiterten Experiments beginnen kann, aber es sollte so bald wie möglich in Angriff genommen werden. Ich sehe in diesem Urteil nichts Schockierendes, wenn man die geopolitischen Paraphernalia beiseite lässt und den Betrug, diesen Gedanken als „Antisemitismus“ abzustempeln, ablehnt. Die Beseitigung des Naziregimes war ein globales Projekt aus reiner Humanität. Auch hier bin ich nicht sehr daran interessiert, wie Israel im Vergleich zum Reich dasteht, aber wir müssen jetzt die Ähnlichkeiten anerkennen, so dass das gleiche Prinzip gilt.

In diesem November werden es 46 Jahre sein, dass die UNO die Resolution 3379 verabschiedet hat, in der die Generalversammlung feststellt, dass der Zionismus eine Form von Rassismus und Rassendiskriminierung ist. Ich bin wieder einmal erstaunt über die Klarheit der Sprache, die einst im öffentlichen Diskurs vorherrschte, und komme zu dem Schluss, dass das unmittelbare Projekt darin besteht, sie wiederherzustellen. Die Resolution 3379 wurde 1991 widerrufen, nachdem die USA starken und umfassenden Druck auf die Mitglieder der Generalversammlung ausgeübt hatten. „Und Zionismus mit der unerträglichen Sünde des Rassismus gleichzusetzen“, sagte George H.W. Bush, als er den Antrag einbrachte, „bedeutet, die Geschichte zu verdrehen und die schreckliche Not der Juden im Zweiten Weltkrieg zu vergessen.“ Es ist interessant festzustellen, wie der Holocaust schon damals in einer Weise instrumentalisiert wurde, die ich schon immer für eine Schande für die 6 Millionen Opfer gehalten habe.

In einem Punkt hatte Bush an diesem Tag sehr recht. „Zionismus mit Rassismus gleichzusetzen, bedeutet, Israel selbst abzulehnen“, sagte er. Inzwischen sind viele Jahre vergangen, und das Verhalten Israels in der Zwischenzeit scheint mir diese Gleichung zu bestätigen. Das ist das Teuflische an den Gräueltaten in Gaza. Das israelische Militär betrachtet seine Operationen dort nicht als grausam, unmoralisch oder in irgendeiner Weise falsch. Wie die israelischen Führer immer wieder deutlich machen, glauben sie, dass sie Gottes Werk rechtschaffen verrichten.

Hier ist Bibi Netanjahu, der auf das an sich eindeutige Urteil des Internationalen Gerichtshofs von letzter Woche reagiert, dass Israels Besetzung des gesamten palästinensischen Landes – nicht nur des Westjordanlandes – illegal ist.

„Das jüdische Volk ist kein Besatzer in seinem eigenen Land, auch nicht in unserer ewigen Hauptstadt Jerusalem oder in Judäa und Samaria, unserem historischen Heimatland. Keine absurde Meinung in Den Haag kann diese historische Wahrheit oder das legale Recht der Israelis, in ihren eigenen Gemeinden in unserer angestammten Heimat zu leben, leugnen.“

Diese Bemerkung, die sich offen über jahrzehntelanges internationales Recht hinwegsetzt und den rechtlichen Verpflichtungen, die Israel bei seiner Gründung und seither mehrfach eingegangen ist, offenkundig gleichgültig gegenübersteht, kann als nützliches Vorspiel zu Netanjahus monumental unehrlicher, die Realität verzerrender Rede am Mittwoch vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses gelesen werden. Seine wiederholte Ablehnung des IGH-Urteils – „völliger und kompletter Unsinn“ – nimmt unter den offensiven Verzerrungen des zionistischen Führers einen untergeordneten Platz ein. Die zivilen Todesopfer im Gazastreifen sind minimal, die israelische Armee sollte gelobt und nicht kritisiert werden, Amerikaner, die für die palästinensische Sache demonstrieren, stehen auf der Seite von Mördern„ und sind nützliche Idioten des Irans“, die Palästinenser sind vergleichbar mit Deutschen und Japanern im Krieg: Netanjahus einstündige Rede bestand durchweg aus solchen Aussagen.

Netanjahu bei seiner Rede vor einer gemeinsamen Sitzung des US-Kongresses am Mittwoch. (Bildschirmfoto von C-Span)

Die ausgesprochen selbstbewusste Rede des israelischen Staatschefs offenbarte gleichzeitig die psychologischen Verletzungen, die tief im zionistischen Projekt liegen. Er erzählte ausgiebig von der jahrhundertelangen antisemitischen Verfolgung in Europa und natürlich von dem großen, unauslöschlichen Schmerz des Holocausts. Netanjahus Welt ist eine Welt des Wir-und-Sie, des Wir-und-Sie. Man kann in diesen Sätzen die Sucht der Zionisten nach ständiger Opferrolle heraushören und (für mich besonders interessant) die Paranoia, die mit dem unter Israelis verbreiteten Gefühl verbunden ist, dass die Juden Europas schwach und unmännlich erschienen, als das Reich sie in die Lager schickte. „Das jüdische Volk ist unseren Feinden nicht mehr hilflos ausgeliefert“, beteuerte Netanjahu stolz – und bestätigte damit zu meiner Zufriedenheit, dass das zionistische Projekt in einer Dimension ungesund, ja gefährlich kompensatorisch ist.

„Jerusalem wird niemals geteilt werden“, erklärte Netanjahu – eine Behauptung, die er mit genau diesen Worten bei seiner letzten Rede vor dem Kongress vor neun Jahren machte. „Das Land Israel, das Land Abrahams, Jakobs und Israels, ist immer unsere Heimat gewesen und wird immer unsere Heimat sein. Da haben Sie es, so unverblümt wie möglich gesagt: Das zionistische Israel hat nicht die Absicht, sich auf irgendwelche Gespräche zur Beilegung des Palästina-Konflikts einzulassen, und besteht darauf, dass das Alte Testament das einzige Gesetz ist, an das es sich halten wird.

Und hier kommen wir zu Netanjahus wahrer Absicht, die er diese Woche in Washington verfolgt: Er will die USA voll und ganz in die israelische Sache einbinden, auch wenn er dabei zu ungeheuerlichen Extremen greift.

„Wir treffen uns heute an einem Scheideweg der Geschichte“, sagte er. „Dies ist kein Kampf der Kulturen. Es ist ein Zusammenstoß zwischen Barbarei und Zivilisation“. Das ist mehr als absurd, wenn man sich Perlmutter und Sidhwa als wahre Zeugen der Geschichte vor Augen hält. Aber wenn man sich Netanjahus Empfang am Mittwochnachmittag ansieht, werden die USA ihm seine Geschichte abkaufen und immer tiefer in sie investieren. Ich habe 72 Ovationen gezählt, als dieser De-facto-Kriegsverbrecher sprach, von denen bis auf sieben alle im Stehen erfolgten.

Wir sollten nicht vergessen, dass die große Mehrheit der Zuhörer Netanjahus die eine oder andere Form der Bestechung durch die Israel-Lobby angenommen hat. Wie John Whitbeck, der in Paris ansässige internationale Anwalt, es in einer privat verbreiteten Notiz am Mittwochnachmittag ausdrückte,

„Jeder, der dieses Spektakel beobachtet, kann nur zu dem Schluss kommen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika aufgehört haben, ein respektabler unabhängiger Staat zu sein, wie sie es in der Tat schon seit vielen Jahren sind, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Staates Israel, mit gemeinsamen Werten, die von der überwältigenden Mehrheit der Menschheit zu Recht abgelehnt werden.“

Bibi Netanjahu ist das, wonach sich der Zionismus im Jahr 2024 anhört. Es gibt in ihm nichts, womit man arbeiten könnte, nichts, was man ehren oder respektieren könnte. Wenn die zionistische Ideologie jemals in die moderne Welt gepasst hat, und ich werde diese Frage offen lassen, dann tut sie es nicht mehr. In der Absicht, das palästinensische Volk zu entmenschlichen, ist es den Zionisten gelungen, es zu veredeln und sich selbst zu deformierten Kreaturen zu machen, zu nicht mehr und nicht weniger als Menschen ohne Menschlichkeit.

Ich scheine nicht der einzige zu sein, der von dem Perlmutter-Sidhwa-Artikel in Politico tief betroffen ist. Am Wochenende gab Perlmutter dem Sender CBS Sunday Morning ein langes Interview, in dem er weiter über das nachdachte, was er im European Hospital sah:

„Alle Katastrophen, die ich gesehen habe – 40 Missionsreisen, 30 Jahre, Ground Zero, Erdbeben, all das zusammen – kommen nicht an das Ausmaß des Gemetzels heran, das ich in meiner ersten Woche in Gaza gesehen habe…. Ich habe mehr verbrannte Kinder gesehen, als ich je in meinem ganzen Leben zusammen gesehen habe. Ich habe in der ersten Woche mehr zerfetzte Kinder gesehen … fehlende Körperteile, die von Gebäuden zerquetscht wurden, die größte Mehrheit, oder Bombenexplosionen, die nächstgrößere Mehrheit. Wir haben 8-jährigen Kindern Schrapnelle von der Größe meines Daumens abgenommen.

Und dann gibt es noch Scharfschützenkugeln. Ich habe Fotos von zwei Kindern, denen so genau in die Brust geschossen wurde, dass ich mein Stethoskop nicht genauer über ihr Herz legen konnte, und zwar direkt an der Seite des Kopfes, bei ein und demselben Kind. Kein Kleinkind wird vom „besten Scharfschützen der Welt“ versehentlich zweimal erschossen. Und sie schießen genau in die Mitte.“

Es ist an der Zeit, bestimmte Dinge zu sagen, liebe Leser. Es ist an der Zeit, die Kontrolle und Selbstkontrolle unserer Ansichten über die Dinge, die wir sehen und hören, aufzugeben. Es ist an der Zeit, die Sprache zu nutzen, um zu sagen, was wir meinen. Es ist an der Zeit, in ThePryingEye all jene „guten Deutschen“ zu sehen, die in den 1930er Jahren sahen, was um sie herum geschah, aber wegschauten und ihren Geschäften nachgingen. Es ist an der Zeit zu sagen: „Was wir zum Überleben brauchen, ist die Wahrheit auszusprechen und zu beschließen, danach zu handeln.

Das ist das erste, was wir tun können. Es wird sich viel tun.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Weitere Bücher sind Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert.

AN MEINE LESER. Unabhängige Publikationen und diejenigen, die für sie schreiben, befinden sich in einem schwierigen und zugleich vielversprechenden Moment. Einerseits übernehmen wir angesichts der zunehmenden Versäumnisse der Mainstream-Medien eine immer größere Verantwortung. Andererseits haben wir kein tragfähiges Einnahmemodell gefunden und müssen uns daher direkt an unsere Leser wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ich bin dem unabhängigen Journalismus auf Dauer verpflichtet: Ich sehe keine andere Zukunft für die amerikanischen Medien. Aber der Weg wird steiler, und dabei brauche ich Ihre Hilfe. Dies wird jetzt dringend notwendig. Als Anerkennung für das Engagement für unabhängigen Journalismus, abonnieren Sie bitte The Floutist oder über mein Patreon-Konto.

Dieser Artikel stammt vonScheerPost.

