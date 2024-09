https://www.middleeasteye.net/live/gaza-israel-war-palestine-west-bank-lebanon-strike-updates



Gaza live: Netanjahu will kein Abkommen, Quelle der Koalition sagt

Regierungsbeamter fügt hinzu, israelischer Premierminister nutze Philadelphi-Korridor als Vorwand

Wichtigste Punkte

Israelische Streitkräfte töten Mädchen bei anhaltendem Angriff auf Dschenin

USA klagen sechs Hamas-Führer an

Zahl der Toten in Gaza übersteigt 40.800

Über 10.000 Palästinenser im Westjordanland seit Oktober inhaftiert

vor 11 Minuten

Palästinensische Gefangenenorganisationen berichten, dass die israelischen Streitkräfte seit dem 7. Oktober 10.400 Menschen im besetzten Westjordanland festgenommen haben.

Die Palästinensische Kommission für Gefangene und ehemalige Gefangene, die Palästinensische Gefangenengesellschaft (PPS) und die Addameer Prisoner Support and Human Rights Association gaben in einer Erklärung an, dass diese Zahl 725 Kinder, 400 Frauen und 98 Journalisten umfasst.

Sie fügten hinzu, dass die israelischen Behörden seit dem 7. Oktober über 8872 Haftbefehle ausgestellt oder erneuert hätten, darunter auch gegen Frauen und Kinder.

Der Erklärung zufolge haben die israelischen Behörden 24 Häftlinge identifiziert, die seit Oktober in Gewahrsam gestorben sind, und fügten hinzu, dass wahrscheinlich noch viel mehr in der Haft oder durch außergerichtliche Tötung im Gazastreifen ums Leben gekommen sind, aber das Militär gibt diese Zahlen nicht bekannt.

Israelische Armee: 200 palästinensische Kämpfer bei Rafah-Operation getötet

vor 31 Minuten

Das israelische Militär hat erklärt, dass seine Streitkräfte bei dem einwöchigen Angriff auf Rafah 200 Kämpfer getötet und Waffen aus „zivilen Einrichtungen“ sichergestellt haben.

Bei den jüngsten Angriffen auf die südliche Stadt wurden mehrere Palästinenser getötet. Gestern wurden im Stadtteil al-Tannour die Leichen von vier Frauen geborgen.

Palästinensisches Gesundheitsministerium: 33 Tote im Westjordanland in einer Woche

vor 58 Minuten

Wie das palästinensische Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte, haben die israelischen Streitkräfte bei ihren groß angelegten Angriffen auf das besetzte Westjordanland in der vergangenen Woche 33 Palästinenser getötet, darunter sieben Kinder.

Weitere 140 Palästinenser wurden nach Angaben des Ministeriums bei den Angriffen verwundet.

Schweizer Regierung billigt Gesetzentwurf zum Verbot der Hamas

vor 1 Stunde

Die Schweizer Regierung hat einen Gesetzesentwurf zum Verbot der Hamas und ihrer Einstufung als „terroristische Organisation“ gebilligt.

Ein Verstoß gegen das Verbot kann mit einer Gefängnisstrafe oder einer Geldstrafe geahndet werden.

Das neue Gesetz, das vom Parlament geprüft werden muss, sieht vor, dass die Hamas, ihre Nachfolgegruppen und alle Gruppen, die in ihrem Namen handeln, verboten werden.

Israelische Angriffe auf Nuseirat töten einen Palästinenser und verletzen drei

vor 1 Stunde

Bei israelischen Luftangriffen auf ein Haus im Lager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens ist nach Angaben des palästinensischen Zivilschutzes mindestens eine Person getötet worden.

Wie der Zivilschutz mitteilte, haben seine Teams nach dem Angriff eine Leiche und drei Verletzte geborgen.

Netanjahu hat sich gegen den Gaza-Deal entschieden und nutzt Philadelphi als „Spin“: Bericht

vor 2 Stunden

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu will kein Abkommen und benutzt die Frage des Philadelphi-Korridors als „Spin“, um die Verhandlungen zu torpedieren, so eine Quelle aus der Regierungskoalition gegenüber der Zeitung Haaretz.

Die Quelle, die als „eng in die Regierung involviert und Teil der Regierung“ beschrieben wurde, sagte, dass Netanjahu, als das Abkommen vor Wochen möglich wurde, „nervös wurde und alles tat, um es zu torpedieren“.

„Er dachte sich, dass er durch die Nutzung des Philadelphi-Korridors auch die vernünftige Rechte auf seine Seite ziehen und bei dieser Gruppe punkten könnte“, so die Quelle.

Die Medien sind auf diesen Trick hereingefallen und beschäftigen sich den ganzen Tag mit der Frage „Ja oder Nein zum Philadelphi-Korridor“, obwohl es in Wirklichkeit um das Schicksal der Geiseln und nicht um das Schicksal der Koalition geht.

Meine Meinung: Man kann einen völkermordenden Staat nicht mit Waffen zur Mäßigung zwingen. Warum also versucht der Westen es immer wieder?

vor 2 Stunden

Es gibt viele Gründe dafür, dass der Gazastreifen seit Monaten nicht mehr auf dem Radar der westlichen Establishment-Medien erscheint, obwohl sich die Enklave in eine immer größere Tötungszone verwandelt.

Einer davon ist, dass es fast ein Jahr nach dem, was der Weltgerichtshof als „plausiblen Völkermord“ bezeichnet hat, in dem Israel westliche Journalisten ferngehalten und die meisten palästinensischen Journalisten getötet sowie internationale Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen vertrieben hat, fast niemanden mehr gibt, der uns über die Geschehnisse berichtet.

Wir haben nur Momentaufnahmen des individuellen Leids, aber nicht das Gesamtbild. Wie viele Palästinenser sind tot? Wir wissen, dass mindestens 40.000 Menschen von Israel getötet wurden – das sind die von palästinensischen Beamten erfassten Todesfälle, bevor das Gesundheitssystem zusammenbrach. Aber wie viele mehr? Doppelt so viele? Das Vierfache? Das 10-fache? Die Wahrheit ist, dass das niemand weiß.

Was ist mit der Hungersnot im Gazastreifen, die seit vielen, vielen Monaten wütet, weil Israel systematisch Hilfslieferungen in die Enklave blockiert hat, entsprechend seinem Versprechen vom letzten Oktober, den Palästinensern dort Nahrung, Wasser und Strom zu verweigern?

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, hat Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant beantragt, weil die Aushungerung des Gazastreifens durch die beiden ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt.

Doch die anhaltende Hungersnot wird als ein Verbrechen dargestellt, bei dem kaum Opfer zu beklagen sind. Wo sind die Toten dieser Hungersnot? Sie sind sicherlich nicht auf unseren Fernsehbildschirmen oder auf unseren Titelseiten zu sehen.

Die tatsächliche Zahl der Todesopfer wird wahrscheinlich nie bekannt gegeben werden, genauso wenig wie nach den Blutbädern des Westens im Nahen Osten, in Afghanistan, Irak und Libyen. Die westlichen Politiker haben kein Interesse daran, die Wahrheit zu erfahren, und die westlichen etablierten Medien haben kein Interesse daran, sie aufzudecken.

