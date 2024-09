Warum der Abstieg Deutschlands unaufhaltsam ist und dennoch Hoffnung besteht  von Yavuz Özoguz

Warum der Abstieg Deutschlands unaufhaltsam ist und dennoch Hoffnung besteht

Deutschland beschäftigt so viele Hochschullehrer! Allein 500 bis 600 Professoren in Deutschland beschäftigen sich mit Geschichte. Aber dennoch ist offensichtlich niemand in der Lage den Aufstieg, Stagnation und Fall von Imperien und den damit zusammenhängenden Vasallen richtig einzuschätzen, wenn es einen selbst betrifft. Die Zeitschrift Cicero titelte bereits: „Untergang der Weltreiche – Wir sind als nächstes dran“ [1]. Aber so richtig ernst nimmt es niemand, obwohl die Anzeichen mehr als deutlich sind.

Die europäischen Gesellschaften vergreisen zunehmend. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung in Deutschland ist von rund 35 im Jahr 1950 auf über 44 gestiegen [2] und liegt mit Italien zusammen an der Spitze Europas. Und diese Zahl ist nur deshalb nicht höher, weil eine massive, von der Bevölkerung überhaupt nicht mehr verkraftbare Einwanderung junger Menschen forciert worden ist. Aber selbst das nützt nichts, die Vergreisung der Gesellschaft aufzuhalten. Zum Vergleich: Das Durchschnittsalter in der Türkei beträgt 32 [3] und damit sind Türken im Schnitt mehr als ein Jahrzehnt jünger als Deutsche. Auch die Iraner sind mit rund 33 Jahren erheblich jünger. In einer Auflistung des Median-Alters nach Ländern gibt es ohnehin nur drei Länder (Japan, Italien und Hongkong), die älter sind als die Deutschen [4]. Die Altersstruktur schwächt die Wirtschaftskraft und Innovationsfähigkeit. Zudem werden die Rentenkassen nicht mehr finanzierbar. Die Kinderlosigkeit ist eng verknüpft mit der Zerstörung der Familie, die wiederum eng verknüpft ist mit dem Kapitalismus [5], in dem der Mensch verdinglicht wird und Dinge vergöttert werden. Der Mensch ist nur noch ein Bereicherungselement für die Handvoll Superreicher, die über die Bestände der Welt herrschen.

Die extreme Ungerechtigkeit des westlichen Kapitalismus ist ein weiterer Faktor zum Untergang des westlichen Imperiums. Die Verteilung des globalen Reichtums ist extrem ungleich, wobei ein sehr kleiner Prozentsatz der Weltbevölkerung einen erheblich großen Teil des globalen Vermögens kontrolliert. Die reichsten 1 % der Weltbevölkerung kontrollieren ungefähr 45-50 % des globalen Vermögens. Die reichsten 10 % besitzen etwa 85 % des globalen Vermögens. Dies bedeutet, dass der verbleibende Teil der Weltbevölkerung (die restlichen 90 %) sich den restlichen Teil des Vermögens teilen müssen, was die enorme Ungleichheit in der Vermögensverteilung weiter verdeutlicht. Die untere Hälfte der Weltbevölkerung – also etwa 3,8 Milliarden Menschen – besitzt weniger als 1 % des globalen Vermögens. Die Durchschnittszahl von 30.000 am Hunger Sterbenden an jedem Tag, bei gleichzeitiger Zurverfügungstellung von unglaublichen Ressourcen für Kriege, verdeutlicht auch den moralischen Verfall des westlichen Imperiums.

Jeglicher Verlust von Menschlichkeit ist ein weiterer Aspekt für den Untergang einer Gesellschaft. Die nahezu tagtäglichen Messerangriffe in Deutschland stoßen auf eine Gesellschaft, die apathisch zusieht, wie Israel einen in unserem Jahrhundert nicht dagewesenen Völkermord begeht und in nur einem Jahr mehr als mindesten 15.000 Kinder ermordet hat. Die Bevölkerung sieht zu, wie die deutsche Regierung jedes Verbrechen Israel nicht nur mit Waffenlieferungen unterstützt, sondern auch vor internationalen Gremien all seine Macht einsetzt, um eine Verurteilung Israels für die offensichtlichen Verbrechen zu verhindern. Deutschland stemmt sich gegen Sanktionen, für die viele andere Europäer schon längst bereit sind. Das Ganze geschieht unter einer Regierung der SPD, die einstmals als besonnene Friedenspartei galt und unter den Grünen, die zu ihrer Gründerzeit Deutschland aus der NATO herausführen wollte. Die Doppelmoral und extreme Heuchelei führen zum weiteren Verfall der Werte in der Gesellschaft. Eine orientierungslos verbleibende Gesellschaft wählt zum Protest eine AFD, die Israel noch mehr unterstützen würde, und eine BSW, von der man noch gar nicht so richtig weiß, was sie tun wird. Die Altpartien lassen sich davon nicht im Geringsten beeindrucken und führen ihren mörderischen Kriegskurs weiter, auch gegen Russland. Ein Großteil der deutschen Bevölkerung möchte nicht die NATO-Grenze an die russische Grenze verlegen und würde einen Friedensschluss mit Russland anstreben. Das interessiert aber das untergehende Imperium kein Stück, was zunehmend die Demokratie erodieren lässt.

Neben der vergreisenden Bevölkerung verfügt Deutschland über keinerlei Bodenschätze, die eine Kompensationsquelle für den Verlust an Reichtum sein könnte. Den einzigen Bodenschatz Kohle hat Deutschland genauso lahmgelegt, wie die Atomenergie, während alle Nachbarn Deutschland diesbezüglich auslachen und weitere Atomkraftwerke bauen, was wiederum angesichts der Altlasten sehr problematisch ist. Die günstigen Energiequellen aus Russland hat Deutschland im Zuge der transatlantischen Nibelungentreue aufgegeben und selbst den terroristischen Anschlag auf eine eigene milliardenschwere Infrastruktur klaglos hingenommen. Dadurch ist die deutsche Wirtschaft nicht mehr wettbewerbsfähig und selbst Vorzeigeunternehmen wie der VW-Konzern meldet Alarm. Die Deindustrialisierung Deutschlands ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Während Deutschland im Schlepptau der Kanonenbootpolitik des westlichen Imperiums versucht Afrika als Markt zu halten, fliegt das Imperium reihenweise aus den afrikanischen und asiatischen Ländern mit sehr junger Bevölkerung raus, die die Scheckheftdiplomatie der Chinesen vorziehen. Schon bald wird es auf vielen Kontinenten mehr chinesische Fahrzeuge geben als deutsche. Auch der zunehmend angezettelte Handelskrieg Europas gegen China wird daran nichts ändern. Und es wird nicht lange dauern, dass viele heute von westlichen Sanktionen betroffenen Ländern ihre Passagierflugzeuge in China kaufen werden. Dann wird auch der letzte verbliebene Vorsprung Airbus fallen. Deutsche Ingenieure und Ärzte werden das Land verlassen und zurück bleibt eine vergreiste Generation, die von den Früchten der Vorgenerationen lebt. Das geht nicht lange gut.

Es könnte mehrere Dissertationen füllen die einzelnen Aspekte und Brachen des Abstiegs Deutschlands zu analysieren. Er war vorherzusehen! Das einzige verwunderliche mag die unglaubliche Geschwindigkeit sein, mit der dieser Umbruch erfolgt. Jeder Postkonsument, jeder Bahnfahrer, jeder Lufthansa-Vielflieger, jeder Autobahnfahrer, jeder Kranke, der einen Facharzt sucht, und eigentlich jeder Bürger, der mit offenen Augen durch das Land wandelt, kann die zusammenbrechende Infrastruktur gar nicht mehr leugnen und weiß, dass die kapitalistisch erzwungen Privatisierung der Sargnagel auf eine kaum noch zu rettende Infrastruktur ist.

Der eine oder andere mag die Missstände auf die jeweils aktuelle Regierung zurückführen. Aber das wäre zu kurz gedacht. Die Schere zwischen Arm und Reich ist bei sämtlichen Regierungen in Deutschland auseinandergegangen. Nie gab es eine Regierung, die die Interessen der Unterprivilegierten höher gewertet hat als den unersättlichen Rachen der Superreichen. Und die Infrastruktur ist bei sämtlichen Regierungen vernachlässigt worden (bis auf prestigeträchtige aber letztendlich irrelevante Großprojekte).

Die Ursachen für den unaufhaltsamen Zerfall liegen tiefer. Der Vasallenstatus Deutschlands an der Seite des größten Verbrecherstaates unserer Zeit USA dürfte die Hauptursache sein. Daran gekoppelt ist die unverhältnismäßige Macht der Zionismus-Lobby in Deutschland, die sich öffentlich über die Schließung von geweihten Gotteshäusern freut; erstmalig seit der Schließung von Synagogen in einer sehr dunkle Zeit.

Die Situation Deutschlands ließe sich plakativ folgendermaßen zusammenfassen: Deutschland führt Krieg gegen Russland, gegen die Palästinenser, gegen Afrika und Asien, gegen China, gegen den Islam, gegen die traditionelle Familie, gegen die eigene Infrastruktur, gegen die Islamische Republik Iran, gegen die eigene Bevölkerung, wenn sie wagt das System zu kritisieren, gegen die Alten im Land, gegen die Impfverweigerer, gegen andersdenkende Ärzte, gegen Klimaskeptiker, gegen jeden und alles, was dem zunehmend faschistoiden Treiben einer jegliche Moral verlorenen Herrscherelite zuwider ist und gegen jeden, den das Imperium bekämpft. Solch einen Krieg kann Deutschland niemals gewinnen.

Und nun?

Hoffnungslosigkeit gehört zu den größten Sünden im Islam und entspricht nicht der Menschlichkeit, die meine Wenigkeit seit Jahrzehnten versucht zu verbreiten. Imperien sind untergegangen, aber aus den überlebenden Bevölkerungen sind neue Strukturen, neue Ideen, neue Systeme hervorgegangen, die einen Neuanfang darstellen können. Ich habe die Hoffnung, dass eines Tages die verbliebenen vernünftigen Menschen (möglicherweise gibt es sie sogar im Verfassungsschutz) erkennen, dass der aktuell eingeschlagene Weg nur zum Untergang führt und daher das Ruder herumreißen. Es gibt immer noch hinreichend viele junge Menschen, die eine Familie mit Nachwuchs wünschen. Es gibt immer noch hinreichend industrielle Ressourcen, die fairer aufs Volk verteilt – und nicht auf BlackRock [6] – zum Wohl des Volkes dienlich sein können. Deutschland kann immer noch mit Befreiung vom Vasallenstatus und als Souveränes Land für Frieden und Freiheit in Europa und in der ganzen Welt einstehen. Sicherlich wird das Imperium alles in seiner Macht Liegende tun, um ein souveränes Deutschland zu verhindern. Doch wenn eines Tages die Bevölkerung in Deutschland erkennt, dass Russland seine Truppen schon längst abgezogen hat und die USA Atomwaffen auf unserem Boden stationieren, dann könnte sich auch ein Widerstand gegen jegliche Verbrechersysteme aufbauen. So tragisch die Verbrechen der Messerstecher auf deutschen Straßen sind, so unverhältnismäßig gefährlicher ist die Anwesenheit von US-Soldaten auf deutschem Boden.

Es wird nicht leicht, aber es ist nicht unmöglich die eigene Freiheit zu erlangen. Dabei werden die etablierten Machthaber die altbewährte Karte „teile und Herrsche“ ziehen. Rechts gegen links, Islamiten gegen Atheisten, alt gegen jung, Mann gegen Frau usw. Aber wenn wir alle tief in unsere Herzen schauen und eines Tages erkennen, dass jeder einzelne Mensch Träger Geist Gottes auf Erden ist, können wir diese Schubladentrennungen überwinden. Und jemand, der glaubt, nicht an Gott zu glauben, kann den Begriff „Geist Gottes“ durch „Geist der Gerechtigkeit“ ersetzen. Welcher Mensch, der seine Menschlichkeit noch nicht vollends aufgegeben hat und noch nicht zum Tier mutiert ist, würde sich gegen den Wert Gerechtigkeit stellen? Es lohnt sich, sich dafür aufzuopfern, selbst wenn das Ergebnis erst von unseren Enkeln genossen werden kann. Aber der Baum der Gerechtigkeit muss heute schon gepflanzt werden [7].

