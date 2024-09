https://www.nachdenkseiten.de/?p=120735



Hofreiter bezeichnet Wagenknecht als „eine der schlimmsten Kriegstreiberinnen“ Deutschlands – dann wird Gandhi wohl bald zum Kriegsverbrecher Ein Artikel von Marcus Klöckner

Sahra Wagenknecht „ist de facto eine der schlimmsten Kriegstreiberinnen, die wir im Land haben“. Das sagte gerade Anton Hofreiter. Mit diesen Worten markiert der Grünen-Politiker einen neuen Tiefpunkt im Niveau der öffentlichen Debatte zum Ukraine-Krieg. Doch wer die Diskussion in Deutschland zu dem Thema kennt, weiß: Noch niveauloser und tiefer geht immer. Bald erklären die Anhänger der Fraktion „Waffen, Waffen, noch mehr Waffen!“ den große Pazifisten Mahatma Gandhi vielleicht zum schlimmsten Kriegsverbrecher der Welt. Die Äußerungen von Hofreiter und seinen Mitstreitern haben aber etwas Positives. Je offensichtlicher die Realitätsverdrehungen werden, umso mehr Bürger durchschauen das üble Spiel der eigentlichen Kriegstreiber. Die aktuellen Wahlergebnisse zeugen davon. Ein Kommentar von Marcus Klöckner.



Wer ist eigentlich ein Kriegstreiber? Das ist im Grunde eine recht einfach zu beantwortende Frage. In dem Wort „Kriegstreiber“ stecken die Begriffe „Krieg“ und „Treiber“ drin – oder genauer: Das Verb „treiben“ oder „antreiben“ ist zu erkennen. Wer oder was treibt nun Kriege an? Nun, zum Kriegführen bedarf es bekanntlich Waffen. Nichts treibt so sehr einen Krieg an wie die Mordinstrumente der Rüstungsindustrie. Waffen sind für einen Krieg, was Benzin für das Feuer ist. Mehr Waffen, mehr Krieg. Je mehr Waffen in einem Krieg sind, umso länger läuft ein Krieg – insbesondere dann, wenn ein Gleichgewicht der Waffen zwischen den Kriegsparteien hergestellt wird. Dann kann ein Krieg schier eine Unendlichkeit dauern. Das ist, gewiss, eine triviale Erkenntnis. Politiker wissen das. Mit Waffenlieferungen und sogenannter militärischer „Unterstützung“ von Ländern, die im Krieg sind, lässt sich hervorragend schmutzige Politik machen. Auf dem Feld der Tiefen- und Geopolitik stehen immer ganze Lager voller Waffen. Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

