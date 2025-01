https://english.almayadeen.net/news/politics/gaza-resistance-releases-israeli-captive-in-handover-to-icrc



Gaza-Widerstand lässt israelischen Gefangenen bei Übergabe an IKRK frei

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen + Al Mayadeen

30. Januar 2025

Die israelischen Behörden werden am Donnerstag 110 palästinensische Gefangene und Häftlinge im Austausch für die Freilassung von drei israelischen Gefangenen in Gaza freilassen.

Eine Menschenmenge begrüßt Kämpfer des Islamischen Dschihad und der Hamas bei ihrer Ankunft zur Übergabe israelischer und thailändischer Gefangener an das Rote Kreuz in der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen am Donnerstag, dem 30. Januar 2025 (AP)

Das israelische Besatzungsmilitär bestätigte am Donnerstag, dass der freigelassene israelische Gefangene Agam Berger an israelische Truppen und den Shin Bet im Gazastreifen übergeben wurde.

Ein Video aus der Gegend dokumentiert den Ausstieg von Berger aus einem zerstörten Haus in Dschabalija, um an das IKRK übergeben zu werden.

Ein Video dokumentiert den Ausstieg der israelischen Gefangenen Agam Berger aus einem zerstörten Haus in #Dschabalija, um an das IKRK übergeben zu werden. pic.twitter.com/fksZXltpiS

– Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) 30. Januar 2025

Die Freilassung von Berger, einer israelischen Soldatin, ist Teil der dritten Runde der ersten Phase des Gefangenenaustauschs im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens.

Der bewaffnete Flügel der Hamas, die al-Qassam-Brigaden, übergaben Berger in Dschabalija dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), wo sie aus einem zerstörten Haus kam, und sie wurde dann zu den israelischen Besatzungstruppen im Netzarim-Korridor gebracht.

Zuvor hatte der Korrespondent von Al Mayadeen berichtet, dass die Übergabe israelischer Gefangener in Khan Younis im südlichen Teil des Gazastreifens vorbereitet werde.

Unser Korrespondent stellte fest, dass die Übergabe nicht an einem einzigen Ort stattfand.

Abu Hamza, der Militärsprecher der al-Quds, des militärischen Flügels der Bewegung Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ), bestätigte, dass die Gruppe die Übergabeverfahren für die israelischen Gefangenen Arbel Yehud und Gadi Moses abgeschlossen habe.

Abu Hamza fügte hinzu, dass Yehud und Moses heute als Teil der dritten Gruppe der ersten Phase des Gefangenenaustauschabkommens mit „Israel“ freigelassen würden.

Israel lässt 110 palästinensische Gefangene und Häftlinge frei

Die israelischen Besatzungsbehörden werden am heutigen Donnerstag 110 palästinensische Gefangene und Häftlinge im Austausch für die Freilassung von drei israelischen Gefangenen in Gaza im Rahmen des im Waffenstillstandsabkommen festgelegten Gefangenenaustauschs freilassen, so die Palestinian Prisoners Society (PPS).

Die PPS gab in ihrer Erklärung an, dass 32 von ihnen lebenslange Haftstrafen verbüßen, 48 verschiedene Haftstrafen erhalten haben und 30 minderjährig sind.

In der Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass die freigelassenen Gefangenen und Inhaftierten voraussichtlich gegen Mittag (10:00 GMT) in Ramallah eintreffen werden, während 20 von ihnen in Gebiete außerhalb Palästinas abgeschoben werden, ähnlich wie bei früheren Freilassungen.

Die Inhaftierten werden im Austausch für die Freilassung von zwei israelischen Gefangenen – Arbel Yehud (29 Jahre alt) und Agam Berger (20 Jahre alt) – sowie eines älteren Mannes, Gadi Moses, der sowohl die israelische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, freigelassen.

Außerdem werden heute voraussichtlich fünf thailändische Staatsbürger im Rahmen des Abkommens freigelassen, deren Namen jedoch noch nicht bekannt gegeben wurden.

Seit Beginn der ersten Phase des Waffenstillstandsabkommens zwischen „Israel“ und der Hamas am 19. Januar wurden sieben israelische Frauen im Austausch für 290 palästinensische Gefangene und Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen.

Am 20. Januar, während der ersten Runde des Austauschs – die am ersten Tag der Umsetzung des Abkommens durchgeführt wurde – übergab der palästinensische Widerstand drei israelische weibliche Gefangene im Austausch für die Freilassung von 90 palästinensischen Gefangenen und Inhaftierten, darunter Frauen und Kinder, aus israelischen Gefängnissen.

Ebenso wurden am 25. Januar in der zweiten Runde des Austauschprozesses 200 palästinensische Gefangene und Inhaftierte aus der Besatzung entlassen, wie der israelische Gefängnisdienst mitteilte.

Palästinensischer Widerstand will diese Woche 11 israelische Gefangene freilassen

Am Mittwoch kündigte „Israel“ an, dass 11 in Gaza inhaftierte Gefangene diese Woche freigelassen würden – acht am Donnerstag und drei am Samstag.

Das Büro des israelischen Premierministers Netanjahu gab bekannt, dass es eine Liste von der Hamas mit den Namen von acht Gefangenen erhalten habe – drei Israelis und fünf thailändische Staatsbürger –, die am Donnerstag freigelassen werden sollten, zusätzlich zu drei israelischen männlichen Gefangenen, deren Freilassung für Samstag erwartet wurde.

Zuvor hatte die Hamas „Israel“ beschuldigt, die Einfuhr von humanitärer Hilfe in den Gazastreifen zu verzögern, und gewarnt, dass dies die Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens und des Gefangenenaustauschs beeinträchtigen könnte, während die Besatzungsmacht die Vorwürfe zurückwies.

Die Hamas und „Israel“ hatten ein Waffenstillstandsabkommen geschlossen, dessen erste Phase – die am 19. Januar umgesetzt wurde – einen Gefangenenaustausch zwischen den beiden Seiten und eine Erhöhung der humanitären Hilfslieferungen in die belagerte Enklave vorsah.

Die erste Phase des Waffenstillstands soll sechs Wochen dauern, in denen 33 Gefangene in Gaza im Austausch gegen etwa 1.900 palästinensische Gefangene und Häftlinge in israelischen Besatzungsgefängnissen freigelassen werden.

