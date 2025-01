Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Haaretz | Meinung

|Der militärische Machismo israelischer Soldaten in Gaza wird auch zu Hause sein hässliches Haupt erheben

Screenshot eines in den sozialen Medien kursierenden Videos, das israelische Soldaten zeigt, die mit Unterwäsche spielen, die in einem Haus in Gaza gefunden wurde. Bildnachweis: REUTERS/REUTER

Yoana Gonen

29. Januar 2025

Das Ereignis ist bereits widerlich vertraut: Israelische Soldaten spielen mit der Unterwäsche palästinensischer Frauen. Im neuesten Videoclip, der am Dienstag veröffentlicht wurde, sind sieben Soldaten in einem palästinensischen Haus zu sehen. Einer von ihnen kommt in Uniform und darunter einem seidenen Nachthemd und einem BH – wahrscheinlich der Frau, die dort lebt – aus dem Schlafzimmer und führt vor seinen Freunden einen komischen Striptease auf.

Wir haben Dutzende ähnlicher Bilder und Videos gesehen. Soldaten, die sich über die Unterwäsche von Frauen aus Gaza lustig machen, die zu Flüchtlingen wurden oder getötet wurden. Einige der Soldaten tragen die Kleidungsstücke und wackeln übertrieben weiblich mit dem Hintern, andere erklären mit einem Lächeln: „Arabische Frauen sind die größten Schlampen.“

Das Neue an dem neuesten Video ist, dass es nicht im Gazastreifen, sondern im Westjordanland spielt. Wie Kampftaktiken dringen auch Demütigungstaktiken vom Gazastreifen ins Westjordanland vor, und es wäre nicht verwunderlich, wenn sie später auch direkt oder indirekt über die Grüne Linie sickern würden.

Hunderte von Männern, die im vergangenen Jahr gelernt haben, dass es lustig ist, die Sexualität und Unterwäsche hilfloser Frauen zu benutzen, um sie in der Öffentlichkeit zu demütigen, werden das nicht plötzlich vergessen, wenn sie ihre Uniformen ausziehen. Und eine Gesellschaft, die angesichts dieser widerlichen Anblicke schweigt, ist keine gute Gesellschaft für Frauen.

Diese Kriegsverbrechen sind nicht nur „böswilliges Verhalten“, wie manche sie nennen. In der Geschichte wurden die Körper von Frauen in Kriegen immer als Symbol für die Beherrschung und Demütigung des Feindes benutzt. In solchen Situationen stellt die Entweihung des persönlichen Körpers die Entweihung der gesamten Nation dar, und geschlechtsspezifische Gewalt wird dadurch zu einer taktischen Waffe, die darauf abzielt, die Bevölkerung zu terrorisieren und ihr Würde und Menschlichkeit zu rauben.

Das spöttische Spiel mit der Unterwäsche von Frauen wird von derselben toxischen Logik angetrieben, und es ist kein Zufall, dass es sich in diesem Krieg zu einer Art Übergangsritus für israelische Soldaten entwickelt hat. Die Fähigkeit der Soldaten, an die Unterwäscheregale palästinensischer Frauen zu gelangen und damit zu tun, was sie wollen, symbolisiert ihre totale Kontrolle über das Leben und Schicksal der Palästinenser in Gaza und im Westjordanland, selbst in den intimsten Bereichen, während die öffentliche Missachtung der Privatsphäre als Mittel zur Unterhaltung der Massen die Entmenschlichung der Palästinenser fördert und sie als Objekte ohne Rechte und Autonomie behandelt.Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

