Gazas Journalistenhelden – dafür sorgen, dass wir sehen, was Israel uns nicht sehen lassen will

Von Jeremy Salt

25. Oktober 2024

Bei einem israelischen Angriff auf Nuseirat wurden drei Journalisten verletzt, einer davon schwer. (Foto: Videostandbild)

„Es ist ihre Aufgabe, uns das zu zeigen, was Israel uns nicht sehen lassen will.“

Stellen Sie sich vor, oder versuchen Sie sich vorzustellen, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, wenn Ihre Arbeit darin besteht, den Tod aus nächster Nähe zu erleben.

Nicht den stillen Tod des Bestatters, sondern den blutigen Tod der Massakrierten. Tote Körper, verwundete Körper und Körper blutgetränkter Kinder werden in Krankenhäuser gebracht, während ihre Verwandten vor Schmerz schreien und ihre Arme zum Himmel strecken, um um Hilfe zu flehen. Oft sind nur noch Körperteile zu finden.

In Jabaliya verwesten diese Woche die Leichen auf den Straßen hinter dem Rücken des Reporters, der so ruhig wie möglich in die Kamera sprach.

Diese Hölle zu erleben und darüber zu berichten, ist Ihre Aufgabe, Tag für Tag und Monat für Monat. Gleichzeitig müssen Sie Ihr Bestes tun, um nicht getötet zu werden, aber um wahrheitsgemäß berichten zu können, müssen Sie das Risiko eingehen, getötet zu werden. Während Sie auf den Straßen unterwegs sind, ist Ihre Familie zu Hause. Ihre ständige Angst ist nicht, dass sie nicht sicher sind, denn das wissen Sie. Niemand ist sicher. Ihre Angst ist, dass der nächste Raketenangriff auch sie töten wird.

Sie können wahrscheinlich aus Gaza herauskommen, aber das werden Sie nicht tun, weil jemand Zeugnis ablegen muss und das ist Ihre Aufgabe. Jeder, der überlebt, ist Zeuge, aber Sie und nur Sie allein haben die besondere Verantwortung, der Welt zu erzählen, was passiert, und deshalb werden Sie zu einem besonderen Ziel für den Feind, zu einer gefährlichen Stimme, die zum Schweigen gebracht werden muss.

Seit dem 7. Oktober 2023 wurden mehr als 130 dieser Stimmen in Gaza, unter fast 180 Medienfachleuten, zum Schweigen gebracht – für immer zum Schweigen gebracht. Fast alle sind Palästinenser.

Westliche Journalisten laufen in Gaza nicht Gefahr, getötet zu werden, weil sie nicht dort sind. Die israelische Regierung lässt sie nicht einreisen, damit sie nicht über diesen „Krieg“ (das tägliche Massaker an Zivilisten) berichten können, und anscheinend können sie auch nicht von ägyptischer Seite aus einreisen.

Die Information der Welt liegt daher fast ausschließlich in den Händen palästinensischer Journalisten, die für Al Jazeera und kleinere Nachrichtenagenturen arbeiten, von denen einige mit der Fatah oder der Hamas verbunden sind, darunter Watan, Ajmal Radio, Palestine TV, WAFA, Al Shehab und Al Aqsa News Network. RSF (Reporter ohne Grenzen) schätzt, dass seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 32 Journalisten von Israel ins Visier genommen und „getötet“ (ermordet) wurden.

Die Liste umfasst:

Rushdi al Sarraj, Mitbegründer von Ain Media und freiberuflicher Journalist, der am 23. Oktober 2023 bei einem Raketenangriff getötet wurde;

Samer Abudaqa von Al Jazeera Arabic, der im Dezember getötet wurde, wobei sein Kollege Wael al Dahdouh, der Leiter des Gaza-Büros von Al Jazeera, verwundet wurde;

Hamzah al-Dahdouh, der Sohn von Wael, wurde im Januar 2024 bei einem Raketenangriff getötet (ein „scheinbarer“ Luftangriff, wie die Associated Press (AP) berichtete, als ob jemand bei einem „scheinbaren“ Luftangriff getötet werden könnte). Waels Frau, seine siebenjährige Tochter, sein fünfzehnjähriger Sohn und acht weitere Verwandte waren bereits am 28. Oktober 2023 bei einem Luftangriff getötet worden;

Abdallah Aljamal, der neben vielen anderen Nachrichtenagenturen auch für den Palestine Chronicle schrieb, wurde im Juni bei einem Undercover-Einsatz im Flüchtlingslager Nuseirat getötet. Abdallahs Frau Fatima wurde im Treppenhaus getötet, was darauf hindeutet, dass die Israelis nicht einmal wussten, wer sie war, als sie auf sie schossen. Sie drangen in die Wohnung der Familie ein, erschossen Abdallah und seinen Vater, einen 74-jährigen Arzt, und verwundeten seine Schwester Zainab.

Zahlreiche Menschen in den umliegenden Straßen wurden durch Beschuss getötet, der schließlich auch Luftangriffe umfasste. Die Besatzungstruppen zerstörten später das gesamte Gebäude. Die Behauptung der Israelis, dass drei Geiseln in der Wohnung der Familie festgehalten wurden, wurde von anderen Quellen angezweifelt, die angaben, dass sie an einem anderen Ort im Gebäude festgehalten wurden.

Ismail al-Ghoul, ein arabischer Reporter von Al Jazeera, und der Kameramann Rami al Rifai wurden im Juli bei einem Luftangriff getötet, zusammen mit einem „nicht identifizierten“ Kind, wie AP berichtete.

Dies sind nur einige Namen von den 130, zu denen die Namen palästinensischer Journalisten hinzukommen, die im Laufe der Jahre in Gaza und im Westjordanland getötet wurden, wobei nur einige (insbesondere Shireen Abu Akleh, die 2022 im Westjordanland von einem Scharfschützen ermordet wurde) jemals oder ausführlich in den westlichen Nachrichten berichtet wurden. Alle Journalisten tragen Helme und Pressejacken, damit sie genau identifiziert werden können.

Auch im Libanon sind Journalisten gefährdet. Am 13. Oktober 2023 wurde eine Gruppe von sieben Journalisten in der Nähe der Waffenstillstandslinie zwischen dem Libanon und Israel (der „Grenze“) angegriffen, jedoch eine Meile von jeglichen Feindseligkeiten entfernt. Zwei Panzergranaten wurden abgefeuert, wobei der Reuters-Korrespondent Issam Abdullah getötet und die libanesische AFP-Korrespondentin Christine Assi schwer verletzt wurde (ihr Bein wurde später amputiert). Auf die Panzergranaten folgte Maschinengewehrfeuer. Die Israelis wussten, dass sie dort waren und wollten sie töten.

Die Journalisten in Gaza werden häufig zusammen mit allen anderen vertrieben. Ihre Pressebüros werden zerstört, ihre Familien werden bedroht oder getötet, einige werden verhaftet und verschwinden mit anderen in israelischen Gefängnissen.

All dies geschieht mit völliger Straffreiheit, ebenso wie alle anderen Verbrechen, die Israel begeht. Im Januar reichte Reporter ohne Grenzen vier Beschwerden beim IStGH ein, in denen Israel beschuldigt wird, Kriegsverbrechen gegen Journalisten begangen zu haben. Obwohl versichert wurde, dass etwas unternommen werden würde, ist nichts geschehen, was nicht überraschend ist, da der IStGH die von Chefankläger Karim Khan geforderten Anklagen wegen Kriegsverbrechen gegen Netanjahu und Gallant noch nicht weiterverfolgt hat. Auch ist der IStGH nicht über seine Feststellung vom Januar hinausgegangen, dass Israel einen „plausiblen“ Völkermord in Gaza begeht.

Israel schießt buchstäblich auf den Boten, um den Nachrichtenfluss aus Gaza zu stoppen.

Innerhalb seiner eigenen Grenzen (als UN-Mitglied ist Israel ein einzigartiger Staat, der seine Grenzen nie festgelegt hat) werden alle Nachrichten, die das Land verlassen, zuerst von der Militärzensur bereinigt. Die einzigen verlässlichen Nachrichten über die Geschehnisse in Gaza kommen aus Gaza selbst, daher die mörderische Kampagne gegen seine Journalisten.

Sie haben die gleichen Probleme wie alle anderen auch. Nicht genug Nahrung, Wasser oder Strom und Trauer um Familienangehörige oder Freunde, die getötet oder verwundet wurden, aber sie machen trotz der täglichen Gefahr für ihr eigenes Leben weiter.

Als wichtigstes Nachrichtenportal zur Außenwelt sind die Reporter von Al Jazeera die bekanntesten. Sie sind auf ihre eigene Art und Weise Helden.

Hani Mahmoud, Hind al Khoudary, Tareq Abu Azzoum, Moath al Kahlout und mehrere andere berichten seit mehr als einem Jahr täglich über diesen Krieg.

Sie sehen Dinge, die niemand sehen möchte, die man nie wieder vergisst, wenn man sie einmal gesehen hat, die zerfetzten Körper von Menschen, die sie kennen und nicht kennen, der Stoff, aus dem lebenslange Albträume gemacht sind.

Sie bleiben fast immer ruhig und berichten Tag für Tag von Straßen, die mit Leichen und Leichenteilen übersät sind, oder von außerhalb von Krankenhäusern, wenn die verwundeten oder toten Körper von Kindern hineingetragen werden. Sie mussten in die Massengräber schauen und die Leichen Unschuldiger in ihren Leichentüchern aufgereiht sehen.

Wir, die Zuschauer und Leser, wollen diese schrecklichen Anblicke genauso wenig mitansehen wie sie, aber um zu wissen, was vor sich geht, müssen wir sie sehen, auch wenn wir zusammenzucken und wegschauen, weil der Anblick unerträglich ist.

Es ist ihre Aufgabe, uns das zu zeigen, was Israel uns nicht zeigen will. Dass diese Reporter nach einem Jahr immer noch die Kraft haben, dies zu tun, ohne zusammenzubrechen (obwohl es Momente geben muss, in denen sie kurz davor stehen), ist außergewöhnlich.

(The Palestine Chronicle)

– Jeremy Salt lehrte viele Jahre lang an der University of Melbourne, an der Bosporus-Universität in Istanbul und an der Bilkent-Universität in Ankara und spezialisierte sich auf die moderne Geschichte des Nahen Ostens. Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen gehören das 2008 erschienene Buch „The Unmaking of the Middle East. A History of Western Disorder in Arab Lands (University of California Press) und The Last Ottoman Wars. The Human Cost 1877-1923 (University of Utah Press, 2019). Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

