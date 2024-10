Großen Dank an meinen Freund Joseph Massad für die Zusendung seinen neuen Artikel, heute veröffentlicht auf Middleeasteye, für die deutsche Übernahme auf der Hochblauen Seite. Dieser Artikelist wieder ist aufwühlend, in seiner Autenzität Evelyn Hecht-Galinski



https://www.middleeasteye.net/opinion/israeli-atrocities-are-nothing-new-only-novelty-scale



Israelische Gräueltaten sind nichts Neues. Das einzig Neue ist das Ausmaß

Von Joseph Massad

28. Oktober 2024 11:03 Uhr GMT | Letzte Aktualisierung: vor 3 Stunden 30 Minuten

Israelische Kriegsverbrechen gegen Araber sind eine grundlegende Strategie des Siedler-Kolonialregimes, das Israel seit seiner Gründung über das gesamte politische Spektrum hinweg regiert

Ein Junge geht mit einem Notizbuch durch Trümmer und Schutt im Balkonkorridor der Shuhada-Schule, die am 24. Oktober 2024 in Nuseirat im mittleren Gazastreifen von israelischen Bomben getroffen wurde (Eyad Baba/AFP)

Die anhaltende und gleichzeitige Aggression des israelischen Militärs in Gaza, im Westjordanland, im Libanon, in Syrien, im Jemen und im Iran erscheint vielen als außergewöhnlich und beispiellos.

Die israelischen Angriffe auf zivile Flughäfen, Krankenhäuser, Schulen und Unterkünfte werden als das Werk einer rechtsextremen Führung unter Premierminister Benjamin Netanjahu angesehen, das das Land noch nie zuvor begangen hat.

Ebenso werden siedlerische Gewalt im gesamten Westjordanland und siedlerische Invasionen der al-Aqsa-Moschee als neuartige Provokationen und Verstöße angesehen, die frühere vernünftige israelische Regierungen niemals zugelassen oder zumindest ernsthaft eingeschränkt hätten.

Aber nichts davon ist wahr.

Das Ausmaß des Völkermords in Gaza, bei dem jüngsten Schätzungen zufolge etwa 200.000 Menschen getötet wurden, ist in der Tat beispiellos, doch solche Gräueltaten sind für alle israelischen Regierungen Routine.

Schreckliche Präzedenzfälle

Führende Vertreter der israelischen Arbeitspartei haben ähnliche israelische Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, denen die Menschen in der arabischen Welt seit der Gründung der räuberischen jüdisch-suprematistischen Siedlerkolonie zum Opfer gefallen sind.

Es gibt mehrere Beispiele für solche schrecklichen Präzedenzfälle. Nach dem Krieg von 1967 unterdrückte Israel gewaltsam Proteste gegen die Eroberung dreier arabischer Länder. Die israelischen Besatzer griffen täglich Menschen in Gaza, im Westjordanland, auf den Golanhöhen und im Sinai an, erschossen, töteten, schlugen und verhafteten sie und zerstörten Tausende ihrer Häuser.

Allein in Ismailiyyah tötete Israel zwischen 1967 und März 1970 600 Menschen und schuf fast eine Million Flüchtlinge, die aus den Städten am Suezkanal flohen

Die Israelis zerstörten das alte marokkanische Viertel in Jerusalem vollständig und machten sich daran, ganze palästinensische Dörfer dem Erdboden gleichzumachen, darunter Shuyukh in der Gegend von Hebron und Nusayrat und Jiftlik im Tal von Jordan.

Sie griffen auch die Dörfer Banyas, Jibata, Kafr Harib, Nakhilah und andere auf den Golanhöhen an, die alle allein in der zweiten Hälfte des Jahres 1967 zerstört wurden.

Im besetzten Westjordanland setzten sie 1972 im Dorf ‚Aqraba in der Nähe von Nablus chemische Entlaubungsmittel ein, beschlagnahmten 100.000 Dunum Land und ließen den palästinensischen Bauern nicht mehr als 6.000 Dunum.

Da die Palästinenser sich weigerten, das restliche Land zu verkaufen, besprühte ein israelisches Piper-Flugzeug ihre Felder mit Entlaubungsmitteln und zerstörte 200 Hektar Weizenanbaufläche, um „diesen Dorfbewohnern eine Lektion zu erteilen“.

1972 vertrieb Israel 10.000 Ägypter aus dem besetzten Sinai, nachdem es 1969 ihr Land beschlagnahmt hatte. Die Israelis fuhren fort, ihre Häuser, Ernten, Moscheen und Schulen zu zerstören, um sechs Kibbuzim, neun ländliche jüdische Siedlungen und die jüdische Stadtkolonie Yamit zu errichten.

Massaker an Arabern

In der Zwischenzeit waren die Israelis damit beschäftigt, alle benachbarten arabischen Länder zu bombardieren und Massaker zu begehen.

Im November 1967 bombardierten sie das palästinensische Flüchtlingslager in al-Karamah in Jordanien, einschließlich einer Mädchenschule. Sie töteten 14 Menschen, darunter drei Schülerinnen und eine Lehrerin. Im Februar 1968 bombardierten sie das Lager erneut, diesmal trafen sie die Jungenschule und töteten weitere 14 Menschen.

Israelische Flugzeuge warfen anschließend Napalm auf mehr als 15 jordanische Dörfer und Flüchtlingslager entlang des Jordan, wobei 56 Menschen getötet wurden, darunter 46 Zivilisten. Mehr als 70.000 Menschen flohen nach Amman.

Im Juni 1968 feuerte Israel Raketen auf die jordanische Stadt Irbid ab, wobei 30 Menschen getötet wurden, und bombardierte die jordanische Stadt Salt mit Napalm, wobei weitere 28 Menschen getötet wurden. In den letzten fünf Monaten des Jahres 1969 tötete Israel bei Bombenangriffen mehr als 69 Jordanier.

Im Februar 1969 bombardierte Israel auch Syrien und tötete dabei neun Zivilisten. Diese Bombenangriffe richteten sich gegen Dörfer wie Majdal Sallum, Maysalun und Hasbaya und gipfelten in der Bombardierung von sieben syrischen Dörfern durch Israel, bei der allein im September 1972 200 Menschen getötet wurden.

Während dieser Zeit war Israel auch mit der Bombardierung Ägyptens beschäftigt.

Im September 1967 wurden bei israelischen Bombenangriffen 44 Ägypter in Port Tawfiq und Suez und 36 weitere in Ismailiyyah getötet. Im Juli 1968 nahm die israelische Artillerie Suez erneut unter Beschuss und tötete 43 Ägypter. Allein in Ismailiyyah tötete Israel zwischen 1967 und März 1970 600 Menschen und machte fast eine Million Menschen zu Flüchtlingen, die aus den Städten am Suezkanal flohen. Anschließend bombardierte Israel die ägyptische Stadt Mansurah und tötete dabei im März 1970 12 Menschen.

‚Israel is unable to do what it does without orders… from the US‘ | Joseph Massad | UNAPOLOGETIC Subscribe to our channel: http://ow.ly/AVlW30n1OWH Subscribe to MEE Telegram channel to stay up to date: https://t.me/MiddleEastEye_TG Middle East Eye Website: https://middleeasteye.net Follow us on TikTok: https://www.tiktok.com/@middleeasteye Follow us on Instagram: https://instagram.com/MiddleEastEye Like us on Facebook: https://facebook.com/MiddleEastEye Follow us on Twitter: https://twitter.com/MiddleEastEye

Aber das war noch nicht alles. Die Israelis begingen zwei der schlimmsten Massaker im Februar 1970, als sie ein Schrottwerk in Abu Za’bal mit Napalm angriffen und 70 Arbeiter töteten, und im April 1970, als sie eine Grundschule in Bahr al-Baqar bombardierten und 46 Kinder töteten.

Ihre Angriffe auf libanesische Dörfer nahmen 1970 zu, darunter auf Kafr Kela und Bint Jubayl, wobei Dutzende Zivilisten getötet wurden. Die israelischen Luftangriffe nahmen 1972 zu, insbesondere im Februar und September dieses Jahres, und töteten 58 Zivilisten.

Damit wir nicht glauben, der Jemen sei von der israelischen Aggression verschont geblieben: Anfang der 1960er Jahre, insbesondere zwischen 1964 und 1966, überflogen israelische Kampfflugzeuge den Jemen und warfen Waffen und Munition auf die von den USA, Großbritannien und Saudi-Arabien unterstützten royalistischen Truppen ab, die im jemenitischen Bürgerkrieg gegen die republikanischen Revolutionäre kämpften.

Was den Iran betrifft, dessen tyrannischer Schah ein enger Verbündeter Israels war, so hatte Israel ihn bei der Wiederherstellung der Rechte des iranischen Volkes auf jede erdenkliche Weise unterstützt.

Im August 1967 besagen offizielle Dokumente Israels, dass es „eine enge, freundschaftliche und praktische Partnerschaft zwischen der IDF und den Sicherheitsdiensten und ihren iranischen Pendants aufgebaut hat, mit gemeinsamer Durchführung von Programmen und Missionen von nationaler Bedeutung, mit kontinuierlichen gegenseitigen Besuchen der Armeechefs und ihrer leitenden Beamten“.

Tatsächlich bildeten die Israelis später die repressive iranische Polizei in Israel aus und unterhielten eine sehr enge Beziehung zum berüchtigten Geheimdienst des Schahs, Savak, der alle iranischen Dissidenten verfolgte.

Israelische Aggressivität

Wie heute waren Krankenhäuser schon immer ein beliebtes militärisches Ziel Israels.

Während der brutalen Eroberung Ost-Jerusalems durch Israel im Jahr 1967 bombardierte es absichtlich das Augusta Victoria Hospital mit Napalm und behauptete fälschlicherweise, dass es von der jordanischen Armee genutzt würde – eine von vielen Lügen Israels. 1982 bombardierte es das Gaza-Krankenhaus in einem Flüchtlingslager in Beirut.

Der Terrorismus israelischer Siedler ist nicht neu. Er ist grundlegend für das zionistische Projekt.

Mehr erfahren »

Was Flughäfen betrifft, so bombardierte Israel während seiner Eroberung 1967 die wichtigsten zivilen Flughäfen in Damaskus und Amman.

Zwar haben die israelischen Angriffe auf die Flughäfen von Aleppo und Damaskus in den letzten zehn Jahren nicht nachgelassen, doch ist dies kaum eine neue Taktik.

Tatsächlich bombardierte Israel im Dezember 1968 den internationalen Flughafen von Beirut und zerstörte 13 zivile Passagierflugzeuge im Wert von damals fast 44 Millionen US-Dollar sowie Hangars und andere Flughafenanlagen. 1970 bombardierte es auch die Umgebung des internationalen Flughafens von Kairo.

1973 schoss es ein libysches Zivilflugzeug ab, wobei 106 Passagiere an Bord getötet wurden.

Die oben genannte Ausstellung über Gräueltaten soll zeigen, dass die Böswilligkeit und Gewalt, die Israel im vergangenen Jahr gegen Palästinenser, Libanesen, Syrer und Jemeniten angewandt hat, nichts anderes ist als eine Fortsetzung seiner seit langem andauernden Aggression gegen Palästinenser und Araber im Allgemeinen.

Diese Gräueltaten wurden nicht von einer rechtsextremen Partei begangen, sondern von der sogenannten „fortschrittlichen“ Arbeitspartei und ihren Premierministern Levi Eshkol, Yigal Allon und Golda Meir.

Die oben genannten Details sind nur einige der Gräueltaten, die Israel in einem kurzen historischen Zeitraum begangen hat – lange vor seinem aktuellen völkermörderischen Krieg. Natürlich reichen die israelische Aggressivität und die Gräueltaten seiner zionistischen Siedler bis zur Entstehung des zionistischen Siedlerkolonialismus Ende des 19. Jahrhunderts zurück.

Diese Gräueltaten wurden nicht von einer rechtsextremen Partei begangen, sondern von der sogenannten „fortschrittlichen“ Arbeiterpartei

Das letzte Jahr hat jedoch gezeigt, dass nicht die Art der Gräueltaten, sondern das Ausmaß der israelischen Zerstörungswut sprunghaft zunimmt.

Wenn die Zionisten 1948 13.000 Palästinenser ermordeten und Israel 1982 18.000 Palästinenser und Libanesen tötete, so hat der derzeitige Völkermord die Zahl der ausgelöschten Palästinenser und Libanesen verzehnfacht. Er hat jedoch nichts an der Aggressivität, Unmenschlichkeit oder den Strategien der Siedlerkolonie geändert.

Der einzige erkennbare Unterschied ist der Grad, nicht die Art.

Diejenigen, die diese Verbrechen Netanjahu oder sogar seiner Likud-Partei anlasten wollen, sollten einen Teil dieser Geschichte Revue passieren lassen, um sich von solchen Wahnvorstellungen zu befreien.

Diese Kriegsverbrechen sind in der Tat eine grundlegende Strategie des Siedler-Kolonialregimes, das Israel seit seiner Gründung regiert. Das einzig Neue ist das Ausmaß der Verbrechen, nicht ihre Art.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören „Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan“, „Desiring Arabs“, „The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians“ und zuletzt „Islam in Liberalism“. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …