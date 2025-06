Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Gazas letztes Krankenhaus für 10.000 Krebspatienten schließt aufgrund wiederholter israelischer Angriffe

In einem Versuch, den Hamas-Führer Mohammed Sinwar zu töten, griff Israel das Europäische Krankenhaus in Khan Yunis an, Gazas letzte Einrichtung zur Behandlung von Krebspatienten. Seit dem Angriff am 7. Oktober hat die IDF laut WHO 122 Krankenhäuser und 180 Krankenwagen angegriffen.

Ein palästinensischer Mann trägt ein verletztes Kind, nachdem das Europäische Krankenhaus nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen durch israelische Luftangriffe teilweise zerstört wurde. Bildnachweis: Hatem Khaled/Reuters

Nir Hasson

16. Mai 2025

Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium in Gaza gab am Freitag bekannt, dass das Europäische Krankenhaus in Khan Yunis aufgrund anhaltender israelischer Angriffe auf das Gelände geschlossen werde.

Bei einem Versuch, den Hamas-Führer Mohammed Sinwar zu töten, griff das israelische Militär am Dienstag das Europäische Krankenhaus an, die letzte Einrichtung in Gaza, in der Krebspatienten behandelt werden konnten. Dabei wurden mindestens 16 Menschen getötet, 70 verletzt und die Patienten evakuiert. Seitdem dauern die Angriffe auf das Krankenhaus an.

Palästinenser evakuieren Patienten aus dem Europäischen Krankenhaus in Khan Yunis, Gaza, nachdem es am Dienstag von einem Luftangriff der israelischen Armee getroffen wurde. Bildnachweis: Mariam Dagga/AP

Laut einem Bericht von The Guardian schätzt die UNO, dass mehr als 12.000 Menschen im Gazastreifen behandelt werden müssen, die in der Enklave keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Zehntausend davon sind Krebspatienten, für die laut Aseel Aburass, Direktorin der Abteilung für besetzte palästinensische Gebiete von Physicians for Human Rights, „die einzige Behandlung, die den Patienten heute angeboten werden kann, eine symptomatische Behandlung ist“.

Schon vor dem Krieg war es laut Aburass „ein Todesurteil, in Gaza an Krebs zu erkranken“. „Heute ist es noch viel schlimmer. Ihre einzige Hoffnung ist die Evakuierung aus dem Gazastreifen.“ Sie fügte hinzu, dass „im November die Vorräte an Chemotherapeutika aufgebraucht waren und selbst die geringen Mengen, die während der Waffenruhe geliefert wurden, bereits aufgebraucht sind“.

Seit der Blockade des Gazastreifens vor rund 18 Jahren haben Krebspatienten erhebliche Schwierigkeiten, medizinische Behandlung zu erhalten. Schon vor dem Krieg gab es keine Abteilungen für Strahlentherapie, und es mangelte an Geräten und verschiedenen anderen Behandlungsmethoden. Krebspatienten aus Gaza waren daher hauptsächlich auf Behandlungen in Krankenhäusern in Ostjerusalem und im Westjordanland angewiesen. Die meisten Palästinenser, die Gaza vor dem Krieg verlassen haben, waren tatsächlich Krebspatienten, die sich in Behandlung begeben wollten.

Ein verwundeter Mann wird nach einem israelischen Angriff in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen am Dienstag versorgt. Die Zivilschutzbehörde von Gaza gab an, dass bei israelischen Angriffen am Dienstag mindestens 28 Menschen in der Umgebung des Europäischen Krankenhauses in Khan Yunis getötet wurden, wo das israelische Militär nach eigenen Angaben ein „Kommando- und Kontrollzentrum“ der Hamas getroffen habe. Bildnachweis: AFP

Seit Ausbruch des Krieges am 7. Oktober 2023 hat sich die Lage weiter verschlechtert. Die beiden wichtigsten Krankenhäuser für Strahlentherapie waren das Türkisch-Palästinensische Freundschaftskrankenhaus im Zentrum des Gazastreifens und das Europäische Krankenhaus im Süden. Das Al-Shifa-Krankenhaus und das Rantisi-Krankenhaus leisteten unterstützende Behandlung.

Das Türkisch-Palästinensische Freundschaftskrankenhaus wurde zu Beginn des Krieges auf Anweisung der IDF aufgegeben. Vor etwa zwei Monaten ordnete der Kommandeur der Division 252, Yehuda Wach, die Zerstörung des Krankenhauses an, sodass das Europäische Krankenhaus bis zu seiner kürzlichen Schließung die einzige Einrichtung für die Behandlung von Krebspatienten war.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab an, dass Israel seit dem 7. Oktober 2023 in 686 verschiedenen Angriffen 122 Gesundheitseinrichtungen im Gazastreifen und 180 Krankenwagen zerstört hat.

Im Januar warnte der Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dass es „fünf bis zehn Jahre dauern würde, bis alle hilfsbedürftigen Kinder Krankenhäuser erreichen können, in denen sie behandelt werden können“, wenn Israel nicht mehr Menschen die Ausreise aus dem Gazastreifen gestatte, berichtete The Guardian.

Ein Mann trägt ein verwundetes palästinensisches Kind nach israelischen Luftangriffen auf das Europäische Krankenhaus im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen am Dienstag. Bildnachweis: Stringer/Reuters

Dem Bericht zufolge hat die neunjährige Sama einen Gehirntumor, und die dadurch verursachten Anfälle haben sich zunehmend verschlimmert. Die Mutter des Mädchens sagte: „In Gaza gibt es keine funktionierenden MRT-Geräte, daher ist es schwierig, die Art des Tumors zu bestimmen und zu entscheiden, wie er behandelt werden soll.“

Nach einigen Tagen wurde eine dringende medizinische Evakuierung genehmigt, die Ärzte bereits vor vier Monaten beantragt hatten. Die israelischen Behörden erklärten jedoch, dass „Samas sechsjähriger Bruder Abdul Rahman in Gaza bleiben müsse“, wie aus dem Bericht hervorgeht.

Am Mittwoch evakuierte die WHO in Abstimmung mit dem israelischen Militär 284 Patienten aus dem Gazastreifen – darunter Krebspatienten und Verwundete – zur Behandlung in Jordanien, der Türkei, Rumänien, Italien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Die WHO erklärte, die israelische Armee habe die Delegation angewiesen, im Europäischen Krankenhaus zu warten, bis das Militär abgezogen sei, dann aber einen weiteren Angriff auf die medizinische Einrichtung gestartet. Stundenlang blieben die Patienten und ihre Begleiter im Gebäude, während die Angriffe um das Gebäude herum weitergingen. Die WHO gab am Donnerstag bekannt, dass keiner der zur Evakuierung vorgesehenen Personen verletzt worden sei, aber sechs weitere Menschen bei dem Angriff getötet und 40 verletzt worden seien. Weiterlesen in haaretz.com

