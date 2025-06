https://www.caitlinjohnst.one/p/sky-news-smears-greta-thunberg-as?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=165514395&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Sky News diffamiert Greta Thunberg als Nazi, um Angriff der israelischen Streitkräfte zu rechtfertigen

Caitlin Johnstone

09. Juni 2025

IDF-Truppen haben die Madleen gestürmt, ein Segelboot, das Hilfsgüter transportierte, um die israelische Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen. Berichten zufolge wurden alle Personen an Bord von israelischen Streitkräften entführt, darunter auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Vor der Entführung erklärte ein hochrangiger israelischer Beamter gegenüber dem israelischen Fernsehsender Channel 12 News, dass die Entscheidung getroffen worden sei, das Schiff daran zu hindern, Gaza zu erreichen, da sonst eine „Welle von Flottillen” kommen würde, um die Blockade zu durchbrechen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels handelt es sich um eine sich noch entwickelnde Nachricht, zu der noch viele weitere Informationen bekannt werden dürften. Ich möchte jedoch an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, dass Sky-News-Moderator Jonathan Samuels kurz vor der Razzia der israelischen Streitkräfte auf die Madleen deutlich andeutete, dass das Schiff einen Angriff verdiene, da es voller Antisemiten und Hamas-Anhänger sei.

Während eines kontroversen Interviews mit dem israelischen Journalisten Gideon Levy, der sich für die Madleen aussprach, wandte Samuels ein, dass Thunberg des Antisemitismus beschuldigt worden sei und ihre Mitreisenden als Hamas-Sympathisanten bezeichnet worden seien und daher nicht unschuldig seien.

„Sind Sie sicher, Jonathan, dass Israel das moralische Recht hat, Gaza eine solche Mission zu verweigern?“, fragte Levy. „Ich meine, woher nehmen wir diese Chuzpe, wie wir auf Hebräisch sagen, Gaza sogar vor unschuldigen Menschen wie Greta Thunberg und ihren Freunden zu verschließen?“

„Ja, vielleicht ist die Kritik, dass sie nicht ganz so unschuldig ist“, entgegnete Samuels.

„Sie wurde doch des Antisemitismus beschuldigt, oder? Und es gibt noch andere an Bord, die beschuldigt werden, Hamas-Sympathisanten zu sein. Daher könnte es sich um eine sehr gefährliche Situation handeln, und es ist ziemlich naiv von ihnen, sich darauf einzulassen, oder?“

Übrigens ist die Anschuldigung des „Antisemitismus“, auf die Samuels hier offenbar anspielt, die dümmste antisemitische Verleumdung, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe.

Im Oktober 2023 erschien Thunberg auf einem Foto mit einem „Stand with Gaza“-Schild, was heftige Reaktionen von pro-israelischen Kreisen hervorrief. Schließlich fand jemand einen Vorwand, dies als antisemitisches Hassverbrechen darzustellen, indem er darauf hinwies, dass auf dem Foto ein kleiner Plüsch-Oktopus zu sehen sei, und behauptete, der Oktopus sei eine Art antisemitisches Symbol.

Thunberg, die autistisch ist, löschte daraufhin das Foto und erklärte: „Ich habe erfahren, dass das Stofftier in meinem früheren Beitrag als Symbol für Antisemitismus interpretiert werden kann, was mir völlig unbekannt war. Das Spielzeug auf dem Bild ist ein Hilfsmittel, das von autistischen Menschen häufig verwendet wird, um Gefühle auszudrücken. Wir sind natürlich gegen jede Art von Diskriminierung und verurteilen Antisemitismus in jeder Form und Ausprägung. Das steht außer Frage. Deshalb habe ich den letzten Beitrag gelöscht.“

Und genau diese wahnsinnig absurde Anschuldigung war die Grundlage für Jonathan Samuels‘ Verleumdung von Greta Thunberg, um den Angriff des israelischen Militärs auf das Schiff, auf dem sie sich befand, zu rechtfertigen.

Um es klar zu sagen: Diese wahnsinnige Apologie Israels wurde vor dem Vorgehen Israels gegen das Hilfsschiff von sich gegeben. Wir wussten nicht, ob Israel das Schiff stürmen, es aus dem Wasser bomben oder alle an Bord erschießen würde. Samuels rechtfertigte präventiv alles, was Israel vorhatte, einschließlich des Massenmords auf einem weiteren Gaza-Hilfsschiff.

Buchstäblich jeder, der jemals in der westlichen Welt öffentlich Kritik an Israel geäußert hat, wurde des Antisemitismus und der Sympathie für die Hamas bezichtigt. Wenn man ein Publikum hat und Israels Massengräuel in Gaza in irgendeiner Weise kritisiert, ist es absolut unvermeidlich, dass man diese Vorwürfe zu hören bekommt. Die Tatsache, dass ein Sky-News-Moderator solche Anschuldigungen als Rechtfertigung für Israels Angriff und die mögliche Tötung von Menschen anführt, bedeutet, dass zumindest in den Augen von Jonathan Samuels jeder, der Israel kritisiert, es verdient, ermordet zu werden.

Israel-Apologeten befürworteten bereits einen Angriff auf die Madleen, und die Spin-Doktoren der Massenmedien diffamierten die Passagiere bereits als angreifenswert. Und jetzt, da der Angriff stattgefunden hat, wird das Informationsökosystem von Israel-Anhängern bombardiert, die zu argumentieren versuchen, dass es eigentlich gut und normal sei, Aktivisten zu entführen, die versuchen, einer hungernden und belagerten Zivilbevölkerung Hilfe zu bringen.

Das zeigt Ihnen, dass es nichts gibt, was Israel tun könnte, was diese Freaks nicht verteidigen würden. Es zeigt Ihnen, wer diese Leute sind. Es zeigt Ihnen, dass jedes Argument, das Sie jemals zur Unterstützung Israels gehört haben, nicht auf Fakten, Moral oder Logik basiert, sondern ausschließlich auf dem Wunsch, die Informationsinteressen eines genozidalen Apartheidstaates zu fördern. Es sagt Ihnen alles, was Sie über die Apologetik Israels im Allgemeinen wissen müssen.

Die Unterstützung für Israel hat keine Grundlage in der Wahrheit. Sie hat keine Grundlage in Ethik oder Rationalität. Es ist nur ein Haufen schrecklicher Menschen, die morden, tyrannisieren und stehlen, um zu erobern und zu herrschen, und dann Worte benutzen, um diese Taten zu rechtfertigen. Israel und seine Apologeten werden alles sagen, was sie sagen müssen, um ihre Ziele der ethnischen Säuberung und Expansion voranzutreiben, ohne Rücksicht darauf, was richtig und wahr ist.

Es ist nur ein Haufen Lärm. Man könnte jedes Wort jedes Israel-Apologeten gedanklich in kreischendes Kauderwelsch übersetzen, ohne etwas Bedeutendes zu verlieren, weil es keinen tatsächlichen Inhalt hat. Es sind nur Menschen, die böse Dinge tun und dann eine Menge Geräusche machen, um jeden davon abzuhalten, sich ihren Handlungen zu widersetzen.

