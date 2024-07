https://thecradle.co/articles/mind-games-the-resistance-axis-cognitive-war-on-israel



Gedankenspiele: Der kognitive Krieg der Widerstandsachse gegen Israel

Von Mohamad Hasan Sweidan

30. JULI 2024

(Bildnachweis: The Cradle)

Israels Gegner betreiben eine intensive psychologische Kriegsführung gegen den Besatzungsstaat, die darauf abzielt, die Risse in der Gesellschaft zu verschärfen und die öffentliche Moral zu schwächen, um die konventionellen Militärkampagnen der Widerstandsachse zu untermauern.

Die höchste Kunst des Krieges besteht darin, den Feind zu unterwerfen, ohne zu kämpfen.

– Sun Tzu, Die Kunst des Krieges

Ein erfolgreicher Krieg ist ein Krieg, der dazu führt, den Feind zu besiegen, ohne kämpfen zu müssen. Dieses Konzept, das Sun Tzu in seinem zeitlosen Werk Die Kunst des Krieges hervorhebt , unterstreicht das Wesen der kognitiven Kriegsführung – ein Zweig der psychologischen Kriegsführung. Neben anderen nichtmilitärischen Strategien zielt die kognitive Kriegsführung darauf ab, den Sieg zu erringen, indem die Entschlossenheit und die Fähigkeit des Gegners zum Widerstand gebrochen werden.

Ein israelisches Beispiel für diese Art der kognitiven Manipulation fand letzten Samstag statt, als ein unbekanntes Geschoss 12 Zivilisten in der Stadt Majd al-Shams auf den Golanhöhen tötete. Obwohl lokale Zeugen behaupten, dass die Todesopfer durch eine israelische Iron-Dome-Rakete verursacht wurden, die auf ein Fußballfeld fiel, beschuldigte Tel Aviv die libanesische Hisbollah, den Ort getroffen zu haben, und hat diese Fehlinformation in eine Kampagne umgewandelt, um die libanesische Zivilbevölkerung auf breiter Front zu treffen, indem es drohende und eskalierende Schläge gegen den Libanon ankündigte.

Dies ist Teil des Wahrnehmungskriegs zwischen Israel und der Achse des Widerstands in der Region, der seit Jahren geführt wird und in Konfliktzeiten dramatisch zu eskalieren droht.

Interne Zwietracht säen

Doch Tel Aviv beherrscht das Feld nicht mehr. Jede Aktion, ob militärisch oder nicht, die von der westasiatischen Widerstandsachse gegen den israelischen Besatzungsstaat unternommen wird, hat eine kognitive Dimension, die sich auf die Psyche der Israelis auswirkt.

Kognition bedeutet, wie der Einzelne Informationen aufnimmt, interpretiert und speichert, beeinflusst durch seine Erfahrungen, sein Wissen und seine Erwartungen. Dieser Wahrnehmungsprozess wirkt sich direkt auf die Entscheidungsfindung aus und spiegelt die von den Menschen getroffenen Entscheidungen wider.

Kognitive Kriegsführung umfasst Aktivitäten, die darauf abzielen, das Bewusstsein der anderen Partei zu beeinflussen. Der menschliche Verstand wird zum Schlachtfeld, wobei das Ziel darin besteht, Gedanken zu ändern und Denkmuster umzugestalten, um Handlungen und Entscheidungen zu beeinflussen. Diese Form der Kriegsführung stellt oft eine erhebliche Belastung für die Heimatfront dar, insbesondere für die Zivilbevölkerung.

Einem NATO-Papier zufolge zielt die kognitive Kriegsführung auf den zweiten Schritt des vom Militärstrategen und US-Luftwaffenoberst John Boyd entwickelten Modells der Entscheidungsfindung ab, nämlich den Zyklus „beobachten, orientieren, entscheiden und handeln“ (OODA). Fehler in der Orientierungsphase können zu fehlerhaften Entscheidungen und Handlungen führen, was diese Phase zu einem kritischen Ziel für die kognitive Kriegsführung macht.

Die moderne kognitive Kriegsführung geht über die Störung der Entscheidungsfindung hinaus und fördert die innere Zerstörung des Gegners. Durch die Beeinflussung des Bewusstseins der Bevölkerung kann die kognitive Kriegsführung Überzeugungen und Verhaltensweisen so umgestalten, dass sie die Ziele des Angreifers begünstigen, wodurch die Gesellschaft fragmentiert und der kollektive Widerstand untergraben werden kann.

Diese Zersplitterung vollzieht sich bereits im Besatzungsstaat, da Proteste, die die Freilassung von Kriegsgefangenen fordern, die tiefe politische Spaltung unter den Israelis verstärken – und in jüngster Zeit bei Zusammenstößen zwischen Militärpolizei, Besatzungstruppen und Rechtsextremen wegen eines Vorfalls, bei dem es um die Vergewaltigung von männlichen palästinensischen Gefangenen in israelischer Haft ging.

Kognitiver Krieg gegen Israel

Ein 2017 vom israelischen Institut für nationale Sicherheitsstudien (INSS) veröffentlichter Artikel mit dem Titel „The First Cognitive War“ (Der erste kognitive Krieg) erkannte die von Staaten und nichtstaatlichen Akteuren geführte kognitive Kriegsführung als eine erhebliche Bedrohung für Israel an. In dem Artikel wird empfohlen, dass das Besatzungsmilitär neben der traditionellen militärischen Stärke auch in den Aufbau und die Entwicklung von Fähigkeiten zur kognitiven Kriegsführung investiert.

Die meisten Maßnahmen zielen auf die Psyche der Menschen ab, sei es, um die internationale Gemeinschaft zu überzeugen, gegen Israel vorzugehen, oder um Einzelpersonen zu einzelnen Terrorakten anzustiften. Gleichzeitig nutzen die Feinde des Landes das Internet für eine Vielzahl von Zwecken, darunter die Förderung der BDS-Bewegung, die Schädigung des israelischen Rechtssystems und die Beeinträchtigung der Handlungsfreiheit Israels und der Legitimität des Staates Israel.

Eine im Mai veröffentlichte Studie des Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA) deutet darauf hin, dass der kognitive Krieg des Iran gegen Israel gefährlicher ist als Raketen und Drohnen und darauf abzielt, drei Hauptbereiche zu beeinflussen:

Erstens ist der palästinensisch-israelische Konflikt ein Hauptziel, bei dem der Krieg darauf abzielt, die Fähigkeit Tel Avivs zu untergraben, die palästinensische Sache zu annullieren. Zweitens soll das Vertrauen der israelischen Gesellschaft in ihre Regierung und die Besatzung untergraben werden. Drittens zielt der Krieg darauf ab, die internationale öffentliche Meinung, insbesondere im Westen, zu beeinflussen, um Unterstützung für die palästinensische Sache zu gewinnen und Israels Brutalität und Unterdrückung ins Rampenlicht zu rücken.

Ein Beispiel dafür sind dieviral verbreiteten Aufnahmen eines Fußballfans, der von einem provokanten israelischen Fan, der sein Fernsehinterview nach dem Spiel unterbrach, gezwungen wurde, „Free, free Palestine“ zu skandieren, sowie das Schwenken palästinensischer Flaggen und das Ausbuhen der israelischen Nationalhymne bei den Spielen.

Die hybride Kriegsführung der Achse des Widerstands

Der kognitive Krieg zielt auch auf das Bewusstsein der gegnerischen Führer und der Zivilbevölkerung hinsichtlich der Gefahren einer Konfrontation mit den Kräften der Widerstandsachse außerhalb Palästinas.

Die Achse des Widerstands setzt eine hybride Kriegsführung ein, bei der militärische und nicht-militärische Mittel, einschließlich kognitiver Kriegsführung, kombiniert werden, um das Bewusstsein der Israelis zu beeinflussen. Zu ihren Methoden gehören die Einführung und Verbreitung neuer Narrative über die israelische Besatzung, die die Ursachen der Achse betonen, und die Stärkung ihrer Präsenz in den sozialen Medien, um diese neue Perspektive zu verstärken.

Darüber hinaus sendet die Achse Themen innerhalb Israels in verschiedenen Sprachen und produziert Videos und Medienkampagnen, die die Schwachstellen Israels hervorheben.

In regelmäßigen Abständen stellt die Achse ihre neuen militärischen Fähigkeiten vor und wendet sich direkt an die israelische Öffentlichkeit, um Unsicherheit über ihre Sicherheit und ihre Zukunft im Lande zu verbreiten. Mit diesen vielfältigen Taktiken sollen die Wahrnehmung und die Moral der israelischen Bevölkerung beeinflusst werden.

Selbst militärische Aktivitäten, wie die Wiedehopf-Serie, haben eine kognitive Dimension. Diese Aktivitäten zielen darauf ab, die Risiken einer Eskalation mit dem Libanon zu betonen und Angst vor den militärischen Fähigkeiten der Hisbollah zu schüren.

Israels narrativer Zusammenbruch

Während die Informationsreichweite und -wirksamkeit der Widerstandsachse neue Höhen erreicht hat, geht sie in Israel schnell zurück.

Tel Aviv verlässt sich auf „Informationsdumping“ als Hauptbestandteil seiner kognitiven Kriegsführung gegen seine Gegner. Bei diesem Prozess wird eine Flut von Analysen, Drohungen und Propaganda in die Welt gesetzt, um Israels sorgfältig ausgearbeitete Narrative zu verbreiten. Ziel ist es, entweder seine Feinde einzuschüchtern oder die öffentliche Meinung in verbündeten Ländern zu beeinflussen und zu stärken.

Am 23. Juli 2014 sagte Oberstleutnant a.D. Avital Leibovich, Gründer der Social Media Unit der Besatzungsarmee und damaliger Direktor des American Jewish Committee in Israel, in einem Interview mit CNBC:

Soziale Medien sind für uns hier in Israel ein Kriegsgebiet. Sie sind eine Möglichkeit, mit einer Vielzahl von Zielgruppen auf der ganzen Welt zu kommunizieren, ohne dass ein Redakteur eingreifen muss, und hier können wir unsere eigenen Kampagnen verwalten, entscheiden, wie der Titel lautet und welche Bilder und welches Material wir hochladen, und das gibt uns wirklich die Möglichkeit, Millionen und Abermillionen von Menschen zu erreichen, die soziale Medien als einzige Informationsquelle nutzen.

So wurden beispielsweise zu Beginn des Völkermords im Gazastreifen und fast eine Woche nach Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut am 7. Oktober 30 Anzeigen, die die Hamas diffamierten und vom israelischen Außenministerium veröffentlicht wurden, mehr als vier Millionen Mal auf der Plattform X aufgerufen.

Die bezahlten Videos und Bilder, die seit dem 12. Oktober erscheinen, richten sich an Erwachsene über 25 Jahren in Brüssel, Paris, München und Den Haag. Auf YouTube veröffentlichte das israelische Außenministerium mehr als 75 verschiedene Anzeigen, die sich an Zuschauer in westlichen Ländern, darunter Frankreich, Deutschland, die USA und das Vereinigte Königreich, richteten.

Ziel der israelischen Kampagne war es, die Unterstützung der westlichen Öffentlichkeit für den brutalen Angriff Tel Avivs auf den Gazastreifen zu gewinnen und sicherzustellen, dass die Hamas in diesen Ländern als terroristische Bewegung angesehen wird. Die „Hamas=ISIS“-Kampagne war ein solches Beispiel.

Doch 10 Monate nach dem Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen hat der live gestreamte Völkermord, der über die Plattformen der sozialen Medien verbreitet wurde, die globale Wahrnehmung in die entgegengesetzte Richtung verändert. Tel Aviv befindet sich in einer narrativen Sackgasse, wird von der öffentlichen Meinung aufgespießt und ist möglicherweise zum ersten Mal nicht in der Lage, seine Aussagen und Erklärungen durchzusetzen.

Selbst die Israelis glauben ihrer Regierung nicht mehr, ganz zu schweigen von den globalen Massen, die von Israels kognitiver Dissonanz verblüfft sind, wenn es sich weiterhin als „die moralischste Armee der Welt“ bezeichnet, während es gleichzeitig palästinensische Frauen und Kinder massakriert, während die ganze Welt in High Definition zusieht.

Den Feind unterwerfen, ohne zu kämpfen

Israels „Unabhängigkeitserklärung“ idealisiert die Schaffung eines sicheren Staates für Juden, um die Einwanderung des globalen Judentums anzuziehen. Die wachsende Zahl der Israelis, die bis Ende 2020 auswandern und im Ausland leben werden, zeigt jedoch, dass es Tel Aviv nicht gelingt, diese Wahrnehmung unter den Juden aufrechtzuerhalten.

Eine im März von der Hebräischen Universität und der Zionistischen Weltorganisation durchgeführte Umfrage ergab, dass 80 Prozent der im Ausland lebenden Israelis nicht beabsichtigen, zurückzukehren.

Eine Umfrage von Channel 1 aus dem Jahr 2023 ergab, dass 28 Prozent der Israelis eine Auswanderung in Betracht ziehen. Eine Umfrage des Israel Democracy Institute, die sich auf Daten aus den Jahren 2022-2024 stützt, ergab, dass nur 35 Prozent der Israelis optimistisch sind, was die demokratische Regierungsführung und 34 Prozent, was die nationale Sicherheit betrifft. Da die Sicherheit einer der Hauptgründe für die Gründung Israels war, ist sie ein wichtiges Anliegen. Im März 2023 sank der Optimismus in Bezug auf die nationale Sicherheit auf 30 Prozent, während die Demokratie mit 32 Prozent etwas höher lag.

Diese Erosion des Vertrauens ist auf die psychologischen Kampagnen der Achse des Widerstands zurückzuführen, die die Risiken für die nationale Sicherheit noch verschärfen. Die Wahrnehmung einer unmittelbaren Bedrohung durch die Hisbollah und die mit der Ansarallah verbündeten jemenitischen Streitkräfte beeinflusst die Israelis heute stark.

Dies lässt sich auch anekdotisch in der israelischen Bevölkerung beobachten. So äußerte Efrat Eldan Shechter, eine israelische Siedlerin im nördlichen Galiläa, gegenüber der BBC ihre Befürchtung: „Am meisten fürchten wir, dass nichts unternommen wird, weil die Hisbollah an der Grenze nur darauf wartet, in Israel einzumarschieren … Ich kann nicht in Ruhe schlafen.“

Die Achse des Widerstands hat wohl Sun Tzus kognitive Kriegsführung gemeistert. Diese ausgeklügelte Strategie untergrub den Willen und die Fähigkeit des Besatzungsstaates, Widerstand zu leisten, und entsprach damit genau Sun Tzus Grundsatz, den Feind zu unterwerfen, ohne zu kämpfen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …