Spanischer Abgeordneter tritt geheimnisvoller Israel-Lobbygruppe bei

Von David Cronin

30. Juli 2024

Antonio López-Istúriz wurde von Israel für seine unerschütterliche Unterstützung gelobt. (Alexis Haulot / Europäische Union)

Ein langjähriges Mitglied des Europäischen Parlaments ist von einer geheimnisvollen Pro-Israel-Gruppe angeworben worden.

Antonio López-Istúriz, der betreffende Abgeordnete, erklärte sich bereit, einem „exklusiven Beratungsgremium“ für das Israel Economic Forum (IEF) beizutreten.

Das IEF beschreibt sich selbst als „eine Gruppe, zu der nur geladene Gäste Zutritt haben“, die „sehr engagierte, israelfreundliche Vorstandsvorsitzende, Führungskräfte aus der Wirtschaft und führende Persönlichkeiten aus aller Welt zusammenbringt, die ihren Erfolg und ihren Einfluss nutzen, um die Zukunft des jüdischen Volkes und des Staates Israel zu sichern“.

Eine solche Formulierung ist problematisch, da sie impliziert, dass Israel ein Synonym für Juden auf der ganzen Welt ist, von denen eine große Zahl die Verbrechen dieses Staates und seine rassistische Ideologie des Zionismus ablehnt.

López-Istúriz scheint sich an dieser Formulierung jedoch nicht zu stören.

Aus einem Dokument – siehe unten -, das im Rahmen der Informationsfreiheit zugänglich gemacht wurde, geht hervor, dass er mit Avi Jorisch, einem Mitbegründer des IEF, Gespräche über andere potenzielle Rekruten für das Forum führte.

López-Istúriz verwies das IEF an Margaritis Schinas, Griechenlands Vertreter bei der Europäischen Kommission (der Exekutive der Europäischen Union). Schinas, zu dessen Ressort „Förderung der europäischen Lebensweise“ auch die Bekämpfung des Antisemitismus gehört, hatte nach Angaben seines Teams einen „sehr vollen Terminkalender“.

Daher war es „nicht möglich, eine positive Antwort zu geben“, als Jorisch darum bat, dass Schinas auch dem „World Leaders Cabinet“ des IEF beitritt – dem „exklusiven Beratungsgremium“, dem nun auch López-Istúriz angehört.

López-Istúriz wurde 2004 zum ersten Mal in das Europäische Parlament gewählt und hält sich möglicherweise nicht an die Transparenzanforderungen dieser Institution. Seine Anstellung bei der IEF wird in seiner jüngsten Interessenerklärung nicht erwähnt.

Propaganda verbreiten

Obwohl López-Istúriz diese Rekrutierung unter Verschluss hält, ist er bereit, öffentlich Israels Propaganda zu verbreiten.

Im Januar bemühte er sich um Anerkennung für die Einfügung harter Worte in eine Resolution des Europäischen Parlaments zu Gaza.

Eine von López-Istúriz vorgeschlagene Klausel in dieser Resolution besagt, dass ein Waffenstillstand von der Zerschlagung der Hamas abhängig gemacht werden sollte.

Die Entschließung wurde nur acht Tage vor der vorläufigen Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs, dass die Klage Südafrikas gegen Israel gemäß der Völkermordkonvention plausibel sei, offiziell von einer Mehrheit im Europäischen Parlament unterstützt.

Die von López-Istúriz befürwortete Formulierung gab Israel einen Vorwand, weiterhin Völkermord zu begehen.

Zuvor hatte er gesagt: „Es kann keine Emotionen über den Terrorismus geben. Er muss ausgerottet werden.“

Diese Botschaft, die in den ersten Tagen des gegenwärtigen Völkermordes übermittelt wurde, war eindeutig. López-Istúriz vertrat die Ansicht, dass niemand Mitleid mit palästinensischen Frauen und Kindern haben sollte, die im Rahmen eines Krieges gegen den Terror abgeschlachtet werden.

In den letzten Jahren war López-Istúriz Vorsitzender des Ausschusses des Europäischen Parlaments (im offiziellen Sprachgebrauch „Delegation“) für die Beziehungen zu Israel.

Seine Unterstützung für diesen Staat war „unerschütterlich“, wie die israelische Botschaft in Brüssel bestätigte. Als Teil dieser unerschütterlichen Hingabe hat er über „Gerüchte“ gesprochen, dass die EU-Hilfe für die Palästinenser nicht den Bedürftigen zugute kommt.

Die pro-israelische Lobby verbreitet seit mindestens zwei Jahrzehnten unbegründete Gerüchte. Das klare Ziel ist es, den Palästinensern zu schaden, indem die Finanzierung grundlegender Dienstleistungen, einschließlich Gesundheitsversorgung und Bildung, eingestellt oder stark gekürzt wird.

López-Istúriz hat eine neue Rolle im Europäischen Parlament. Er wird einer der führenden Sprecher für Menschenrechte für die Mitte-Rechts-Fraktion sein.

Aufgrund seiner Vergangenheit können wir davon ausgehen, dass er Menschenrechtsverletzer wie Israel tapfer verteidigen und keine Emotionen gegenüber ihren Opfern zeigen wird.

