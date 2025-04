https://www.berliner-zeitung.de/news/russischer-botschafter-netschajew-bei-gedenken-in-torgau-ein-wichtiger-tag-fuer-uns-li.2319477



Gedenken in Torgau mit russischem Botschafter: Buhrufe für Kretschmer Um das Gedenken gab es vorab Streit. Der russische Botschafter gibt sich ungerührt. Sachsens Ministerpräsident richtete an ihn deutliche Worte zum Krieg in der Ukraine.

Sergej Netschajew (l), russischer Botschafter in Deutschland, und Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, nehmen am Gedenken in Torgau teil. Hendrik Schmidt/dpa

Der russische Botschafter Sergej Netschajew hat am Freitag im sächsischen Torgau an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Aufeinandertreffens US-amerikanischer und sowjetischer Soldaten am 25. April 1945 teilgenommen. Netschajew erklärte dabei auf Deutsch: „Heute müssen wir erinnern an die gefallenen Soldaten“, so der russische Diplomat umringt von Journalisten und Bürgern. „Der Tag ist deswegen sehr wichtig für uns.“Weiterlesen in berliner-zeitung.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …