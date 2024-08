https://redflag.org.au/article/oppose-israeli-escalation-build-a-political-alternative



Gegen die israelische Eskalation, für eine politische Alternative

Von Tom Bramble

4. August 2024

Demonstranten halten Bilder des ermordeten Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran, 31. Juli 2024 FOTO: Arash Khamooshi / New York Times

Israels brutaler Krieg gegen den Gazastreifen hat mindestens 40.000 Palästinenser das Leben gekostet, höchstwahrscheinlich noch viel mehr. Fast 2 Millionen Palästinenser mussten aus ihren Häusern fliehen und werden selbst in den als sicher eingestuften Zonen angegriffen. Die israelischen Streitkräfte haben lebenswichtige Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Schulen und Wasserversorgung dem Erdboden gleichgemacht. Die Verwüstung in dem Gebiet ist so groß, dass Polio und andere tödliche Infektionskrankheiten jetzt noch mehr Leben bedrohen.

Nach der Ermordung des ranghohen Hisbollah-Befehlshabers Fuad Shukr in Beirut und des politischen Führers der Hamas, Ismail Haniyeh, in Teheran könnte die Situation nun zu einem regionalen Krieg eskalieren. Israel hat seit dem 7. Oktober bereits sein Bestes getan, um einen solchen Krieg herbeizuführen, indem es mehr als 6.000 Angriffe auf den Libanon, 144 Angriffe auf Syrien und weitere Angriffe auf den Jemen und den Iran durchgeführt hat.

Feda Abdelhady Nasser, eine palästinensische Vertreterin bei den Vereinten Nationen, hatte völlig Recht, als sie am 1. August sagte: „Gewalt und Terror sind Israels wichtigste und einzige Währung. Für Israel gibt es keine rote Linie, kein Gesetz, das es nicht brechen würde, keine Norm, die es nicht mit Füßen treten würde, keine Handlung, die zu verwerflich oder barbarisch wäre“.

Die Vereinigten Staaten haben Israel in allen internationalen Foren unterstützt und liefern die Waffen für das Massaker an den Palästinensern. Sie behaupten, dass sie nicht vor den israelischen Attentaten gewarnt wurden, aber sie liefern Israel wichtige Informationen, die es ihm ermöglichen, diese tödlichen Akte auszuführen.

Jede regionale Eskalation könnte Amerika zu einem direkten militärischen Engagement veranlassen. Die Folgen wären für die unterdrückten Arbeiterklassen der Region verheerend – insbesondere für die im Iran und im Libanon, die bereits sehr unter der autoritären und reaktionären Herrschaft von Ayatollah Ali Khamenei bzw. der Hisbollah leiden.

Die USA sprechen davon, den „Friedensprozess“ in Katar voranzutreiben, aber es ist nichts auf dem Tisch, was Palästina Gerechtigkeit bringen würde. Die Ermordung Haniyehs durch Israel und die Weigerung der USA, dies zu verurteilen, zeigt ihre Einstellung zu diesen Verhandlungen. Der Friedensprozess ist lediglich ein Feigenblatt, mit dem die USA und die arabischen Führer ihren Verrat an den Palästinensern verschleiern wollen.

Die wahre Haltung vieler führender US-Politiker zeigte sich in den 50 stehenden Ovationen, die der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erhielt, als er im vergangenen Monat vor einer gemeinsamen Sitzung des US-Kongresses sprach. US-Politiker, die andere Nationen über die Notwendigkeit belehren, sich an die „internationale, auf Regeln basierende Ordnung“ zu halten, bejubeln einen Mann, der vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen angeklagt ist, bis zum Gehtnichtmehr.

Die USA selbst erhöhen ihre Militärausgaben. Im vergangenen Jahr gab die Regierung fast 1 Billion US-Dollar für ihr Militär aus, was fast 40 Prozent der weltweiten Gesamtausgaben entspricht. Rechnet man die NATO-Verbündeten sowie Südkorea, Japan und Australien hinzu, so wird der von den USA geführte Staatenblock im Jahr 2023 1,5 Billionen US-Dollar ausgeben, was 60 Prozent der weltweiten Gesamtausgaben entspricht. All dies dient der Vorbereitung auf einen Krieg mit China und möglicherweise Russland, die ihrerseits ihre Streitkräfte rasch ausbauen.

Während die Zahl der Todesopfer in Palästina täglich steigt, sind die Medien auf den Medaillenspiegel im olympischen Zirkus fixiert. Während die Bewohner des Gazastreifens für Rationen anstehen und hoffen, auch nur eine halbe Portion Reis für den Tag zu bekommen, beginnt jede australische Nachrichtenseite und jede Nachrichtensendung mit einem Bericht darüber, wie viele zeremonielle Halsketten jetzt in Paris verteilt wurden, oft begleitet von mitfühlenden Geschichten über die Erwachsenen, die geweint haben, weil sie keine bekommen haben.

Während die Palästinenser verzweifelt versuchen, dem Tod noch ein letztes Mal zu entgehen, wird uns von den Schrecken des möglichen Betrugs bei den „Spielen“ berichtet, sei es durch chinesische Schwimmer oder algerische Boxer. Der Schrecken, dass Erwachsene, die ihr Leben den edelsten Dingen wie dem Schwimmen in einem Pool gewidmet haben, um eine feierliche Halskette betrogen werden könnten.

Währenddessen können sich die vermeintlich Erwachsenen, die in Parlamenten und Redaktionen sitzen, immer noch nicht darauf einigen, dass der Massenmord an 40.000 Menschen, die Zerstörung einer ganzen Gesellschaft, ein Horror ist.

Der überwältigende Tenor ist, dass sich die Australier mit den australischen Sportlern in ihrem Kampf um die Vorherrschaft identifizieren sollten – und nicht mit den palästinensischen Kindern und Familien in ihrem Kampf ums Überleben. Letztere Aussage ist „spaltend“, „kontrovers“. Ersteres ist angeblich „vereinigend“.

Was für eine Farce. Was für ein Armutszeugnis für das, was als öffentlicher Kommentar durchgeht.

Einer der wichtigsten Verbündeten Australiens, Israel, hat zehn Monate lang einen Völkermord durchgeführt, um ein ganzes Volk auszulöschen, und es ist dieser kassierte Zirkus an der Seine, der die Medien beherrscht.

Jedes System, das die Strapazen von verwöhnten, staatlich finanzierten Sportlern über die humanitäre Katastrophe in Gaza stellt, ist moralisch bankrott und muss verschwinden.

Ein System, das es zulässt, dass Billionen für Zerstörungswaffen ausgegeben werden und das die Welt Jahr für Jahr am Rande verheerender Konflikte hält, verdient den Namen „Zivilisation“ nicht.

Wir müssen eine Alternative zum kapitalistischen System der ständigen Konflikte aufbauen. Das beginnt mit dem Kampf gegen Israels Krieg gegen Palästina, gegen das Bestreben der Regierung, die Militärausgaben zu erhöhen, gegen den hirnlosen Hurrapatriotismus, der durch die Olympiaberichterstattung gefördert wird, und gegen die gesamte kapitalistische Agenda, die die Welt an den Abgrund führt.

Wir müssen eine sozialistische Alternative aufbauen.

Übersetzt mit deepl.com

