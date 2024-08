https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/lse-admits-discriminating-against-professor-opposing-zionism?utm_source=EI+readers&utm_campaign=5c423e02b6-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_e802a7602d-5c423e02b6-299229544



LSE gibt Diskriminierung eines Professors zu, der gegen Zionismus ist

Von David Cronin

4. August 2024

Die London School of Economics hat zugegeben, dass sie einen Professor aufgrund seiner antizionistischen Ansichten diskriminiert hat.

Die London School of Economics hat zugegeben, dass sie einen Professor aufgrund seiner Ablehnung der israelischen Staatsideologie des Zionismus diskriminiert hat.

Im November letzten Jahres lehnte der Blog British Politics and Policy der LSE einen Artikel von James Hughes ab, der seit 1994 an der Universität lehrt.

Der Artikel bezog sich auf die engen Verbindungen zwischen den Konservativen, der damaligen britischen Regierungspartei, und der Pro-Israel-Lobby. Die Interessengruppe Conservative Friends of Israel wurde von den meisten Gesetzgebern der Partei unterstützt, hieß es.

„Die Expansion dieser Lobby wurde in den letzten Jahren von Israel gefördert“, so Hughes. „Dies erklärt die fast einhellige Pro-Israel-Positionierung der derzeitigen konservativen Regierung und ihre Spiegelung der Politik des israelischen Staates selbst, indem sie Kritik am israelischen Staat mit Antisemitismus verbindet und versucht, anti-israelische politische Äußerungen zu verbieten.“

Nachdem der Artikel von der LSE zensiert worden war, wurde er von The Electronic Intifada veröffentlicht.

Als Redakteur, der für die Veröffentlichung verantwortlich war, wandte ich mich an die LSE und bat um eine Erklärung, warum der Artikel abgelehnt worden war.

Ein Sprecher antwortete damals, dass Hughes‘ Beitrag „nicht den redaktionellen Richtlinien des Blogs entsprach“.

Die LSE hat nun eine neue Erklärung an The Electronic Intifada geschickt, in der sie diese Anschuldigung zurücknimmt. Die LSE räumte ein, dass die im November letzten Jahres abgegebenen Kommentare „als irreführend angesehen werden könnten“.

Der Rückzug folgt auf ein von Hughes eingeleitetes Beschwerdeverfahren.

„Ein internes LSE-Beschwerdegremium stellte fest, dass es auf Seiten der Schule Mängel in Bezug auf die redaktionellen Abläufe in diesem Fall gab und in der Art und Weise, wie die Schule selbst mit dem Beschwerdegremium umgegangen ist“, so der Sprecher. „Das Beschwerdegremium stellte fest, dass Professor Hughes aufgrund seiner antizionistischen philosophischen Überzeugungen diskriminiert wurde.

Der Sprecher räumte nicht nur ein, dass „Fehler gemacht wurden“, sondern erklärte auch, dass „wir von der LSE uns aufrichtig bei Professor James Hughes entschuldigen“, dass sein Artikel vom Blog British Politics and Policy abgelehnt wurde.

Der Artikel wurde schließlich am 31. Juli von diesem Blog veröffentlicht, zusammen mit einer Entschuldigung an Hughes.

Zensur anfechten

Auf Nachfrage sagte Hughes: „Die LSE ist eine weltweit führende Universität. Es hat acht Monate gedauert, bis dieser Fall von Diskriminierung gegen mich geklärt war, weil ich mein akademisches Fachwissen in einer Weise artikuliert habe, die Kritik an Israel und seinen Unterstützern in der britischen politischen Elite zum Ausdruck brachte.“

Obwohl er darauf hinwies, dass der Fall unter „vertraulichen Bedingungen“ beigelegt wurde, fügte er hinzu: „Eine der Lehren, die ich aus meiner Erfahrung mit der Diskriminierung an der LSE ziehen kann, ist, dass Akademiker sich nicht von Universitätsverwaltern oder anderen Akademikern abschrecken lassen sollten, die versuchen, legitime Kritik an Israel zu zensieren. Vielmehr müssen Bemühungen, Antizionismus an Universitäten und anderswo zu zensieren, energisch bekämpft werden“.

Der Grundsatz, dass antizionistische philosophische Überzeugungen am Arbeitsplatz geschützt werden sollten, wurde Anfang des Jahres von einem britischen Arbeitsgericht bekräftigt.

Der Präzedenzfall wurde durch eine Klage von David Miller gegen die Universität Bristol geschaffen.

Miller wurde 2021 von der Universität Bristol als Soziologieprofessor entlassen, nachdem sich Israel-Befürworter über seine Forschungen zum Zionismus beschwert hatten. Im Februar 2024 entschied ein Arbeitsgericht, dass Miller unrechtmäßig entlassen worden war.

Der Zionismus ist bekanntlich die Ideologie, die der Enteignung der Palästinenser zugrunde liegt, einschließlich des Völkermords, der derzeit in Gaza verübt wird.

In einem Artikel für The New Arab argumentiert der Historiker Ilan Pappe, dass „die Wurzel der Gewalt in Palästina in der Entwicklung des Zionismus im späten 19.

„Wie bei früheren Siedlerkolonialprojekten war und ist der wichtigste gewalttätige Impuls der Bewegung – und später des Staates [Israel], der gegründet wurde – die Eliminierung der einheimischen Bevölkerung“, schreibt Pappe. „Wenn die Eliminierung nicht durch Gewalt erreicht wird, besteht die Lösung immer darin, noch mehr außergewöhnliche Gewalt anzuwenden“.

Da der Zionismus von Grund auf aggressiv und rassistisch ist, ist es eine Pflicht für Menschen mit Gewissen in der ganzen Welt, sich gegen ihn auszusprechen.

