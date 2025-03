https://www.jungewelt.de/artikel/495121.gegen-hochr%C3%BCstung-und-kriegswirtschaft.html



Gegen Hochrüstung und Kriegswirtschaft

Ardan Fuessmann/IMAGO

Am vergangenen Freitag veröffentlichten die Initiatoren der Onlinepetition »Sagt nein! Gewerkschafter:innen gegen Krieg, Militarismus und Burgfrieden« unter dem Titel »Den Wahnsinn stoppen! Für ein sozial-ökologisches Milliardeninvestitionsprogramm statt Hochrüstung und Kriegswirtschaft« eine Resolution, hier in Auszügen dokumentiert, vollständig unter https://kurzlinks.de/56×0:

Angesichts der aktuellen Diskussionen um einen Beschluss über ein »Bundeswehrsondervermögen 2.0« noch durch den alten Bundestag oder die Änderung der Schuldenbremse zugunsten von Investitionen in Rüstung und Krieg müssen sich die Gewerkschaften umgehend für ein staatliches sozial-ökologisches Milliardeninvestitionsprogramm in Klimaschutz, Bildung, Gesundheit und den Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge sowie der öffentlichen Infrastruktur engagieren. (…)

Nach NATO-Kriterien beliefen sich im Jahr 2024 die sogenannten Verteidigungsausgaben, also der Rüstungs- und Kriegshaushalt Deutschlands, auf rund 90,6 Milliarden Euro. Das sind mehr als 2,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Im Bundestagswahlkampf wetteiferten SPD, CDU, CSU, Grüne, FDP und AfD darum, wer in den kommenden Jahren noch mehr aufbieten will, für Militarisierung und Krieg. (…) Weiterlesen in jungwelt.de

