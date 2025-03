https://thegrayzone.com/2025/03/01/un-uk-terror-law-abuse/



UNO fordert Antworten von Großbritannien zu Missbrauch von Antiterrorgesetzen

Kit Klarenberg

·1. März 2025

Während der britische Staat eine wachsende Zahl von Aktivisten und regimekritischen Journalisten, darunter auch den Autor dieses Artikels, schikaniert und verhaftet, haben UN-Berichterstatter einen eindringlichen Protestbrief an London geschickt, in dem sie den Missbrauch der Antiterrorgesetzgebung verurteilen.

Im Dezember 2024 richtete ein Quartett von UN-Berichterstattern, das sich auf die „friedliche Versammlung und Vereinigung“ und das „Recht auf Privatsphäre“ konzentrierte, einen eindringlichen Brief an die britische Regierung. Sie äußerten ihre große Besorgnis über die mögliche „falsche Anwendung von Anti-Terror-Gesetzen“ zur Verhaftung, Inhaftierung, Vernehmung und Überwachung regimekritischer Aktivisten und Journalisten, darunter Kit Klarenberg von The Grayzone, und forderten Klarheit in einer Reihe schwerwiegender Fragen. London wurde eine 60-tägige Antwortfrist eingeräumt, blieb jedoch verdächtig still.

Infolgedessen wurde der Schriftverkehr der Vereinten Nationen mit der britischen Regierung nun veröffentlicht. Die Berichterstatter waren eindeutig beunruhigt über Berichte über Anhang 7 des Terrorism Act von 2000 und Anhang 3 des Counter-Terrorism and Border Security Act von 2019, der „feindliche“ Bedrohungen durch feindliche Staaten, die dazu verwendet werden, Daten von Journalisten und Aktivisten wie Johanna Ross, John Laughland, Kit Klarenberg, Craig Murray und Richard Medhurst zu untersuchen und zu erhalten, obwohl sie offenbar keine glaubwürdige Verbindung zu „terroristischen“ oder „feindlichen“ Aktivitäten haben.“

Während sie auf eine Antwort warteten, die nie kam, „forderten“ die Vereinten Nationen die britischen Behörden auf, „vorläufige Maßnahmen“ zu ergreifen, um eine Wiederholung potenzieller Menschenrechtsverletzungen im Rahmen der Anti-Terror-Gesetzgebung zu verhindern, und „die Rechenschaftspflicht“ aller Personen sicherzustellen, die für „angebliche Verstöße“ verantwortlich sind. Offensichtlich unbeeindruckt vom Druck der Vereinten Nationen hat Großbritannien seinen Krieg gegen Dissidenten weiter eskaliert.

Seit die UN ihr Protestschreiben veröffentlicht hat, wurden britische Aktivisten und Journalisten verhaftet, durchsucht und strafrechtlich verfolgt, darunter Asa Winstanley, Tony Greenstein, Sarah Wilkinson, Palestine Action-Mitbegründer Richard Barnard und der Akademiker David Miller.

Der UN-Brief konzentrierte sich darauf, wie „Befugnisse im Rahmen der Anti-Terror-Gesetzgebung mehrfach genutzt wurden, um Journalisten und Aktivisten zu überprüfen, festzunehmen und zu verhaften, insbesondere an der britischen Grenze.“ Personen, „die die westliche Außenpolitik im Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten und dem Russland-Ukraine-Krieg kritisieren, sind besonders von dem gemeldeten Missbrauch dieser Befugnisse betroffen“, schrieben die Berichterstatter.

Die UN-Berichterstatter deuteten bedrohlich an, dass dies zu einer „Überbeanspruchung [oder] einem Missbrauch“ der britischen Anti-Terror-Gesetzgebung führen könnte, „um die legitime Freiheit der Meinungsäußerung und -bildung, einschließlich der Berichterstattung der Medien im öffentlichen Interesse, und die damit verbundenen Freiheiten der friedlichen Versammlung und Vereinigung sowie des politischen Dissenses oder Aktivismus ins Visier zu nehmen“.

„Vage und weit gefasste“ Gesetze bedeuten Massenverfolgung

Die UN-Berichterstatter übten besonders scharfe Kritik an den Befugnissen, die zur Schikanierung und potenziellen Inhaftierung von Zielpersonen eingesetzt werden. Sie warfen vor, dass Schedule 7 des Terrorism Act von 2000 „ungerechtfertigt gegen Journalisten und Aktivisten eingesetzt werden könnte, die der westlichen Außenpolitik kritisch gegenüberstehen“. In jedem der untersuchten Fälle waren die Inhaftierungen nach diesem Gesetz „vorsätzlich geplant [und] es wurden Untersuchungen, Beschlagnahmungen von Geräten und DNA-Abdrücke durchgeführt, obwohl es offensichtlich keine glaubwürdige Verbindung zu ‚Terroristen‘ zu der betreffenden Person gab“.

Eine solch wahllose Anwendung angeblicher Anti-Terror-Gesetze birgt in Großbritannien das unvermeidliche „Risiko, Journalisten einzuschüchtern, abzuschrecken und sie daran zu hindern, ohne Selbstzensur über Themen von öffentlicher Bedeutung zu berichten“. Dieser „ernsthafte Abschreckungseffekt“, so die Berichterstatter, könnte weit über die Medien hinausgehen und „das Recht auf freie Meinungsäußerung und Meinungsfreiheit sowie die Teilnahme am öffentlichen Leben“ in der „Zivilgesellschaft und im legitimen politischen und öffentlichen Diskurs“ in ungerechtfertigter Weise beeinträchtigen.

Die Vereinten Nationen kritisierten wiederholt „die Unbestimmtheit und Überbreite“ des Terrorism Act von 2000, der die „Äußerung einer Meinung oder Überzeugung, die eine verbotene Organisation unterstützt“, unter Strafe stellt. Die Gesetzestexte enthalten keinerlei Definition des Begriffs „Unterstützung“, ein „zweideutiger“ Mangel, der dazu führen kann, dass legitime Meinungen „ungerechtfertigt kriminalisiert werden“, die „nicht rational, unmittelbar oder kausal mit tatsächlicher terroristischer Gewalt oder Schäden in Zusammenhang stehen“. Sie stellten fest, dass dieses Verbot „weit über die nach internationalem Recht akzeptierten Einschränkungen der Meinungsfreiheit in Bezug auf das Verbot von Aufstachelung zu Gewalt oder Hassreden hinausgeht“.

Tatsächlich könnten „Äußerungen, die weder notwendig noch verhältnismäßig sind, um sie zu kriminalisieren, einschließlich legitimer Debatten über die Aufhebung des Verbots einer Organisation und der Ablehnung der Entscheidung einer Regierung, diese zu verbieten“, nach den weitreichenden Bestimmungen des Terrorism Act von 2000 als „Unterstützung“ einer terroristischen Vereinigung eingestuft werden. Dies ist besonders problematisch, da bestimmte von Großbritannien verbotene Fraktionen wie die Hamas oder die Hisbollah „de facto Behörden sein können, die eine Vielzahl ziviler Funktionen ausüben, darunter Regierungsführung, humanitäre und medizinische Aktivitäten sowie die Bereitstellung sozialer Dienste, öffentlicher Versorgungsleistungen und Bildung“:

„Die Unterstützung einer dieser gewöhnlichen zivilen Aktivitäten durch die Organisation könnte als Unterstützung für diese Organisation gewertet werden, unabhängig davon, wie weit diese Äußerung von der Unterstützung gewalttätiger Terrorakte der Gruppe entfernt ist.“

Beiträge für „feindliche“ Regierungen ohne es zu wissen

Ähnliche Bedenken wurden hinsichtlich der Formulierung von Schedule 3 des Counter-Terrorism and Border Act von 2019 laut, aufgrund derer Kit Klarenberg von The Grayzone im Mai 2023 bei seiner Rückkehr in seine Heimatstadt London festgenommen wurde. Darin ist festgelegt, dass jede Person, die britisches Territorium betritt und im Verdacht steht, „feindliche Aktivitäten“ im Auftrag einer ausländischen Macht zu begehen, gegen ihren Willen festgehalten und bis zu sechs Stunden lang verhört werden kann, während der Inhalt ihrer digitalen Geräte beschlagnahmt und gespeichert wird. Bei Nichtbefolgung erfolgt automatisch eine Verhaftung.

Die Inhaftierungsmitteilung, die der britische Staatssicherheitsdienst dem Journalisten Kit Klarenberg gemäß Anhang 3 des britischen Gesetzes zur Terrorismusbekämpfung und Grenzsicherheit von 2019 ausgestellt hat, finden Sie hier.

Noch beunruhigender ist, dass Schedule 3 verdachtsunabhängig ist. Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes ist es unerheblich, ob eine Person weiß, dass die Aktivität, an der sie beteiligt ist oder war, feindselig ist, oder ob ein Staat, für den, in dessen Namen oder in dessen Interesse eine feindselige Handlung ausgeführt wird, die Ausführung der Handlung angestiftet, gebilligt hat oder anderweitig davon Kenntnis hat. Mit anderen Worten: Kein Verschwörer in einer mutmaßlichen Verschwörung muss einer potenziell illegalen Handlung zugestimmt haben.

„Feindliche Handlungen“ werden als jedes Verhalten definiert, das als Bedrohung für die ‚nationale Sicherheit‘ oder das ‚wirtschaftliche Wohlergehen‘ Londons angesehen wird. Auch hier verurteilten die Berichterstatter diese Formulierung als „vage und zu weit gefasst“. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Formulierung den britischen Behörden „außerordentliche Ermessensfreiheit“ einräumt, um „unnötige, unverhältnismäßige oder anderweitig willkürliche Eingriffe in die Rechte auf Freiheit und Privatsphäre“ von Personen vorzunehmen, die aufgrund dieser Befugnisse inhaftiert sind. Da die Zielpersonen des Gesetzes zudem nicht offiziell Gegenstand einer formellen strafrechtlichen Untersuchung oder Verhaftung sind oder einer Straftat verdächtigt werden, haben sie kein Recht zu schweigen.

Die Vereinten Nationen bezeichneten diese Unterscheidung als „künstlich … angesichts der Strafsanktionen bei Nichteinhaltung“ und als „unvereinbar mit der akzeptierten Bedeutung von ‚Verhaftung‘ oder ‚Inhaftierung‘“ gemäß Artikel 9 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte. Die „extreme Breite“ von Anhang 3 ermöglicht auch „unnötige, unverhältnismäßige, willkürliche oder diskriminierende Eingriffe in die Rechte des Einzelnen, einschließlich des Schutzes vor willkürlicher Inhaftierung, der Freizügigkeit … und des Rechts, das eigene Land zu verlassen und zu betreten“. Artikel 17 des ICCPR besagt außerdem:

„Niemand darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in seine Privatsphäre, seine Familie, seine Wohnung oder seinen Schriftverkehr noch rechtswidrigen Angriffen auf seine Ehre und seinen Ruf ausgesetzt werden.“

Dies steht in krassem Widerspruch zu Klarenbergs Erfahrung im Mai 2023 am Flughafen Luton. Dort wurden ihm, wie die Berichterstatter dokumentierten, „Fingerabdrücke abgenommen, orale DNA-Abstriche gemacht und er wurde vom Untersuchungsbeamten fotografiert“, während ihm übermäßig invasive Fragen zu seinen finanziellen Angelegenheiten, seinen persönlichen und beruflichen Beziehungen und seiner Lebenssituation in seinem Wahlheimatland Serbien gestellt wurden. Seine Habseligkeiten wurden umfassend „durchsucht und er wurde gezwungen, die Passwörter für seine digitalen Geräte, darunter ein Smartphone, ein Tablet und zwei Kameras, preiszugeben.“

Nicht nur wurden alle Daten auf diesen Geräten kopiert, sondern „die Speicherkarten und SIM-Karten der elektronischen Geräte wurden außerhalb des Verhörraums kopiert“ und „von der Polizei einbehalten“. Zum Zeitpunkt des Versands des Schreibens wurde eine der Speicherkarten von Klarenberg „länger als ein Jahr und fünf Monate“ von den britischen Behörden einbehalten, was darauf hindeutet, dass gegen ihn „wegen unbestimmter Straftaten, die er nicht wissentlich oder willentlich begangen hat, weiterhin strafrechtlich ermittelt wird“.

Die Berichterstatter stellten fest, dass Klarenberg zu mehreren Journalisten gehörte, die von britischen Grenzbeamten festgenommen wurden, deren „elektronische Geräte für einen längeren Zeitraum beschlagnahmt wurden und die nicht über die Verwendung, Aufbewahrung oder Vernichtung ihrer Daten informiert oder über ihre Rechte zum Schutz personenbezogener Daten aufgeklärt wurden“. In vielen Fällen wurden diese beschlagnahmten Gegenstände nie zurückgegeben, ohne zufriedenstellende Erklärung oder scheinbare rechtliche Begründung.

Neue britische Gesetze kriminalisieren abweichende Meinungen weiter

Abschließend „ermutigten“ die UN-Berichterstatter London, die Gesetze aufzuheben, nach denen Dissidenten verfolgt wurden, oder „sie zu ändern, um die Meinungsfreiheit zu schützen, und … Richtlinien für die Staatsanwaltschaft zu entwickeln, um eine unnötige oder unverhältnismäßige Belastung politischer Dissidenten zu vermeiden“. Sie baten London außerdem eindringlich, „darzulegen, wie die Anwendung von Antiterrorgesetzen“ gegen Aktivisten und Journalisten „mit internationalen Menschenrechtsgesetzen vereinbar ist und eine angemessene Anwendung des Gesetzes darstellt“, und gleichzeitig „einen aktuellen Bericht über die Speicherung der Daten der Journalisten“ vorzulegen.

Sie forderten die britische Regierung außerdem auf, „die wachsende Zahl von Fällen zu berücksichtigen“, in denen Gesetze, die angeblich dazu gedacht sind, mit gewalttätigen terroristischen Bedrohungen umzugehen, „möglicherweise unangemessen gegen Journalisten und Aktivisten gerichtet wurden, und in Betracht zu ziehen, dies durch Gesetzesänderungen, Leitlinien für zuständige Beamte und Schulungen von Grenzschutzbeamten anzugehen“. Die Tatsache, dass Großbritannien nicht auf das Schreiben der Vereinten Nationen reagiert hat und in der Folge immer heftigere Angriffe auf inländische Dissidenten verübt wurden, zeigt deutlich, dass diese Bitten auf taube Ohren gestoßen sind.

Im Dezember 2023 setzte Großbritannien unter dem Vorwand des Nationalen Sicherheitsgesetzes eine neue Runde drakonischer Gesetze durch, die die „vagen und überzogenen“ Bestimmungen der von den Vereinten Nationen verurteilten Gesetze verschärfen und weiter kodifizieren. Mit diesem Gesetz werden eine Reihe völlig neuer Straftatbestände mit schweren Strafen und weitreichenden Folgen für die Meinungsfreiheit eingeführt. Das Gesetz wurde ausdrücklich erlassen, um den investigativen Journalismus zu neutralisieren und die Entstehung eines neuen Wikileaks zu verhindern. Es ist so umfassend, dass Einzelpersonen fast unweigerlich gegen das Gesetz verstoßen werden, ohne es zu wollen, zu beabsichtigen oder überhaupt zu wissen, dass sie es getan haben.

Der britische Journalist Johnny Miller beantragt nach einer Schikanierungskampagne Asyl in Russland

Fast genau zu dem Zeitpunkt, als UN-Berichterstatter bei der britischen Regierung Beschwerde über den Missbrauch der „Anti-Terror“-Gesetzgebung zur Verfolgung von Dissidenten einlegten, wurde dem unabhängigen Journalisten Johnny Miller in Russland Asyl gewährt. Miller, ein britischer Staatsbürger, hatte zweieinhalb Jahre lang von der Front des Stellvertreterkriegs in der Ukraine berichtet. Während dieser Zeit wurde er von Anhängern der Regierung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj einer intensiven Schikanierungskampagne ausgesetzt, bei der seine digitalen Geräte und sein Telegram-Konto gehackt wurden, er und seine Familie mit anonymen Morddrohungen bombardiert wurden und er öffentlich gestalkt wurde.

Miller sagte gegenüber The Grayzone, er sei sich nicht sicher, wer oder was letztlich hinter der Schikanierungskampagne steckte, aber er habe den starken Verdacht, dass der britische und/oder ukrainische Geheimdienst eine Rolle gespielt habe. Er sagt, es sei Anfang 2024 offensichtlich gewesen, dass seine Bewegungen in Moskau genau verfolgt wurden, während er durch die Stadt reiste, und das anscheinend im Voraus. Bei wiederholten Treffen mit Freunden und Quellen in Bars, Cafés und Restaurants in der russischen Hauptstadt warteten dort Personen auf ihn und starrten ihn bedrohlich an:

„Es mag verrückt klingen, aber ich glaube, darum ging es. Der Zweck war, mich in den Wahnsinn zu treiben und mich verrückt aussehen zu lassen, falls ich jemals öffentlich darüber sprechen würde. Aber diese einschüchternden Begegnungen aus der Ferne ereigneten sich zu oft, um ein Zufall zu sein, und wurden von meinen Begleitern beobachtet. Einer von ihnen war George Dusoe, ein US-Diplomat, der aus Protest gegen Gaza kündigte, nachdem er von der Politik der US-Regierung zunehmend desillusioniert war, und dann nach Russland zog.“

Miller traf sich einen Tag vor einem formellen Interview mit Dusoe auf einen Kaffee. Als sie sich danach auf den Weg zur Moskauer U-Bahn machten, informierte Dusoe ihn leise darüber, dass sie von mehreren Personen verfolgt wurden. „Er hatte das nicht nur persönlich während seiner Auslandsmission erlebt, sondern war auch speziell darin geschult, wie man das erkennt und sich dem entzieht“, bemerkte Miller. Während die beiden ihre Verfolger schließlich abschüttelten und sie in der U-Bahn verloren, erschütterte diese Erfahrung Miller.

Bis heute fragt er sich: „Was wäre, wenn ich allein wäre und das nachts passiert?“, und führt das Beispiel von Adrian Bocquet an. Der französische Militärveteran reiste im April 2022 in die Ukraine, wurde Zeuge unzähliger schwerer Kriegsverbrechen der Streitkräfte Kiews, sagte öffentlich aus über diese Gräueltaten, bestritt nach seiner Rückkehr westliche Behauptungen über russische Gräueltaten in Bucha und wurde dann in der Türkei von ukrainischen Nationalisten niedergestochen. Miller ist verständlicherweise erleichtert, endlich einen gewissen rechtlichen Schutz zu erhalten, sowohl persönlich als auch beruflich:

„Ihr Ziel war es, mir so viel Angst um mein Leben zu machen, dass ich meinen Beitrag einstelle, und das ist ihnen fast gelungen. Die psychologischen Auswirkungen waren massiv, es war eine Form der Kriegsführung, und es hat mich so sehr belastet, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe“, kommentierte er. “Es ist eine kranke Ironie, dass einer der Hauptgründe, warum ich in Russland Asyl beantragt habe, darin bestand, dass ich der britischen Botschaft in Moskau meine Adresse hätte geben müssen, um einen neuen Pass zu beantragen. Auf keinen Fall!“

Während seiner Inhaftierung am Flughafen Luton im Mai 2023 wurde Kit Klarenberg von The Grayzone nicht nur unter Androhung von Verhaftung und Strafverfolgung gezwungen, der britischen Anti-Terror-Polizei seine Wohnungsadresse in Belgrad mitzuteilen, sondern auch den Standort innerhalb des Gebäudes, wie viel er für die Miete bezahlt hatte und ob die Energiekosten in diesem Preis enthalten waren. Zu welchen bösartigen Zwecken diese Informationen verwendet wurden, ist nicht klar. Aus Millers Sicht ist der britische Geheimdienst entschlossen, Dissidenten zu schikanieren, egal ob sie sich im Land befinden oder Tausende von Kilometern entfernt sind.

Kit Klarenberg

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, der die Rolle von Geheimdiensten bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

