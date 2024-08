https://www.telepolis.de/features/Geheimdienst-mit-wachsender-Macht-Wer-schuetzt-uns-vor-dem-Verfassungsschutz-9831055.html

Geheimdienst mit wachsender Macht: Wer schützt uns vor dem Verfassungsschutz? Von Peter Nowak

Demokratisch nicht legitimierte Behörde greift in immer mehr Lebensbereiche ein. Extremismus von oben? Ein Kommentar.

Geheimdienst-Praktiken, die Linksliberalen unter dem Stichwort „Kampf gegen Rechtsextremismus“ schmackhaft gemacht werden sollten, treffen aktuell unter anderem bayerische Klima-Aktivisten und Berliner Muslime.

Wer einen Blick auf die Homepage des Quartiersmanagements Glasower Straße [1] wirft, in Berlin-Neukölln schaut, findet nur Erfolgsmeldungen. Da wimmelt es nur von positiven Berichten über die Entwicklung von Leben, Spaß und Spiel im Kiez.

Geheimdienst-Interventionen in Nachbarschaftsarbeit

Man muss schon die linksliberale Wochenzeitung Jungle World lesen, um zu erfahren, dass im Quartiersmanagement Glasower Straße längst nicht alles so gut läuft, wie dessen Internetpräsenz vermitteln will. Unter dem Titel „Wer das Quartier managt“ [2] erfahren wir dort, wie der Verfassungsschutz Einfluss darauf nehmen will, wer sich in solchen Strukturen betätigen darf. Weiterlesen bei telepolis.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …