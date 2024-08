https:// consortiumnews.com/2024/08/10/caitlin-johnstone-us-escalates-war-on-dissent/

Caitlin Johnstone: US eskaliert Krieg gegen Andersdenkende

10. August 2024

Das US-Imperium tut alles, was es kann, um den Fluss unbequemer Informationen einzuschränken, während der öffentliche Widerstand gegen seine Kriminalität im In- und Ausland anschwillt.

Das Gebäude des Justizministeriums in Washington, D.C. im Juli 2012. (Another Believer, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Von Caitlin Johnstone

CaitlinJohnstone.com.au

In den letzten Tagen haben die USA ihren Krieg gegen innenpolitische Dissidenten in mehrfacher Hinsicht verschärft: US-Gesetzgeber forderten die Regierung Biden auf, gegen Anti-Völkermord-Demonstranten vorzugehen, die sie ausländischer Einflussnahme verdächtigt, und ein Journalist, der die US-Außenpolitik kritisiert, geriet ins Fadenkreuz von Washingtons zunehmend waffenfähigem Foreign Agents Registration Act (FARA).

Das FBI hat das Haus des ehemaligen UN-Waffeninspektors Scott Ritter durchsucht, einem lautstarken Kritiker der US-Außenpolitik gegenüber Russland.

Consortium News berichtet:

„Bundesagenten haben am Donnerstag Ritters elektronische Geräte und zahlreiche Kisten mit Papierakten aus seinem Haus in Albany, New York, mitgenommen, weil der Verdacht besteht, dass der ehemalige UN-Waffeninspekteur gegen das US-Gesetz zur Registrierung ausländischer Agenten verstößt.

In einem Video, das auf seiner Substack-Seite veröffentlicht wurde, sagte Ritter, dass die Behörden bei mutmaßlichen Verstößen gegen das FARA-Gesetz normalerweise einen Brief an den Betroffenen schicken, um ihn über die Ermittlungen zu informieren. Sie schicken nicht zahlreiche F.B.I.-Agenten mit einem Durchsuchungsbefehl vor die Tür, um potenzielle Beweise zu finden und zu entfernen.

Der Durchsuchungsbefehl, von dem Ritter eine Kopie veröffentlichte, verlangte nur die Entfernung elektronischer Geräte, aber die Agenten, die nach Ritters Aussage professionell handelten, entfernten auch Kisten mit Papierakten der Vereinten Nationen aus seiner Zeit als UN-Waffeninspektor im Irak in den 1990er Jahren.

Wie Ritter in dem Video sagt, sind UN-Dokumente niemals geheim und haben nichts mit dem angeblichen FARA-Fall gegen ihn zu tun.

Die Vorstellung, dass dies ein normales Verfahren ist, ist also völlig absurd. Ich bin kein ausländischer Agent. Was ich bin, ist ein Journalist. Und genau so müssen wir die ganze Sache angehen. Was das FBI gestern getan hat, was die Regierung der Vereinigten Staaten gestern getan hat, war ein Frontalangriff nicht nur auf die Meinungsfreiheit, sondern auch auf die Pressefreiheit‘, sagte Ritter in dem Video.“

Die USA setzen das FARA immer aggressiver ein, um politische Äußerungen zu unterdrücken, die der US-Außenpolitik kritisch gegenüberstehen, wobei das Justizministerium zunehmend gegen Andersdenkende vorgeht, die beschuldigt werden, in Zusammenarbeit mit Regierungen wie China und Russland unerlaubte Ideen zu verbreiten.

Dies deckt sich mit einem Bericht von Ken Klippenstein über einen Brief von 22 Kongressmitgliedern an das Weiße Haus, in dem sie fordern, dass die Demonstranten gegen den von den USA unterstützten Völkermord in Gaza auf unerlaubte Verbindungen zu ausländischen Regierungen untersucht und streng bestraft werden, wenn Verbindungen zum „iranischen Regime“ festgestellt werden.

Klippenstein schreibt:

„Letzten Donnerstag schickten 22 Mitglieder des Kongresses einen Brief an die Biden-Administration, in dem sie die Untersuchung und strafrechtliche Verfolgung sowie den finanziellen Ruin der Gaza-Kriegsdemonstranten forderten, von denen sie behaupten, dass sie vom Iran finanziert wurden.

Wir schreiben heute wegen der jüngsten Enthüllungen, dass bestimmte Anti-Israel-Organisationen in den Vereinigten Staaten vom iranischen Regime finanziert werden“, heißt es in dem Schreiben. Die Enthüllung geht auf eine jüngste Erklärung der Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, Avril Haines, zurück und ergänzt die Aussagen des FBI-Direktors Christopher Wray und der stellvertretenden Justizministerin Lisa Monaco, wonach der Iran versuche, die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

In dem Schreiben wird das Justizministerium aufgefordert, „jede natürliche oder juristische Person, die gegen das Gesetz verstößt, indem sie Gelder vom iranischen Regime erhält, strafrechtlich zu verfolgen und zivilrechtliche Einziehungsmaßnahmen zu ergreifen“.

Abschließend werden das Office of the Director of National Intelligence (ODNI) und das Finanzministerium aufgefordert, alle verfügbaren Informationen über die Finanzierung dieser Pro-Hamas-Organisationen durch den Iran zu veröffentlichen, ohne dabei Quellen und Methoden zu verraten, damit das amerikanische Volk erkennen kann, wer diese Gruppen wirklich sind.“

https://x.com/kenklippenstein/status/1821700372311757091

Klippenstein merkt an, dass der Brief eine Liste von Einzelpersonen und Organisationen fordert, die direkte oder indirekte Unterstützung vom Iran oder einer seiner „Tochtergesellschaften“ erhalten haben, Kopien von Bankinformationen über „Anti-Israel-Gruppen“, von denen angenommen wird, dass sie sanktionierte Gelder erhalten haben, und Informationen darüber, welche „schweren Geldstrafen“ gegen diejenigen verhängt werden, die gegen die Sanktionen verstoßen haben.

Das US-Imperium tut alles, was es kann, um den Fluss unbequemer Informationen einzuschränken, während der öffentliche Widerstand gegen seine Verbrechen im In- und Ausland zunimmt.

Propaganda, Zensur, der Krieg gegen die Presse, das Verbot von TikTok, die Konsolidierung der Zusammenarbeit des Silicon Valley mit den US-Regierungsbehörden, das polizeiliche Vorgehen gegen Demonstranten auf dem Campus und die Unterdrückung politischer Meinungsverschiedenheiten sind allesamt äußere Manifestationen der Agenda, die darauf abzielt, die Art und Weise zu manipulieren, wie die Öffentlichkeit über das Geschehen in der Welt denkt.

Die Führer des zentralisierten US-Imperiums wissen, dass die wahre Macht in der Fähigkeit liegt, nicht nur zu kontrollieren, was in der Welt geschieht, sondern auch, was die Menschen darüber denken, denn so können sie handeln, wie sie wollen, ohne das Risiko einer Revolution.

Unsere Aufgabe als gewöhnliche Bürger ist es, ihre Kontrolle über die vorherrschenden Narrative in unserer Zivilisation zu schwächen und die Öffentlichkeit für die Wahrheit darüber zu sensibilisieren, was unter der Herrschaft dieser tyrannischen Machtstruktur wirklich geschieht.

