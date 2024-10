https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/geopolitik/libanon-konferenz-baerbocks-nahostpolitik-immer-weniger-akzeptabel-li.2265775



Libanon-Konferenz: Baerbocks Nahostpolitik „immer weniger akzeptabel“ Berlin und Paris sichern dem Libanon Millionenhilfen zu. Ein Experte kritisiert jedoch, dass die deutsche Außenministerin gleichzeitig weiter Waffen an Israel liefern will.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bei einem G20-Treffen in New York. Valery Sharifulin/Imago

Seit mehr als einem Monat fliegt Israel Luftangriffe auf den Libanon. Nach Angaben der libanesischen Behörden machte das bis jetzt über eine Million Menschen zu Binnenflüchtlingen, mehr als 2000 Zivilisten wurden getötet.Frankreich, das historisch enge Beziehungen zum Libanon unterhält, fordert einen sofortigen Waffenstillstand und eine langfristige Lösung des Konflikts – zu diesem Zweck hat Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag eine internationale Konferenz in Paris einberufen. An dem Treffen nahmen mehrere Partnerstaaten des Libanon, die Vereinten Nationen, die Europäische Union sowie internationale, regionale und zivilgesellschaftliche Organisationen teil. Deutschland war durch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) vertreten. Weiterlesen in berliner-zeitung.de

