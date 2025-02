https://thegrayzone.com/2025/02/15/secret-nsc-plans-ukraine-resist/



Geheime Terrorpläne für den US-amerikanischen Nationalen Sicherheitsrat, um der Ukraine „beim Widerstand zu helfen“, aufgedeckt

Kit Klarenberg·

15. Februar 2025

Aus kürzlich veröffentlichten Dokumenten geht hervor, dass eine Gruppe von Militärwissenschaftlern dem Nationalen Sicherheitsrat der USA eine Reihe extremer Strategien für die Ukraine vorschlug, von USBV, die von irakischen Aufständischen inspiriert wurden, bis hin zur Sabotage der russischen Infrastruktur und Propaganda „aus dem IS-Spielbuch“.

Die Pläne wurden unter der Schirmherrschaft der britischen University of St. Andrews ausgearbeitet und über Dritte weitergegeben, um eine „glaubhafte Abstreitbarkeit“ zu gewährleisten.

Brisante durchgesickerte Dokumente, die von The Grayzone geprüft wurden, zeigen, wie ein zwielichtiges transatlantisches Kollektiv aus Akademikern und Mitarbeitern des Militärgeheimdienstes Pläne ausarbeitete, die dazu führen sollten, dass die USA „der Ukraine beim Widerstand helfen“, um den Stellvertreterkrieg „mit praktisch allen Mitteln zu verlängern, außer mit dem Einsatz amerikanischer und NATO-Streitkräfte in der Ukraine oder einem Angriff auf Russland“.

Die Agenten stellten ihre Kriegspläne unmittelbar nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 zusammen und übergaben sie direkt an den ranghöchsten zuständigen Beamten des Nationalen Sicherheitsrats der Biden-Regierung.

Die vorgeschlagenen Operationen reichten von verdeckten militärischen Optionen bis hin zu psychologischen Operationen im Stil von Dschihadisten gegen russische Zivilisten, wobei die Autoren darauf bestanden, dass „wir uns ein Beispiel am Spielbuch des IS nehmen müssen“.

Der IS war nicht die einzige militante Gruppierung, die als Vorbild für das ukrainische Militär herangezogen wurde. Die Geheimdienstclique schlug auch vor, IEDs, wie sie von irakischen Aufständischen gegen die US-Besatzungstruppen eingesetzt wurden, für eine potenzielle Guerillaarmee in Russland zu modernisieren, die Schienen, Kraftwerke und andere zivile Ziele angreifen sollte.

Viele der Empfehlungen der Clique wurden anschließend von der Biden-Regierung umgesetzt, was zu einer gefährlichen Eskalation des Konflikts führte und wiederholt die klar formulierten roten Linien Russlands überschritt.

Zu den Vorschlägen gehörten die Bereitstellung umfassender Schulungen für „ukrainische Expatriates“ im Umgang mit Javelin- und Stinger-Raketen, die Ermöglichung von „Cyberangriffen auf Russland durch ‚patriotische Hacker‘ mit Abstreitbarkeit“ und die Überflutung Kiews mit „unbemannten Kampfflugzeugen“. Es war auch vorgesehen, dass „Ersatzkampfflugzeuge“ von „vielen Quellen“ bereitgestellt werden und dass „nicht-ukrainische freiwillige Piloten und Bodenpersonal“ rekrutiert werden, um Luftkämpfe nach Art der Flying Tigers zu führen, einer Truppe aus Piloten der amerikanischen Luftwaffe aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die im April 1941 gebildet wurde, um den Chinesen im Kampf gegen die japanische Invasion zu helfen, bevor Washington offiziell in den Konflikt eintrat.

Das Dokument wurde von einem Quartett akademischer Hobby-Krieger mit bewegter Vergangenheit verfasst und mitunterzeichnet. Zu ihnen gehörte der Historiker Andrew Orr, der Direktor des Kansas State Institute for Military History. Zu seinen jüngsten akademischen Beiträgen gehört ein Kapitel in einem obskuren akademischen Band mit dem Titel „Wer ist ein Soldat? Die französische Militäridentität französischer Frauen im Zweiten Weltkrieg mit Hilfe der Trans-Theorie neu denken“.

Zu ihm gesellte sich Ash Rossiter, Assistenzprofessor für internationale Sicherheit an der Khalifa-Universität der Vereinigten Arabischen Emirate, der als „Ex-Geheimdienst der britischen Armee“ bezeichnet wird. Ebenfalls anwesend war Marcel Plichta, damals Doktorand in St. Andrews. Er wird als Veteran des US-amerikanischen Verteidigungsnachrichtendienstes beschrieben, und seinem LinkedIn-Profil zufolge absolvierte er ein Praktikum bei der NATO, bevor er Beiträge für Auftragnehmer des Pentagons leistete und dann als Geheimdienstanalyst zum DIA wechselte. Plichta behauptet, dass er „bekannte oder mutmaßliche Terroristen für die nationale Beobachtungs- und Screening-Community nominiert hat“.

Ebenfalls in die akademische Kabale verwickelt war Zachary Kallenborn, ein selbsternannter „verrückter Wissenschaftler“ der US-Armee, der derzeit am King’s College London in Kriegsstudien promoviert und sich auf Drohnen, Massenvernichtungswaffen und andere ausgefallene Formen der modernen Kriegsführung spezialisiert hat. Kallenborn, der nebenbei am in Washington, D.C. ansässigen Center for Strategic and International Studies tätig ist, trug zur Planung des Ukraine-Krieges bei, indem er Vorschläge für „intelligente“ IED-Angriffe auf russische Ziele im Stil irakischer Aufständischer unterbreitete und Bomben in russischen Zügen und auf russischen Bahnstrecken platzierte.

Marc Devore, Dozent an der St. Andrews University

Die Gruppe scheint von Marc R. DeVore angeführt worden zu sein, einem Dozenten an der britischen St. Andrews University. Über seinen persönlichen oder beruflichen Hintergrund ist online nur wenig zu erfahren, obwohl seine jüngsten akademischen Veröffentlichungen sich mit militärischer Strategie befassen. Etwa zur gleichen Zeit, als das geheime Angebotsdokument verfasst wurde, veröffentlichte er zusammen mit Orr einen Artikel mit dem Titel „Winning by Outlasting: The United States and Ukrainian Resistance to Russia“ in der internen Zeitschrift Military Review des Pentagons. Darüber hinaus ist er Fellow am Elite-Thinktank Royal Navy Strategic Studies Centre, einer Denkfabrik des Verteidigungsministeriums.

E-Mails zeigen, dass DeVore die Arbeit der Gruppe direkt an Oberst Tim Wright weitergab, der zum Zeitpunkt des Versands der E-Mails Direktor für Russland im Nationalen Sicherheitsrat (NSC) der Biden-Regierung war, wie aus seinem LinkedIn-Profil hervorgeht. Seit Juli 2022 ist Wright stellvertretender Leiter für Forschung und Experimente in der Direktion für Zukunftsfragen der britischen Armee.

The Grayzone versuchte, Orr, Rossiter und Devore telefonisch und per E-Mail zu kontaktieren, um sie um eine Stellungnahme zu ihrer Rolle in dem Plan für einen Stellvertreterkrieg zu bitten und um zu erfahren, ob die St. Andrews University wusste, dass sie als Basis für die Planung von Terroranschlägen gegen Russland genutzt wurde. Keiner von ihnen hat auf unsere Anfragen reagiert.

Die ukrainische Diaspora an die Front bringen

Als der Stellvertreterkrieg in der Ukraine im Februar 2022 mit voller Wucht ausbrach, legte die Gruppe von Militärwissenschaftlern schnell dar, was sie als „Ideen unterschiedlicher Praktikabilität, die möglicherweise nicht in Betracht gezogen wurden, die westliche Staaten gemeinsam ergreifen können, um die Widerstandsfähigkeit der Ukraine zu stärken und hoffentlich ihre Unabhängigkeit zu bewahren“ bezeichneten. In speziellen Abschnitten wurden fünf Vorschläge dargelegt, zusammen mit dem „Hintergrund für solche Maßnahmen und möglichen Wegen zu ihrer Umsetzung“. Sie prahlten damit, dass die „schnellsten Vorschläge“ in dem Dokument „in etwas mehr als einer Woche umsetzbar“ seien.

An erster Stelle der Liste stand die Bewaffnung ukrainischer Emigranten mit Panzerabwehr- und Flugabwehrraketen, da es in Kiew an „ausgebildeten Besatzungen für den Einsatz der großen Anzahl von Raketen“ mangele, die ihnen vom Westen geliefert würden. Sie führten die wenig bekannte Operation Nickel Grass vom Oktober 1973 als Mittel an, um „ausgebildete Besatzungen zusammen mit der Hardware bereitzustellen“. Im Rahmen dieser Mission mobilisierte die Botschaft Tel Avivs in Washington „israelische Studenten, die an amerikanischen Universitäten studierten“, die dann vom US-Militär „in aller Eile … durch ein schnelles Trainingsprogramm“ geschleust wurden.

Dazu gehörte auch, den Wehrpflichtigen den Umgang mit Waffen beizubringen, die den Javelin- und Stinger-Raketen ähnelten. Die Israelis wurden dann im Jom-Kippur-Krieg 1973 gegen Syrien und Ägypten an der Front abgeworfen, wo sie „vor Ende des zweiwöchigen Krieges zahlreiche Panzer abschossen“. Die Akademiker schlugen vor, „dasselbe für die Ukraine zu tun“, da „eine große Anzahl junger ukrainischer Männer“ im Westen lebe, von denen einige vor ihrer Auswanderung die Wehrpflicht absolviert hätten.

Diese Diaspora, so glaubte man, könne aufgrund ihrer Registrierung bei ukrainischen „Konsulaten oder Botschaften“ im Westen leicht identifiziert und rekrutiert werden. Anschließend würden sie „Intensivkurse“ im Umgang mit „schultergestützten Raketen“ erhalten, bevor sie nach Kiew geschickt würden.

„Freiwillige Cyberkrieger“ verbergen staatliches Hacken

Die Pläne des Quartetts reichten bis in den Bereich der Cyberware und forderten „westliche Geheimdienste“ auf, „Cyber-Tools und Vorschläge bereitzustellen“, um „freiwillige Hacker, die sich für die Unabhängigkeit der Ukraine einsetzen wollen, zu unterstützen, und sie gleichzeitig vor Zielen zu warnen, die nicht angegriffen werden sollten“.

Eine „Hauptaufgabe für diese freiwilligen Cyber-Krieger“, so die vier, „könnte darin bestehen, dafür zu sorgen, dass Videos von wahllosen russischen Angriffen, dem Einsatz von umstrittenen Waffen wie Thermobomben, ukrainischen zivilen Opfern, russischen Opfern und armen, verwirrten gefangenen russischen Wehrpflichtigen“ dem russischen Publikum zugänglich gemacht werden. Gleichzeitig könnten „patriotische Hacker“ versuchen, die Russen mit Propaganda „über den Widerstand im eigenen Land gegen den Krieg“ zu bombardieren.

Die Geheimdienstclique machte deutlich, dass sie die gleiche psychologische Wirkung erzielen wollte wie die berüchtigtste Terrororganisation der Welt, und erklärte: „Wir müssen uns eine Seite aus dem ISIS-Spielbuch nehmen, um unsere Botschaft den Russen auf geschickte Weise zu vermitteln.“

Die Aktivitäten dieser „freiwilligen Cyber-Krieger“ sollten formelleren, staatlichen Hackangriffen auf die russische Cyber-Infrastruktur Deckung bieten. „Je größer das Volumen der freiberuflichen Cyber-Angriffe auf Russland ist, desto größer werden auch die Möglichkeiten für westliche Geheimdienste sein, gezielte Cyber-Angriffe zu starten, um wichtige Systeme in entscheidenden Momenten zu stören … denn diese werden plausibler auf die wirklich amateurhafte Komponente zurückzuführen sein“, predigten die vier Akademiker.

Die Beschreibung ähnelt stark der sogenannten „IT-Armee der Ukraine“, einer freiwilligen Cyber-Miliz, die in den Tagen nach der russischen Invasion unterstützt wurde. Seitdem wird sie von Mikhailo Federov geleitet, dem ukrainischen Digitalzar, dem die BBC zugeschrieben hat, dass er Samsung und Nvidia unter Druck gesetzt hat, ihre Geschäftstätigkeit in Moskau einzustellen, und PayPal dazu gebracht hat, alle seine russischen Kunden zu kündigen.

Die Cyberarmee der Ukraine arbeitet eng mit Anonymous zusammen, dem einst gegenkulturellen Online-Hacker-Kollektiv, dessen Beitrag nun eng mit den Zielen der CIA verknüpft ist. Die Verfasser des Vorschlags an den NSC deuteten auf die Beziehung hin und schrieben: „Hackergruppen wie Anonymous haben bereits damit begonnen, Russland ins Visier zu nehmen. Diese Bemühungen könnten ausgeweitet und verstärkt werden.“

Die ukrainische Cyberarmee hat sich zu verschiedenen Akten von Online-Vandalismus bekannt. Sie scheint jedoch auch an Hacks beteiligt gewesen zu sein, die auf die Strom- und Eisenbahnnetze Russlands abzielten. Ein Angriff auf den russischen Taxidienst Yandex, der im September 2022 zu einem großen Verkehrsstau in Moskau führte, wurde sowohl der „IT-Armee“ der Ukraine als auch Anonymous gemeinsam zugeschrieben.

Der „verrückte Wissenschaftler“ der US-Armee und selbsternannte „Kriegsarzt in Ausbildung“ Zak Kallenborn

„Moderne“ IEDs zur Sprengung der russischen Infrastruktur

Die Pläne der akademischen Gruppe, Russland mit unkonventionellen Mitteln anzugreifen, reichten ausdrücklich bis in den Bereich des Terrorismus. Eine Reihe detaillierter Empfehlungen für Angriffe auf russische Eisenbahnsysteme und Straßen mit improvisierten Sprengkörpern wurde von Zachary Kallenborn vorgelegt, einem selbsternannten „Doktoranden für Kriegsstudien am King’s College London, der sich mit Risikoanalyse, Wahrnehmung, Management und Theorien mit den Schwerpunkten globale Katastrophe, Drohnenkrieg, Massenvernichtungswaffen, extremer Terrorismus und kritische Infrastruktur befasst“.

„Die Treibstofftanks für Diesellokomotiven befinden sich normalerweise unten unter dem Motor“, schrieb Kallenborn. “Es wäre nicht sehr schwierig, kleine Sprengsätze zwischen den Holzlatten der Eisenbahn zu platzieren und zu tarnen und sie dann zu zünden, wenn die Lokomotive darüber fährt … Idealerweise würden Guerillas, die hinter den russischen Linien operieren, die Anti-Lokomotiv-Leitungen verlegen.“

Im Jahr 2023 verübte eine Gruppe selbsternannter russischer und belarussischer Anarchisten eine Reihe von Anschlägen auf Eisenbahnstrecken, Mobilfunkmasten und Infrastruktur in Russland. Die Gruppe radikaler Saboteure, die sich selbst BOAK (Combat Organization of Anarcho-Communists) nannte, erntete in den westlichen Medien glühende Begeisterung. Es ist jedoch unklar, ob sie Unterstützung von außen erhalten hat.

Kallenborns Vorschlag, der in Zusammenarbeit mit der Joint IED Defeat Organization des US-Kriegsministeriums ausgearbeitet wurde, schlug vor, dass die USA und ihre Verbündeten „auf die schmerzhaft im Irak und in Afghanistan gelernten Lektionen zurückgreifen könnten, um der Ukraine bei der Durchführung einer IED-Kampagne hinter den Linien Russlands zu helfen“.

Mit den Taliban und irakischen Aufständischen als Vorbilder schlug Kallenborn zwei Technologien vor: „Kryptographie mit öffentlich-privatem Schlüsselbund und ‚intelligente‘ IEDs … um die Effektivität einer solchen Kampagne erheblich zu steigern.“

Um in Russland Chaos zu stiften, stellte sich Kallenborn eine moderne „Stay-Behind“-Truppe vor, ähnlich wie jene, die während des Kalten Krieges im Rahmen der Operation Gladio in Europa losgelassen wurde, als die CIA und die NATO faschistische Banden und Mafiosi organisierten, um antikommunistische Terroranschläge durchzuführen.

In der Zwischenzeit würden „intelligente“ USBV mit „modernen Komponenten“ wie „Mikrocontrollern“, die jetzt „reichlich vorhanden und billig“ sind, es ukrainischen Angreifern ermöglichen, „zusätzliche Diskretion walten zu lassen und das Potenzial für Kollateralschäden zu verringern“ und „die USBV zu detonieren, unabhängig davon, was die Ziele tun“.

„Die Schaltkreise von Mikrocontrollern können die meisten Schaltkreise, die ursprünglich fest mit den Zündschaltern der USBV verdrahtet waren, verinnerlichen“, schrieb Kallenborn. „Alle Mikrocontroller verfügen über mehrere Ein- und Ausgänge, die mehrere Eingaben ermöglichen, während gleichzeitig mehrere Geräte gesteuert werden. Da Mikrocontroller programmierbar sind, können Angreifer komplizierte Algorithmen automatisieren, um die Wirkung von IEDs zu maximieren und Kollateralschäden zu reduzieren. Mikrocontroller können sogar relativ einfach viele gängige Gegenmaßnahmen umgehen.“

Heimlicher Einsatz von Auftragnehmern zur Steuerung von Drohnen

Die westlichen Akademiker, die im Auftrag der ukrainischen Regierung handelten und sich von nichtstaatlichen Akteuren wie ISIS und den Taliban inspirieren ließen, hatten auch ausgefeilte Pläne für konventionelle Kriegsführung.

Sie kamen zu dem Schluss, dass sich Drohnen im Stellvertreterkrieg bereits „als wirksam erwiesen“ hatten, und forderten daher größere Lieferungen der in der Türkei hergestellten Bayraktar TB2, die ihrer Meinung nach „praktisch die einzige Luftplattform waren, mit der die Ukraine erfolgreich russische Bodentruppen bekämpfen konnte“. Sie schlugen vor, Kiew mit „zusätzlichen TB2s“ zu überfluten, und wiesen darauf hin, dass die Ukraine diese bereits offen einsetze und „vor Beginn des Konflikts weitere bestellt hatte“, sodass die Rolle der Türkei bei der Lieferung weiterer Drohnen verborgen bleiben könnte, wodurch ihre Neutralität öffentlich unangetastet bliebe.

Ankara könnte „möglicherweise schnell eine beträchtliche Anzahl von TB2s“ aus verschiedenen Quellen transferieren, vermuteten die Wissenschaftler, und sie mit Hilfe lokaler „privater Auftragnehmer“ fliegen lassen. Wenn die Türkei nicht bereit oder nicht in der Lage sei, diesen Plan zu unterstützen, könnten Alternativen gesucht werden. „Da unbemannte Luftfahrzeuge häufig von Auftragnehmern aus dem Privatsektor betrieben werden, könnten sie alle von Mitarbeitern des Privatsektors, die in der Ukraine beschäftigt sind, ferngesteuert werden, anstatt von uniformierten Mitgliedern der NATO-Streitkräfte“, stellten sie fest.

Da Drohnen „aus beträchtlicher Entfernung von der Frontlinie (möglicherweise mit Piloten, die von Nachbarländern aus operieren)“ eingesetzt werden können, böten sie einen weiteren „Vorteil“ gegenüber Vertragspiloten, da sie „vergleichsweise sicher wären und mit Sicherheit nicht gefangen genommen und vor russischen Kameras vorgeführt würden“. Obwohl unbemannte Systeme aus US-amerikanischer Produktion wie Predators und Reapers eine Option darstellten und „in großer Zahl“ bereitgestellt werden könnten, würden sie aus russischer Sicht „am provokativsten“ wirken und ein aktives Engagement der USA zu offensichtlich machen.

In dem Papier wurde prophetisch angemerkt, dass der Ukraine stattdessen „handelsübliche Drohnen wie die DJI Mavic und Phantom“ zur Verfügung gestellt werden könnten, die nicht nur über Aufnahmegeräte verfügen, die „taktisch nützliche Informationen“ liefern können, sondern auch „so modifiziert werden können, dass sie Sprengstoff transportieren“. Darüber hinaus erschwere „ihre weit verbreitete Verfügbarkeit“ die „Zuordnung dieser Plattformen zu einer liefernden Nation“. Es ist sicherlich kein Zufall, dass beide Drohnen seitdem von Kiew in großem Umfang eingesetzt wurden, um russische Vorstöße zu verlangsamen und die militärische und zivile Infrastruktur zu schwächen.

Im Gegensatz dazu verschwanden die Bayraktar TB2 trotz angeblicher anfänglicher Erfolge schnell vom Himmel über Donbass. Wie mehrere ukrainische Beamte zugegeben haben, machten russische Innovationen in der Luftverteidigung und der elektronischen Kriegsführung die Drohnen praktisch nutzlos. Umgekehrt stellte das Papier fest, dass die ukrainische Luftwaffe zwar noch Missionen durchführte, Kiew aber bald „die Flugzeuge ausgehen“ würden. Als Lösung wurde vorgeschlagen, das Land mit sowjetischen MiG-29-Kampfflugzeugen auszustatten, mit denen „ukrainische Piloten bereits vertraut sind“.

Dieser Plan erforderte jedoch, dass eine Reihe von Ländern ihre veralteten MiG-29-Flotten abgaben. Die Akademiker äußerten Bedenken, dass die mittel- und osteuropäischen Staaten aufgrund des Risikos „russischer Vergeltungsmaßnahmen“ „zurückhaltend“ sein könnten, was durch „versprechende Geschenke“ an sie, wie z. B. Waffen-Upgrades, umgangen werden könnte. Ein Jahr später, im März 2023, überließ die Slowakei Kiew ihr gesamtes Geschwader von dreizehn MiG-29 im Austausch für das Versprechen der USA, zwölf Bell AH-1Z Kampfhubschrauber mit Hellfire-Raketen auszustatten.

Polen hatte zunächst versprochen, dem großzügigen Angebot der Slowakei zu entsprechen, lieferte aber nur einen symbolischen Betrag. Der Deal liegt auf Eis, seit Krakau im August 2024 bekannt gab, dass es keine weiteren MiG-29 bereitstellen werde, bis es eine Flotte von F-35 erhalten habe, die voraussichtlich erst 2026 eintreffen werden. Peru, das von den Akademikern ebenfalls als potenzielle Quelle für die Flugzeuge genannt wurde, soll Berichten zufolge zunächst grünes Licht für die Lieferung seiner MiG-29 an die Ukraine gegeben haben, dann aber einen Rückzieher gemacht haben. Im Allgemeinen haben sich lateinamerikanische Regierungen trotz des Drucks der USA geweigert, Waffen jeglicher Art an die Ukraine zu liefern.

Luftkriege gegen Russland durch „nicht-ukrainische“ Piloten

Der vielleicht beunruhigendste Abschnitt des Dokuments ist der letzte, in dem die Autoren historische Beispiele von Luftstreitkräften untersuchen, die in großen Konflikten ausländische Piloten eingesetzt haben. In dem Papier wird darauf hingewiesen, dass die oben genannten Flying Tigers „aus den US-Streitkräften entlassen wurden“, um in China gegen Japan zu kämpfen, „mit der klaren Übereinkunft, dass sie danach wieder willkommen wären“. Außerdem wurde Finnlands Einsatz einer „vollständig“ ausländischen Staffel im Krieg mit Moskau im Jahr 1940 angeführt sowie die Tatsache, dass zionistische Siedler während ihres Feldzugs gegen einheimische palästinensische und arabische Streitkräfte im Jahr 1948 auf eine Luftwaffe angewiesen waren, die „fast ausschließlich aus ausländischen Freiwilligen bestand“.

Die Akademiker wollten diese Präzedenzfälle auf den Stellvertreterkonflikt in der Ukraine anwenden und „heute freiwillige Jagdgruppen zur Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung“ schaffen, die sich aus „einer angemessenen Anzahl westlicher Piloten“ zusammensetzen. Sie schrieben, dass diese Piloten „sich freiwillig melden könnten, wenn ihre nationalen Streitkräfte ihnen eine Beurlaubung anbieten würden“ – ebenso wie ihre zivilen Kollegen, wenn US-amerikanische kommerzielle Fluggesellschaften „dazu gedrängt werden könnten, ihren Piloten, die als Jagdflieger qualifizierte Piloten der Air Force Reserve oder der Air National Guard sind, eine solche Beurlaubung zu gewähren“. In dem Dokument wurde damit geprahlt, dass „freiwillige Jagdfliegergruppen die russische Luftkampagne erheblich stören könnten“.

F-16-Kampfflugzeuge wurden aufgrund der „Anzahl der NATO-Mitglieder, die F-16-Kampfflugzeuge einsetzen“, darunter auch Polen, als „die logischste Option“ angesehen. Dementsprechend könnten „polnische Ersatzteile vergleichsweise schnell per LKW in die Ukraine transportiert werden“, während die USA „Ersatzteile per Luftbrücke“ nach Warschau bringen würden. Fast vom ersten Tag des Stellvertreterkrieges an forderten seine schärfsten Befürworter, dass Kiew diese Kampfflugzeuge zur Verfügung gestellt werden sollten, und bezeichneten die Flugzeuge als „Wendepunkt“, der den Konflikt entscheidend zugunsten der Ukraine wenden würde.

Trotz der großen anfänglichen Begeisterung beschwerte sich Präsident Wolodymyr Selenskyj, als die F-16 Ende Juli 2024 endlich in Kiew eintrafen, fast sofort, dass das Land nur eine Handvoll Jets erhalten habe und nicht über genügend ausgebildete Piloten verfüge, um sie zu fliegen. Die Panik breitete sich bis nach Washington aus, wo Senator Lindsey Graham öffentlich alle „F-16-Piloten im Ruhestand, die für die Freiheit kämpfen wollen“, aufforderte, sich zu melden. Am Ende des Monats war die erste F-16 unter ungeklärten Umständen abgestürzt.

Während in den darauffolgenden Monaten in den Medien kaum noch über den „bahnbrechenden“ Einsatz von F-16 in der Ukraine berichtet wurde, wirft der Inhalt des durchgesickerten Vorschlags ernsthafte Fragen auf, wie viele angeblich ukrainische Angriffe tief im Inneren Russlands tatsächlich von westlichen Militärs verübt wurden, die auf Geheiß und mit materieller Unterstützung der NATO und der USA handelten.

„Westeuropäische und amerikanische Kampfpiloten fliegen in der Regel wesentlich mehr Flugstunden und trainieren realistischer als ihre russischen oder ukrainischen Kollegen“, so die Wissenschaftler, was bedeutet, dass sie ideale Kandidaten für die Durchführung von ‚Kampfeinsätzen‘ gegen Moskaus Stellungen, Streitkräfte und Territorium sind. Die Akademiker warnten jedoch davor, dass westliche Piloten nicht zu nah an der Frontlinie fliegen sollten, aus Angst, dass „ausländische Freiwillige in russische Gefangenschaft geraten, wo man an ihnen ein Exempel statuieren oder sie vor der Kamera vorführen könnte“. Dies war vielleicht eine Anspielung auf die CIA-Piloten Gary Powers und Eugene Hassenfus, deren Gefangennahme durch die Sowjetunion bzw. Nicaragua den US-Geheimdienst demütigte.

Es ist immer noch unklar, inwieweit diese Vorschläge den Verlauf der Operationen der ukrainischen Streitkräfte gegen ihre russischen Feinde bestimmt haben. Aber die von The Grayzone überprüften undichten Stellen zeigen zum ersten Mal, wie eine kleine Gruppe von Akademikern innerhalb weniger Wochen der CIA und dem MI6 heimlich einige ziemlich unkonventionelle Kriegspläne auf dem Silbertablett servierte.

Genau wie Großbritannien mit seinem Projekt Alchemy scheint die Biden-Regierung die Verantwortung für die Ausarbeitung ihrer Schlachtfeldstrategie in der Ukraine an eine Gruppe von Dummköpfen mit zweifelhaftem Hintergrund ausgelagert zu haben, die Tausende von Kilometern von der Front und ihren grausamen Realitäten entfernt leben. Fast drei Jahre später, nachdem eine ganze Generation von Ukrainern dem Fleischwolf des Stellvertreterkrieges zum Opfer gefallen ist, picken die Autoren dieser Schlachtpläne wahrscheinlich immer noch irgendwo in den muffigen Hallen der akademischen Welt an ihren Laptops herum.

Col. Tim Wrighthybride KriegsführungISISleaksMarc DevoreNSCRusslandSt. Andrews UniversityUkraine-StellvertreterkriegUkrainisches Ministerium für digitale TransformationZachary Kallenborn

Kit Klarenberg

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, der die Rolle von Geheimdiensten bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …